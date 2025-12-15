Generația Z devine cea mai problematică din istorie

07:40

Autoritățile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu mașină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul țării, arestând cinci bărbați considerați implicați în pregătirea atentatului. Autoritățile din Germania au anunțat sâmbătă arestarea a cinci bărbați suspectați că pregăteau un atentat cu mașină-bombă, de inspirație islamistă, ce urma să vizeze un târg