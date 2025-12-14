VIDEO Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă: Inaugurarea bradului de Anul Nou
NordNews, 14 decembrie 2025 19:30
Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă, pe 14 decembrie, odată cu inaugurarea bradului de Anul Nou din Piața „Vasile Alecsandri”. Sute de oameni au venit să se bucure de muzică live, luminițe și atmosfera festivă organizată de Primăria municipiului Bălți. Evenimentul a început la ora 17:00 cu participarea colectivelor artistice ale Palatului Municipal de [...] Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">VIDEO</span> Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă: Inaugurarea bradului de Anul Nou apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
19:30
Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă, pe 14 decembrie, odată cu inaugurarea bradului de Anul Nou din Piața „Vasile Alecsandri”. Sute de oameni au venit să se bucure de muzică live, luminițe și atmosfera festivă organizată de Primăria municipiului Bălți. Evenimentul a început la ora 17:00 cu participarea colectivelor artistice ale Palatului Municipal de [...] Articolul VIDEO Bălțiul a dat startul sărbătorilor de iarnă: Inaugurarea bradului de Anul Nou apare prima dată în NordNews.
Ieri
17:00
Șoferii din raionul Fălești au avut parte de o „noapte albă” înainte de Sfântul Andrei, însă nu din cauza tradițiilor. Unsprezece echipaje de poliție au ieșit în teren în seara de 12 spre 13 decembrie, într-o amplă acțiune de verificare a conducătorilor auto care ignoră regulile de circulație. În doar câteva ore, polițiștii au oprit [...] Articolul VIDEO Poliția, în acțiune în ajun de Sfântul Andrei: Șoferii, trași pe dreapta apare prima dată în NordNews.
14:30
Alocația la naștere, majorată cu peste 500 de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. BASS 2026, votat în prima lectură # NordNews
Alocația acordată la nașterea copilului va ajunge la 21 886 de lei în anul viitor, cu 536 de lei mai mare. Totodată, copiii cu vârsta de până la doi ani vor continua să primească o indemnizație lunară de o mie de lei, cuantum care se păstrează din 2022. Prevederile se regăsesc în proiectul legii bugetului [...] Articolul Alocația la naștere, majorată cu peste 500 de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. BASS 2026, votat în prima lectură apare prima dată în NordNews.
11:30
Creștinii ortodocși de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: între ritualurile fetelor de măritat și semnele care vestesc iarna # NordNews
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, pe Sfântul Andrei, sărbătoare care, în tradiția populară, marchează începutul perioadei de iarnă, continuă cu Sfântul Nicolae și încheiată la Bobotează. Ziua este încărcată de obiceiuri vechi, ritualuri de protecție și practici prin care fetele nemăritate încearcă să-și afle ursitul. Potrivit tradiției creștine, Sfântul Andrei [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: între ritualurile fetelor de măritat și semnele care vestesc iarna apare prima dată în NordNews.
11:10
VIDEO De Sfântul Andrei, nu doar porțile dispar: se răstoarnă și camioanele. Accident rutier în raionul Sângerei # NordNews
Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 13 decembrie pe traseul Bălți – Florești, în apropierea orașului Biruința, raionul Sângerei. În coliziune ar fi fost implicate două vehicule: un camion și un automobil de model Volkswagen. Potrivit imaginilor transmise NordNews de un cititor, camionul s-ar fi răsturnat pe marginea drumului după coliziune. [...] Articolul VIDEO De Sfântul Andrei, nu doar porțile dispar: se răstoarnă și camioanele. Accident rutier în raionul Sângerei apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt tentați să ceară mai mult decât este necesar de la partenerul de viață. Citește horoscopul zilei de 13 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. În ceea ce îi privește pe Capricorni, aceștia sunt extrem de stresați. Astrele le vin în ajutor, ca și celorlalte zodii, potrivit catine.ro. Este un moment [...] Articolul Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
VIDEO Cinematograful se întoarce la Bălți. Ce cred localnicii despre deschiderea CINEPLEX # NordNews
Cinematograful se întoarce la Bălți începând cu primăvara anului 2026. Un CINEPLEX va fi deschis în centrul comercial Evimall. Acesta va dispune de trei săli, unde vor fi difuzate în mod regulat premiere și filme îndrăgite. Localnicii au primit vestea cu entuziasm. „La Bălți este destul de dificil să găsești activități culturale, iar deschiderea unui [...] Articolul VIDEO Cinematograful se întoarce la Bălți. Ce cred localnicii despre deschiderea CINEPLEX apare prima dată în NordNews.
