Doliu la Hollywood. Rob Reiner, legenda filmului american, găsit mort alături de soția sa
Sinteza, 15 decembrie 2025 09:30
Actorul, regizorul și producătorul american Rob Reiner a murit la vârsta de 78 de ani, alături de soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani. Decesele celor doi sunt investigate de autoritățile din Los Angeles, după ce au fost găsiți fără viață în locuința lor din cartierul Brentwood, situat în partea de vest a orașului. Informațiile […]
Alte ştiri de Sinteza
Acum 5 minute
09:50
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile jocului # Sinteza
Săptămâna 15–21 decembrie 2025 vine cu un val puternic de energie astrală, iar pentru trei semne zodiacale norocul și prosperitatea nu mai sunt simple promisiuni, ci realități palpabile. Intrarea lui Marte în Capricorn, urmată de Luna Nouă în Săgetător pe 19 decembrie, deschide un portal astral al progresului, ambiției și împlinirii destinului personal. Este o […]
Acum 15 minute
09:40
Un șofer de camion a fost înjunghiat într-o parcare din Italia. Principalul suspect – colegul acestuia # Sinteza
Autoritățile din Italia au publicat concluziile anchetei în cazul șoferului român de TIR ucis la Bolzano. Potrivit unui raport întocmit în urma necropsiei, Ionuț nici măcar nu a apucat să se apere de loviturile fatale primite de la un alt șofer, tot român. Procurorii italieni au făcut publice rezultatele necropsiei în cazul lui Ionuț Marius […]
09:40
Nostradamus și Baba Vanga au avut dreptate în privința anului acesta. Ce previziuni au pentru 2026? # Sinteza
Cei doi presupuși profeți au afirmat că ne așteaptă un an destul de dificil și au avut dreptate. Deși niciunul nu mai e printre noi, Nostradamus și Baba Vanga ne avertizează în continuare despre ceea ce cred ei că ne așteaptă. Cei doi au făcut câteva predicții înfiorătoare pentru 2026. La aproape 500 de ani […]
Acum 30 minute
09:30
Ministrul Mediului anunță reabilitarea barajului Ghidighici în 2026 pentru prevenirea inundațiilor în Chișinău # Sinteza
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru la lacul de acumulare Ghidighici, cel mai mare lac din țară, care are un rol esențial în protejarea municipiului Chișinău de riscul inundațiilor. În cadrul vizitei, ministrul a anunțat lansarea unui nou proiect de investiții capitale în infrastructura de gestionare a apelor. […]
09:30
Mai multe persoane au ieșit în stradă, în orașul siberian Tomsk, după ce Rusia a impus interdicție platformei de jocuri Roblox. Câteva zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk împotriva interdicţiei impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe măsură ce iritarea populaţiei faţă de interdicţie […]
09:30
Acum o oră
09:20
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 900 milioane lei # Sinteza
În perioada 8 – 14 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 905,0 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 38,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%. Totodată, în perioada 8 – 14 decembrie 2025, de către […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Ministrul Sănătății și directorul CNAM, în vizită de lucru la Cahul pentru evaluarea serviciilor medicale # Sinteza
Pentru a îmbunătăți accesul populației la servicii medicale de calitate, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, și ministrul Sănătății, Emil Ceban, au efectuat joi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Cahul, unde au evaluat necesitățile instituțiilor medicale din regiune. La întrevedere au participat reprezentanți ai centrelor de sănătate […]
15:20
Ursula von der Leyen atac nemilos la Donald Trump, după ce președintele SUA a zis că Europa e condusă de oameni „slabi” # Sinteza
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a răspuns lui Donald Trump și acuzațiilor din Strategia de Apărare a SUA, în care se spune Europa se confruntă cu „dispariția civilizației”. Donald Trump nu ar trebui să se implice în democrația europeană, a declarat Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce președintele SUA a lansat […]
15:20
Kremlinul, rezervat față de planul de pace revizuit pentru Ucraina: ”S-ar putea să nu ne placă” # Sinteza
Kremlinul afirmă că s-ar putea să nu fie de acord cu noile propuneri de pace revizuite pentru Ucraina. Consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, Iuri Uşakov, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile revizuite ale SUA după cele mai recente discuţii cu Ucraina, dar că este posibil să nu fie de acord cu anumite […]
15:10
Secretarul de Stat, Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu omologul său din România. Ce au discutat oficialii # Sinteza
Secretarul de stat Grigore Stratulat a avut, la București, o întrevedere cu omologul său, secretarul de stat Raul Pop, în cadrul căreia au discutat despre proiectele comune din domeniul mediului și prioritățile cooperării bilaterale. Discuțiile s-au concentrat pe valorificarea experienței pe care România a acumulat-o în domeniul gestionării deșeurilor, precum și pe sprijinul pe care […]
15:10
