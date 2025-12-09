Americanii de la Critical Metals se unesc cu România pentru o uzină strategică de prelucrare a pământurilor rare

Ziarul National, 9 decembrie 2025 17:45

Critical Metals a declarat marți că intenționează să formeze o societate mixtă cu FPCU din România. Această colaborare va conduce la înființarea un...

Acum 30 minute
17:45
Acum 2 ore
17:00
ULTIMA ORĂ // România NU admite ca cetățenii R. Moldova să rămână în BEZNĂ din cauza bombardamentelor armatei lui Putin. „Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie de peste Prut Ziarul National
„Moldelectrica” a solicitat din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 8 decembrie, din cauza de...
16:30
Studenții promovează integritatea academică printr-un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție Ziarul National
Câteva zeci de studenți din diferite universități ale țării au organizat un flashmob cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, axat pe promovare...
16:30
Chișinăul găzduiește conferința AUAI: Dezbateri intense privind viitorul sistemelor de irigare în Moldova Ziarul National
9 decembrie 2025 - Cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) a avut loc la Chișinău, org...
Acum 4 ore
15:30
Relații economice în creștere cu România: Vicepremierul Osmochescu discută strategii de cooperare și digitalizare la Chișinău Ziarul National
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a purtat o discuție de lucru cu ambasadorul României la...
15:00
Ministerul Agriculturii invită cetățenii să contribuie la conturarea viitorului politicii agricole 2026–2030 printr-un sondaj național Ziarul National
9 decembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează cetățenii să participe la un sondaj pentru a aduna opinii...
15:00
Moldova își intensifică eforturile de diversificare a surselor de energie, depășind incertitudinile globale Ziarul National
Pietele energetice rămân volatile din cauza tensiunilor geopolitice persistente și a riscurilor privind aprovizionarea. În acest context dificil, R...
Acum 6 ore
14:00
Consolidarea rezilienței Moldovei pe calea europeană discutată de premierul Munteanu cu oficialii NATO Ziarul National
Contextul regional de securitate și sprijinul oferit de NATO pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în calea europeană au fost subiecte...
13:00
Procurorii cer detenție pe viață pentru un bărbat acuzat de abuz sexual asupra fiicei vitrege, după o condamnare de 25 de ani Ziarul National
Procuratura a anunțat că un bărbat de 50 de ani din nordul țării a fost condamnat recent pentru abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, fapta desfă...
Acum 8 ore
10:30
ULTIMA ORĂ // Dan Perciun, noi ARGUMENTE privind reorganizarea rețelei școlare: „Modificările propuse vizează doar 0,5% dintre elevii din țară​. Socialiștii și comuniștii nu și-ar trimite copii la astfel de școli” Ziarul National
Reorganizarea rețelei școlare demarată de Ministerul Educațieri și Cercetării este un proces inevitabil în contextul declinului demografic și a...
10:30
Lituania în criză din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus: starea de urgență instaurată Ziarul National
Lituania a decretat marți starea de urgență, din cauza unei amenințări la adresa securității publice. Această amenințare provine de la baloanele de...
10:30
ULTIMA ORĂ // Percheziții de amploare într-un dosar de CORUPȚIE la eliberarea permiselor de conducere. Schema presupunea pretinderea unor sume cuprinse între 500-700 de euro pentru promovarea examenelor Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o ca...
Acum 12 ore
10:00
Procurorul General subliniază lupta zilnică împotriva corupției și importanța implicării comunității Ziarul National
Astăzi celebrăm Ziua Internațională Anticorupție. Este o ocazie să abordăm un subiect care influențează direct încrederea cetățenilor în instituții...
09:30
Horoscopul zilei 09.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecUniversul îți pregătește o zi plină de energie și dinamism, perfectă pentru a realiza proiectele pe care le-ai amânat. Întâlnirile neprev...
05:30
Rusia propune o nouă medalie pentru eforturile eroice de recuperare a cadavrelor din zonele de conflict Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a propus introducerea unei medalii pentru militarii și civilii care participă la recuperarea cadavrelor din zonele de...
Acum 24 ore
04:30
Japonia refuză propunerea UE de a sprijini Ucraina cu active rusești, SUA își reduc implicarea financiară Ziarul National
Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura inițiativei de a folosi activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina....
