Rusia: Demonstraţie rară de nemulţumire publică la Tomsk. Oamenii au protestat faţă de interzicerea platformei de jocuri Roblox

08:50

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în perioada 13–15 decembrie vremea va fi în general stabilă, cu cer noros sau variabil. Izolat, în ziua de 14 decembrie, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nord-vestic. Temperaturile nocturne se vor situa între +2 și +7°C, scăzând treptat spre –2…+3°C. Pe […] Articolul Meteorologii anunță vreme stabilă în weekend, cu maxime de până la +10°C. Unde vor cădea posibile ploi apare prima dată în SafeNews.