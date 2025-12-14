Grâul Moldovei, vândut cu 14% mai ieftin decât în 2021. Italia a înghițit jumătate din cantitate
Bani.md, 14 decembrie 2025 10:30
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au intrat într-o zonă de echilibru cantitativ, însă scăderea prețurilor și problemele de calitate limitează câștigurile fermierilor și traderilor. Concluzia apare în analiza economistului Iurie Rija, care a examinat evoluția livrărilor externe în perioada iulie–noiembrie 2025 . Potrivit datelor, în primele cinci luni ale sezonului
• • •
Acum 15 minute
10:40
Exporturile de porumb ale Republicii Moldova în sezonul agricol 2025–2026 au debutat slab și se mențin cu mult sub media ultimilor cinci ani, conturând perspectiva unui sezon modest atât din punct de vedere al volumelor, cât și al veniturilor. Concluziile apar în analiza economistului Iurie Rija, realizată pentru perioada iulie–noiembrie 2025 . Potrivit datelor, în
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:20
Statele Unite au anunțat ridicarea sancțiunilor asupra exportului de potasiu din Belarus, un sector-cheie al economiei belaruse, ale cărui livrări reprezentau înainte de 2021 circa o cincime din exportul mondial de îngrășăminte pe bază de potasiu. Anunțul a fost făcut de John Cole, trimisul special al SUA în Belarus, citat de canalul de Telegram „Pul
10:10
Seceta și alte fenomene climatice extreme au generat pierderi economice semnificative pentru Republica Moldova în ultimii 25 de ani, afectând în special agricultura, sectorul energetic și infrastructura, iar aceste riscuri au devenit o amenințare directă la adresa stabilității financiare. Concluzia se regăsește în Foaia de parcurs pentru finanțare durabilă 2024–2028, elaborată de Banca Națională a
10:00
Acum 24 ore
21:10
Panică la frontieră! Alertă cu bombă la trenul București–Kiev, chiar la ieșirea din Moldova # Bani.md
Astăzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizată despre o posibilă minare a trenului de pasageri București–Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere a frontierei Vălcineț. Potrivit informațiilor oficiale, imediat au fost declanșate toate acțiunile prevăzute de protocol. La fața locului au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive, precum și angajați ai
Ieri
10:50
Cum pot antreprenorii să vândă mai mult de sărbători: MIA, soluția pentru încasări instant # Bani.md
Decembrie este, tradițional, cea mai aglomerată lună pentru comercianți: clienți mai mulți, comenzi mai rapide și așteptări mai mari, mai ales în apropierea sărbătorilor de Crăciun. În acest context, viteza și siguranța plăților devin esențiale pentru orice afacere. MIA – sistemul național de plăți instant, creat de Banca Națională a Moldovei – oferă comercianților posibilitatea
10:20
Bugetul de stat pentru anul 2026 prevede alocări mai mari pentru domeniile sociale, cu accent pe sănătate, educație și protecție socială. Potrivit proiectului bugetar, miliarde de lei vor fi direcționate către ocrotirea sănătății, fondurile fiind destinate dezvoltării unei rețele regionale integrate, implementării dosarelor electronice de sănătate, creării unui sistem de monitorizare și localizare a medicamentelor,
10:20
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Documentul prevede indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, iar peste 665.000 de persoane vor beneficia de pensii în anul viitor. Potrivit proiectului, alocația la
10:10
Record pe hârtie: Moldova are cei mai mulți salariați din 15 ani, dar cu forță de muncă tot mai puțină # Bani.md
