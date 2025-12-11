Gluma l-a trimis după gratii. Un bărbat, condamnat la închisoare pentru că și-a incendiat amicul

16:00

Presupușii fii ai dictatorului rus Vladimir Putin au fost dezvăluiți recent în imagini care îi arată antrenându-se la gimnastică, la fel ca mama lor, scrie Antena3.ro. Fotografiile și filmările scoase clandestin din Rusia îi surprind pe Ivan, de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, la un eveniment sportiv organizat de Alina Kabaeva, […] Articolul Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin: de ce Ivan și Vlad sunt ascunși într-o proprietate fortificată apare prima dată în Realitatea.md.