01:30
Rusia în centrul atenției: patru soldați condamnați pentru uciderea lui Russell „Texas” Bentley, susținător american al Kremlinului, într-un caz care stârnește furie și rușine Ziarul National
Un tribunal din regiunea Donețk, ocupată de Rusia, a condamnat luni patru militari ruși pentru torturarea și uciderea lui Russell Bentley, un cetăț...
8 decembrie 2025
22:45
Zelenski: Întâlnirile de la Londra aduc un mic pas spre pace și presiune economică sporită asupra Rusiei. Președintele ucrainean continuă discuțiile cruciale la Bruxelles cu liderii NATO și UE. Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile avute luni la Downing Street cu premierul britanic, Keir Starmer, președintele fra...
22:45
Condamnări în Franța pentru fraudă cu TVA: Un administrator român și complicii săi au prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de euro prin vânzarea ilegală de vehicule luxoase. Ziarul National
Patru persoane, printre care un administrator al unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare. Aceste...
21:45
Vreme capricioasă în Republica Moldova - 09.12.2025 Ziarul National
În Republica Moldova se anunță schimbări semnificative ale vremii pentru ziua de marți, 9 decembrie 2025. Se va înregistra o mică scădere a tempera...
21:45
Ucraineni reținuți în Polonia cu echipament de hacking: Suspiciuni de spionaj și infracțiuni informatice în Varșovia Ziarul National
Trei bărbați ucraineni, opriți la Varșovia, aveau în posesia lor echipamente de hacking. Aceștia au fost acuzați de infracțiuni legate de apărarea ...
18:45
Starmer găzduiește discuții cruciale la Londra cu Zelenski, Merz și Macron privind criza din Ucraina și negocierile americane Ziarul National
Premierul britanic, Keir Starmer, a avut luni întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe scările celebrului număr 10 de pe Downing ...
18:45
Universitățile din Moldova adoptează instrumente europene pentru ghidare în carieră în cadrul unui seminar național Ziarul National
Mai multi consilieri universitari si specialisti in orientare profesionala din cadrul instituțiilor de invațământ superior din țară au luat parte, ...
18:45
Consultări finale în curs: Comisia de licitații SER publică documentația pentru feedback înainte de lansarea licitației oficiale Ziarul National
Comisia de licitații, formată prin Dispoziția Guvernului nr. 176/2025, s-a reunit pentru prima dată la data de 8 decembrie 2025. A fost discutat pr...
Ieri
17:45
Elon Musk provoacă furie în Europa: Milionarul cere desființarea UE după o amendă usturătoare Ziarul National
Comisia Europeană (CE) a reacționat dur luni, criticând "declarațiile total nebune" ale lui Elon Musk. Aceste critici vin în contextul în care Musk...
17:45
Întâlnire cheie între Ministerul Energiei și experții FMI la Chișinău: Sectorul energetic și pregătirile de iarnă în prim-plan Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Vizita delegației FMI are loc...
16:45
Milioane de lei în sprijinul agriculturii: AIPA aprobă fonduri substanțiale pentru subvenții în noiembrie 2025 Ziarul National
8 decembrie 2025, Chișinău - În noiembrie 2025, au fost aprobate cereri de subvenții totale de 8,10 milioane de lei, destinate agricultorilor și in...
15:30
Ministerul Educației lucrează la soluții pentru îmbunătățirea performanței elevilor la limba română în școlile alolingve Ziarul National
Peste 80 de reprezentanți ai Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, directori de instituții și profesori de limba și literatu...
14:30
ONU lansează un apel umanitar pentru 2026, denunțând brutalitatea și indiferența globală față de suferințele umanității Ziarul National
ONU critică "apatiea" globală față de suferințele a milioane de oameni și face un apel umanitar pentru relansarea finanțării reduse, aflată în decl...
13:30
UE se pregătește să înăsprească politica de migrație pe fondul presiunilor politice, în ciuda scepticismului Franței și Spaniei Ziarul National
Cei 27 de membri ai Uniunii Europene urmează să dea undă verde luni unui plan mai dur privind politica migrației, care include conceptul de "huburi...
