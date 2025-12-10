Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura sectorului Centru

Consultări publice asupra proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului municipal Chișinău și a taxelor locale pentru anul 2026, la Pretura sectorului Centru

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău