Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural”

Silvia Cecan a fost eliberată din funcția de judecător al Curții de Apel Centru. Aceasta nu are dreptul de a exercita funcții publice timp de cinci ani și a fost lipsită de indemnizația unică de concediere. Decizia a fost luată ca urmare a aprobării, de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a raportului de reevaluare, întocmit de Comisia de evaluare externă, constatând nepromovarea evaluării externe.