17:00
VIDEO Malurile Prutului, unite prin tradiție: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” a organizat o șezătoare pentru oaspeții din România # NordNews
La Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți a fost readusă la viață atmosfera șezătorilor de altădată, printr-un eveniment plin de tradiție, colinde, cântece populare și o horă care a umplut întreaga sală de festivități. Zeci de tineri, îmbrăcați în straie populare, le-au oferit oaspeților din Dorohoi, județul Botoșani, o veritabilă incursiune în obiceiurile și ritualurile [...] Articolul VIDEO Malurile Prutului, unite prin tradiție: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” a organizat o șezătoare pentru oaspeții din România apare prima dată în NordNews.
16:50
Înotătorul moldovean Dumitru Corotaș a obținut două medalii la Campionatul European de natație în bazin scurt, competiție care se desfășoară în perioada 10–14 decembrie, la Lublin, Polonia, transmite IPN. Sportivul a cucerit medalia de argint în proba de 50 de metri bras și medalia de bronz la 100 de metri bras, confirmându-și forma bună și [...] Articolul Dumitru Corotaș, dublu medaliat la Campionatul European de natație în bazin scurt apare prima dată în NordNews.
16:10
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, este vizat de un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care concluzionează că ar deține o avere nejustificată în valoare de 343.062 de lei. Actul poate fi contestat în termen de 30 de zile. Potrivit concluziilor inspectorului de integritate, Cojocaru ar fi încălcat regimul juridic al [...] Articolul DOC Primarul de Edineț riscă demiterea după constatarea ANI apare prima dată în NordNews.
15:50
Noaptea de Sfântul Andrei este una dintre cele mai misterioase din an, încărcată de simboluri, superstiții și ritualuri vechi de secole. Se spune că în timpul acestei sărbători, marcate pe 12 decembrie, se dispare hotarul dintre văzut și nevăzut, iar forțele întunericului bântuie prin lume. În această atmosferă magică, fetele nemăritate își caută ursitul, iar [...] Articolul VIDEO Magia nopții Sfântului Andrei: cum află fetele cine le este ursitul apare prima dată în NordNews.
15:50
O grupare specializată în trafic de droguri de mare risc a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii și procurorii Procuraturii Botanica. Acțiunile de urmărire penală au fost inițiate pe 7 decembrie, după ce oamenii legii au fost sesizați că o femeie ar fi [...] Articolul VIDEO Hotel transformat în depozit de droguri: patru persoane reținute la Anenii Noi apare prima dată în NordNews.
14:50
Doi soți au decedat în urma unui accident grav la Ghindești, după ce automobilul s-a lovit de un copac # NordNews
Doi soți din raionul Florești și-au pierdut viața astăzi, 12 decembrie, în urma unui accident rutier produs în jurul orei 10:20, în apropierea satului Ghindești. Potrivit Poliției, automobilul Citroën, condus de bărbatul de 53 de ani, a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive, s-a izbit violent de un copac și ulterior s-a răsturnat. [...] Articolul Doi soți au decedat în urma unui accident grav la Ghindești, după ce automobilul s-a lovit de un copac apare prima dată în NordNews.
13:20
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8464 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.9432 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8990 lei; Hrivna ucraineană: 0.4011 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 12 decembrie apare prima dată în NordNews.
13:10
Igor Munteanu se retrage de la conducerea CUB. Victor Țărnă, desemnat președinte interimar al partidului # NordNews
Igor Munteanu a demisionat din funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Anunțul a fost făcut într-un mesaj public, în care politicianul a explicat că decizia este motivată de dorința de a reveni la activitatea academică. Funcția de președinte interimar al CUB va fi preluată de Victor Țărnă, transmite IPN. Demisia [...] Articolul Igor Munteanu se retrage de la conducerea CUB. Victor Țărnă, desemnat președinte interimar al partidului apare prima dată în NordNews.
13:10
Seminar la Bălți dedicat conservării patrimoniului cultural tradițional în cadrul programului Interreg NEXT # NordNews
La 12 decembrie 2025, la Bălți, a avut loc un seminar dedicat conservării și promovării valorilor tradiționale și patrimoniului cultural din zona transfrontalieră România–Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Interreg NEXT „Tradiții strămoșești RO-MD” și a reunit reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, organizațiilor culturale și autorităților publice locale. Participanții au discutat selectarea [...] Articolul Seminar la Bălți dedicat conservării patrimoniului cultural tradițional în cadrul programului Interreg NEXT apare prima dată în NordNews.
