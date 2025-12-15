Maia Sandu se află astăzi într-o vizită de lucru în Grecia. Despre ce va discuta cu conducerea elenă
Realitatea.md, 15 decembrie 2025 09:30
După Cipru, președinta Maia Sandu se află astăzi, 15 decembrie, într-o vizită de lucru în Republica Elenă, unde va avea întrevederi cu președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum și extinderea cooperării […] Articolul Maia Sandu se află astăzi într-o vizită de lucru în Grecia. Despre ce va discuta cu conducerea elenă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
09:50
Consiliul Afacerilor Externe al UE se reunește la Bruxelles: care sunt punctele-cheie de pe agendă # Realitatea.md
Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene se reunește la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu, relațiile cu China, dar și altele, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/fac/2025/12/15/. Reuniunea este prezidată de Înalta Reprezentată a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, […] Articolul Consiliul Afacerilor Externe al UE se reunește la Bruxelles: care sunt punctele-cheie de pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Coletele care au intrat în țară au adus peste 35 de milioane de lei într-o săptămână # Realitatea.md
Moldovenii au achitat peste 35 de milioane de lei pentru bunuri introduse în țară peste limita neimpozabilă de 150 de euro, în perioada 8–14 decembrie 2025, potrivit datelor Serviciului Vamal. Suma reprezintă 3,9% din totalul încasărilor realizate în această perioadă, scrie bani.md. În total, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat au depășit 905 milioane […] Articolul Coletele care au intrat în țară au adus peste 35 de milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
09:30
Maia Sandu se află astăzi într-o vizită de lucru în Grecia. Despre ce va discuta cu conducerea elenă # Realitatea.md
După Cipru, președinta Maia Sandu se află astăzi, 15 decembrie, într-o vizită de lucru în Republica Elenă, unde va avea întrevederi cu președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor bilaterale, inclusiv a legăturilor economice, consolidarea securității energetice, precum și extinderea cooperării […] Articolul Maia Sandu se află astăzi într-o vizită de lucru în Grecia. Despre ce va discuta cu conducerea elenă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:20
Atenție, moldoveni! Solicitanții de cetățenie rusă ar putea fi obligați să semneze un contract de serviciu militar # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă asupra unor modificări importante în legislația rusă. „Conform unui decret prezidențial, semnat la Moscova (nr. 821 din 5 noiembrie 2025), anumite categorii de străini care solicită permis de ședere sau cetățenie rusă ar putea fi obligate să semneze un contract de serviciu […] Articolul Atenție, moldoveni! Solicitanții de cetățenie rusă ar putea fi obligați să semneze un contract de serviciu militar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
08:20
VIDEO Doliu național în Australia, după masacrul de pe plaja Bondi: 15 morți și 40 de răniți # Realitatea.md
Australia va coborî drapelele în bernă în întreaga țară, ca semn de doliu național, după atacul armat de pe plaja Bondi din Sydney, a anunțat prim-ministrul Anthony Albanese. „Drapelele va fi arborat în bernă în toată țara astăzi, în semn de omagiu adus victimelor și răniților”. Cei doi bărbați care au ucis 15 persoane la o […] Articolul VIDEO Doliu național în Australia, după masacrul de pe plaja Bondi: 15 morți și 40 de răniți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:30
Ucraina și Statele Unite au făcut „pași importanți înainte” în urma negocierilor purtate la Berlin, a declarat Steven Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump. Acesta a precizat că discuțiile privind o eventuală încetare a focului în Ucraina s-au desfășurat timp de peste cinci ore și au avut loc în capitala Germaniei. La discuții […] Articolul Negocierile de la Berlin aduc pași importanți înainte pentru Ucraina și SUA apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscop 15 decembrie 2025. Zi norocoasă pentru Lei și Scorpioni, revelații majore pentru Pești # Realitatea.md
