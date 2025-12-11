Dronele Kievului au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina
ProTV.md, 11 decembrie 2025 13:30
Dronele Kievului au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina
Acum 30 minute
13:40
Germania confirmă o propunere privind concesii teritoriale ucrainene transmisă lui Donald Trump
13:30
Dronele Kievului au reușit o lovitură fără precedent asupra unei platforme petroliere a Lukoil în Marea Caspică, la peste 1.200 de km de Ucraina
Acum o oră
13:10
13:10
Acum 2 ore
12:50
„Nu mi s-a propus”. Ala Nemerenco a declarat că se aștepta să rămână în noul guvern
12:40
Noi detalii și imagini de la locul incendiului din capitală unde un apartament și acoperișul unui bloc de locuit au luat foc. Intervenția pompierilor - FOTO/VIDEO
12:20
Trump vrea o alianță cu patru țări europene, pentru extragerea lor din UE. Planul, inclus într-o versiune extinsă a Strategiei de Securitate a SUA, nepublicată
12:10
Premieră pe piața energiei electrice din Moldova: Energocom a efectuat prima sa tranzacție pe platforma OPEM, achiziționând în mod simbolic 1 MWh
12:10
Un lot de peste 10 mii de kilograme de margarină de masă pentru torturi, nimicite de ANSA
12:00
Rusia spune că s-a înțeles cu Statele Unite pe tema Ucrainei: „Neînțelegerile au fost rezolvate”
Acum 4 ore
11:40
Cererile de cetățenie, suspendate la Ambasada Republicii Moldova în Ucraina
11:30
Ședință în dosarul tragediei din Boldurești: Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani - audiat în instanță. Ce declarații a făcut - VIDEO
11:20
Ședință în dosarul tragediei din Boldurești: Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani - audiat în instanță - VIDEO
10:50
Contrabandă cu vin moldovenesc trimis în SUA de 3,6 milioane de lei. Șase persoane și patru companii – pe banca acuzațiilor
10:30
L-a stropit cu benzină și a aruncat o țigară aprinsă spre el. Un bărbat - condamnat la 8 ani de închisoare, după ce și-a incendiat amicul de pahar
10:20
A luat foc acoperișul unui bloc de locuit din capitală: Nouă echipaje de pompieri se luptă cu flăcările. Două persoane au fost evacuate - FOTO/VIDEO
10:20
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Republica Cipru - țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului UE. Cu cine va avea întrevederi
10:20
I-a cerut unui trecător bani, dar a fost înjunghiat cu un cuțit. Un bărbat, condamnat la 10 ani de închisoare
Acum 6 ore
09:40
A luat foc acoperișul unui bloc de locuit din capitală: Nouă echipaje de pompieri se luptă cu flăcările. Două persoane au fost evacuate - VIDEO
09:40
Traficul cu animale vii a atins noi recorduri. Comerțul ilegal cu specii sălbatice ajunge la 20 de miliarde de dolari pe an
09:30
A luat foc un apartament de la etajul 15 al unui bloc de locuit din capitală: Cinci echipaje de pompieri se luptă cu flăcările - VIDEO
09:10
Top bijuterii pe care să le dăruiești femeilor de Crăciun
09:00
Un șofer de 19 ani din Polonia a fost amendat după ce a depășit viteza legală cu 1 km/h. Precizările poliției
08:50
A cincea ţară care boicotează Eurovision în semn de protest faţă de acceptarea participării Israelului
08:50
În premieră, Danemarca consideră SUA o potențială amenințare la adresa securității sale. Ce arată raportul Armatei daneze
08:40
Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”
08:30
Atac masiv al Ucrainei, cu sute de drone lansate către Rusia. Zeci de drone au fost trase către Moscova - VIDEO
08:30
Mii de bulgari au cerut din nou demisia guvernului, în timp ce Parlamentul se pregătește să voteze moțiunea de neîncredere
08:20
Sarkozy și-a lansat cartea „Jurnalul unui prizonier”, în care descrie cele 20 de zile petrecute în închisoare
08:20
Ucraina a trimis Statelor Unite ultima sa versiune a planului de încheiere a războiului cu Rusia
08:20
Ucrainenii susţin că au lovit în Marea Neagră încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei - VIDEO
08:10
Curs valutar BNM pentru 11 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:00
Cer noros și ploi slabe. Câte grade se vor înregistra în capitală. Prognoza meteo
Acum 24 ore
00:10
Așa tată, așa fiu. Cel mai mic dintre băieții fostului atacant cu renume al Barcelonei, Patrick Kluivert, face furori la echipa de tineret a catalanilor - VIDEO
00:00
Tottenham Hotspur și FC Barcelona încă mai speră la calificarea directă în optimile Ligii Campionilor - VIDEO
10 decembrie 2025
23:50
Germania şi Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatul Mondial 2025 - VIDEO
23:50
Peste 2.000 de golden retrieveri au transformat un parc din Buenos Aires într-o mare aurie, la un eveniment uriaș care vizează doborârea unui record mondial - VIDEO
23:50
Trei boxeri moldoveni, Alexandru Paraschiv, Vasile Cebotari și Zaplitnîi, la un pas de medalii la Campionatul Mondial din Dubai, după calificarea în sferturi - VIDEO
23:50
Arsenal, Atalanta și Atletico Madrid își consolidează pozițiile în top 8 din Liga Campionilor, în timp ce Inter, finalista de anul trecut, pierde derby-ul cu Liverpool - VIDEO
23:40
Bucurie fără margini în fotbalul spaniol: două echipe modeste din liga a treia au sărbătorit ca niște campioni după ce au aflat că vor întâlni Barcelona și Real Madrid în Cupa Regelui - VIDEO
23:20
Ceață densă în nordul țării: Poliția avertizează șoferii și pietonii să circule cu maximă prudență - VIDEO
23:10
Ucraina a lovit încă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Nava a suferit „avarii critice” - VIDEO
23:10
Zeci de mii de bulgari au cerut în stradă demisia guvernului: „Plecați! Ne-am săturat” - VIDEO
23:00
Când odihna devine un lux de 10.000 de dolari: turiști din toată lumea merg în Elveția pentru a-și trata insomnia în cadrul programelor exclusive de sleep tourism - VIDEO
22:50
Australia devine prima țară din lume care blochează accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale: milioane de conturi, închise peste noapte - VIDEO
22:40
Momente de panică în Florida: un avion cu probleme tehnice aterizează forțat pe o autostradă plină de mașini și se ciocnește de un automobil în timpul manevrei - VIDEO
22:40
Linia energetică Vulcănești–Chișinău riscă să nu fie finalizată la termen: ploile au întârziat lucrările, iar autoritățile încearcă acum să recupereze timpul pierdut înainte de etapa de testare - VIDEO
22:30
Procurorii cer audierea lui Plahotniuc și Iaralov în dosarul „sacoșa neagră”, în timp ce acuzarea aduce 19 volume de probe noi care ar demonstra legăturile lui Dodon cu persoane din serviciile ruse - VIDEO
22:20
Comoară regală la Luvru. Peste o sută de coroane și tiare au fost expuse în condiții de securitate excepțională - VIDEO
22:20
Europa acuză Rusia că ar fi urmărit avionul lui Volodimir Zelenski cu ajutorul unor drone - VIDEO