13:00
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), reușind să închidă 152 de cauze din totalul de 197, ceea ce reprezintă un grad de finalizare de 77%. Datele au fost prezentate în cadrul unei conferințe internaționale dedicate executării hotărârilor CEDO, organizată în contextul în care Moldova a preluat, [...] Articolul Cauzele CEDO în Moldova: 77% soluționate, 175 în așteptare apare prima dată în NordNews.
13:00
În fiecare zi, antreprenorii din regiunile Moldovei se confruntă cu provocări tot mai complexe: costuri energetice în creștere, gestionare financiară dificilă, presiunea piețelor competitive, nevoia accelerată de transformare digitală și accesul limitat la clienți noi. Fiecare dintre aceste obstacole poate frâna dezvoltarea unei afaceri – sau, dimpotrivă, poate deveni un punct de pornire pentru creștere [...] Articolul SALTO: Consultanță în afaceri care transformă provocările în oportunități de creștere apare prima dată în NordNews.
12:30
Peste 7,5 tone de mărar de import au fost distruse sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator au demonstrat depășiri majore ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. ANSA prezintă că lotul de mărar proaspăt conține o concentrație de aproape zece precizie ori peste limită admisă de [...] Articolul VIDEO Peste 7,5 tone de mărar, contaminat cu pesticide, distruse de ANSA apare prima dată în NordNews.
12:30
Igor Dodon acuză Președinția de „pas anticonstituțional” după numirea emisarilor speciali, Dorin Recean și Nicu Popescu, și anunță că ar putea iniția procedura de suspendare a șefei statului, Maiei Sandu. Președinția respinge declarațiile și le califică drept „nefondate și iresponsabile”. Afirmațiile liderului socialist au fost făcute vineri, 12 decembrie, înaintea ședinței Parlamentului. Igor Dodon a [...] Articolul VIDEO Igor Dodon cere demisia Maiei Sandu. Președinția: „Declarații iresponsabile” apare prima dată în NordNews.
12:20
Aproape jumătate din populația Republicii Moldova beneficiază de ajutoare pentru încălzire în acest sezon rece # NordNews
Aproape jumătate dintre locuitorii Republicii Moldova se califică, în această iarnă, pentru compensații la încălzire acordate prin programul guvernamental „Ajutor la contor”. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, peste 605.000 de gospodării sunt eligibile pentru sprijin financiar în sezonul de încălzire 2025–2026. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute [...] Articolul Aproape jumătate din populația Republicii Moldova beneficiază de ajutoare pentru încălzire în acest sezon rece apare prima dată în NordNews.
09:40
VIDEO „Dumnezeu nu i-a oferit darul vorbirii, ci i-a dat talent artistic!” Un adolescent din raionul Edineț a descoperit pasiunea pentru pictură # NordNews
Talentul își găsește, uneori, căi neașteptate. Pentru Vlad Lupușor, un adolescent din satul Stolniceni, raionul Edineț, ceea ce pentru alții ar fi părut o limită a devenit un nou început. Deși și-a pierdut darul vorbirii, se exprimă prin culoare. De șase ani, pensula a devenit vocea lui, iar prin pictură, Vlad reușește să spună lumii [...] Articolul VIDEO „Dumnezeu nu i-a oferit darul vorbirii, ci i-a dat talent artistic!” Un adolescent din raionul Edineț a descoperit pasiunea pentru pictură apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,04 lei. Carburantul costă 23,12 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,06 lei până la costul de 19,60 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Vești bune la pompă. Tarife mai mici pentru 12 decembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8464 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.9432 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8990 lei; Hrivna ucraineană: 0.4011 lei; Rubla rusească: [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 12 decembrie apare prima dată în NordNews.
11 decembrie 2025
19:00
VIDEO Testul adevărului pentru infanteriști: Militarii Brigăzii „Moldova” și-au arătat aptitudinile de luptă # NordNews
După patru săptămâni de pregătire teoretică și practică, zeci de militari din Brigada nr. 1 Infanterie Motorizată „Moldova” au trecut, pe 11 decembrie, de la instruirea în săli la testul decisiv al pregătirii lor. Aceștia au fost supuși unei probe în teren, menită să evalueze aplicarea cunoștințelor acumulate, dar și nivelul de disciplină, rezistență fizică [...] Articolul VIDEO Testul adevărului pentru infanteriști: Militarii Brigăzii „Moldova” și-au arătat aptitudinile de luptă apare prima dată în NordNews.
