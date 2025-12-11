(video) Ion Ceban: Jumătate din cei apropiați PAS și care poartă epoleți au fost implicați în piramida TUX. Oamenii au rămas fără 60 mil. lei, dar problemă nu e
UNIMEDIA, 11 decembrie 2025 10:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că lipsa de reacții și inacțiunea din partea autorităților în scandalul „TUX” s-ar datora faptului că în schemă ar apărea nume ale unor persoane apropiate partidului de guvernare, inclusiv în epoleți. „Oamenii au rămas fără 60 milioane de euro, pur și simplu au fost nenorociți, dar problemă nu este”, a spus edilul la emisiunea „Rezoomat”.
• • •
Acum 15 minute
10:40
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:20
(foto/video) Nouă echipaje luptă cu incendiul din blocul de pe bd. Renașterii: Două persoane, evacuate. De la ce a izbucnit focul # UNIMEDIA
Reprezentanții IGSU informează că nouă echipaje de pompieri luptă cu flăcările izbucnite în blocul de locui de pe bulevardul renașterii, 6, din sectorul Rășcani al capitalei. Două persoane au fost evacuate.
Acum 2 ore
09:50
Un șofer beat și fără permis a lovit mortal un pieton, în apropiere de Ratuș: Bărbatul de 66 de ani a decedat pe loc # UNIMEDIA
Un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, în noaptea de 11 decembrie, după ce a fost lovit de un automobil condus de un șofer aflat în stare de ebrietate, în apropierea satului Ratuș.
09:40
Ritmul actual al vieții ne cere să găsim un echilibru perfect între confort, accesibilitate și standarde înalte. Noul complex rezidențial din Buiucani răspunde exact acestor nevoi, transformând un viitor mai bun în realitatea ta.
09:30
(video) Flăcări într-un bloc de la Rîșcani: Un apartament de la etajul 15 a luat foc. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, unde un apartament situat la etajul 15 a fost cuprins de flăcări. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt al Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, Liliana Puşcaşu.
09:20
În Liga Campionilor la fotbal s-a disputat ultima seară din anul 2025, urmând ca întrecerea să se reia la primăvară, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
08:50
„Mama ar fi fost ucisă, iar corpul ascuns”. Mărturia cutremurătoare a unei tinere din Hîncești, care nu știe unde a dispărut cea care i-a dat viață: „Trăia cu un pușcăriaș condamnat pentru omor” # UNIMEDIA
Diana Plămădeală, o tânără mamă din Hîncești povestește drama prin care trece de cinci ani, de când mama ei a dispărut fără urmă după ce a locuit o perioadă cu un bărbat condamnat anterior pentru omor și viol, cu care mama sa a intrat în relație în timp ce acesta se afla în penitenciar. Aceasta spune că ultimii ani înainte de dispariția mamei au fost marcați de violență și dependență de alcool. „Eu nu l-am văzut niciodată, dar mama când venea la mine, era cu ochii umflați, cu vânătăi pe corp. Era foarte strașnică”, a mărturisit tânăra în cadrul unui interviu „Femeile nu tac”, cu Adrian Prodan.
08:40
Încă o țară se alătură celor care boicotează Eurovision-ul, din cauza participării Israelului: Despre ce stat este vorba # UNIMEDIA
Încă o țară se alătură celor care boicotează concursul Eurovision din 2026, care va avea loc la Viena. Decizia vine după anunțul de săptămâna trecută al Israelului privind participarea la competiție, scrie adevarul.ro.
08:30
O veste neașteptată le schimbă traseul Balanțelor, iar atenția Racilor se îndreaptă spre zona financiară: Află ce îți rezervă astrele # UNIMEDIA
Horoscop 11 decembrie 2025: ziua aduce provocări subtile și momente de claritate pentru toate zodiile. Berbecii sunt plini de inițiativă, iar Leii caută afirmare. În schimb, Fecioarele simt nevoia de retragere, iar Peștii finalizează eficient sarcini importante, transmite observatornews.ro.