Ministerul Sănătății, CNAM și sindicatele au semnat Convenția colectivă 2026–2030 în domeniul sănătății # Sinteza
Vineri, 12 decembrie, reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova au semnat Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2026-2030, al cărei scop principal este apărarea drepturilor și garanţiilor angajaților din domeniul sănătății. Convenția stabilește principiile generale privind: relațiile dintre salariați și angajatori; mecanismele generale […]
15:10
Peste 3.000 de elevi din Moldova au participat la prima testare națională a competențelor digitale # Sinteza
3.021 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au participat, în premieră pentru Republica Moldova, la testarea națională a competențelor digitale. Dintre aceștia, 1928 de elevi au demonstrat competențe avansate, în timp ce 810 au obținut nivel intermediar, 210 nivel elementar și doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel de competență. […]
15:10
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul ar putea deveni un Centru Universitar integrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Inițiativa are scopul să asigure dezvoltarea și modernizarea instituției. Subiectul a fost abordat în cadrul discuției ministrului Dan Perciun și rectorului UTM, Viorel Bostan, cu profesorii și studenții de la Cahul. Ministrul Dan […]
15:00
605 538 de gospodării, adică 1 216 000 cetățeni, vor beneficia de compensații la căldură, pe durata sezonului de încălzire. Mai mult de jumătate din numărul total de beneficiari vor primi valoarea maximă de compensații – 800 de lei pentru combustibili solizi și 1000 de lei pentru alte surse de energie. „Programul Ajutor la contor […]
15:00
La Chișinău a avut loc un training privind combaterea finanțării ilegale și a coruperii electorale # Sinteza
Astăzi, la Chișinău, a avut loc un training specializat privind particularitățile investigării și examinării cauzelor ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, a concurenților electorali și a grupurilor de inițiativă, precum și fenomenul coruperii electorale, inclusiv cumpărarea voturilor. Evenimentul a fost organizat de Institutul Național al Justiției, în cooperare cu Comisia Electorală Centrală și Consiliul […]
15:00
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” # Sinteza
Parlamentul a ratificat Acordul cu Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și competitivă a culturii și a […]
15:00
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat # Sinteza
Republica Moldova va adera la cel de-al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat de deputați în două lecturi. Protocolul are scopul de a extinde și uniformiza măsurile de protecție a bunurilor culturale în situații de […]
15:00
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede reducerea birocrației # Sinteza
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive vor fi optimizate. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 55 de deputați. Documentul a fost elaborat de deputații din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Dorian Istratii și Ilie Ionaș. Propunerile legislative au drept scop reducerea poverii birocratice pentru […]
12:40
Încasările din impozitul pe chirii au crescut cu 27,3% în 2025. Peste 85 milioane lei colectați la bugetul de stat # Sinteza
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 27,3% în perioada ianuarie-noiembrie 2025 și constituie 85,8 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost identificate 1 748 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile. […]
12:40
VIDEO// Premierul român, Ilie Bolojan, a oferit o primă reacție după difuzarea documentarului Recorder despre ”Justiția capturată” # Sinteza
Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după difuzarea documentarului Recorder. „Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România, publicat de Recorder marți seară, a declanșat un val de tensiuni și reacții contradictorii în spațiul public. Premierul Ilie Bolojan a oferit o primă reacție după publicarea acestui documentar. Potrivit premierului, încrederea românilor în politică și […]
12:30
Evenimentele publice, organizate după noi reguli de securitate. Parlamentul a adoptat legea privind siguranța participanților # Sinteza
Parlamentul a votat în a doua lectură inițiativa legislativă care stabilește că evenimentele publice vor fi organizate în condiții de maximă securitate pentru a spori siguranța și încrederea participanților. Legea creează un cadru normativ clar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale, artistice, sportive, de divertisment, a expozițiilor și a adunărilor religioase desfășurate în afara lăcașurilor de […]
12:30
Regimul armelor de uz civil, înăsprit – evidență digitală, permise mai stricte și aliniere la standardele UE # Sinteza
Parlamentul a adoptat modificări privind regimul armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Proiectul de modificare a Legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă a fost votat în a doua lectură de 65 de deputați. Modificările legislative introduc reguli clare privind evidența digitală a armelor, […]
