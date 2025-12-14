Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, anunță premierul Alexandru Munteanu
TVR Moldova, 14 decembrie 2025 21:00
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, a anunțat premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile încearcă să sprijine în mod constant persoanele vârstnice.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
21:00
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, anunță premierul Alexandru Munteanu # TVR Moldova
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, a anunțat premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile încearcă să sprijine în mod constant persoanele vârstnice.
Acum 2 ore
20:10
Sezonul brazilor de Crăciun a început, iar ocolurile silvice vor scoate în vânzare peste 37.000 de molizi şi pini, cu 8.000 mai puţin decât anul trecut. Preţurile pornesc de la câteva sute de lei pentru un molid de până la doi metri și pot ajunge la câteva mii de lei pentru exemplarele mai înalte.
19:40
Circa 6% dintre copii sunt agresați zilnic; MEC vrea să extindă sprijinul psihologic pentru elevi # TVR Moldova
Psihologii școlari ar trebui să stea aproape jumătate din programul de lucru în contact direct cu elevii. Ministerului Educației a emis spre aprobare un proiect de regulament prin care se propune ca 18–20 de ore pe săptămână să fie dedicate consilierii, evaluărilor psihologice și activităților de prevenție a copiilor.
Acum 4 ore
19:10
Alerta privind minarea trenului internațional București–Kiev, oprit la Punctul de trecere a frontierei Vălcineț din R. Moldova, s-a dovedit a fi falsă. Informația a fost confirmată de autorități după ce echipele specializate ale poliției au finalizat verificările la fața locului.
18:40
Universitatea din Cahul va deveni parte a Universităţii Tehnice din Moldova. La acest consens au ajuns Ministerul Educaţiei şi profesorii din sudul Republicii Moldova. Mai exact, instituţia va avea statut de centru universitar, iar administraţia va continua să activeze în componenţa UTM. Procesul de fuziune va începe până la sfârşitul acestui an.
17:40
În sezonul rece, organismul nostru trece prin schimbări care pot scoate la iveală probleme ascunse. Despre cum recunoaștem aceste semne și ce putem face pentru a ne proteja sănătatea, ne-a vorbit doamna Diana Munteanu, medic endocrinolog.
Acum 6 ore
16:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 15 decembrie, o vizită de lucru în Republica Elenă, anunță Președinția.
15:40
Poliția intensifică controalele: Amenzi de până la 3.000 lei și confiscarea pirotehnicii ilegale # TVR Moldova
În preajma sărbătorilor de iarnă, Poliția R. Moldova a intensificat controalele asupra articolelor pirotehnice, avertizând că utilizarea necorespunzătoare sau achiziția din surse neautorizate poate fi periculoasă.
Acum 8 ore
14:40
Pensiile vor fi indexate în primăvara anului 2026, a anunțat premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Șeful Guvernului a subliniat că autoritățile încearcă să sprijine în mod constant persoanele vârstnice.
13:40
Cunoașteți istoria Patriciei Briceac care își formează o carieră în badmintonul profesional # TVR Moldova
În timp ce unii copii petrec weekend-urile în mall-uri ori navighează pe internet, alții își fac o carieră în sportul de performanță. Protagonista următorului reportaj, la doar 11 ani gândește ca un adult, muncește foarte mult și visează să ajungă la Jocurile Olimpice. Este vorba de Patricia Briceac, o jucătoare de badminton, extrem de pasionată și la fel de talentată.
Acum 12 ore
12:40
Plata compensației la căldură pentru luna noiembrie poate fi ridicată de beneficiari, anunță CNAS # TVR Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a fost finanțată plata compensațiilor pentru energie, acordate sub formă de plată monetară, pentru luna noiembrie 2025. De acest sprijin beneficiază 605.538 de persoane, iar suma totală alocată se ridică la 454,4 milioane de lei.
11:40
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, și una dintre cele mai importante figuri ale opoziției, Maria Kalesnikava, în cadrul unui acord intermediat de un emisar al președintelui american Donald Trump.
10:40
În Republica Moldova, anual, sunt depistate circa 10 mii de cazuri noi de diabet zaharat, iar tendința este în creștere. Această maladie, netratată corespunzător, poate cauza complicații serioase pe termen lung. În acest sens, informarea și prevenția devin esențiale pentru menținerea sănătății și a calității vieții.
09:40
Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru imunitatea copiilor, mai ales în sezonul rece. O alimentație variată rămâne principalul mod prin care cei mici își pot asigura aportul necesar de vitamine, însă, în anumite situații, e nevoie de suplimente.
