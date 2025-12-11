Podul peste Tisa între România și Ucraina trece testele de greutate și va fi deschis în 2026

18:30

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Asociația Obștească „AudiViz” au semnat un Acord de colaborare pentru îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul unic de urgență și pentru creșterea nivelului de informare privind utilizarea corectă a acestuia. Acordul prevede organizarea unor activități comune de informare, conștientizare și educare a populației, precum […] Articolul Acces la urgențe pentru toți: 112 lansează un parteneriat care schimbă regulile pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Realitatea.md.