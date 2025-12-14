Solicitanții de cetățenie și permis de ședere în Rusia, obligați să semneze contracte cu armata. Condiții speciale pentru Moldova?

11:00

Daria Osadcii s-a născut cu paralizie cerebrală, iar la cei 29 de ani ai săi crește doi copii cu sindromul Down. Deși a învățat croitorie, nu a fost angajată niciodată - angajatorii sunt sceptici față de cei cu dizabilități. Dar nu s-a lăsat bătută. De un an, face para powerlifting, se antrenează peste program și participă deja la competiții internaționale....