Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural”
Radio Chisinau, 9 decembrie 2025 15:55
Asociația Obștească „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova” a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura”, distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan. Ceremonia de înmânare a avut loc la Ambasada României la Chișinău și a fost găzduită de ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu.
Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu Boris Ruge, secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate # Radio Chisinau
Părțile au discutat despre contextul regional de securitate și sprijinul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european.
Un depozit cu fân în flăcări la Dezghingea: Au intervenit cinci echipaje de salvatori # Radio Chisinau
În seara zilei de 8 decembrie, pompierii au fost alertați de urgență după ce la Serviciul 112 a fost înregistrat un apel care semnala fum la o fermă zootehnică din localitatea Dezghingea, raionul Comrat. La fața locului au fost trimise cinci echipaje de salvatori și pompieri.
Judecătoarea Silvia Cecan, demisă de la Curtea de Apel Centru. A picat evaluarea externă # Radio Chisinau
Silvia Cecan a fost eliberată din funcția de judecător al Curții de Apel Centru. Aceasta nu are dreptul de a exercita funcții publice timp de cinci ani și a fost lipsită de indemnizația unică de concediere. Decizia a fost luată ca urmare a aprobării, de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a raportului de reevaluare, întocmit de Comisia de evaluare externă, constatând nepromovarea evaluării externe.
Pensii și alte prestații sociale pentru cetățenii R. Moldova stabiliți în Croația. CNAS desfășoară prima rundă de negocieri # Radio Chisinau
Cetățenii din R. Moldova stabiliți în Croația vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară astăzi, la Chișinău, prima rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Croația în domeniul securității sociale.
Autoritățile au deconspirat o schemă de introducere ilegală a pastilelor în R. Moldova. # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de introducere în Republica Moldova a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată.
Nicușor Dan a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron.
Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 miliarde și cheltuieli de 10,7 miliarde lei # Radio Chisinau
Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 prevede venituri în valoare de 9,6 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 10,7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor – 67% – va fi alocată domeniului social. Documentul este prezentat de către Direcția generală finanțe pentru consultări publice, transmite IPN.
De ce găsim cutii cu sigiliul ANSA pe rafturi în magazine? Instituția vine cu precizări # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu explicații după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini care prezintă o cutie de produse expusă pe raftul unui supermarket, sigilată cu bandă adezivă inscripționată cu logo-ul instituției. Potrivit ANSA, aceste imagini au generat interpretări eronate privind conformitatea produselor, transmite MOLDPRES.
Fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, decorat cu Ordinul de Merit al Ucrainei (FOTO) # Radio Chisinau
Fostul ministru al Culturii Sergiu Prodan a fost decorat cu Ordinul de Merit al Ucrainei, clasa a II-a. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, conferită prin decretul președintelui Volodimir Zelenski.
Dacia deschide în România comenzile pentru noile modele Sandero. Cât costă cea mai vândută mașină din Europa # Radio Chisinau
La două luni după prezentarea lor oficială la Paris, Dacia deschide comenzile în România pentru noile modele Sandero și Sandero Stepway. Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa în 2024. Livrările în showroom-uri vor avea loc în primul trimestru al anului viitor.
Familia Regală a României a premiat mai multe personalități din R. Moldova care au avut contribuții în educație și civism # Radio Chisinau
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor în educație, civism și dezvoltarea comunității, la Seara Regală dedicată Curajului Civic, găzduită luni, de Palatul Regal din București. Evenimentul se află sub patronajul Majestății Sale Custodele Coroanei și a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai corpului diplomatic și reprezentanți ai mediului academic, cultural și civic din ambele state, transmite IPN.
Ucraina pregătește un nou plan de pace, în timp ce Zelenski exclude cedarea de teritorii în schimbul păcii # Radio Chisinau
Ucraina se pregătește să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, în încercarea de a evita concesii teritoriale către Rusia, scrie BBC. Kievul urmează să propună alternative Statelor Unite, după ce președintele Volodimir Zelenski a exclus din nou cedarea teritoriilor, afirmând că nu are „niciun drept” să facă acest lucru în conformitate cu legislația ucraineană sau internațională.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 10 decembrie.
Alertă de călătorie în Lituania, emisă de MAE. Cetățenii, supuși unor controale suplimentare # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania, sunt atenționați că ar putea fi supuși unor controale suplimentare, după ce astăzi, Cabinetul de miniștri al Lituaniei a decis instituirea Stării de urgență pe tot teritoriul țării.
Dan Perciun le răspunde partidelor nemulțumite de reforma în Educație: „Ministerul pune accent pe calitate” # Radio Chisinau
Abordarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) în cazul reformei privind consolidarea rețelei școlare pune accentul pe calitate, nu pe reducerea cheltuielilor, iar resursele eliberate vor fi reinvestite integral în educație. Obiectivul MEC este asigurarea celor mai bune condiții de învățare pentru fiecare copil, indiferent de localitate, afirmă ministrul Dan Perciun, în contextul criticilor și nemulțumirilor exprimate de partidele de opoziție privind optimizarea unor instituții de învățământ, transmite MOLDPRES.