08:20
Ministerul Justiției prelungește concursul pentru Colegiul disciplinar: Două locuri disponibile pentru experți din societatea civilă # UNIMEDIA
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor anunță prelungirea concursului pentru ocuparea a două funcții de membru în această structură, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 91/2016, se arată într-un comunicat.
08:10
Sarkozy își povestește „iadul” din celulă: Ce a scris fostul președinte în jurnalul său de detenției # UNIMEDIA
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy descrie în detaliu cele 20 de zile petrecute în penitenciarul La Santé într-o carte-jurnal, în care vorbește despre condiții austere, vizite controversate și propria luptă pentru imagine, păstrând tonul unei victime a unei condamnări pe care o contestă, scrie adevarul.ro.
08:00
Euro și dolarul continuă să se aprecieze în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului oficial afișat astăzi, 11 decembrie, de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema # UNIMEDIA
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o dată din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate bazat pe satelit. Proprietarii au raportat diverse defecțiuni, de la motoare care nu pornesc, la opriri imediate după pornire sau chiar imposibilitatea de a intra în vehicule, scrie adevarul.ro.
07:40
Atenție, consumatori, faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe o stradă din capitală, astăzi # UNIMEDIA
Locuitorii de pe o strada din capitală rămân astăzi, 11 decembrie, fără apă potabilă la robinete, anunță Apă Canal Chișinău. Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis prognoza meteo pentru astăzi, 11 decembrie 2025. Potrivit specialiștilor, cerul va fi în mare parte noros, însă nu sunt așteptate precipitații esențiale.
07:10
(video) Ce şanse sunt ca Zelenski să semneze un acord până la Crăciun. Trump: „Trebuie să înceapă să accepte...” # UNIMEDIA
Donald Trump vrea să facă pace în Ucraina până de Crăciun, aşa că i-a dat un ultimatum lui Zelenski. De la Kiev, preşedintele Ucrainei îi transmite că este gata să organizeze alegeri, dar doar dacă americanii le asigură ucrainenilor securitatea la urne. Într-un interviu pentru presa franceză, preşedintele Nicuşor Dan este pesimist în privinţa păcii şi exclude posibilitatea ca România să trimită militari în Ucraina. Motivul - Rusia a pus România pe lista statelor neprietenoase, scrie observatornews.ro.
Acum 12 ore
23:30
Stamate, după ce Recean a fost desemnat emisar: „Ce denumire la modă. Amintește de modul în care maturătorii stradali sunt acum numiți tehnicieni în salubrizare urbană” # UNIMEDIA
Olesea Stamate ironizează numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar pe dezvoltare și reziliență. „Ce denumire la modă, dar fără conținut. Amintește de modul în care maturătorii stradali sunt acum numiți tehnicieni în salubrizare urbană”, a scris Stamate.
22:10
Acum 24 ore
21:50
Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică: Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina # UNIMEDIA
După întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, marți, 9 decembrie, Papa Leon le-a declarat reporterilor că preferă să nu comenteze pe larg noua Strategie de Securitate Națională a SUA, dar a afirmat că anumite părți ale acesteia indică „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între Europa și SUA”, anunță Kyiv Post, citat de digi24.ro.
21:40
„Eram mama salvatoare”: Irina Rimes e convinsă că absența tatălui ei i-a afectat relațiile amoroase # UNIMEDIA
Făcând o analiză a trecutului său sentimental, Irina Rimes crede că absența tatălui în viața ei i-a influențat relațiile. De fiecare dată, artista intra în rolul mamei salvatoare, ceea ce nu era benefic nici pentru ea, nici pentru partener. Astăzi, când trăiește o relație sănătoasă, spune că s-a schimbat complet, scrie viva.ro.