Piața muncii din Republica Moldova consemnează în 2025 cea mai mare creștere a numărului de salariați din ultimii trei ani, iar totalul persoanelor angajate cu contract de muncă ajunge la 641,9 mii, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani. Concluziile aparțin economistului Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul", prezentate în cadrul
10:00
Boom de rapiță, economie pe avarie! Moldova exportă miliarde, dar rămâne furnizor de materie primă # Bani.md
Republica Moldova traversează cel mai bun sezon din istorie la exportul de rapiță, devenind în sezonul 2025–2026 al doilea cel mai mare exportator către Uniunea Europeană, după Ucraina. Concluzia reiese din analiza economistului Iurie Rija, care constată o creștere fără precedent atât a volumelor exportate, cât și a veniturilor generate de această cultură strategică. În
12 decembrie 2025
18:10
Spor salarial de până la 40% pentru angajații din managementul crizelor, aprobat în prima lectură # Bani.md
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acordarea unui spor salarial de până la 40% pentru angajații instituțiilor statului implicați în monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și managementul crizelor. Inițiativa, elaborată de Ministerul Finanțelor, vizează personalul cu atribuții directe din cadrul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Potrivit
16:30
Lovitură pentru Shein, Temu și AliExpress: UE introduce o taxă pentru coletele sub 150 de euro # Bani.md
Uniunea Europeană va introduce, începând cu luna iulie 2026, o taxă vamală de trei euro pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră pe teritoriul celor 27 de state membre. Măsura va fi una temporară și se va aplica până în anul 2028, când UE intenționează să impună taxe vamale
16:20
Moldovenii care decid să revină cu traiul în Republica Moldova vor beneficia de facilități extinse la repatrierea bunurilor, potrivit unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține deputaților din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și Mihail Druță, care au
15:50
Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău. Ignatiev: MGRES are potențial # Bani.md
Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie electrică către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Igantiev. Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un exportator
15:00
Pentru salariații care au lucrat luna septembrie integral și cu zi deplină, în unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 14.692,7 lei, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale, aproape 4 din 5 salariați (79,6%) au avut un
14:50
Cadourile tale sunt deja la Port Mall: Moldindconbank și Mastercard aduc surprizele sezonului # Bani.md
Sărbătorile vin cu miros de scorțișoară, vitrine luminate și liste de dorințe. În acest decor, Moldindconbank și Mastercard transformă cumpărăturile de iarnă de la Port Mall într-o experiență plină de mici bucurii. În perioada 12 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, cei care vizitează Port Mall pot descoperi un colț special Moldindconbank, unde un simplu
14:40
Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrarea Judecătorească (ADJAJ) a oferit portalului Rupor.md un răspuns oficial în care dezvăluie costurile tranziției sistemului judecătoresc din Republica Moldova de la software-ul rusesc de videoconferință TrueConf la alternative occidentale. Potrivit calculelor Agenției, înlocuirea completă va costa aproape un milion de dolari SUA. „Achiziționarea licențelor pentru alte aplicații recunoscute
14:30
Președintele Comisiei agricultură din Parlament, Serghei Ivanov, a criticat reacția deputatului PAS Alexandru Trubca, care a calificat drept „așa-numite" protestele agricultorilor, acuzând lipsa de seriozitate și riscul manipulării datelor privind restanțele din sectorul agricol. Ivanov a cerut claritate totală asupra cifrelor. „Datoria nu este de 2,2 miliarde de lei, ci de 3,4 miliarde de lei.