08:40
Costuri în creștere, finanțări suplimentare: Cum se construiesc drumurile în R. Moldova? # TVR Moldova
Multe drumuri naționale din Republica Moldova sunt un adevărat test de răbdare pentru șoferi. Aflate în reparații de ani de zile, , iar unii antreprenori au renunțat la lucrări sau cer finanţări suplimentare pentru a-și duce la bun sfârșit contractele cu statul. În acest reportaj, TVR MOLDOVA a analizat câteva proiecte de infrastructură care bat pasul pe loc.
Ieri
19:10
Bijuterii inspirate din portul popular, genți croșetate manual, lumânări din ceară de soia, produse realizate din plastic reciclat și alimente bio, toate au putut fi găsite la o ediție specială a unui târg organizat în sectorul Buiucani din Chişinău. Vizitatorii au avut ocazia să cumpere cadouri unice și, totdată, să susțină producătorii autohtoni.
19:00
Maratonul de Crăciun, cea mai veselă și plină de energie cursă a anului, a revenit, astăzi, la Chișinău. Evenimentul a adunat peste trei mii de participanți, de toate vârstele. Piața Marii Adunări Naționale a fost transformată într-un adevărat tărâm de sărbătoare, cu oameni îmbrăcaţi în costume colorate.
18:50
Parlamentul a votat în prima lectură bugetul de stat pentru 2026. După aproape cinci ore de dezbateri în plen, proiectul Guvernului a fost susținut doar de deputații PAS, cu 54 de voturi. Opoziția a criticat modul în care au fost distribuiți banii, iar ministrul Finanțelor a promis că pentru anul viitor se prevede o creștere economică de 2,4%, lucru pe care îl vor resimți și cetățenii.
18:40
Un proiect imobiliar de amploare ar putea provoca probleme majore locuitorilor din orașul Codru, municipiul Chişinău. Este vorba despre un complex de șapte blocuri, cu aproximativ 400 de apartamente, planificat pe un teren cu o singură cale de acces. Proiectul a stârnit un adevărat ping-pong de acuzații între primar, consilierii locali, dezvoltatori și locatari. Ultima ședință a Consiliului Local, în care s-a votat reexaminarea proiectului, a fost marcată de schimburi tensionate de replici și acuzații directe.
17:50
Peste 800 de magistrați îi sprijină pe judecătorii care spun că justiția e capturată în România # TVR Moldova
Peste 800 de magistrați au semnat scrisoarea publică de susținere a colegilor judecători care au denunțat problemele din justiție, potrivit listei actualizate. Printre semnatari, și fosta șefă a DNA, actual procuror-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi. În emisiunea Tema Zilei, la TVR INFO, un judecător și un procuror au vorbit despre neregulile din sistem. Și vicepreședintele CSM a declarat că e nevoie de modificarea legislației pentru înlăturarea derapajelor de orice fel, potrivit TVRINFO.RO.
16:30
Vernisajul Vinului de Iarnă 2025 a adunat, la Chişinău, producătorii moldoveni și iubitorii de vin din întreaga lume, într-o atmosferă caldă și festivă. Pe 12 decembrie, la cea de-a 24-a ediție a evenimentului, vizitatorii au avut ocazia să descopere vinuri de autor și inovații din sectorul vitivinicol, să deguste cele mai reușite licori ale anului și să discute direct cu cei care le produc.
16:10
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat recent, în cadrul unei emisiuni de la TV8, că l-a demis pe funcționarul din cadrul ministerului responsabil pe domeniul combaterii drogurilor, care s-ar fi dovedit necooperant cu colegii săi din alte instituții ale statului. TVR Moldova a solicitat din partea serviciului de presă al instituției detalii despre identitatea funcționarului cu pricina, dar a primit refuz din cauza unor prevederi ale legii cu privire la datele cu caracter personal.
16:00
ANI a depistat la primarul de Edineț, Cojocari, avere nejustificată de sute de mii de lei # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat la primarul de Edineț, Constantin Cojocari, și membrii familiei sale, o diferență de peste 343.000 de lei între veniturile declarate și cele obținute în perioada 1 august 2016 – 16 aprilie 2024.
14:30
Căile Ferate Ucrainene au informat șeful trenului București – Kiev despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla în punctul de trecere a frontierei Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova, potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.
13:40
Secret la Ministerul Sănătății: Cine este angajatul concediat în scandalul drogurilor? # TVR Moldova
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat recent, în cadrul unei emisiuni de la TV8, că l-a demis pe funcționarul din cadrul ministerului responsabil pe domeniul combaterii drogurilor, care s-ar fi dovedit necooperant cu colegii săi din alte instituții ale statului. TVR Moldova a solicitat din partea serviciului de presă al instituției detalii despre identitatea funcționarului cu pricina, dar a primit refuz din cauza unor prevederi ale legii cu privire la datele cu caracter personal.