12:30
Peste 100 de antreprenori instruiți la Ialoveni în cadrul Programului destinat antreprenorilor începători # Sinteza
Peste 100 de antreprenori au participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul Programului pentru START UP-eri, destinat antreprenorilor începători și persoanelor aflate la început de drum în dezvoltarea unei afaceri, desfășurat la Ialoveni. Pe parcursul programului, participanții au beneficiat de prezentări, sesiuni de întrebări-răspunsuri și instruiri practice oferite de specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor, […]
12:20
Șofer beat recidivist din Chișinău a fost sancționat cu 240 de ore de muncă în folosul comunității # Sinteza
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat de la Chișinău, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Prin aceeași sentință, inculpatul, în vârstă de […]
12:20
Republica Moldova aderă la două convenții internaționale: Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi de la nave și Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și bagajelor. Parlamentul a votat cele două proiecte de lege în ambele lecturi. Convenția privind răspunderea pentru poluarea cu hidrocarburi, cunoscută și sub denumirea de Convenția BUNKER, […]
12:20
Republica Moldova continuă desprinderea de CSI. Parlamentul a denunțat încă trei acorduri, inclusiv cel privind călătoriile fără vize # Sinteza
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. […]
11:00
Alimente care te fac să te simți și mai rău când ești răcit. Ce să mănânci pentru a te vindeca mai repede # Sinteza
Anumite alimente pot fi cea mai neinspirată alegere atunci când ești bolnav. Alimentele picante, alcoolul, mâncărurile grase, precum și băuturile zaharoase sunt adevărați inamici ai orgnizmului atunci când ești bolnav, avertizează medicii. Experții au specificat la Fox News Digital care sunt alimentele care agravează simptomele răcelii și gripei. Ei au punctat și ce ar trebui să mănânci […]
11:00
Ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă Kievul cedează Donbasul. Anunțul lui Zelenski # Sinteza
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă cedează Donbasul. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ar putea organiza un referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, în contextul în care Kievul este supus unei presiuni tot mai mari pentru a accepta termenii unui plan de […]
11:00
Un bărbat de 41 ani din Cimișlia a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor # Sinteza
Procuratura Cimișlia anunță că, recent, Judecătoria Cimișlia a pronunțat o sentință într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, de comiterea tentativei de omor. Cazul ar fi avut loc în septembrie 2023. Inculpatul în vârstă de 41 de ani și, victima în vârstă de 32 de ani, care era amicul său, s-ar fi împrietenit în […]
10:50
Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu de încălcarea Constituției și invocă posibilitatea impeachmentului: ”Sunt necesare 34 de voturi” # Sinteza
Președintele PSRM, Igor Dodon, susține că decizia președintei Maia Sandu de a numi așa-numiți „trimiși speciali” reprezintă un demers contrar Constituției și depășește cadrul legal al atribuțiilor prezidențiale. Declarațiile au fost făcute în contextul unor recente decizii ale șefei statului privind desemnarea unor reprezentanți speciali pentru anumite domenii sau misiuni externe. Potrivit lui Igor Dodon, […]
10:30
Laboratorul Centrului de Sănătate Căușeni, dotat cu echipament modern printr-un proiect finanțat de CNAM # Sinteza
Laboratorul principal al Centrului de Sănătate Căușeni a fost dotat cu echipament performant, achiziționat în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Instituția medicală a achiziționat un analizator automat de urină, în valoare totală de peste 288 […]
10:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, va participa, în perioada 12–14 decembrie, la Sir Bani Yas Forum 2025, organizat în Emiratul Abu Dhabi, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sir Bani Yas Forum este unul dintre cele mai relevante evenimente internaționale de dialog strategic, desfășurat […]
10:30
Conducerea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, împreună cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Alexandru Mîrza, și reprezentanți ai Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), a efectuat, la data de 11 decembrie a.c., o vizită de monitorizare a lucrărilor de construcție […]
11 decembrie 2025
16:30
Magistratul Roman Pascari se retrage din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru # Sinteza
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar. Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa. Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după […]
16:30
Ala Nemerenco, a povestit cum a înțeles că nu va face parte din noul Guvern: „Uneori trebuie să citești printre rânduri” # Sinteza
