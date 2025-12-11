Tîrgul Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități” va avea loc la Agrotek Arena
Noi.md, 11 decembrie 2025 15:00
Pe 18 decembrie 2025, la Agrotek Arena din cadrul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a Universității Tehnice a Moldovei, va avea loc cea de-a doua ediție a Tîrgului Inovației în Agricultură „Realizări și oportunități”, un eveniment dedicat promovării soluțiilor moderne pentru agricultura viitorului și consolidării dialogului dintre mediul academic, sectorul privat și comunitat
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat nimicirea a 10 720 kg de margarină de masă destinată preparării torturilor, după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor legale ale substanțelor dăunătoare formate la încălzirea uleiurilor.Potrivit institușiei, este vorba despre suma dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprim
Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova și Washingtonul au înlăturat complet divergențele în negocierile privind Ucraina.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd mass-media rusă.Potrivit acestuia, după vizita la Moscova a reprezentantului special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Whitcoff, părțile au confirmat „acordurile la care s
Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici # Noi.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici.Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă.Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat valoarea facturilor la
Seara de miercuri la Madrid a fost mai mult decît doar fotbal. „Santiago Bernabeu” s-a transformat din nou într-un teatru, unde fiecare minut este o emoție, iar fiecare lovitură a mingii este parte a scenariului.Primul act – speranțaRodrigo, după o pasă de la Bellingham, a șutat în colțul îndepărtat în minutul 28 și a dat Realului sentimentul controlului. Tribuna a fost cuprinsă de o undă
Excelența Sa Ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, a mers pe 10 decembrie cu o vizită de curtoazie la viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, notează Noi.md.Ambasadoarea Dong Zhihua a prezentat elementele-cheie ale celui de-al 15-lea Plan cincinal al Chinei, subliniind că eforturile active ale Chinei în direcția unei dezvoltări d
Laboratoarele centrelor de sănătate Ialoveni și Ceadîr-Lunga au fost dotate cu echipamente performante, achiziționate în cadrul unor proiecte investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Astfel, ambele centre de sănătate au achiziționat cîte un analizator biochimic automat pe
Oameni și povești uitate: Parlamentul deschide o expoziție despre drepturile persoanelor în etate # Noi.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Parlamentul Republicii Moldova, în colaborare cu Asociația Obștească „Amnesty International Moldova”, a organizat o masă rotundă și a inaugurat expoziția „Anii trec, drepturile rămîn”, evenimente centrate pe drepturile persoanelor în etate.La discuții au participat studenți ai facultăților de drept, deputați membri ai Comisiei pentru dreptur
Escrocherii din penitenciar: Deținuții obțineau acces neautorizat la conturile de WhatsApp ale victimelor # Noi.md
Poliția capitalei a destructurat activitatea infracțională a unui grup criminal format din nouă deținuți, cu vîrste cuprinse între 23 și 35 de ani, bănuiți de comiterea a cel puțin patru episoade de escrocherie realizate prin intermediul aplicațiilor de telecomunicații.Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 270.000 de lei, notează Noi.md.Potrivit probatoriului acumulat, membrii grup
Luna noiembrie 2025 a adus o serie de controale masive din partea Serviciului Fiscal de Stat, care a sancționat 369 de cazuri de activități economice ilicite, în valoare totală de 634 200 de lei.Cele mai vizate domenii au fost comerțul cu bunuri, inclusiv online, transportul de pasageri în regim taxi și prestările de servicii.{{853182}}Inspectorii fiscali au descoperit că 228 de persoane d
Sîmbătă, pe 13 decembrie, va fi stopat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare din capitală în legătură cu desfășurarea unui maraton dedicat sărbătorilor de iarnă.Maratonul se va desfășura în intervalul 08:00-15:00, în Piața Marii Adunări Naționale, notează Noi.md.Astfel, pe 13 decembrie, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi oprită circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare, tronson
La Nyon s-a desfășurat tragerea la sorți pentru rundele de calificare de elită la EURO 2026.Pentru echipele de juniori ale Moldovei, aceasta nu este doar o listă de adversari, ci o hartă a viitorului lor apropiat, în care fiecare dată se transformă într-un examen de maturitate.U-17: stăpînii propriului destinEchipa celor sub 17 ani s-a clasat în grupa 8, alături de Cehia, Slovenia și B