UE va crește sprijinul pentru Republica Moldova după atacurile rusești asupra energiei din Ucraina # Radio Chisinau
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles, transmite IPN.
Doi copii au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o coloană pe gaz # Radio Chisinau
Doi copii de 2 și 6 ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la coloană pe gaz utilizat pentru încălzirea apei, instalat în odaia băii și conectat la o butelie de gaz propan–butan. Cazul a avut loc ieri seară, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești.
CNA a descins cu peste 30 de percheziții în raionul Călărași în dosarul de corupție la examenele auto. O persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie audiate # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-un dosar privind corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor începute pe 15 octombrie, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane.
OAMENI ȘI IDEI | O poveste despre suferință, curaj și regăsire: „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”, de Maria Ciobanu (Video) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și idei”, am cunoscut-o pe Maria Ciobanu, autoarea unei cărți-mărturisire, scrisă după ani de căutări, durere, internări, depresie, recuperare și, în cele din urmă, o formă de împăcare cu propriul eu. Pe 13 decembrie, la Biblioteca Națională, Maria Ciobanu își lansează cartea, care pentru ea nu este doar un eveniment editorial, ci și o întoarcere acasă, atât geografic, cât și emoțional:
Întrevederi la nivel înalt ale ministrului Mihai Popșoi în Carolina de Nord. Noi oportunități de cooperare, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut mai multe întrevederi oficiale în statul Carolina de Nord, în cadrul programului său de lucru în Statele Unite ale Americii.
Va fi prelungită protecția temporară a ucrainenilor strămutați în Republica Moldova # Radio Chisinau
Procedura de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Interne. Prin acest demers, Moldova se aliniază deciziei UE de extindere a protecției temporare pentru încă un an, până la 4 martie 2027, transmite IPN.
Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova, în cooperare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), desfășoară astăzi, în intervalul 09:00–12:00, un exercițiu tactic de reacționare și răspuns în caz de situații excepționale.
Rusia continuă să destabilizeze țări, inclusiv R. Moldova, pe care încă o vede ca parte a sferei sale de influență (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău descrie condițiile din Penitenciarul nr. 13, în care sunt „cazați” Plahotniuc, Țuțu și Guțul. Totodată, jurnaliștii relatează despre motivele pentru care Republica Moldova a decis să închidă Centrul Rus de Știință și Cultură. Presa mai reține și declarația ambasadorului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen care spune că „Rusia continuă să destabilizeze țări, inclusiv Republica Moldova, pe care încă o vede ca parte a sferei sale de influență” și subliniază necesitatea ca Chișinăul să-și întărească reziliența și capacitățile de apărare.
Ministrul Energiei: „Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil, care va putea activa legal pâna în primăvara anului 2026” # Radio Chisinau
Lukoil își poate continua activitatea în retail până în primăvara anului viitor, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, care a clarificat situația rețelei de benzinării Lukoil din Republica Moldova, în contextul prelungirii termenelor legate de sancțiunile americane, transmite MOLDPRES.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei.
Administrația regiunii transnistrene a anunțat introducerea unor noi restricții privind utilizarea fondurilor bugetare, justificând măsura prin deteriorarea situației economice și pregătirea pentru următorul an financiar. La Tiraspol se subliniază că schimbările vizează în primul rând termenele de depunere a documentelor și posibilitatea de a angaja noi obligații financiare, transmite corespondentul IPN din regiune.
Ambasadoarea R. Moldova pe lângă Sfântul Scaun a prezentat scrisorile de acreditare Papei Leon al XIV-lea (FOTO) # Radio Chisinau
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, a prezentat scrisorile de acreditare Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate în Palatul Apostolic, în istorica Sală Clementină.
METEO | Cer noros fără precipitații esențiale. Câte grade se vor înregistra astăzi, 9 decembrie # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 9 decembrie, cer predominant noros, fără precipitații esențiale.
Ce asigurări a primit Zelenski de la liderii europeni, la Londra, într-un moment „crucial” pentru Ucraina și „decisiv pentru noi toți” # Radio Chisinau
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au ținut luni, la Londra, să își arate sprijinul puternic pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un moment pe care aceștia l-au descris ca fiind „crucial” pentru Kiev, sub presiunea SUA de a accepta acordul de pace cu Rusia, scrie Reuters.