21:30
(video) Ați vrut să rămâneți în Guvern? Nemerenco: Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește, dar nici nu mi s-a propus # UNIMEDIA
Ala Nemerenco, care a deținut aproape cinci ani funcția de ministru în trei guverne, a declarat că nu este supărată de plecarea din Guvern. „Nimeni nu trebuie să stea într-o funcție până mucezește. Nu mi s-a propus, asta e”, a declarat fosta Ministră a Sănătății în cadrul unei emisiuni de la Europa Liberă.
21:10
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 11 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:00
Volodimir Zelenski este optimist: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești care să pună capăt vărsării de sânge” # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat noi discuții și întâlniri cu partenerii în această săptămână, care ar putea aduce vești privind sfârșitul războiului, scrie digi24.ro.
20:40
Prețurile au crescut și în noiembrie: Macroul și ouăle au înregistrat cele mai mari scumpiri # UNIMEDIA
Prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 0,3% în noiembrie 2025, impulsionate în special de scumpirea mărfurilor nealimentare și a serviciilor, în timp ce alimentele au rămas stabile – arată datele publicate de Biroul Național de Statistică.
20:20
Moș Crăciun s-a mutat din Laponia direct în PMAN: Copiii sunt așteptați să descopere magia sărbătorilor în căsuța lui fermecată # UNIMEDIA
Căsuța lui Moș Crăciun și-a deschis ușile pentru întâlnirile cu cei mici. Copiii vor putea face poze cu Moș Crăciun, vor primi cadouri și vor avea șansa să confecționează felicitări tematice dedicate sărbătorilor de iarnă.
20:10
Fosta soție a lui CRBL are o nouă relație, după divorțul de cântăreț: Moldoveanca Elena Vișcu, primele declarații despre iubit # UNIMEDIA
Elena Vișcu, fosta soție a lui CRBL, este din nou îndrăgostită! Femeia care a avut o căsnicie de 16 ani alături de cântăreț, dar de care a divorțat în 2024, trăiește acum un nou început. În exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta ne-a vorbit despre noua relație și face primele declarații despre bărbatul din viața ei, scrie spynews.ro.
19:40
(video) „Nu le putem stinge datoriile.” Catlabuga, reacție la protestul fermierilor: Cu unii dintre ei am lucrat cot la cot, la o nouă lege pentru a opri executările # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a venit cu o reacție la protestul organizat de fermieri, astăzi, în fața clădirii Guvernului: „Fiecare are dreptul de a se expune, avem o țară democratică, îi aștept și la Minister. Cu o bună parte din ei am lucrat cot la cot, două săptămâni, la proiectul de lege pe care l-am propus spre promovare, ca să scurtăm din procesul decizional„.
19:30
Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox: Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede” # UNIMEDIA
Oficialii ruși au declarat că țara trebuie să dezvolte „cât mai curând posibil” o versiune internă a jocului Roblox, după ce s-au confruntat cu reacții negative pentru blocarea platformei americane de jocuri la nivel național, scrie digi24.ro.
19:00
Crimă la un centru de plasament din Dubăsari: Un bărbat, bătut în cap până la moarte de un coleg. Agresorul, reținut # UNIMEDIA
Un bărbat dintr-un centru de plasament din Dubăsari a murit după ce a fost agresat de un coleg. Potrivit informațiilor, pe caz a fost inițiat un proces penal, iar suspectul a fost reținut.
18:30
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, afirmă că negocierile privind pacea în Ucraina au intrat într-o fază mai avansată, odată cu apropierea părților de conturarea a trei documente distincte: un plan-cadru, un acord privind garanțiile de securitate și o schemă pentru reconstrucția postconflict, scrie adevărul.ro.
18:10
Rusia a aplicat prima amendă pentru căutări pe internet despre conținut „extremist”. Ce a scris bărbatul amendat pe Google # UNIMEDIA
Sergei Glukhikh, un rus de 20 de ani, a fost miercuri amendat cu 3.000 de ruble (echivalentul a 38 de dolari) fiind acuzat că în 28 septembrie a scrie pe Google „Azov”, relatează publicațiile independente ruse The Moscow Times și Mediazona, citate de hotnews.ro.