Judecătorul Roman Pascari, de la Judecătoria Chișinău, și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, instanță la care este, în prezent, transferat temporar.Cererea de retragere a fost înaintată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, care a luat act de decizia sa, notează Noi.md.Retragerea a intervenit în etapa audierii publice, după ce candidatu
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 11 decembrie, o vizită de lucru în raionul Călărași. În cadrul deplasării, șeful Executivului va avea întrevederi cu cetățenii, autoritățile publice locale, precum și cu reprezentanți ai mediului cultural și antreprenorial.Agenda include o discuție cu producătorii locali de la Piața agricolă din orașul Călărași, vizita unei afaceri locale, d
Valoarea compensațiilor pentru încălzire în sezonul rece 2025-2026 va fi făcută publică vineri, 12 decembrie, la ora 09:00, în cadrul unei conferințe de presă susținute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Casa Guvernului.Autoritățile vor prezenta date privind numărul cererilor depuse pe platforma compensatii.gov.md, gospodăriile declarate eligibile, precum și alte as
Rusia este gata să consemneze juridic angajamentul de neagresiune față de Europa, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei mese rotunde a ambasadorilor pe tema soluționării conflictului ucrainean.El a subliniat că Moscova „nu are” niciun plan agresiv împotriva țărilor NATO și UE. Lavrov a declarat că Rusia este gata să încheie angajamente de neagresiune „pe bază reci
Ministrul pentru afaceri economice, Guy Parmelin, va fi președintele Elveției în anul 2026, în urma votului celor două camere ale parlamentului federal.Parmelin a primit 203 din cele 228 de voturi exprimate. El va deține funcția prezidențială, care în Elveția are în mare parte rol de reprezentare, în paralel cu portofoliul ministerial. {{849769}}Cei șase miniștri federali preiau prin rotaț
După ce a lipsit de la ultimele ședințe de judecată, fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină s-a prezentat în fața magistraților, notează Noi.md.Nicanor Ciochină și-a motivat absența de la ultimele două ședințe prin faptul că a fost bolnav.{{853074}}Menționăm că recent a fost audiat complicele lui Nicanor Ciochină, medicul stomatolog din Nisporeni, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajut
În noaptea de 20 decembrie, la Miami va avea loc un meci care este deja considerat unul dintre cele mai importante evenimente ale iernii. Jake Paul, blogger și showman, care și-a transformat succesul mediatic într-o carieră profesională, va lupta împotriva dublu-campionului mondial Anthony Joshua.Primul trailer al acestui meci este deja disponibil – arată ca un prolog cinematografic complet al
În statul Washington, din cauza ploilor torențiale care au provocat inundații de proporții, ar putea fi evacuate 100 de mii de persoane.Guvernatorul statului, Bob Ferguson, a anunțat oficial pe 10 decembrie introducerea stării de urgență în regiune. {{852112}}El a cerut, de asemenea, locuitorilor să se pregătească pentru o eventuală evacuare. Anterior s-a anunțat că din cauza ploilor toren
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a venit cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public despre schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești.Autoritățile au subliniat că orice tranzacție vizează strict Portul Internațional Liber Giurgiulești, care aparține companiei private BERD, iar Portul de Mărfuri și Pasageri, aflat în proprietatea stat
Campionul UFC la categoria mijlocie Hamzat Chimaev a recunoscut că nu ar vrea să intre în cușcă împotriva lui Nassurdin Imaev, numărul doi în clasamentul mondial.„Ne-am antrenat împreună, dar nu pentru MMA — doar ne-am luptat puțin. El îmi cunoaște stilul de luptă, iar eu nu-i cunosc stilul de lovire. Eu doar l-am ajutat să-și îmbunătățească puțin tehnica. Imavov este un băiat de treabă, ne cu
În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din capitală, a fost salvată suprafața clădirii de circa 2000 m².În urma arderii, estimativ, s-a stabilit că este afectată suprafața acoperișului de 50 m². La fața locului, pentru stabilirea circumstanțelor, dar și a cauzei producerii incendiului, își desfășoară activit
Victoria Belous, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, a prezentat informații detaliate despre prevederile legale și condițiile de aplicare a deducerii cheltuielilor pentru instruirea copiilor, valabile pentru anul fiscal 2025.Potrivit acesteia, baza legală care permite diminuarea venitului impozabil este stabilită în art. 35² alin. (6) din Codul fiscal, ca