Luni, 15 decembrie 2025, principalul eveniment astrologic este intrarea lui Marte în Capricorn, un tranzit care schimbă ritmul acțiunilor noastre. În locul impulsivității, suntem încurajați să adoptăm o abordare calculată, disciplinată și orientată spre rezultate concrete. Energia acestei zile favorizează strategia, perseverența și obiectivele pe termen lung. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Comunicarea cu cei […] Articolul Horoscop 15 decembrie 2025. Zi norocoasă pentru Lei și Scorpioni, revelații majore pentru Pești apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 15 decembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 85 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 93 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 90 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar […] Articolul Curs valutar 15 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 15 decembrie, vremea va fi caracterizată de un cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +9 grade pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții valorile vor scădea până la –2 grade. În nordul țării, maximele diurne vor atinge aproximativ +7 grade, iar noaptea […] Articolul Vreme blândă și cer variabil pe 15 decembrie, cu maxime de până la +9 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
În sezonul rece, organismul funcționează diferit, iar obiceiurile alimentare ar trebui adaptate în consecință. Specialiștii atrag atenția că ora la care luăm ultima masă a zilei are un impact direct asupra somnului, digestiei și stării generale de bine. Dispoziția emoțională joacă, la rândul ei, un rol important în acest echilibru.Odată cu scurtarea zilelor și instalarea întunericului […] Articolul De ce este bine să mănânci mai devreme iarna. Explicația specialiștilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
17:40
Premierul Alexandru Munteanu răspunde întrebărilor cetățenilor și prezintă realizările săptămânii # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat, printr-un mesaj video, o retrospectivă a săptămânii, evidențiind aprobarea în primă lectură a bugetului de stat pentru 2026 și răspunzând întrebărilor cetățenilor despre pensii, politici pentru tineri și prioritățile Guvernului. În mesajul său, premierul a subliniat că aprobarea bugetului în primă lectură este rezultatul colaborării întregului Guvern, apreciind […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu răspunde întrebărilor cetățenilor și prezintă realizările săptămânii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un copil a rămas fără un deget după ce i-a explodat petarda în mână. Fratele său a suferit arsuri în palmă # Realitatea.md
Doi copii de 8 și 11 ani din comuna Mircea-Vodă, județul Brăila, România, au fost răniți după ce au aprins o petardă pe stradă. Ambii au ajuns la spital, iar minorul de 8 ani a suferit o intervenție chirurgicală, medicii nereușind să-i salveze un deget, scrie adevărul.ro. „Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ianca, […] Articolul Un copil a rămas fără un deget după ce i-a explodat petarda în mână. Fratele său a suferit arsuri în palmă apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia: întrevederi cu președintele și premierul elen # Realitatea.md
Luni, 15 decembrie curent, șefa statului Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru în Republica Elenă. Anunțul a fost făcut de Președenție. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea întrevederi cu Președintele Republicii Elene, Constantine Tasoulas, și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile vor viza avansarea parcursului european al Republicii Moldova, aprofundarea relațiilor […] Articolul Maia Sandu, vizită de lucru în Grecia: întrevederi cu președintele și premierul elen apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Mutare neașteptată a Ucrainei în negocierile cu Rusia: renunță la NATO pentru garanții de securitate tip Articolul 5 # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că principalul criteriu pentru un plan de pace este să fie just și eficient, astfel încât, după semnarea lui, Rusia să nu atace din nou Ucraina, transmite adevărul.ro. În încercarea de a obține un acord de pace înainte de negocieri decisive, Volodimir Zelenski și-a abandonat speranțele ca Ucraina să […] Articolul Mutare neașteptată a Ucrainei în negocierile cu Rusia: renunță la NATO pentru garanții de securitate tip Articolul 5 apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după atacul violent produs la Sydney, în prima zi a sărbătorii Hanukkah, declarându-se „profund șocată” de cele întâmplate. „Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și comunitatea evreiască din Australia și din întreaga lume. Violența și antisemitismul nu își au locul în societățile noastre”, a notat șefa […] Articolul Maia Sandu condamnă atacul terorist de la Sydney: „Suntem profund șocați” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite în urma unui atac armat în apropierea unei adunări evreieşti pe plaja Bondi din Sydney, transmit știrileprotv.ro. Unul dintre atacatori a fost ucis, iar altul se află în arest. Autorităţile, care tratează evenimentul drept „un incident terorist”, verifică dacă există şi un al treilea […] Articolul Atac armat în masă pe o plajă din Australia: cel puțin 12 oameni au murit apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Negocieri de pace la Paris și Berlin: Aliații europeni discută cu ucrainenii planul trimis de Zelenski lui Trump # Realitatea.md