18:10
Două companii, amendate cu 6 mil. de lei de CC pentru crearea unui „cartel de trucare a ofertelor” la achiziții de aparataj medical # UNIMEDIA
Consiliul Concurenței a adoptat o decizie prin care a aplicat amenzi în valoare totală de circa 6 milioane de lei pentru două întreprinderi moldovenești. Ce acuzație li s-a adus, află din articol.
18:00
Angelina Jolie, epuizată mental în războiul cu Brad Pitt: Adevărul din spatele clauzei de 500 de milioane de dolari # UNIMEDIA
Angelina Jolie se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, în timp ce lupta juridică uriașă cu Brad Pitt îi consumă resursele financiare și emoționale, transmite protv.ro.
17:50
(video) „E interzis să mergem la prim-ministru?” Deputații Stefanco și Ivanov, împiedicați să ajungă în anticamera lui Munteanu: Ai înțeles unde ne e locul? # UNIMEDIA
Sergiu Stefanco, deputat al partidului „Democrația Acasă” și Serghei Ivanov, ales al Partidului Nostru, nu au fost lăsați să urce la Alexandru Munteanu, astăzi, pentru a depune în anticamera premierului petiția agricultorilor adunați la protest în PMAN. Paza de la parter i-a inițial direcționat cu petiția la boxa din hol, ulterior documentul a fost recepționat, la intrare jos, de o angajată din Cancelarie. Imaginile au fost distribuite pe rețele.
17:20
(foto) Aur și argint pentru Moldova: Trei sportivi, medaliați la Campionatul European de kettlebell # UNIMEDIA
Sportivii Sergiu Borș, Andrei Valentin și Ștefan Roșca au urcat pe podium la Campionatul European de kettlebell, găzduit de Arena Chișinău. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, aceștia au fost medaliați cu aur și respectiv, cu argint.
17:10
Cobza, instrumentul care unește România și Moldova, inclusă în lista UNESCO. Cine sunt cei doi meșterii moldoveni, care păstrează vie această tradiție # UNIMEDIA
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument emblematic au fost incluse în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, în urma deciziei adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi, anunță Ministerul Culturii.
16:50
„Leafa de 6300 lei nu acoperă nici pragul sărăciei, nici minimul de existență”. Sindicaliștii s-au plâns misiunii FMI pe politicile salariale aprobate de Guvern # UNIMEDIA
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) are obiecții la politicile salariale și fiscale pentru anul 2026 și cere Guvernului să facă ajustări urgente la prevederile ce țin de lefurile bugetarilor. „Salariul minim de 6300 lei nu acoperă nici pragul național al sărăciei și nici minimul de existență, iar pe termen lung nu permite acumularea unei pensii minime, diferența fiind acoperită anual din bugetul de stat cu aproape 2,8 miliarde de lei”, au subliniat sindicaliștii, la cu întrevedera cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, șefa misiunii FMI, și Svetlana Cerovic, reprezentantă rezidentă a FMI în Republica Moldova.
16:50
Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump # UNIMEDIA
Sprijinul public exprimat de Gianni Infantino pentru Donald Trump, alături de premiul pentru pace oferit liderului american, a declanșat plângeri oficiale depuse la comisia de etică a FIFA, potrivit presei internaționale, scriu stirileprotv.ro.
16:30
Ultima oră! O nouă funcție la Președinție pentru Dorin Recean: Va fi emisarul Maiei Sandu pentru dezvoltare și reziliență # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Dorin Recean în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.
16:20
(video) Ședința CMC, fără aleșii PAS. Eugenia Ceban: „Chemați-i să voteze regulamentul, dar nu să umble prin subterană” # UNIMEDIA
Și de data aceasta încercarea de a întruni Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a eșuat. Aleșii PAS și PSRM au boicotat și întrunirea de astăzi, 10 decembrie. „Chemați-i să voteze regulamentul, dar nu să umble prin subterană”, a declarat consiliera MAN.