Republica Moldova a înregistrat, în sezonul agricol 2025–2026, cele mai bune rezultate din istoria exporturilor de floarea-soarelui.Analiza expertului în agro-market, Iurie Rija, arată că perioada august–noiembrie 2025 a depășit nu doar performanțele sezonului anterior – considerat pînă acum record –, ci și orice alt interval similar din ultimul deceniu. Pentru al doilea an consecutiv, Moldova
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din România (ISCTR) continuă să coopereze în vederea consolidării schimbului de bune practici în domeniul controlului transportului rutier.În acest context, în perioada 8–9 decembrie 2025, o delegație a ANTA a efectuat o vizită de lucru în județele Iași și Suceava, unde a participat la activ
Islanda a anunțat oficial că nu va participa la Eurovision 2026. Decizia a fost făcută publică miercuri de postul național RUV, la o săptămînă după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că Israelul rămîne în concursul care va avea loc în luna mai, la Viena.Potrivit RUV, hotărîrea vine pe fondul reacțiilor puternice din spațiul public islandez și al nemulțumirii față de poziț
Ambasada Republicii Moldova în Ucraina a venit cu un mesaj important pentru cetățeni, notează Noi.md."În contextul modificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia Republicii Moldova, precum și al abrogării Legii nr. 1024 din 2 iunie 2000 referitoare la același domeniu, vă informăm că, începând cu data d
Odată cu deschiderea Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) a Operatorului Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), Energocom a efectuat ieri, 10 decembrie 2025, prima sa tranzacție pe această platformă, achiziționînd în mod simbolic 1 MWh.Testul are drept scop verificarea operabilității și funcționalității noii piețe, precum și evaluarea modului în care aceasta poate sprijini diversificare
Fiscul anunță care este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare din acest an # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că, în anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2025.În ultima zi lucrătoare a anului bugetar, nu se fac operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar, notează Noi.md.{{851754}}Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fisc
O scurgere masivă de petrol dintr-o conductă avariată s-a produs în Brandenburg, în estul Germaniei.Incidentul a fost înregistrat în apropierea comunității Gramzow, pe conducta aparținînd rafinăriei de petrol PCK.{{853211}}La locul incidentului se află echipele pompierilor. „În prezent, nu se pot furniza informații despre cauzele și amploarea avariilor”, a precizat departamentul, potr
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată patru companii din Moldova și șase persoane pentru contrabandă cu vinuri spre Statele Unite ale Americii de peste 3.600.000 lei, în anii 2021-2023.Cele șase persoane cu vîrste cuprinse între 33 și 60 de ani au rol de fondatori, administratori și angajați în diverse funcții ai compan
China și Republica Moldova: între pragmatism strategic, cooperare economică și diplomație culturală # Noi.md
Într-un moment în care ordinea globală trece printr-o redistribuire accelerată a centrelor de influență, iar statele mici caută modele de cooperare care să le consolideze reziliența, Republica Moldova a devenit scena unei declarații diplomatice cu semnificație strategică.Discursul ambasadoarei Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua, prezentat public în cadrul unei sesiuni speciale dedicate c
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, în conformitate cu Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor prelungește concursul pentru selectarea a doi candidați la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.Concur
Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 3 bani, iar dolarului american – mai mult de 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 11 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8121 lei pentru un euro (+2,84 bani) și 17,0302 lei pentru un dolar (+4,27 b
Aproape 13% dintre moldoveni au dificultăți de vedere, auz, mobilitate sau concentrare, arată datele statistice.Potrivit autorităților, cele mai frecvente sînt problemele de vedere, aproape 30%, din care 6% cu deficiențe grave. Cea mai răspîndită afecțiune oculară este miopia, tot mai des întîlnită la copii. Cataracta și glaucomul sînt frecvente, în special, la persoanele în vîrstă.{{84792
UPDATE: În dimineața zilei de 11 decembrie 2025, pompierii IGSU au fost alertați despre un incendiu care a izbucnit pe acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din capitală.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. Potrivit datelor înregistrate, arderea a afectat acoperișul blocului de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din municipiul Chișinău.Pentru stingerea incendiulu
