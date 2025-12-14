Inteligența artificială intră în livezile R. Moldova: prune verificate la milimetru pentru piața UE
Radio Moldova, 14 decembrie 2025 12:00
Pentru a accede pe piața europeană, agricultorii moldoveni sunt nevoiți să investească în tehnologii moderne. Familia Bîtlan din satul Miclești, raionul Criuleni, a făcut un pas decisiv în această direcție, achiziționând o linie de sortare dotată cu inteligență artificială. Prunele cultivate în livezile din raionul Criuleni sunt verificate la milimetru înainte de a ajunge pe rafturile supermarketurilor din Uniunea Europeană.
• • •
Acum 10 minute
12:20
Berlinul consolidează flancul estic al NATO: militari germani, trimiși la granița Poloniei cu Belarus și Kaliningrad # Radio Moldova
Germania va trimite militari în estul Poloniei, la frontiera cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad, pentru a contribui la consolidarea flancului estic al NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul german al Apărării, în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează RFI.
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Atmosferă de poveste la Maratonul de Crăciun: copii, părinți și Moși pe traseul de 3 kilometri # Radio Moldova
Peste 1.500 de copii, însoțiți de părinții lor, au participat la cursa de 3 kilometri a Maratonului de Crăciun, ediția 2025. Centrul Capitalei s-a transformat într-un traseu al bucuriei, unde alergarea s-a împletit cu muzica, animația și spiritul sărbătorilor de iarnă. Mulți dintre participanți au ales să se deghizeze, iar Moș Crăciun, renii și personaje de poveste au dat startul distracției.
11:30
Serviciile de catering sunt tot mai frecvent alese pentru organizarea evenimentelor private – zile de naștere, mese de pomenire sau întâlniri corporative – datorită comodității și economiei de timp. Totuși, această opțiune vine și cu responsabilități, mai ales când este vorba despre siguranța alimentelor.
Acum 2 ore
11:10
Acum 4 ore
09:00
Barometru anual în universități: peste 4.000 de studenți au răspuns la întrebări despre calitate, integritate și hărțuire # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării pornește o nouă campanie de informare despre integritatea academică și promite o discuție „pe date, cifre și evidențe” despre ce se întâmplă, în realitate, în universitățile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței sale săptămânale, după un flashmob organizat în fața Guvernului, cu implicarea organizațiilor studențești, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție.
Acum 24 ore
20:50
Noapte de groază la graniță: ferestrele tremurau în Tudora, iar Odesa a rămas în beznă # Radio Moldova
Ecoul războiului din Ucraina a fost resimțit din nou în Republica Moldova. Exploziile produse în noaptea trecută în regiunea Odesa au zguduit satele moldovenești de la frontieră, trezind din somn locuitorii din sud-estul țării. În satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, oamenii spun că au trăit ore de teamă, în timp ce bubuiturile se auzeau neîntrerupt până spre dimineață.
20:00
Ankara vede o fereastră pentru pace în Ucraina și cere Mării Negre să rămână zonă sigură # Radio Moldova
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirmă că „pacea nu este departe”, după discuțiile purtate cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și spune că intenționează să ducă mai departe un posibil plan de pace pentru Ucraina, inclusiv în dialogul cu președintele american Donald Trump, relatează Reuters.
19:40
Tragedie în Chișinău: un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în stație # Radio Moldova
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unui pieton. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de poliție, un autobuz de rută, condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul pornirii din stație. Victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil, fiind lovită de mijlocul de transport.
19:10
Gest politic la Minsk: deținuți politici eliberați în schimbul ridicării sancțiunilor americane # Radio Moldova
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a grațiat sâmbătă 123 de persoane aflate în detenție, printre care opozanți politici, activiști, jurnaliști și cinci cetățeni ucraineni. Decizia vine în contextul unor negocieri purtate la Minsk timp de două zile cu un emisar al președintelui american Donald Trump și este corelată cu ridicarea de către Statele Unite a sancțiunilor asupra exporturilor belaruse de potasiu, relatează AgerPress cu referire la AFP.