12:50
Schema prin care Viktor Gușan și-a salvat afacerile mari din Ucraina: Ce a spus magistraților? # TVR Moldova
În urma sancțiunilor aplicate de autoritățile ucrainene în septembrie 2022, magnatul transnistrean Viktor Gușan a contestat în ianuarie 2025 decizia instanței de fond și a obținut dreptul să treacă acțiunile sale în una dintre cele mai importante firme din domeniul comunicațiilor, First Investment Union, pe numele lui partenerului său de afaceri, Ilia Kazmalî. Prin urmare, sub sechestru în Ucraina au rămas doar două companii ale lui Viktor Gușan, specializate în vânzarea produselor alimentare, în special al peștelui, potrivit Veridica.md.
12:20
Ce se întâmplă cu afacerile oligarhului transnistrean Viktor Gușan în Ucraina; Procuratura Anticorupție cere audierea lui Vladimir Plahotniuc și a lui Serghei Iaralov în dosarul „Kuliok”; Lucian Rogac se plânge că clientul său a rămas fără martori și denunță încălcarea principiului justiției echitabile; Spionajul ucrainean susține că Rusia și-ar fi intensificat activitatea în regiunea transnistreană pentru a câștiga teren în războiul purtat în Ucraina; Turnură în dosarul lui Nicanor Ciochină, fost primar în Boldurești, Nisporeni, învinuit de omorul din imprudență a unui adolescent. Acestea sunt evenimentele principale ale săptămânii pe care le amintim în TVRBref.
11:10
Povestea micului Port de stat Giurgiulești, unde Guvernul vrea să bage 34 de mil. de dolari # TVR Moldova
Complexul Portuar Giurgiulești este alcătuit din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), proprietate a BERD, și Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești (PPMG). PILG este amplasat pe malul Dunării, în timp ce portul de stat – la scurgerea Prutului în Dunăre. Portul privat este pe moment obiectul tranzacției dintre BERD și Portul Constanța, în timp ce portul public rămâne în proprietatea statului. Responsabilii din domeniul infrastructurii trâmbițează investiții mari în obiectivul cu pricina.
09:30
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate vineri de Parlament în lectura a doua.
09:10
A treia noapte de proteste pentru o justiție independentă. În Piața Victoriei din București s-au aprins din nou luminițele. Mii de oameni, nemulțumiți de starea justiției au cerut măsuri rapide pentru a rezolva problemele sesizate de jurnaliști și reclamate de unii magistrați. Alte manifestații au avut loc și în țară, așa cum au fost și joi seară. Protestatarii cer revocarea Liei Savonea și demiteri. Proteste pentru independența justiției sunt anunţate și în weekend. Duminică, în București protestatarii vor să organizeze şi un marș de la Universitate la Piața Victoriei.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Universitatea de Stat din Moldova a semnat un nou acord cu TVR MOLDOVA și alte instituții media pentru extinderea învățământului dual la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Prin acest parteneriat, studenții vor putea învăța meseria direct în redacții, alături de profesioniști.
20:40
De sărbători, unii viseză la telefoane de ultimă generaţie sau la jocuri video, alţii vor sănătate, pace şi pe cei dragi alături. Sunt doar câteva dintre dorinţele celor mici, care speră ei să le fie îndeplinite de Moş Crăciun. Un grup de elevi de la un liceu din Chişinău a venit la sediul Poşta Moldovei cu zeci de scrisori adresate celui mai iubit moş. Întreprinderea de stat a dat astăzi startul campaniei tradiţionale "Poșta lui Moș Crăciun".
20:10
Carabinierii din R. Moldova sărbătoresc 34 de ani de la înființare și premiază excelența # TVR Moldova
Zi şi noapte, fie că e viscol sau caniculă, în toate localităţile Republicii Moldova, ei asigură ordinea şi veghează la siguranţa cetăţenilor. Vorbim despre mii de carabinieri care au în grijă securitatea publică, iar astăzi au îmbrăcat uniforma de sărbătoare cu ocazia celor 34 de ani de la înfiinţarea instituţiei. Inspectoratul General de Carabinieri a organizat un eveniment solemn dedicat zilei profesionale. Iar cei mai buni angajaţi ai instituţiei au fost premiaţi.
19:40
Riscuri de securitate? Instanțele din Moldova continuă ședințele pe o platformă rusească # TVR Moldova
În pofida valurilor constante de atacuri cibernetice lansate în Republica Moldova de rețelele afiliate Rusiei, sistemul judecătoresc continuă să își desfășoare ședințele prin TrueConf, o platformă rusească de videoconferință. Deși experții vorbesc, de ani buni, despre riscurile de securitate ale acestei aplicaţii, autoritățile promit că, în 2026, vor face tranziția către un software alternativ. Până atunci, una dintre cele mai sensibile infrastructuri ale statului rămâne dependentă de un instrument tehnologic aflat sub umbrela Federației Ruse.