Persoanele, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia joi, 11 decembrie, trebuie să cunoască faptul că azi în această țară este programată o grevă generală la nivel naţional.Această grevă cea mai amplă acțiune de acest tip din ultimii 12 ani. Protestul va perturba, în special, sectorul public, administrație, educație, sănătate și transporturi.Presa internați
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere și cu Președinta Camerei Reprezentanților, Annita Demetriou. Discuțiile vor fi axate
Ucraina a transmis Statelor Unite versiunea actualizată a planului său de pace, au confirmat pentru AFP doi oficiali de la Kiev implicați în dosar. Potrivit unuia dintre aceștia, „noua versiune a planului de încheiere a conflictului a fost deja trimisă” administrației americane, însă fără a fi oferite detalii despre conținut.Declarația vine după ce președintele Volodimir Zelenski anunțase marț
Locuitorii Republicii Moldova vor afla vineri ce compensație pentru resursele energetice le va fi acordată.În acest sezon de încălzire, autoritățile au redus valoarea maximă a plății din cadrul programului „Ajutor la contor”, iar compensația separată pentru energia electrică – care pînă acum era reflectată automat în facturi – nu va mai fi oferită, începînd cu 2026. NewsMaker explică ce modifi
Ala Nemerenco, despre plecarea din Guvern: „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție pînă mucezește” # Noi.md
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, afirmă că plecarea din Guvern nu a fost un motiv de supărare și că vede schimbarea ca pe un proces firesc. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Europa Liberă, la cîteva zile după anunțul oficial că nu se regăsește în noul Cabinet de miniștri.„Nu vreau să creez impresia că mi-am dorit cu orice scop să fiu în Guvern, categoric nu. Vrea
Serviciul de informații al Danemarcei consideră SUA un potențial risc de securitate, pe fondul tensiunilor privind Groenlanda # Noi.md
Pentru prima dată, Danemarca descrie Statele Unite, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, drept un posibil risc la adresa securității naționale.Declarația apare în raportul anual de evaluare a amenințărilor publicat miercuri, 10 decembrie, de Serviciul de Informații Militare al Danemarcei (DDIS) și marchează o schimbare semnificativă în percepția autorităților de la Copenhaga față de Wa
Agenția Vamală din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii 5 ani # Noi.md
Oficiali ai agenției americane a Vămilor și Protecției Frontierelor vor să obțină autorizarea de a-i obliga pe turiștii care intră în SUA să le pună la dispoziție postările din ultimii cinci ani de pe rețelele sociale, a anunțat Departamentul Securității Interne (DHS), scrie hotnews.ro.Proiectul de 11 pagini a fost publicat miercuri, 10 decembrie curent, în Registrul Federal pentru consultare
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru joi, 11 decembrie, o zi cu cer noros și temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.Maxima zilei va urca pînă la +8°C, iar minima se va situa în jurul valorii de +5°C.Vîntul va sufla slab, cu o viteză de aproximativ 3 km/h, din direcția sud-vest.Umiditatea aerului se menține ridicată, ajungînd la 90%, ceea ce va accentua senzația
Două companii din Chișinău au fost sancționate cu circa 6 milioane de lei pentru trucarea ofertelor la achiziționarea echipamentelor medicale destinate Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, transmite IPN.Potrivit Consiliului Concurenței, sancțiunea a fost aplicată pentru „constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sist
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 11 decembrie sînt:11 decembrie — a 346-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 20 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou. Sf. Mc. IrinarhCe se sărbătorește
Președintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, 10 decembrie curent, împreună cu alți lideri europeni, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” asupra planului de pace pentru Ucraina propus de liderul de la Casa Albă, transmite agerpres.ro.Premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au participat de asemenea la
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a ieșit cu un comentariu după numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special al președintei pentru dezvoltare și reziliență, sugerînd că denumirea postului și rolul atribuit sînt neclare și excesiv stilizate. Într-o postare publică, Stamate ironizează formularea și pune sub semnul întrebării adevăratul scop al acestei funcții.„O nouă zi, un no
Jurnalista și fosta deputată Angela Aramă a publicat un nou mesaj video în care critică dur situația de la compania „Teleradio-Moldova” și modul în care actuala guvernare gestionează instituțiile publice.Într-o declarație amplă, Aramă — jurnalistă, scriitoare și realizatoare TV, membru-fondator al Platformei Civice „Demnitate și Adevăr” — afirmă că TRM trece prin „cea mai gravă perioadă de dec