19:00
Un pas pentru siguranța transportului feroviar: CFM lansează achiziția serviciilor de proiectare pe tronsonul Colibaș–Giurgiulești # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru un obiectiv important de infrastructură feroviară din sudul țării. Este vorba despre proiectarea lucrărilor necesare pentru asigurarea stabilității terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, pe tronsonul Colibaș–Giurgiulești.
18:50
Alarmă FALSĂ | Trenul de pe ruta București – Kiev, verificat în punctul de trecere a frontierei Vălcineț, după ce a fost anunțată o „bombă” # Radio Moldova
Poliția de Frontieră informează: în urma verificărilor la fața locului, nu au fost depistate obiecte străine. Alarma s-a dovedit a fi falsă.Știrea inițialăTrenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat, pe 13 decembrie, la amiază, în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
18:40
UPDATE Alarma s-a dovedit FALSĂ: | Trenul de pe ruta București – Kiev ar fi minat: este verificat în punctul de trecere a frontierei Vălcineț # Radio Moldova
UPDATE La ora 18:30 Poliția de Frontieră informează: în urma verificărilor la fața locului, nu au fost depistate obiecte străine. Alarma s-a dovedit a fi falsă.Trenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat, pe 13 decembrie, la amiază, în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
18:20
Compensațiile la energie pentru noiembrie au fost finanțate: peste 600 de mii de gospodării beneficiază de sprijin # Radio Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata compensațiilor pentru energie, acordate sub formă de plată monetară, pentru luna noiembrie 2025. Suma totală alocată depășește 454 de milioane de lei, iar beneficiarii pot ridica banii după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.
18:00
Canalele publice, împinse în plan secund: Consiliul Audiovizualului penalizează doi distribuitori TV # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat doi distribuitori de servicii media pentru nerespectarea obligațiilor legale privind lista de canale „must carry” – acele posturi de televiziune care trebuie să fie plasate prioritar în grila de programe, în beneficiul publicului.În ședința de vineri, 12 decembrie, compania „TV-BOX” SRL, care operează prin rețeaua „StarNet” SRL, a fost amendată cu 50.000 de lei, iar „CATV-NET PLUS” SRL – cu 1.000 de lei, pentru încălcarea articolului 55 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA).
18:00
Stephen Curry a reușit o execuție incredibilă! Baschetbalistul a trimis mingea în coș cu o aruncare de la 30 de metri # Radio Moldova
Celebrul baschetbalist Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors după o accidentare. Înaintea partidei cu Minnesota Timberwolves a realizat un ritual devenit deja celebru.
17:20
Serviciul Vamal anunță că luni, 30 decembrie 2025, este ultima zi în care pot fi efectuate încasări și plăți bugetare în acest an. Toate plățile realizate în această zi prin prestatorii de servicii de plată vor ajunge la destinație în timpul programului operațional. Marți, 31 decembrie 2025, ultima zi lucrătoare din an, va fi rezervată doar operațiunilor interne și procedurilor de închidere a anului bugetar, fără procesarea obișnuită a plăților.
16:40
Plan pentru Rîșcani și Ciocana: proces educațional din 2026 într-o clădire preluată de Primărie, iar o școală nouă – posibil din 2027 # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării anunță primele semne de mișcare în dosarul supraaglomerării școlilor din Chișinău, în special în sectoarele Rîșcani și Ciocana. Ministrul Dan Perciun a declarat, în conferința săptămânală, că au avut loc primele comunicări cu Primăria Chișinău privind două clădiri pe care ministerul este dispus să le transmită în comodat, pentru a crea mai multe locuri pentru elevi.
16:30
Investiție europeană de 32,5 milioane de lei: un nou sediu modern al Poliției de Frontieră, în construcție la Otaci # Radio Moldova
La Otaci se construiește un nou Sector al Poliției de Frontieră, un proiect strategic menit să modernizeze infrastructura de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și să îmbunătățească serviciile oferite cetățenilor. Noul sediu va deservi Direcția regională Nord și va funcționa conform standardelor europene și cerințelor acquis-ului Schengen.
16:10
Problema agriculturii a generat un schimb de poziții dure între opoziție și Guvern. În timp ce deputatul Serghei Ivanov acuză autoritățile că ignoră agricultura în bugetul pentru 2026 și tratează fermierii „cu cinism”, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susține că statul pregătește măsuri de sprijin și instrumente noi pentru gestionarea riscurilor climatice.