17:00
Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor # NordNews
Boxerul Alexandru Paraschiv a obținut o performanță istorică pentru Republica Moldova, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor – prima distincție mondială pentru țara noastră în această categorie, relatează MOLDPRES. În semifinala cu uzbekul Asadkhoja Muydinkhujaev, campion mondial și olimpic, Paraschiv a început spectaculos, reușind să-l trimită la podea încă din [...] Articolul Alexandru Paraschiv a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de box rezervat seniorilor apare prima dată în NordNews.
16:00
„Teioasa este cartierul din Bălți situat între lacul orășenesc, centru și zona industrială. Delimitată astăzi de Clinica Veterinară, CET Nord și Bălții Noi, zona își are originile la începutul secolului XX, când câteva familii de polonezi din Galiția au întemeiat aici o mică așezare rurală”, a spus Valeria Crîșmaru, reporter NordNews. Localnicii nu știu prea [...] Articolul VIDEO De la așezare poloneză, la cartier modern: cum a apărut Teioasa apare prima dată în NordNews.
15:10
Perioada de depunere a dosarelor pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026 s-a încheiat la 7 decembrie 2025. În acest interval, Compania „Teleradio-Moldova” a recepţionat dosarele interpreţilor care își doresc să reprezinte Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026. După analiza preliminară a materialelor și audierea înregistrărilor trimise, producătorii muzicali ai selecţiei naţionale au stabilit lista pieselor [...] Articolul Start pentru Eurovision 2026: Cine sunt artiștii care vor lupta în audițiile live apare prima dată în NordNews.
13:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Emisarii speciali Recean și Popescu între dileme administrative și ceață financiară # NordNews
Numirea succesivă de către Președinta Maia Sandu a doi emisari speciali introduce o structură nouă în arhitectura instituțională a Republicii Moldova, fără ca raționamentele, necesitatea, mecanismele de lucru și regimul financiar al acestor funcții să fie explicate public într-un mod direct și accesibil. Pe 10 decembrie, șefa statului l-a desemnat pe fostul premier Dorin Recean [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Emisarii speciali Recean și Popescu între dileme administrative și ceață financiară apare prima dată în NordNews.
13:30
Procurorii au trimis în judecată șase companii din Republica Moldova și șase persoane fizice implicate într-un amplu dosar de contrabandă cu vinuri destinate exportului către Statele Unite ale Americii. Schema ilegală, derulată între 2021 și 2023, ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei bugetului de stat. Potrivit rechizitoriului, persoanele vizate, cu [...] Articolul Contrabandă cu vinuri moldovenești în SUA: șase companii, trimise în judecată apare prima dată în NordNews.
09:30
Partida Iran – Egipt din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal 2026 a fost aleasă drept meci tematic LGBT și se va juca pe 26 iunie, la Seattle. Cele două state implicate în confruntare incriminează relațiile între persoane de același sex. Duelul din grupa G va avea loc pe stadionul Lumen Field, iar data nu este [...] Articolul FIFA are umor. Partida Iran – Egipt, desemnată meciul cu tematică LGBT la Mondialul 2026 apare prima dată în NordNews.
09:20
Pentru prima dată, moaștele Sfântului Apostol Andrei vor fi aduse în Republica Moldova, la Durlești, cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei”. Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei anunță organizarea unui eveniment religios de amploare pe 13 decembrie 2025, când, conform calendarului iulian neîndreptat, este prăznuit Sfântul Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României. Sărbătoarea va [...] Articolul Moaștele Sfântului Apostol Andrei, pentru prima dată în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
09:10
Rusia susține că a respins un atac major cu drone lansat de Ucraina asupra mai multor regiuni # NordNews
Rusia a anunțat joi, 11 decembrie, că Ucraina a lansat un amplu atac aerian cu drone, armata rusă susținând că cel puțin 287 de aparate fără pilot au fost doborâte în mai multe regiuni, inclusiv în zona Moscovei, transmite Reuters. Potrivit Ministerului rus al Apărării, cel puțin 40 de drone au fost interceptate deasupra regiunii [...] Articolul Rusia susține că a respins un atac major cu drone lansat de Ucraina asupra mai multor regiuni apare prima dată în NordNews.