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a relatat pentru Europa Liberă momentul în care a înțeles că nu va fi inclusă în noul Cabinet de miniștri. Potrivit ei, semnalul a venit pe 10 octombrie, atunci când a primit din partea președintei Maia Sandu „Ordinul Republicii”, cea mai înaltă distincție de stat. „Atunci am înțeles că, […]
16:20
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 27 iunie 2024, în apropierea stadionului „Zimbru” din Chișinău, inculpatul, care era în stare de […]
16:10
Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat oficial. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Andrei, conform calendarului iulian, și este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, transmite libertv.md. Potrivit Mitropoliei, hramul Bisericii „Sfântul […]
16:10
Bulgaria intră într-o nouă criză politică pe fondul protestelor antiguvernamentale și al pregătirilor pentru adoptarea euro # Sinteza
Guvernul Bulgariei, condus de premierul Rosen Jeleazkov, și-a prezentat joi demisia, marcând un nou moment de instabilitate în politica de la Sofia. Anunțul oficial a fost făcut după o ședință a Executivului și după mai multe ore de speculații intense în rândul analiștilor și al presei, relatează Novinite.com, preluat de la libertv.md. Într-o conferință de […]
16:00
Gluma l-a trimis la închisoare – condamnat la 8 ani de detenție pentru că și-a incendiat amicul # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, prevăzută de art. 151 alin. (2) lit. e) din Codul penal. În […]
10 decembrie 2025
12:50
„Un rucsac de 40 de lei nu e ok”: Autoritățile amână pentru 2026 deciziile privind taxarea cumpărăturilor de pe Temu, Shein și AliExpress # Sinteza
Autoritățile de la Chișinău planifică să implementeze măsuri privind reglementarea și eventualele taxe pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress și spun că prețurile extrem de mici ale unor produse – cum ar fi „un rucsac de 40 de lei” – reprezintă o problemă atât pentru piața locală, cât și pentru […]
12:50
Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli: „Problema a devenit extrem de periculoasă pentru copii și tineri” # Sinteza
Ion Ceban propune introducerea testării antidrog în școli: „Problema a devenit extrem de periculoasă pentru copii și tineri” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că va înainta o propunere privind introducerea testării antidrog în școli, în contextul creșterii consumului de substanțe narcotice în rândul tinerilor. Urmăriți-ne și pe Telegram https://t.me/alertamd Edilul afirmă că a semnalat […]
12:50
Consolidarea securității alimentare în regiune: Reuniune trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova # Sinteza
În perioada 8-10 decembrie 2025, delegația Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, condusă de Directorul general Radu Musteața, participă la reuniunea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, organizată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a României. Întrunirea are drept scop consolidarea cooperării regionale în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, controlului sanitar-veterinar […]
12:30
Un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie, de 48 de ani, au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de omor intenționat. Ambii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip […]
9 decembrie 2025
16:30
Doi copii au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei coloane alimentate cu gaz de tip propan-butan. Cazul a avut loc pe data de 08 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Aici, doi minori cu vârstele de […]
16:30
În după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova, Moldelectrica, a fost nevoit să solicite din nou energie electrică de avarie pentru a stabiliza rețeaua. Aceste livrări sunt distincte de achizițiile realizate de Energocom în baza contractelor comerciale sau prin bursele de energie și sunt, de regulă, considerabil mai costisitoare. Prețul […]
16:20
Donald Trump susține că Ucraina „ar trebui să organizeze alegeri”: „A trecut mult timp… nu mai e democrație” # Sinteza
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Politico, unde liderul american a afirmat că „a trecut prea mult timp” de la ultimele alegeri din statul vecin, transmite libertv.md. Întrebat direct dacă „a venit timpul ca Ucraina să organizeze alegeri”, Trump a […]
16:10
Alexandru Munteanu, în dialog cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge # Sinteza
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu NATO ajută Republica Moldova să-și […]
15:50
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă # Sinteza
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […]
15:40
Trei judecători recent numiți și-au depus jurământul în fața membrilor CSM, marcând începutul exercitării mandatului lor. Este vorba despre Irina Moraru și Constantin Bragoi, numiți la Judecătoria Chișinău, și Olga Marandici, numită la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni. Magistrații au fost numiți prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 443-X din 21 noiembrie 2025, până la atingerea […]