15:30
Unul din patru adolescenți se confruntă cu anxietate: specialiștii din educație, pregătiți să intervină la timp # Radio Moldova
Peste 80 de psihologi și coordonatori voluntari naționali în educație pentru tineri (VNET) din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică și ai direcțiilor de învățământ din întreaga Republică Moldova au participat la un atelier de instruire dedicat prevenirii sarcinii în adolescență și intervenției în situații de risc suicidar.
15:20
Schimbări importante în regulamentul campionatului primei divizii moldovenești de fotbal # Radio Moldova
Comitetul Executiv al FMF a aprobat introducerea regulii obligatorii pentru utilizarea a patru fotbaliști moldoveni pe parcursul întregului meci, însă totul se va realiza etapizat, pe parcursul a trei sezoane.
15:00
UE îngheață pe termen nelimitat activele Rusiei și deschide calea folosirii lor pentru Ucraina # Radio Moldova
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul UE, o decizie care elimină necesitatea reînnoirii periodice a sancțiunilor și creează cadrul pentru utilizarea fondurilor în sprijinul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de președinția daneză a Consiliului UE și confirmat ulterior de ambasadorii statelor membre reuniți la Bruxelles, relatează Reuters.
14:30
ALERTĂ | Trenul de pe ruta București – Kiev ar fi minat: este verificat în punctul de trecere a frontierei Vălcineț # Radio Moldova
Trenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
14:00
Nivel avansat demonstrat de majoritatea elevilor care și-au testat competențele digitale # Radio Moldova
Aproape 2.000 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate, arată rezultatele testelor susținute, în premieră, de circa 3.200 de elevi din R. Moldova. Trei elevi au atins scorul maxim de 100 de puncte, 810 de elevi au obținut nivel intermediar, 210 nivel elementar și doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel de competență.
13:50
Rusia condamnă judecătorii CPI care au emis mandate de arestare pe numele unor oficiali ruși, inclusiv al lui Putin # Radio Moldova
Justiția rusă i-a condamnat, în lipsă, pe procurorul-șef și pe opt judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruși, inclusiv pe numele președintelui rus Vladimir Putin.
13:40
Extinderea, prioritate strategică a președinției Ciprului la Consiliul UE din 2026, potrivit șefei diplomației cipriote de la Bruxelles # Radio Moldova
Cipru va prelua, la 1 ianuarie 2026, pentru a doua oară președinția Consiliului Uniunii Europene, într-un context geopolitic și economic marcat de multiple crize, iar extinderea Uniunii Europene va reprezenta una dintre prioritățile de top ale mandatului cipriot. Mesajul a fost transmis de E.S. Christina Rafti, ambasadoare și reprezentanta permanentă al Ciprului pe lângă UE, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, organizate de Asociația Presei Independente, la Bruxelles.
13:30
Salata crescută fără soare și fără pământ devine, tot mai vizibil, simbolul unei noi etape pentru agricultura Republicii Moldova. Tot mai mulți antreprenori locali implementează în practică sistemele hidroponice, mizând pe sustenabilitate, ecologie și tehnologii moderne.
13:30
Noi bombardamente masive asupra Ucrainei. Zelenski: „Rusia își propune să distrugă statul nostru” # Radio Moldova
Rusia a lansat din nou bombardamente masive asupra infrastructurii de energie și industriale din Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni. Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat, pe 13 decembrie, președintele Volodimir Zelenski. Armata ucraineană a anunțat că a efectuat, la rândul său, un atac asupra unei importante rafinării de petrol din Rusia.
12:30
„Nu e niciodată prea târziu să-ți urmezi visul”: povestea Olgăi Boieru, regizoare și actriță stabilită în Spania # Radio Moldova
Olga Boieru, conaționala noastră stabilită de mai mulți ani în Spania, demonstrează că visurile din copilărie pot fi împlinite la orice vârstă. După o perioadă dedicată antreprenoriatului, Olga s-a reprofilat în actorie și regie, transformând o pasiune veche într-un proiect cinematografic cu impact emoțional și social.
