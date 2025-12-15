„Progrese semnificative” după discuțiile de la Berlin dintre Zelenski și emisarii lui Trump

07:20

Așa cum mulți o sperau, interdicția totală pe care UE căuta să o impună mașinilor noi pe benzină și motorină (Diesel) începând cu 2035 va fi acum făcută uitată, în fața presiunii sociale și a imperativelor economice. Conform legislației europene existente, aprobată acum doi ani, toate mașinile care intră pe piață începând cu 2035 ar trebui să aibă zero emisii de CO2, ceea ce înseamnă sfârșitul drumului pentru vehiculele hibride, precum și pentru cele care funcționează exclusiv cu combustibili fosili.