A fost lansată noua ediție a Fine Wine Guide
Fine Wine, 12 decembrie 2025 11:10
A fost lansat ghidul cu cele mai bune vinuri din Moldova, realizat, anual, de Andrei Cibotaru.Articolul A fost lansată noua ediție a Fine Wine Guide a apărut prima dată pe Fine Wine.
• • •
Alte ştiri de Fine Wine
Acum 30 minute
11:10
A fost lansat ghidul cu cele mai bune vinuri din Moldova, realizat, anual, de Andrei Cibotaru.Articolul A fost lansată noua ediție a Fine Wine Guide a apărut prima dată pe Fine Wine.
Acum 24 ore
13:20
Probabil, nu este o noutate că Gogu Winery lansează primul vinurile din recolta curentă; așa ne-am deprins de mai mulți ani. Dar, este o premieră și pentru mine: să văd — înainte de Crăciun...Articolul Premieră: Instinct Feteasca Neagră 2025 Gogu Winery a apărut prima dată pe Fine Wine.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Foarte reușită această ediție a emblematicului cupaj de la Castel Mimi: Roșu de Bulboaca 2021. Foarte! Noua ediție a suferit o modificare de conținut. În componența clasicului bordolez din Cabernet Sauvignon și Merlot, a...Articolul Nou: Castel Mimi Roșu de Bulboaca a apărut prima dată pe Fine Wine.
27 noiembrie 2025
11:50
Republica Moldova reușește o performanță remarcabilă la Effervescents du Monde 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate vinurilor spumante: trei vinuri moldovenești intră în Top 10 mondial. Cele trei etichete care au...Articolul Moldova, în Top 10 la Effervescents du Monde cu trei vinuri spumante a apărut prima dată pe Fine Wine.
26 noiembrie 2025
12:00
Atunci când două pasiuni se întâlnesc, n-are cum să nu fie bine! Celebra formație Zdob și Zdub împlinește în acest an 30 de ani de activitate, iar pe 24 decembrie 2025 are programat un...Articolul Purcari Maluri de Prut, ediție specială a apărut prima dată pe Fine Wine.
21 noiembrie 2025
13:20
Castel Mimi și-a completat gama de muze din seria „9 Muses” cu un vin nou: Viorica Alb Brut. Seria „9 Muses” de la Castel Mimi este dedicată creativității, iar fiecare vin este acompaniat simbolic...Articolul Nou: Castel Mimi 9 Muses Viorica brut a apărut prima dată pe Fine Wine.
20 noiembrie 2025
10:50
Astăzi voi deschide o Feteasca Neagră Vintage 2019 de la Vinaria din Vale. Nu întâmplător. Primul argument este că Vinaria din Vale are o sărbătoare mare: 25 de ani de activitate. Și doi: această...Articolul Vinăria din Vale marchează 25 de ani a apărut prima dată pe Fine Wine.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.