Cancelarul german Friedrich Merz îl va primi luni, la Berlin, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, celor doi urmând să li se alăture în cursul serii „numeroşi” şefi de stat şi de guvern europeni, inclusiv liderii UE şi NATO, a confirmat vineri purtătorul de cuvânt al lui Merz, transmite antena3.ro. Discuţiile, organizate în doi timpi, se […] Articolul Negocieri de pace la Paris și Berlin: Aliații europeni discută cu ucrainenii planul trimis de Zelenski lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Investiție europeană: un nou sector modern al Poliției de Frontieră, în construcție la Otaci # Realitatea.md
La Otaci se construiește un nou sector al Poliției de Frontieră, un proiect strategic care vizează modernizarea infrastructurii de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Potrivit Poliției de Frontieră, noul sediu va deservi Direcția Regională Nord și va fi construit conform standardelor europene și cerințelor acquis-ului Schengen. Lucrările […] Articolul Investiție europeană: un nou sector modern al Poliției de Frontieră, în construcție la Otaci apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Încă o navă turcă a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei # Realitatea.md
Ucraina acuză Rusia că a atacat sâmbătă, 13 decembrie curent, cu o dronă, o navă comercială sub pavilion turc în Marea Neagră. Asta s-a întâmplat la doar o zi după ce un alt atac aerian rusesc a avariat o navă turcească în apropierea portului Odesa, transmite antena3.ro. Incidentul a avut loc în contextul unui atac […] Articolul Încă o navă turcă a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Comunitatea medicală este în doliu. Profesorul Grigore Bivol, șef al Catedrei Medicină de Familie și șef de clinică, a trecut la cele veșnice la vârsta de 82 de ani. Anunțul a fost făcut de conducerea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, care a transmis un mesaj de profundă durere și sincere condoleanțe familiei îndoliate. „Profesorul Grigore […] Articolul Doliu în comunitatea medicală: profesorul Grigore Bivol s-a stins din viață apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
5 amenințări uriașe pentru Europa, în 2026. „O vulnerabilitate structurală a blocului european” # Realitatea.md
Un raport despre riscurile la adresa UE, luată în calcul pentru anul 2026, realizat de Institutul Universitar European (EUI), vizează riscul unui război hibrid, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în favoarea Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei şi retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate, transmite antena3.ro. […] Articolul 5 amenințări uriașe pentru Europa, în 2026. „O vulnerabilitate structurală a blocului european” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban după dezvăluirea abuzurilor dintr-un centru pentru minori # Realitatea.md
Opoziţia a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de participanţi au cerut demisia guvernului conservator Viktor Orban, informează știrileprotv.ro. Premierul de la Budapesta este acuzat de inacţiune în urma dezvăluirii unor abuzuri comise într-un centru de detenţie pentru delincvenţi minori. Un material video publicat săptămâna aceasta de un fost parlamentar activist al […] Articolul Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban după dezvăluirea abuzurilor dintr-un centru pentru minori apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Peste 1200 de adolescente devin mame anual. Psihologii, instruiți pentru prevenție și intervenție # Realitatea.md
Peste 80 de psihologi și coordonatorii VNET din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogice și ai direcțiilor de învățământ din toată țara au participat la atelierul de instruire dedicat prevenției sarcinii în adolescență și intervenției în situații de risc suicidar. Datele prezentate în cadrul instruirii arată amploarea fenomenului: anual, peste 1200 de adolescente devin mame în […] Articolul Peste 1200 de adolescente devin mame anual. Psihologii, instruiți pentru prevenție și intervenție apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
09:50
Duminică, 14 decembrie curent, vremea va fi instabilă în toată Republica Moldova, cu precipitații slabe și temperaturi moderate pentru această perioadă, iar cerul va rămâne predominant noros. La Chișinău, se vor semnala ploi slabe, iar temperatura aerului va urca până la +7°C, cu minime de +2°C. Vântul va sufla din nord-vest, iar umiditatea aerului va […] Articolul Vreme instabilă duminică: ploi și lapoviță în mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
13 decembrie 2025
19:50
Oamenii de știință au descoperit două gene care ar putea opri răspândirea cancerului # Realitatea.md