Peste 21,7 mii de familii din UTA Găgăuzia vor primi compensații pentru lunile reci # Radio Chisinau
Peste 21,7 mii de familii nevoiașe din UTA Găgăuzia vor primi ajutoare sub formă de compensații pentru perioada rece a anului, aferente lunilor noiembrie și decembrie, transmite IPN.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în luna noiembrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de subvenții din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) în valoare totală de 8,10 milioane de lei. Sumele au fost direcționate către fermieri pe diverse măsuri.
Notele ar putea fi reintroduse în clasa a IV-a la disciplinele de examen – limba română și matematică – începând cu 1 septembrie 2026, potrivit modificărilor propuse la Codul Educației, după ce în ultimii zece ani învățătorii au utilizat un sistem de descriptori („excelent”, „foarte bine” etc.).
Investiții BERD de peste 1 miliard de euro, în analiză la Chișinău: Gavriliță și Grimaldi stabilesc următoarele priorități # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova, pentru a evalua progresele proiectelor finanțate de instituția europeană și a analiza oportunitățile de extindere a cooperării, transmite MOLDPRES.
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk # Radio Chisinau
Forțele ucrainene au distrus 20 de rezervoare de combustibil — 70% din total — într-un atac cu drone asupra portului maritim rus Temriuk din regiunea Krasnodar Krai pe 5 decembrie, a raportat Statul Major General pe 8 decembrie.
Doi judecători, foști conducători de instanță, audiați de Comisia Vetting pe aspecte financiare și integritate etică # Radio Chisinau
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat astăzi audierile judecătorilor Mihail Bușuleac și Ion Rusu, ambii deținând anterior funcții de conducere la judecătorii din Cahul și, respectiv, Drochia.
Zestrea Neamului | Lia Lungu: „Costumul este straiul pe care-l arătăm lumii, el este plin de vorbe însăilate în cusătură” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Pentru anul viitor, municipalitatea propune majorarea taxelor pentru unitățile comerciale și de alimentație publică din Chișinău, care vând produse din tutun și băuturi alcoolice, precum și aplicarea unor suprataxe pentru spațiile situate pe arterele principale ale orașului. Principalele prevederi ale proiectului cu privire la taxele locale pentru 2026 au fost prezentate luni în cadrul unor consultări publice, transmite IPN.
Guvernul și UNICEF își consolidează colaborarea pentru protecția drepturilor copiilor și reducerea sărăciei # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova și UNICEF vor continua parteneriatul pentru protecția drepturilor copiilor, reducerea sărăciei în rândul acestora și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate. Aceste aspecte au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj.
Fostul prim-ministru Dorin Recean, decorat cu Ordinul ucrainean al „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” (FOTO) # Radio Chisinau
Fostul prim-ministru Dorin Recean a fost decorat de președintele ucrainean Voloodimir Zelenski cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei.
Ministrul Energiei discută cu experți FMI despre reformele din sectorul energetic și eventuale riscuri în sezonul rece # Radio Chisinau
Sectorul energetic și pregătirile pentru sezonul rece au fost în centrul discuțiilor dintre ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI), aflată la Chișinău în perioada 4-17 decembrie 2025.
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, informează Ministerul Sănătății.
După criticile lui Trump, Zelenski anunță principalul obstacol în calea unui acord pe tema planului de pace în Ucraina propus de SUA # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean.
Vladimir Andronachi rămâne după gratii. Curtea de Apel a admis prelungirea arestului preventiv # Radio Chisinau
Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel a admis astăzi demersul procurorilor de prelungire a măsurii preventive.
Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlnire cu diaspora din Carolina de Nord, SUA: „Suntem mândri de voi și de tot ce faceți pentru R. Moldova” (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită la Raleigh, Carolina de Nord, unde s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din zonă. Oficialul a fost însoțit de președintele Parlamentului, Igor Grosu. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au vorbit despre direcțiile de dezvoltare ale Republicii Moldova și despre rolul esențial al diasporei în promovarea imaginii țării, atragerea investițiilor și impulsionarea proiectelor culturale și economice.
Încă patru procurori intră în procedura de evaluare. Procurorul General interimar, pe listă # Radio Chisinau
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat programul audierilor programate pentru luna decembrie 2025, anunțând că încă patru procurori, inclusiv Procurorul General interimar Alexandru Machidon, vor trece prin procedura de vetting, comunică MOLDPRES.
Ora de Vârf | Ion Tăbârță, despre blocare unor active ale lui Victor Gușan în Ucraina: O sugestie și pentru autoritățile moldovenești că trebuie să ia o decizie privind tot ce înseamnă concernul Sheriff (Audio) # Radio Chisinau
Blocarea în Ucraina a unor active ale lui Victor Gușan, conducătorul holdingului Sheriff care controlează regimul de la Tiraspol, este un semnal foarte important, consideră analistul Ion Tăbârță. Totodată, expertul subliniază că autoritățile de la Chișinău trebuie să elaboreze propria viziune asupra rezolvării problemei transnistrene și curmării regimului de la Tiraspol.