14:30
Plan controversat: Lukoil și-ar putea ceda activele globale printr-un schimb de acțiuni, fără cash # Bani.md
Grupul petrolier rus Lukoil favorizează propunerea înaintată de banca americană Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaționale, respingând peste zece oferte alternative, deoarece mecanismul propus nu presupune plăți în numerar, potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Reuters. Conform surselor, tranzacția propusă de Xtellus ar permite restituirea către Lukoil a acțiunilor deținute în prezent de
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind achizițiile de energie electrică de avarie realizate de Î.S. „Moldelectrica", menționând că volumul procurat reprezintă doar 0,2% din consumul lunar total de energie electrică. Potrivit ANRE, în perioada 6–10 decembrie, Moldelectrica a achiziționat aproximativ 930 MWh de energie electrică de avarie de la
13:00
Calea ferată a lui Voronin, „înecată” în 2022, revine în atenție! CFM lansează o licitație de circa 5 milioane de lei # Bani.md
CFM anunță inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru asigurarea stabilității terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, tronsonul Colibaș–Giurgiulești, potrivit anunțului companiei. CFM susține că serviciile de proiectare vizează mai multe segmente a linei de cale ferată. Valoarea estimativă a achiziției este de aproximativ 5 milioane de lei (TVA inclus), iar procedura aplicată
12:40
Tendința de reducere a prețurilor la carburanți se menține și în această săptămână, după mai multe săptămâni de scumpiri generate de impactul sancțiunilor americane asupra companiilor ruse Lukoil și Rosneft, care au perturbat lanțurile regionale de aprovizionare. Potrivit datelor ANRE, în săptămâna curentă motorina s-a ieftinit cu 43 de bani, de la 19,94 la 19,51
12:20
Moldova, pe lista neagră a navigației. Pavilion compromis și reforme promise abia peste doi ani # Bani.md
Republica Moldova se află pe lista neagră a transportatorilor navali, din cauza nealinierii legislației naționale la standardele europene și internaționale în domeniul siguranței și securității maritime. Declarațiile au fost făcute de Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul Transporturilor. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu are în prezent nave care să opereze efectiv sub pavilion național,
11:50
Șeful Inspectoratului Național de Investigație (INI), Arcadie Catlabuga, care este și soțul ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu gradul special de chestor. Decretul prezidențial este din data de 11 decembrie și a intrat în vigoare la semnare. Potrivit declarației de avere, depusă la Autoritatea Națională de
11:40
Proiectul bugetului pentru anul 2026 este construit pe o abordare mai responsabilă, cu accent pe investiții și creștere economică, chiar dacă pe dimensiunea socială este mai puțin ambițios decât în anii precedenți, a declarat deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe. „Ne concentrăm în acest buget pe investiții. Creștem cu 50% investițiile
11:20
Bomba concediilor. Statul are restanțe de peste 800 milioane de lei. Belous: achităm jumătate din sumă # Bani.md
Deputata Victoria Belous a anunțat că un proiect de lege aflat în examinare prevede alocarea a circa 400 de milioane de lei pentru achitarea concediilor neachitate aferente perioadelor după anul 1990, o problemă care, potrivit acesteia, apasă tot mai mult asupra bugetului public de la an la an. „Legea prevede o alocare de aproximativ 400
11:00
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că politica statului trebuie să fie orientată prioritar spre reducerea sărăciei, nu spre menținerea pe termen lung a schemelor de compensații, chiar dacă acestea au avut un rol important în perioadele de criză. „Vom investi în economie și în angajare pentru a crește veniturile populației, astfel încât,
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Gaură de 400 de milioane, acoperită din buzunarul oamenilor. Slusari acuză ANRE de manipulare la tariful gazelor # Bani.md
Fostul deputat Alexandr Slusari acuză Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de manipulare și tergiversare intenționată a ajustării tarifelor la gaze, pe fondul devierilor tarifare negative acumulate de Moldovagaz. Slusari susține că ANRE evită să spună
10:20
Fiecare a patra familie rămâne fără ajutor la iarnă! 178 000 de gospodării, neadmise la compensații # Bani.md
Fiecare a patra gospodărie din Republica Moldova nu va primi compensații la căldură în acest sezon, după ce doar 605.000 dintre cele aproximativ 783.000 de cereri depuse pe platforma compensatii.gov.md au fost declarate eligibile. Asta înseamnă că aproape 178.000 de familii nu întrunesc criteriile, iar numărul beneficiarilor este cu circa 120.000 mai mic decât anul […] Articolul Fiecare a patra familie rămâne fără ajutor la iarnă! 178 000 de gospodării, neadmise la compensații apare prima dată în Bani.md.
09:30
1 748 de persoane fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au fost identificate în perioada ianuarie–noiembrie 2025, în urma acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat. În acest interval, încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 27,3% față de perioada similară a anului trecut și au constituit 85,8 milioane de lei. […] Articolul Chiriile aduc bani grei la buget: peste 73 de milioane de lei vin doar din Chișinău apare prima dată în Bani.md.