19:10
Locuitorii regiunii transnistrene nu vor putea obține permise portarmă. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificarea legii privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă.
18:40
Marcel Spatari: R. Moldova va continua negocierile de aderare la UE pentru întreg teritoriul său # TVR Moldova
Republica Moldova va continua negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru întreg teritoriul său. Acest proces nu poate fi separat complet de cel de reintegrare a ţării. Este declaraţia lui Marcel Spatari, preşedintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană, după declaraţia de ieri a viceprim-ministrului Valeriu Chiveri, care afirma contrariul.
17:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) spune că este „prematur și nefundamentat” să se vorbească despre impactul achizițiilor energiei de avarie asupra prețurilor finale la electrictate. Agenția a subliniat acest lucru în contextul afirmațiilor apărute în spațiul public referitoare la costurile energiei electrice procurate de Moldelectrica în baza contractelor de ajutor de avarie.
17:10
Astăzi, 12 decembrie, datele numerologice atrag atenția prin simbolul echilibrului și al noilor începuturi. În cadrul emisiunii TeleMatinal de la TVR Moldova, numerologul și astrologul Corina Leonte a vorbit despre semnificația acestei zile și despre influența cifrelor asupra diferitelor aspecte ale vieții.
17:00
Laura Codruța Kovesi, despre situația justiției din România: Independența magistraturii, în pericol # TVR Moldova
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a transmis un mesaj de sprijin pentru magistrații care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder. Ea și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii, scrie TVR Info.
17:00
Integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și a Universității Tehnice a Moldovei ar urma să se producă la începutul anului viitor, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, vineri, în cadrul unui live organizat săptămânal pe Facebook.
16:50
Laura Codruța Kovesi, despre abuzurile din justiție: Independența magistraturii este pusă în pericol # TVR Moldova
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a transmis un mesaj de sprijin pentru magistrații care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder. Ea și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii, scrie TVR Info.
16:40
Inteligența artificială în școli și universități: instrument de suport sau risc pentru educație? # TVR Moldova
În era digitalizării, sistemul educațional trece prin transformări majore. Tehnologiile moderne și inteligența artificială devin tot mai prezente în procesul de învățare, ridicând noi întrebări privind viitorul educației. Despre aceste provocări ne-a povestit Iuliana Petronela Barna, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
16:30
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a transmis un mesaj de sprijin pentru magistrații care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder. Ea și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii, scrie TVR Info.
16:20
Mitropolia Moldovei, un nou eșec: Biserica din Ghidighici a aderat legal la Mitropolia Basarabiei # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins cererea de chemare în judecată depusă de Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, împotriva Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, Chișinău. Instanța a considerat actele cu privire la aderarea parohiei respective la Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, perfect legale.
16:10
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în lectura a doua.
15:50
Două persoane, soţ şi soţie, au decedat în urma unui accident grav, care s-a produs astăzi, în apropiere de satul Ghindeşti, raionul Floreşti. Potrivit oamenilor legii, nenorocirea a avut loc în jurul orei 10.00.
15:40
Sfântul Andrei rămâne una dintre cele mai așteptate sărbători ale iernii, iar în comuna Lozova, din raionul Strășeni, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie an de an. Localnicii își amintesc cu drag de obiceiurile din trecut și încearcă să le transmită mai departe tinerelor generații.
15:20
În perioada în care regiunea transnistreană se confruntă cu o criză energetică și, drept consecință, deficit bugetar, Tiraspolul se oferă să vândă electricitate malului drept al Nistrului, potrivit pretinsului ministru de externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev. Până în decembrie 2024, în perioada în care malul drept al Nistrului achiziționa electricitate de la Centrala Termoelectrică Moldovenească, plătea lunar acestei stații aproximativ 20 de milioane de dolari.
15:10
Copiii din diaspora vor putea să citească mai mult în limba română. Asta datorită unei iniţiative menite să consolideze şi să dezvolte identitatea românească nu doar în Republica Moldova, dar şi peste hotare. Peste 500 de cărţi au fost adunate de studenţi, lectori şi asociaţii obşteşti la Universitatea de Stat din Moldova. Acestea urmează să ajungă în centrele educaţionale din Europa pentru ca cei mici aflaţi departe de ţară să poată citi istorie, literatură sau poveşti tradiţionale româneşti.
14:10
Bugetul pentru anul 2026 va fi supus votului deputaţilor de la Chişinău. Proiectul a fost analizat de comisia de specialitate, iar astăzi urmează să fie dezbătut în plenul legislativului. Opoziţia parlamentară critică bugetul propus de Guvern şi anunţă că va înainta mai multe amendamente.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.