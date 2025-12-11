Persoanele cu deficiențe senzoriale vor avea acces îmbunătățit la 112

11:30

Un funcționar public, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este vorba despre fostul […] Articolul VIDEO | Presa: Cum un „ofițer INI” și soția sa de la Curtea de Apel trăiesc pe picior mare din salariu și donațiile rudelor. Vilă de lux, apartamente și toate seriile X de la BMW apare prima dată în SafeNews.