11 decembrie 2025
18:50
Diaspora est-asiatică, foarte numeroasă, din Argentina are acum o cursă aeriană care s-o deservească de două ori pe săptămână: o aeronavă Boeing capabilă să zboare fără întrerupere timp de 29 de ore, parcurgând 20.000 de km – jumătate din circumferința totală a Pământului, scrie mediafax.ro. Cel mai lung zbor comercial din lume, care a durat 29 de […] Articolul Ocolul Pământului în două zile. China lansează cea mai lungă rută aeriană din lume apare prima dată în Bani.md.
18:30
Deconectări sau tarife explozive la energie! Tofilat: Putem importa doar jumătate din cât consumăm # Bani.md
Republica Moldova riscă să rămână în beznă, în condițiile în care țara se află într-o situație critică în orele de vârf ale consumului, când necesarul depășește cu mult capacitatea de import, a declarat economistul Sergiu Tofilat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. „Deficitul nostru de energie în orele de vârf, dimineața și […] Articolul Deconectări sau tarife explozive la energie! Tofilat: Putem importa doar jumătate din cât consumăm apare prima dată în Bani.md.
18:00
Donald Trump a lansat „Gold Card”: acces în SUA în schimbul unei investiții de 1 milion de dolari # Bani.md
Președintele american Donald Trump a lansat oficial controversatul „Trump Gold Card”, un card de sejur destinat străinilor dispuși să investească cel puțin un milion de dolari în Statele Unite. Programul oferă acces accelerat la procedurile de imigrație, în timp ce administrația intensifică restricțiile aplicate migranților proveniți din țări considerate „cu risc ridicat”, relatează presa americană. […] Articolul Donald Trump a lansat „Gold Card”: acces în SUA în schimbul unei investiții de 1 milion de dolari apare prima dată în Bani.md.
17:50
România taie în carne vie! 144 mii de domicilii anulate, iar peste 2000 de moldoveni au rămas fără buletin # Bani.md
Fenomenul domiciliilor fictive, ignorat ani la rând de autoritățile române, explodează în 2025, odată cu cele mai ample verificări din ultimele decenii. Doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, iar numărul total al persoanelor rămase fără adresă valabilă a ajuns la 143.831 până la jumătatea lunii noiembrie. Situația afectează direct […] Articolul România taie în carne vie! 144 mii de domicilii anulate, iar peste 2000 de moldoveni au rămas fără buletin apare prima dată în Bani.md.
17:20
Scandal feroviar. Agricultorii acuză CFM de opacitate și contabilitate fictivă care sufocă sectorul # Bani.md
Asociația „Agrocereale” critică răspunsul oferit de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), acuzând întreprinderea de lipsă de transparență, confuzii economice și „contabilitate creativă” care alimentează declinul sectorului feroviar. Organizația afirmă că, în locul unor soluții reale pentru revitalizarea transportului de marfă, CFM oferă justificări care maschează ineficiența și împing agricultura spre costuri tot mai mari. […] Articolul Scandal feroviar. Agricultorii acuză CFM de opacitate și contabilitate fictivă care sufocă sectorul apare prima dată în Bani.md.
16:50
Moldova, prinsă în menghina datoriilor externe! 153% din exporturi se duc pe acoperirea împrumuturilor # Bani.md
Datoria externă totală a Republicii Moldova a atins 10,49 miliarde de dolari în 2024, arată raportul actualizat al Băncii Mondiale privind finanțarea externă. Nivelul datoriei continuă să crească și este echivalent cu 153% din exporturile țării și 57% din venitul național brut, ceea ce indică o vulnerabilitate macroeconomică accentuată. Potrivit datelor, structura creditorilor arată că […] Articolul Moldova, prinsă în menghina datoriilor externe! 153% din exporturi se duc pe acoperirea împrumuturilor apare prima dată în Bani.md.