Oamenii de știință au identificat două gene care pot bloca răspândirea cancerului colorectal în modele preclinice, o descoperire care ar putea deschide noi direcții pentru combaterea metastazelor, principala cauză a mortalității asociate acestui tip de cancer. Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Cancerul colorectal este a doua cauză […] Articolul Oamenii de știință au descoperit două gene care ar putea opri răspândirea cancerului apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor săi, iar unitatea dintre comunitățile etnice este esențială pentru viitorul țării. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul Forumului Național al Minorităților Etnice, desfășurat astăzi la Chișinău. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, […] Articolul Igor Grosu, la Forumul Minorităților Etnice: Este important să ne ținem împreună apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Alerta cu bombă de pe trenul București – Chișinău – Kiev s-a dovedit a fi falsă. Detalii de la Poliție # Realitatea.md
Alerta cu bombă anunțată pe trenul de pe ruta București – Chișinău – Kiev s-a dovedit a fi falsă, anunță Poliția. Verificările au fost finalizate, iar la fața locului nu au fost depistate obiecte sau substanțe explozive. Potrivit oamenilor legii, astăzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizată despre o presupusă minare a trenului […] Articolul Alerta cu bombă de pe trenul București – Chișinău – Kiev s-a dovedit a fi falsă. Detalii de la Poliție apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Tragedie pe o stradă din Chișinău: pieton lovit de un autobuz, decedat la fața locului # Realitatea.md
Un bărbat a decedat în urma unui accident rutier produs pe strada Voluntarilor din Chișinău. Potrivit poliției, tragedia s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10. Conform informațiilor preliminare, conducătorul unui autobuz de rută, în vârstă de 58 de ani, la pornirea din stație, în circumstanțe care urmează a fi stabilite de anchetă, a accidentat un […] Articolul Tragedie pe o stradă din Chișinău: pieton lovit de un autobuz, decedat la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor săi, iar unitatea dintre comunitățile etnice este esențială pentru viitorul țării. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul Forumului Național al Minorităților Etnice, desfășurat astăzi la Chișinău. „Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, […] Articolul Igor Grosu, la Forumul Minorităților Etnice: este de important să ne ținem împreună apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Câștigătorul Eurovision 2024 returnează trofeul pentru a protesta împotriva includerii Israelului în concurs # Realitatea.md
Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul Concursului Eurovision 2024, a anunțat că va returna trofeul obținut, în semn de protest față de faptul că Israelului i se permite să participe în continuare la competiție, relatează Los Angeles Times. Într-un videoclip publicat pe Instagram, Nemo apare ținând în mână trofeul Eurovision și afirmă: „Astăzi nu mai simt că […] Articolul Câștigătorul Eurovision 2024 returnează trofeul pentru a protesta împotriva includerii Israelului în concurs apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Belarus a eliberat mai mulți deținuți politici, inclusiv Maria Kolesnikova și laureatul Nobel Ales Bialiațki # Realitatea.md
În Belarus au fost eliberați mai mulți deținuți politici, printre care Maria Kolesnikova, figură-cheie a opoziției, fostul candidat la funcția de președinte Viktor Babariko, precum și laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiațki. Informația a fost transmisă de presa și organizațiile pentru drepturile omului din Belarus, scrie svoboda.org. Potrivit mișcării pentru drepturile omului „Vesna”, Ales […] Articolul Belarus a eliberat mai mulți deținuți politici, inclusiv Maria Kolesnikova și laureatul Nobel Ales Bialiațki apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Reacția primarului de Edineț după constatările ANI privind o presupusă avere nejustificată # Realitatea.md
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a venit cu o reacție publică după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act prin care constată existența unei averi nejustificate în cazul său. Edilul respinge acuzațiile și susține că acestea sunt nefondate și motivate politic. „Constatările incluse în acest act sunt eronate și rezultă dintr-o interpretare […] Articolul Reacția primarului de Edineț după constatările ANI privind o presupusă avere nejustificată apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Aproape 61 de mii de tineri, implicați în activitățile Centrului municipal de Tineret Chișinău # Realitatea.md
Aproape 61 de mii de tineri au participat, în acest an, la activitățile organizate de Centrul municipal de Tineret Chișinău. Totodată, aproape 100 de tineri dețin carnete de voluntariat, municipiul Chișinău fiind cel mai mare furnizor de astfel de certificate la nivel național, transmite IPN. Circa 35 de mii de persoane au fost implicate în […] Articolul Aproape 61 de mii de tineri, implicați în activitățile Centrului municipal de Tineret Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Erdogan: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina # Realitatea.md
