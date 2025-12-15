O cutie a Poștei Regale britanice a ajuns tocmai în Antarctica: Motivul

08:00

Uniunea Europeană va introduce, începând cu iulie 2026, o taxă de trei euro pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro trimis din afara blocului comunitar, măsură prin care statele membre încearcă să limiteze afluxul de produse ieftine și să asigure condiții de concurență mai echitabile. Decizia a fost adoptată de miniștrii […] Articolul Începând cu iulie 2026, UE va majora costul importurilor de produse ieftine apare prima dată în SafeNews.