07:20
Prognoza meteo pentru 11 Decembrie. Posibilă ninsoare ușoară și temperaturi în jur de 2–4°C # NordNews
A doua săptămână a lunii decembrie vine cu o schimbare a vremii tipice de iarnă: meteorologii anunță posibilă ninsoare ușoară, pe fondul unei atmosfere reci, dar nu extrem de geroase. Pe parcursul zilei, cerul va fi în mare parte noros, iar temperaturile vor varia între minimum 2°C dimineața și maximum aproximativ 4°C la orele amiezii, [...] Articolul Prognoza meteo pentru 11 Decembrie. Posibilă ninsoare ușoară și temperaturi în jur de 2–4°C apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 11 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8121 lei, mai scump cu 0,03 lei; Dolarul american: 17.0302 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8945 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul „se înalță”. Curs valutar oficial, 11 decembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii sunt sfătuiți să vadă înăuntrul lor și să vadă răspunsurile clare. Citește horoscopul zilei de 11 decembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Cu Luna aflată în Fecioară, este posibil ca energiile de astăzi să îți testeze răbdarea, pe măsură ce viața se învârte în jurul tău, potrivit catine.ro. Pe parcursul zilei, [...] Articolul Scorpionii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
10 decembrie 2025
18:00
VIDEO Dar din dar face Raiul! Enoriașii Mitropoliei Basarabiei au donat produse pentru persoanele cu dizabilități din Bălți # NordNews
Peste 360 de beneficiari ai Centrului de plasament temporar pentru persoane adulte cu dizabilități din Bălți vor avea parte de mese mai îmbelșugate în această iarnă, datorită mărinimiei unor enoriași. Pe 10 decembrie, reprezentanți ai Eparhiei de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei au livrat o tonă de mere și 300 de kilograme de ceapă, donație [...] Articolul VIDEO Dar din dar face Raiul! Enoriașii Mitropoliei Basarabiei au donat produse pentru persoanele cu dizabilități din Bălți apare prima dată în NordNews.
17:30
Apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova au fost distinși cu Premiile ONU, în cadrul Forumului Drepturilor Omului și Egalității 2025. Evenimentul s-a desfășurat pe 10 decembrie, în premieră la Bălți. Trofeul principal pentru o realizare remarcabilă a ajuns la Centrul de Inovații Sociale și Juridice „Женские инициативы”, organizație cu peste 15 ani de activitate în [...] Articolul VIDEO Apărătorii drepturilor omului din Republica Moldova, premiați de ONU apare prima dată în NordNews.
16:40
„E dreptul meu să fiu sănătos” – informăm adolescenții despre controalele medicale de rutină # NordNews
De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, Asociația Obștească „CASMED” lansează inițiativa „E dreptul meu să fiu sănătos”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Elveția și Uniunea Europeană. Inițiativa națională „E dreptul meu să fiu sănătos” are ca scop creșterea gradului de conștientizare și [...] Articolul „E dreptul meu să fiu sănătos” – informăm adolescenții despre controalele medicale de rutină apare prima dată în NordNews.
16:30
Mobilier școlar modern pentru Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, cu sprijinul Guvernului României # NordNews
Liceul românesc „Mihai Eminescu” din Corjova, raionul Dubăsari, a fost dotat cu mobilier școlar modern în cadrul proiectului „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova”, implementat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) și finanțat de Guvernul României. Prin acest program, cinci săli de clasă au fost amenajate cu mobilier nou, la [...] Articolul Mobilier școlar modern pentru Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, cu sprijinul Guvernului României apare prima dată în NordNews.
16:20
52 de răniți în Japonia după cutremurul de 7,5 grade. Avertizări de tsunami în nord-estul țării # NordNews
Un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit luni seara nord-estul Japoniei, provocând panică și pagube în mai multe prefecturi. Bilanțul provizoriu indică cel puțin 52 de persoane rănite, au transmis miercuri mass-media locale, citate de Xinhua, transmite agerpres.ro. Autoritățile din prefecturile Aomori, Hokkaido și Iwate au raportat 37, 11 și, respectiv, 4 răniți. Majoritatea victimelor [...] Articolul 52 de răniți în Japonia după cutremurul de 7,5 grade. Avertizări de tsunami în nord-estul țării apare prima dată în NordNews.