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat sâmbătă că Marea Neagră nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina, în contextul atacurilor din ultimele săptămâni, inclusiv a celui de vineri, când o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP. „Marea Neagră nu ar trebui considerată o zonă de confruntare. Acest lucru […] Articolul Erdogan: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Alertă de securitate la frontiera moldo-ucraineană: presupusă minare a unui tren București–Kiev # Realitatea.md
La Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț a fost declanșată o alertă de securitate, după ce autoritățile au fost informate despre o presupusă minare a unui tren de pe ruta București–Kiev. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră. Potrivit instituției, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” […] Articolul Alertă de securitate la frontiera moldo-ucraineană: presupusă minare a unui tren București–Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
În noaptea de 13 decembrie, Odesa a rămas fără electricitate, apă și încălzire, în urma unei lovituri aeriene combinate lansate de Rusia asupra sudului Ucrainei. Potrivit Ukrainskaia Pravda, explozii au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului. Informațiile sunt confirmate și de agenția UNIAN, care citează declarațiile ministrului de interne al Ucrainei, Igor Klimenko. […] Articolul Sudul Ucrainei, grav afectat: Odesa a rămas fără electricitate, apă și încălzire apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Criză de psihologi în sistemul de protecție a copiilor din Chișinău. Intervențiile în cazuri de abuz, întârziate # Realitatea.md
Autoritățile din Chișinău avertizează asupra unei lipse acute de psihologi în sistemul de protecție a copilului, situație care afectează grav intervențiile în cazuri complicate, inclusiv de abuz asupra minorilor. Avertismentul a fost lansat de șefa-adjunctă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Anna Bezobrazova, în cadrul unei ședințe a Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN. Potrivit […] Articolul Criză de psihologi în sistemul de protecție a copiilor din Chișinău. Intervențiile în cazuri de abuz, întârziate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce urmează pentru Moscova # Realitatea.md
Uniunea Europeană a convenit vineri să înghețe pe termen nelimitat activele Băncii Centrale a Rusiei deținute în Europa, o decizie care elimină un obstacol major în utilizarea acestor fonduri pentru sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de Moscova, relatează Reuters. Statele membre ale UE consideră invazia Rusiei în Ucraina o amenințare directă la adresa securității europene […] Articolul De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce urmează pentru Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Întâlnire crucială la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze cu Zelenski și cu liderii europeni # Realitatea.md
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, urmează să se întâlnească în acest weekend, la Berlin, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri europeni, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de un oficial al Casei Albe pentru AFP, după ce a fost relatată […] Articolul Întâlnire crucială la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze cu Zelenski și cu liderii europeni apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Cum pot antreprenorii să vândă mai mult de sărbători: MIA, soluția pentru încasări instant # Realitatea.md
Decembrie este, tradițional, cea mai aglomerată lună pentru comercianți: clienți mai mulți, comenzi mai rapide și așteptări mai mari, mai ales în apropierea sărbătorilor de Crăciun. În acest context, viteza și siguranța plăților devin esențiale pentru orice afacere, transmite Bani.md. MIA – sistemul național de plăți instant, creat de Banca Națională a Moldovei – oferă […] Articolul Cum pot antreprenorii să vândă mai mult de sărbători: MIA, soluția pentru încasări instant apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică # Realitatea.md
Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE. Măsura va intra în vigoare din iulie 2026 și va fi aplicată temporar, până în 2028, când toate importurile, indiferent […] Articolul Uniunea Europeană introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Atenție, șoferi: circulație restricționată astăzi în centrul Chișinăului pentru Maratonul de Crăciun # Realitatea.md
Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt este restricționată astăzi, 13 decembrie, în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit Primăriei Chișinău, între orele 06:00 și 15:00 este sistată circulația transportului pe tronsonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodoni și Pușkin. Totodată, între orele 09:00 și 15:00, traficul va fi suspendat […] Articolul Atenție, șoferi: circulație restricționată astăzi în centrul Chișinăului pentru Maratonul de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, critică modul în care a fost votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul acuză lipsa consultărilor publice și susține că actuala guvernare repetă practicile pe care le condamna anterior. „Votează noaptea ca hoții”, strigau cei care astăzi se află la guvernare […] Articolul VIDEO Ceban, despre bugetul pentru 2026: „Nu a fost consultat cu nimeni” apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Mai multe fonduri pentru pensii, asistență medicală și medicamente compensate în 2026. Proiectele, votate în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul a votat, în ședința din 12 decembrie, în prima lectură, proiectele legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) pentru anul 2026. Documentele prevăd majorări de alocații, creșterea cheltuielilor pentru sănătate și menținerea nivelului actual al primei de asigurare medicală. Potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, […] Articolul Mai multe fonduri pentru pensii, asistență medicală și medicamente compensate în 2026. Proiectele, votate în prima lectură apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Horoscop 13 decembrie: O zi cu oportunități pentru carieră și aspecte pozitive în dragoste # Realitatea.md
Astăzi, fiecare zodie se va confrunta cu provocări și oportunități unice. Impulsurile rapide pentru Berbeci, stabilitatea emoțională a Taurilor, curiozitatea Gemenilor, disciplina Racilor, carisma Leilor, ordinea Fecioarelor, mesajele surprinzătoare pentru Balanțe, efortul Scorpionilor, inspirația Săgetătorilor, deciziile clare ale Capricornilor, atenția Vărsătorilor și creativitatea Peștilor vor contura o zi memorabilă. Fiecare semn zodiacal are șansa de […] Articolul Horoscop 13 decembrie: O zi cu oportunități pentru carieră și aspecte pozitive în dragoste apare prima dată în Realitatea.md.
12 decembrie 2025
22:40
Un incendiu a izbucnit în această seară într-un fost magazin părăsit situat pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni 57 din capitală. Ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat pentru REALITATEA.MD că flăcările au cuprins mai multe lucruri vechi aflate în interiorul clădirii abandonate. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, care au reușit […] Articolul VIDEO Incendiu în centrul Chișinăului: Pompierii au anunțat ce arde apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Aproape de miez de noapte, deputații PAS au votat Bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit proiectului, salariul minim pentru angajații din sectorul bugetar va crește de la 5 500 la 6 300 de lei. Pentru anul 2026 se preconizează venituri de peste 79,67 miliarde de lei, în creștere cu 5,1% față de anul curent. […] Articolul Aproape de miez de noapte, deputații PAS au votat Bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Mister și magie în noaptea Sfântului Andrei: spirite, ursite și obiceiuri de a fura poarta # Realitatea.md
În această seară, peste sate și orașe coboară una dintre cele mai misterioase nopți din calendarul popular: Noaptea Sfântului Andrei. Prăznuit pe 13 decembrie, Sfântul Apostol Andrei, frate al lui Petru și „cel dintâi chemat” de Hristos, este considerat ocrotitorul acestei nopți în care lumina și întunericul par să se atingă, iar lumea văzută și […] Articolul Mister și magie în noaptea Sfântului Andrei: spirite, ursite și obiceiuri de a fura poarta apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Un accident grav s-a produs miercuri dimineață pe autostrada A3 București–Ploiești, unde un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localității Snagov, județul Ilfov. În urma accidentului, circulația rutieră a fost blocată pe sensul de mers spre Ploiești. Potrivit Poliției, camionul a lovit bariera de protecție, după care s-a răsturnat pe carosabil. Șoferul a […] Articolul Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat pe o autostradă din România apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
SUA și Kievul negociază un mega-pachet. Aderarea Ucrainei la UE ar putea avea loc în 2027 # Realitatea.md
Statele Unite și Ucraina poartă negocieri avansate privind un pachet amplu de trei acorduri – un plan de pace, garanții de securitate și un program de redresare economică –, relatează The Washington Post, citând un oficial ucrainean. Printre scenariile luate în calcul se află și aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, posibil chiar în […] Articolul SUA și Kievul negociază un mega-pachet. Aderarea Ucrainei la UE ar putea avea loc în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.