16:20
(video) Radu Marian, după ce moldovenii au răbufnit pe inițiativa de a impune taxe la coletele de pe Temu/Aliexpres: „Un rucsac la 40 de lei nu e normal” # UNIMEDIA
Deputatul PAS Radu Marian, președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a venit cu precizări, după ce premierul a anunțat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, iar internetul a explodat de la comentariile negative la acest subiect. „Haideți vă rog, un rucsac de 40 de lei nu e ok. Eu folosesc exemplul acesta, dar am văzut asta și am zis că asta deja nu e normal”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Rezoomat de la realitatea tv.
16:20
(video) Ministerul Mediului a dispus o anchetă internă, pe tăierile ilegale de la Nisporeni, mascate cu buturugi. Hajder: „Refuz să cred că un inspector ar fi putut face așa o greșeală” # UNIMEDIA
Ministerul Mediului a dispus o anchetă internă, pe tăierile ilegale de copaci din raionul Nisporeni, mascate cu buturugi. Despre aceasta a anunțat șeful instituției, Gheorghe Hajder.
16:20
Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde”. Ancheta din Senatul francez dezvăluie erori grave de securitate # UNIMEDIA
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului, subliniind totodată o problemă majoră legată de transmiterea auditurilor de securitate în cadrul instituţiei, scrie digi24.ro.
16:10
16:00
Sondaj IMAS: Aproape fiecare al doilea moldovean califică excluderea Partidului Inima Moldovei din alegeri drept „un abuz” # UNIMEDIA
Moldovenii percep negativ decizia Comisiei Electorale Centrale de a exlude din alegerile parlamentare echipa Partidului Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah. Potrivit unui studiu sociologic, realizat de IMAS în noiembrie-decembrie 2025, 46% dintre cetățeni califică decizia CEC drept „un abuz”.
16:00
(video) Expertul Alexandru Bot: Viteza în dosarul Plahotniuc este contraproductivă și ne-ar putea costa # UNIMEDIA
Viteza la care recurge instanța în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc este contraproductivă și ar putea costa Republica Moldova o nouă condamnare la CEDO. De această părere este expertul în justiție Alexandru Bot, care precizează că termenul de prescripție pentru acuzații este „încă destul de îndepărtat”, așa că dosarul poate fi examinat „segment cu segment” pentru ca și societatea să înțeleagă mai bine procesul.
15:40
(video) „Mamma mia!” Nici în italiană nu se mai înțeleg în CMC. Moțpan către Ceban: Am întrebat, vorba ceea, pentru un prieten # UNIMEDIA
În cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 10 decembrie, consilierul Chiril Moțpan a avut un schimb de replici cu consiliera MAN, Eugenia Ceban, discutând situația unor persoane cu datorii acumulate.
15:10
(video) „Și-au ieșit din balamale”. Banii din schimbul valutar, virați din bugetul municipal către stat. Eugenia Ceban: PAS a luat tot ce a putut, exact ca acel cu teracota din subterană # UNIMEDIA
Consiliera MAN, Eugenia Ceban, a venit cu noi acuzați către partidul de guvernământ, după ce fondurile din schimbul valutar au fost virate din bugetul municipal către stat. „Acești bani au putut merge la bătrâni și veterani de război. PAS a luat tot ce a putut, exact ca acel cu teracota din subterană”, a declarat Ceban la ședința CMC din 10 decembrie.
15:10
Campioni la bile negre: Partidele, Justiția, Parlamentul, Guvernul și Președinția fruntași la neîncredere din partea cetățenilor. Biserica și școlile, la polul opus # UNIMEDIA
Moldovenii au pierdut aproape în totalitate încrederea în partide, în justiție și în autoritățile centrale ale statului. În lista neagră a neîncrederii intră „cu succes” și mass-media, precum și ONG-urile. La polul opus se menține Biserica, urmată de instituțiile educaționale și autoritățile locale, arată sondajul IMAS, publicat astăzi.