14:00
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că viitoarele spitale regionale din Bălți și Cahul vor costa peste 200 de milioane de euro și că termenele de dare în exploatarea nu mai coincid cu cele anunțate anterior. Declarațiile au fost făcute după ședința de Guvern din 10 decembrie. „Din studiile de fezabilitate care au fost efectuate [...] Articolul VIDEO Spitalele regionale Bălți și Cahul, mai scumpe și cu termene amânate apare prima dată în NordNews.
13:50
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, pentru presă, fiind întrebat despre impactul IA în domeniul educațional, transmite IPN. Ministrul a spus că școlile și universitățile din întreaga lume [...] Articolul MEC: Teza de licență ar putea fi eliminată din cauza inteligenței artificiale apare prima dată în NordNews.
13:20
Cel puțin 19 morți în Maroc, după prăbușirea a două clădiri în Fes. Autoritățile se tem de un bilanț și mai grav # NordNews
O tragedie de proporții a zguduit orașul Fes din nordul Marocului, unde două clădiri învecinate, cu câte patru etaje, s-au prăbușit în noaptea de marți spre miercuri. Potrivit unui bilanț provizoriu anunțat de agenția oficială MAP și citat de AFP, cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite, potrivit news.ro. [...] Articolul Cel puțin 19 morți în Maroc, după prăbușirea a două clădiri în Fes. Autoritățile se tem de un bilanț și mai grav apare prima dată în NordNews.
13:10
Moldova aderă la sistemul european de brevetare: acces la protecție în 39 de state printr-o singură procedură # NordNews
Moldova se apropie de integrarea în sistemul european al brevetelor, după ce Guvernul a aprobat proiectul de lege privind aderarea la Convenția pentru eliberarea brevetelor europene. Acest pas va permite inventatorilor și companiilor din Republica Moldova să obțină protecție pentru creațiile lor în 39 de state europene, printr-o procedură unificată și mult mai avantajoasă. Potrivit [...] Articolul Moldova aderă la sistemul european de brevetare: acces la protecție în 39 de state printr-o singură procedură apare prima dată în NordNews.
12:30
VIDEO Trei persoane au distrus iluminat festiv de Anul Nou în parcul „Mihai Volontir” din Bălți # NordNews
Trei persoane necunoscute au comis, în noaptea de 10 decembrie 2025, între orele 00:20 și 00:30, un act de vandalism în parcul central „Mihai Volontir” din municipiul Bălți, deteriorând iluminatul festiv și decorurile instalate recent pentru sărbătorile de iarnă. Dimineață, angajații municipali au descoperit ghirlande rupte, zona foto distrusă și mai multe elemente decorative grav [...] Articolul VIDEO Trei persoane au distrus iluminat festiv de Anul Nou în parcul „Mihai Volontir” din Bălți apare prima dată în NordNews.
11:30
Un cetățean ucrainean de 38 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru contrabandă cu droguri în valoare de peste 6 milioane de lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, anunță Procuratura Generală. Bărbatul, originar din orașul Lvov, a introdus de două ori în Republica Moldova substanțe narcotice de tip alfa-PVP [...] Articolul Cetățean străin, condamnat la nouă ani pentru contrabandă cu droguri de 6 milioane lei apare prima dată în NordNews.
11:20
Serviciul Fiscal de Stat anunță că 26 decembrie este ultima zi în care contribuabilii pot să prezinte rapoartele pentru luna noiembrie 2025, inclusiv cele pentru impozitul pe venit, TVA, accize și taxa pentru mărfurile care poluează mediul. Tot până la această dată se depune și declarația privind utilizarea distilatelor din vin, precum și darea de [...] Articolul SFS: 26 decembrie, ultima zi pentru depunerea rapoartelor și plata impozitelor apare prima dată în NordNews.
09:10
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de [...] Articolul Sindicate: Salariul minim rămâne sub standarde, iar pensiile depind de subvenții apare prima dată în NordNews.
08:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 9 decembrie, că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina, cu condiția ca partenerii occidentali să contribuie la garantarea securității votului în contextul războiului cu Rusia, scrie Agerpres.ro. Zelenski a precizat că, dacă instituțiile vor primi sprijinul necesar, scrutinul ar putea avea loc în următoarele 60–90 de zile. [...] Articolul Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri, dar cere sprijin occidental apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.