13:30
Maia Sandu îndeamnă la solidaritate între presă și instituții pentru apărarea democrației în fața manipulării Ziarul National
Astăzi, Maia Sandu, șefa statului, a participat la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți din presa, e...
10:15
Justiția lovește dur: șofer beat, fără permis, rămâne fără mașină și se îndreaptă spre închisoare! Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recentă a inst...
10:15
Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de un milion de lei prin metoda „rudă implicată în accident” în Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost declarat vinovat pentru comiterea ...
09:15
Horoscopul zilei 08.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi inspirată aduce idei noi și soluții neobișnuite la problemele tale cotidiene. Fii deschis la colaborări și discută-ți planurile cu c...
08:15
Zelenski își consolidează sprijinul european în fața criticilor lui Trump asupra planului de pace pentru Ucraina Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească la Londra, luni, cu liderii europeni Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedric...
07:15
Trump îl critică pe Zelenski pentru ignorarea planului de pace al SUA pentru Ucraina Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a criticat duminică seara pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru că „nu a citit propunerea” de pace...
03:15
Liberalii câștigă bătălia pentru Primăria Bucureștiului, înfrângând extrema dreaptă și consolidând poziția coaliției pro-europene Ziarul National
Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan un avantaj important într-o coaliție...
7 decembrie 2025
21:15
Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex Ziarul National
Kremlinul a salutat recent noua strategie de securitate națională elaborată de președintele american Donald Trump. Această strategie este, conform ...
19:15
Ghid meteo pentru Republica Moldova: 8-14 decembrie 2025 Ziarul National
În Republica Moldova, săptămâna viitoare va fi marcată de cer predominant noros, cu temperaturi moderate și posibile intervale parțial noros. Vom s...
18:15
Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară Ziarul National
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a afirmat fiul său cel mare într-o conferință din Orientul Mijlociu.În cadrul unui discurs...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
SUA și Rusia aproape de un acord istoric pentru pace în Ucraina: Viitorul Donbasului și centrala Zaporojie, ultimele obstacole Ziarul National
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a afirmat că un acord pentru terminarea conflictului din Ucraina este „foa...
06:00
UE și G7 pregătesc interdicția serviciilor maritime pentru exporturile petroliere ale Rusiei, înlocuind plafonul de preț pentru a reduce veniturile de război ale Moscovei Ziarul National
Ţările G7 şi Uniunea Europeană discută înlocuirea plafonului de preţ pentru petrolul rusesc cu o interdicţie totală asupra serviciilor maritime fol...
02:00
Hamas pregătit să cedeze armele cu condiția retragerii armatei israeliene din Fâșia Gaza Ziarul National
Hamas a anunțat recent că este dispus să predea armele din Fâșia Gaza unei autorități palestiniene care guvernează teritoriul, cu condiția încetări...
6 decembrie 2025
22:00
Zelenski și trimisul special american discută despre pași concreți pentru pacea durabilă în Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a avut o discuție telefonică detaliată și „substanțială” cu trimisul special al preș...
21:00
Schimbări ușoare în vremea din Republica Moldova pe 07.12.2025 Ziarul National
Pentru data de 7 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o ușoară creștere a temperaturilor, observabilă în intervalele de prânz. Valorile...
19:45
Macron discută la Londra cu Zelenski și liderii europeni despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va merge luni la Londra. Acolo se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precu...
19:45
R. Moldova solicită sprijin energetic din România după atacurile asupra infrastructurii din Odesa Ziarul National
Moldelectrica, operatorul care gestionează sistemul de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că atacurile ruseșt...
16:15
Ucraina, lovită de atacuri masive cu drone și rachete rusești: milioane de oameni fără căldură și apă Ziarul National
Atacuri ruseşti masive asupra infrastructurilor ucrainene, cu precădere asupra instalaţiilor energetice, au lăsat numeroase gospodării fără încălzi...
14:00
PREMIU // North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România Ziarul National
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the ...
11:15
Prezența submarinelor rusești în Marea Baltică devine rutină pentru marina suedeză: Un nou submarin Kilo construit anual de Moscova atenționează Suedia asupra riscurilor emergente din regiune Ziarul National
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale. Aceasta se pregătește pentr...
