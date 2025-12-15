Maia Sandu se află astăzi într-o vizită de lucru în Grecia. Despre ce va discuta cu conducerea elenă

22:30

Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit proiectului, salariul minim pentru angajații din sectorul bugetar va crește de la 5 500 la 6 300 de lei. Pentru anul 2026 se preconizează venituri de peste 79,67 miliarde de lei, în creștere cu 5,1% față de anul curent.