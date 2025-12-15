Actorul și regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Poliția investighează cazul ca „posibil omor”

15:10

Un bărbat, de 67 de ani, și o femeie, de 69 de ani, au fost găsiți morți în locuința lor din Molovata, raionul Dubăsari, după ce s-au intoxicat cu fum și monoxid de carbon emanat de soba din casă. În interiorul locuinței salvatorii au depistat un miros puternic de fum, geamuri închise ermetic și absența […]