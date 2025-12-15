Sub pământ, deasupra speranței: o noua școală-buncăr în Zaporojie
Europa Libera Moldova, 15 decembrie 2025 08:20
Sub pământ, deasupra speranței: o noua școală-buncăr în Zaporojie
O traducătoare a izbucnit în lacrimi în timpul mărturiei unui băiat ucrainean în Parlamentul UE # Europa Libera Moldova
Asistenta unui vicepreședinte al Parlamentului European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea mărturia lui Roman Oleksiv, un băiat de 11 ani din Lviv, la dezbaterile ce au urmat după prezentarea unui documentar despre copiii din Ucraina. Băiatul a scăpat cu viață după un atac cu rachete rusești asupra orașului Vinița, în iulie 2022, însă mama sa nu a supraviețuit. Roman a trecut apoi prin 36 de operații și o lungă perioadă de reabilitare din cauza rănilor și arsurilor grave. El a revenit îns...
Dumitrița Josan și Uliana Dobrînina, două dintre floretistele moldovene care au adus recent aurul de la Cupa Mondială U-20 din Slovacia, practică scrima de peste 12 ani. Ele se antrenează șase zile pe săptămână la singura școală specializată din țară, la Chișinău, unde sunt tot mai puțini antrenori....
Ala Nemerenco, despre plecarea de la Ministerul Sănătății și problemele din sistem # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, explică de ce nu s-a regăsit în guvernul condus de Alexandru Munteanu. Ea vorbește și despre recentul scandal iscat la București din cauza unor diplome emise de Universitatea de Medicină din R. Moldova. În aceeași discuție, Nemerenco explică reforma spitalelor pe care a inițiat-o și spune de ce nu a fost adoptată o lege a malpraxisului....
Drumul greu spre școală: Povestea unui student cu dizabilități care a ridicat o sală în picioare # Europa Libera Moldova
Maxim Grădinari, un tânăr de 24 de ani cu deficiențe locomotorii, învață la Colegiul Pedagogic din Bălți, compune poezii și vrea să scrie o autobiografie pentru a-i inspira și pe alți copii cu cerințe educaționale speciale. Și-a spus recent povestea la o conferință, ridicând sala în picioare....
Povestea mamei cu doi copii cu sindromul Down, care face și para powerlifting # Europa Libera Moldova
Daria Osadcii s-a născut cu paralizie cerebrală, iar la cei 29 de ani ai săi crește doi copii cu sindromul Down. Deși a învățat croitorie, nu a fost angajată niciodată - angajatorii sunt sceptici față de cei cu dizabilități. Dar nu s-a lăsat bătută. De un an, face para powerlifting, se antrenează peste program și participă deja la competiții internaționale....