16:40
Investitorii își mută banii spre obligațiunile pe 2 ani: peste 44 milioane lei, plasați în decembrie # Bani.md
Sesiunea de subscriere desfășurată de Ministerul Finanțelor în perioada 1–10 decembrie 2025 prin platforma eVMS.md s-a încheiat cu rezultate peste așteptări. Investițiile totale au ajuns la 51,5 milioane de lei, aproape dublu față de runda anterioară, în care fuseseră atrase puțin peste 22 de milioane de lei. În cele zece zile de subscriere au fost […] Articolul Investitorii își mută banii spre obligațiunile pe 2 ani: peste 44 milioane lei, plasați în decembrie apare prima dată în Bani.md.
16:00
Bacterie periculoasă găsită în lapte praf pentru bebeluși! ANSA retrage produsele în regim de urgență # Bani.md
Un lot de produse destinate sugarilor din mărcile NAN 1 Optipro și Nestogen 1 a fost retras preventiv de pe piață, după ce în fabrica de origine a producătorului a fost identificată bacteria Bacillus cereus, un agent care poate provoca îmbolnăviri la copiii mici dacă este ingerat. Rechemarea a fost anunțată de Agenția Națională pentru […] Articolul Bacterie periculoasă găsită în lapte praf pentru bebeluși! ANSA retrage produsele în regim de urgență apare prima dată în Bani.md.
15:50
Diplomație low-cost la Președinție! Emisarii Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci fără salarii # Bani.md
Emisarii președintei Maiei Sandu, Dorin Recean și Nicu Popescu, vor munci pe gratis, iar funcția este una ”benevolă”. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Dorian Istrati, la TVR. „Din câte cunosc această funcție de emisar special este una benevolă și neremunerată. Emisarul nu primește niciun fel de salariu pentru exercitarea acestei funcții, inclusiv domnul Popescu. […] Articolul Diplomație low-cost la Președinție! Emisarii Dorin Recean și Nicu Popescu vor munci fără salarii apare prima dată în Bani.md.
15:20
Lovitură dură pentru Kremlin: exporturile de petrol s-au prăbușit la cel mai mic nivel din ultimii ani # Bani.md
Veniturile obţinute din exporturile de petrol şi produse petroliere ale Rusiei au atins, în noiembrie, ”cel mai scăzut nivel” de la invazia la scară mare a Ucrainei şi de la criza cauzată de pandemia COVID-19, anunţă într-un raport lunar Agenţia Internaţională a Energiei (AIE). Exporturile de petrol brut şi de produse petroliere au scăzut cu […] Articolul Lovitură dură pentru Kremlin: exporturile de petrol s-au prăbușit la cel mai mic nivel din ultimii ani apare prima dată în Bani.md.
15:10
ANRE promite tarife mai mici la gaz în ianuarie. Directorul ANRE, Alexei Taran: Vom aproba noile prețuri cât mai urgent # Bani.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare. „La moment, le-am aprobat investițiile pentru anul […] Articolul ANRE promite tarife mai mici la gaz în ianuarie. Directorul ANRE, Alexei Taran: Vom aproba noile prețuri cât mai urgent apare prima dată în Bani.md.
14:40
Plățile instant reprezintă tranzacție executată în mai puțin de 10 secunde, indiferent de oră sau zi. Într-un context în care viteza și siguranța tranzacțiilor devin tot mai importante, acest tip de plată oferă o alternativă rapidă și eficientă atât pentru afaceri, cât și pentru clienți. În Republica Moldova, plățile instant sunt disponibile prin MIA – […] Articolul Plăți instant: soluție modernă pentru afaceri și consumatori apare prima dată în Bani.md.
14:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi, prin vot unanim, reducerea ratei de referință aplicată principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt de la 6,00% la 5,00% anual. Simultan, BNM a ajustat coridorul simetric al dobânzilor, după cum urmează: creditele overnight – 7,00% anual, operațiunile repo – 5,25% anual și depozitele […] Articolul BNM ieftinește creditul! Rata de referință scade cu un punct procentual, la 5% apare prima dată în Bani.md.