Ieri
12:00
Hidroponia schimbă regulile jocului în agricultură: afaceri verzi, producție constantă, fără sol # Radio Moldova
Salata crescută fără soare și fără pământ devine, tot mai vizibil, simbolul unei noi etape pentru agricultura Republicii Moldova. Tot mai mulți antreprenori locali implementează în practică sistemele hidroponice, mizând pe sustenabilitate, ecologie și tehnologii moderne. Din reportajul realizat de Cristina Prisacari pentru emisiunea „Zi de Zi” aflăm poveștile a doi antreprenori care demonstrează că agricultura viitorului poate fi construită chiar aici, acasă.
11:00
Magazinele s-au umplut deja de decorațiuni, jucării și instalații luminoase, iar pregătirile pentru Crăciun sunt în plină desfășurare. Specialiștii în protecția consumatorilor avertizează însă că, dincolo de aspectul estetic, siguranța produselor trebuie să fie prioritară.
10:00
De la decorațiuni la ambalaje pentru cofetărie: o afacere locală care crește constant # Radio Moldova
În satul Răspopeni, raionul Șoldănești, funcționează de aproape trei ani un atelier de producere a ambalajelor pentru torturi, prăjituri și alte produse de cofetărie – un exemplu de antreprenoriat rural dezvoltat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”. Povestea afacerii a fost prezentată în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
09:10
Revista presei | Riscuri de securitate? Instanțele din Moldova continuă ședințele pe o platformă rusească de videoconferință # Radio Moldova
De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm despre vizita efectuată de președinta Maia Sandu în Republica Cipru, țară care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene de la începutul anului 2026. Din presă mai aflăm că aproape jumătate din locuitorii Republicii Moldova, se califică iarna aceasta pentru a primi compensații la căldură prin programul guvernamental „Ajutor la contor”. Publicațiile naționale mai scriu că R. Moldova va avea acces la finanțare europeană pentru cultură, după ce a devenit parte a Programului „Europa Creativă”.
08:50
Trimisul special al lui Trump ar putea avea întâlniri cu Zelenski și lideri europeni la Berlin # Radio Moldova
O întâlnire a trimisului special Steven Witkoff cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în zilele de 14 și 15 decembrie. La discuții vor participa, de asemenea, ginerele și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, precum și alți reprezentanți ai acestor state implicați în negocierile de pace privind Ucraina, transmite DW.
12 decembrie 2025
22:20
Bugetul de stat 2026 trece prima lectură: accent pe reziliență economică și infrastructură # Radio Moldova
Parlamentul a votat, vineri seară, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 în prima lectură . Reprezentanții Guvernului definesc bugetul pentru anul viitor drept unul al „investițiilor responsabile”. Potrivit lor, deficitul de aproximativ 21 de miliarde de lei va fi gestionat prioritizând investițiile capitale, în timp ce cheltuielile sociale minime vor fi acoperite. Bugetul pentru anul viitor vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei.
22:10
Trei instituții media, inclusiv „Teleradio-Moldova”, semnează acorduri pentru educația duală în jurnalism # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), împreună cu alte două instituții media, va susține Universitatea de Stat din Moldova în implementarea învățământului dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. Trei acorduri de colaborare au fost semnate în acest sens. Conducerea TRM spune că succesul unei instituții depinde foarte mult de legătura ei cu mediul academic și cu educația tinerilor.
22:00
Efectele investigației Recorder: sute de judecători și procurori își arată solidaritatea # Radio Moldova
România se confruntă de câteva zile cu un scandal major în justiție. Totul a pornit de la o investigație publicată de Recorder care prezintă mărturii anonime ale unor magistrați despre presiuni, abuzuri sistemice, practici neetice la vârful Justiției și modul în care sunt gestionate dosarele de mare corupție. Peste 600 de judecători și procurori români și-au arătat solidaritatea față de colegii care au semnalat nereguli grave, iar președintele României, Nicușor Dan îi așteaptă pe magistrați la Cotroceni.
