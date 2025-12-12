„Stegulețe roșii” la vettingul procurorului general interimar

10:10

„Moscova vrea să reseteze acest război hibrid împotriva Republicii Moldova. Nu înseamnă că renunță, dar Șor îi încurcă acum Rusiei. Dintr-un «asset», cum zic englezii, el a devenit, o povară, o piatră de moară la gâtul Rusiei. Acum ea zice: «Ia dă-te la o parte și noi vom face ceva nou acolo»”, a comentat analistul politic Nicolae Negru. Celălalt invitat al podcastului, analistul Igor Boțan, se îndoiește că Șor și-ar putea reseta rețeaua, după ce autoritățile de la Chișinău au blocat căile de fi...