13:30
Preț pe ore, concurență și investiții noi: Constantin Borosan explică ce aduce bursa de energie # Bani.md
Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Constantin Borosan, a venit cu o explicație detaliată despre funcționarea bursei de energie electrică, lansată pe 10 decembrie, și beneficiile pe care aceasta le aduce consumatorilor și mediului de afaceri. Potrivit oficialului, introducerea unei piețe organizate și transparente va schimba modul în care se stabilește prețul energiei în Republica […] Articolul Preț pe ore, concurență și investiții noi: Constantin Borosan explică ce aduce bursa de energie apare prima dată în Bani.md.
12:40
Industria uleiului încă șchiopătează, dar firma soțului fostei viceguvernatoare BNM urcă în topul exporturilor # Bani.md
Exporturile de ulei de floarea-soarelui ale Republicii Moldova încep să își revină în sezonul 2025–2026, după prăbușirea din anul trecut, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–noiembrie 2025, volumele livrate au ajuns la 38,2 mii tone, de șapte ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, când sectorul abia a atins 5,2 mii […] Articolul Industria uleiului încă șchiopătează, dar firma soțului fostei viceguvernatoare BNM urcă în topul exporturilor apare prima dată în Bani.md.
12:10
Osmochescu, despre negocierile cu românii privind Giurgiulești: „Portul de stat nu se vinde” # Bani.md
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, aflat în proprietatea statului, nu este scos la vânzare. Discuțiile apărute în spațiul public se referă exclusiv la Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), amplasat pe o suprafață de 55 de hectare, – zona liberă portuară administrată de operatorul privat Danube Logistics SRL, companie deținută în totalitate de Banca Europeană […] Articolul Osmochescu, despre negocierile cu românii privind Giurgiulești: „Portul de stat nu se vinde” apare prima dată în Bani.md.
12:10
PAS a omorât cota produselor autohtone, dar lansează campanii patriotice pe bani publici: 315 mii lei pentru BUN acasă # Bani.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat la începutul lunii noiembrie o nouă campanie de promovare a produselor moldovenești „Cumpăr BUN de-acasă” , pentru care a scos la licitație servicii în valoare totală de 315.000 de lei. Inițiativa vine în contextul în care, după abrogarea cotei minime obligatorii de 50% pentru produsele autohtone, statul mizează […] Articolul PAS a omorât cota produselor autohtone, dar lansează campanii patriotice pe bani publici: 315 mii lei pentru BUN acasă apare prima dată în Bani.md.
11:10
Exporturile Moldovei, dominate de un nume surpriză! Ex-soțul Olei Tira urcă pe podiumul pieței de floarea-soarelui # Bani.md
Republica Moldova a marcat cel mai bun sezon la exportul de floarea-soarelui din istorie, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada august–noiembrie 2025, volumele livrate peste hotare au ajuns la 271.618 tone și au depășit cu 29% precedentul record stabilit anul trecut și dublând nivelul din 2023. Comparativ cu 2022, creșterea trece de 125%, ceea […] Articolul Exporturile Moldovei, dominate de un nume surpriză! Ex-soțul Olei Tira urcă pe podiumul pieței de floarea-soarelui apare prima dată în Bani.md.
11:10
Businessul tenebru, sub lupa Fiscului: amenzi de peste 634 000 de lei, aplicate în noiembrie # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în luna noiembrie 2025 amenzi în valoare totală de 634 200 de lei, după constatarea a 369 de cazuri de activitate ilicită de întreprinzător. Sancțiunile au fost aplicate conform art. 263 alin. (1) din Codul contravențional, care prevede amenzi între 1 500 și 4 500 de lei pentru persoanele […] Articolul Businessul tenebru, sub lupa Fiscului: amenzi de peste 634 000 de lei, aplicate în noiembrie apare prima dată în Bani.md.