21:30
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și ingerință în procesul electoral. Berlinul a anunțat că a identificat două operațiuni cibernetice majore atribuite Moscovei - una împotriva controlului traficului aerian, iar cealaltă vizând alegerile parlamentare din februarie. În context, ambasadorul rus în Germania a fost convocat pentru explicații. Rusia nu a comentat, deocamdată, acuzațiile.
21:20
Parlamentul a aprobat în primă lectură ajustarea plăților compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii sub 6.300 de lei, modificările fiind necesare după creșterea salariului minim pe țară ce va intra în vigoare în 2026.
21:10
Expertul Andrei Curăraru, despre alegeri în timp de război: „Zelenski nu-și apără fotoliul, ci Constituția” # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus să convoace alegeri, însă realitățile războiului fac imposibilă desfășurarea unui scrutin autentic fără un armistițiu prelungit, explică expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. În cadrul unui interviu, pentru Moldova 1, expertul a evidențiat atât imposibilitatea organizării votului în teritoriile ocupate, cât și riscul major ca militarilor să li se ceară să se prezinte la urne, transformând secțiile în „ținte ideale pentru dronele rusești”.
20:30
Reforme pentru mediul de afaceri: 26 de acte permisive, simplificate de către Parlament # Radio Moldova
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care simplifică procedurile de eliberare pentru 26 de acte permisive, măsură ce urmărește reducerea birocrației și sprijinirea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.
20:00
Un feribot turcesc care făcea curse între Odesa și portul Karasu a fost avariat în urma unui atac cu rachete al armatei ruse asupra portului Ciornomorsk, au confirmat compania Cenk Denizcilik și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev afirmă că lovitura „nu a avut niciun sens militar”, subliniind că Moscova continuă să țintească infrastructura civilă în sudul Ucrainei, scrie BBC News.
19:30
Aderarea accelerată a Ucrainei la UE, element-cheie în noul plan de pace prezentat la Washington # Radio Moldova
Aderarea la UE la data de 1 ianuarie 2027 este prevăzută în cea mai recentă versiune a unui plan de pace prezentat Washingtonului de oficiali ucraineni și europeni, au declarat pentru Financial Times (FT) persoane familiarizate cu conținutul documentului, scrie Medifax.ro.
19:10
PSRM vrea impeachment. Președinția califică afirmațiile lui Dodon drept iresponsabile # Radio Moldova
Socialiștii ar putea iniția procedura de impeachment împotriva Maiei Sandu, care în opinia lor, a încălcat Constituția când i-a numit pe Dorin Recean și Nicu Popescu în funcția de emisar special. Deși recunosc că inițiativa lor nu va fi susținută, deputații PSRM vor insista pe inițierea procedurii. Prin acest mecanism, cu votul majorității parlamentare, șefa statului poate fi demisă pentru încălcarea Constituției sau comiterea unor fapte grave. La rândul ei, instituția prezidențială respinge acuzațiile, calificându-le drept nefondate și iresponsabile.
18:10
ANSA interzice importul a 1.800 kg de produse lactate pentru încălcarea noilor reguli privind eticheta # Radio Moldova
Aproape două tone de produse lactate de import au fost reținute la frontieră din cauza etichetării necorespunzătoare, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
17:50
Cooperare strategică R. Moldova–România pentru combaterea crimei organizate: acord dintre PCCOCS și DIICOT # Radio Moldova
Procurorii din Republica Moldova și cei din România vor intensifica schimbul de bune practici și cooperarea în cadrul investigațiilor transfrontaliere, acțiuni asumate printr-un acord semnat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), o structură specializată a Ministerului Public din România.
17:40
La 35 de ani, Steven Stamkos încă face ravagii în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Starul echipei Nashville Predators a marcat 4 goluri în meciul cu Saint Louis Blues, câștigat de echipa sa cu 7:2.
17:30
Numărul plângerilor R. Moldova la CtEDO a scăzut semnificativ: autoritățile explică progresul prin îmbunătățirea mecanismelor naționale # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), însă se confruntă în continuare cu provocări importante, în special în domeniile ce necesită investiții masive, afirmă agentul guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Andrei Briceac.
17:10
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord, pe 12 decembrie, cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care vin în cele 27 state membre UE. Decizia va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress.
