Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american
ProTV.md, 9 decembrie 2025 13:10
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 09.12.2025
13:10
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați # ProTV.md
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați
13:10
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american # ProTV.md
Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american
Acum o oră
12:50
„Deschideau drumul spre UE” pentru migranți din țări afro-asiatice. Doi moldoveni - reținuți pentru 72 de ore # ProTV.md
„Deschideau drumul spre UE” pentru migranți din țări afro-asiatice. Doi moldoveni - reținuți pentru 72 de ore
12:50
Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale din România # ProTV.md
Eșec în instanță pentru Călin Georgescu. Procesul pentru propagandă legionară poate începe. Ce a declarat fostul candidat la prezidențiale din România
Acum 2 ore
12:20
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Acesta a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat - VIDEO # ProTV.md
O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vlad Plahotniuc: Acesta a cerut din nou să nu fie escortat. Motivul invocat - VIDEO
12:10
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” # ProTV.md
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa”
12:00
Reacția ASP, după perchezițiile CNA într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere # ProTV.md
Reacția ASP, după perchezițiile CNA într-un dosar privind obținerea ilegală a permiselor de conducere
12:00
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pronunțarea deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga - amânată # ProTV.md
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pronunțarea deciziei pe marginea Raportului Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga - amânată
11:50
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC # ProTV.md
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC
11:30
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara" # ProTV.md
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara"
Acum 4 ore
11:20
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate # ProTV.md
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate
11:20
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU # ProTV.md
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU
11:00
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO # ProTV.md
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO
11:00
Academia Frumuseții Valentina Safadi: Calitate și profesionalism de 25 de ani - VIDEO
10:50
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile # ProTV.md
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile
10:40
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției # ProTV.md
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției
10:20
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor # ProTV.md
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor
09:50
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” # ProTV.md
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
09:50
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare # ProTV.md
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare
09:40
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO # ProTV.md
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO
Acum 6 ore
09:20
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus # ProTV.md
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus
09:10
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Republica Moldova. Precizările IGSU
09:00
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege # ProTV.md
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege
09:00
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului # ProTV.md
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului
08:50
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump # ProTV.md
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump
08:40
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți # ProTV.md
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți
08:40
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol # ProTV.md
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol
08:30
Alarmant. Droguri de aproape 1,3 milioane de lei - confiscate într-o săptămână. Ce au găsit polițiștii în urma zecilor de percheziții # ProTV.md
Alarmant. Droguri de aproape 1,3 milioane de lei - confiscate într-o săptămână. Ce au găsit polițiștii în urma zecilor de percheziții
08:20
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis # ProTV.md
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis
08:10
Zeci de răniți după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 care a lovit nordul Japoniei
08:00
Curs valutar BNM pentru 9 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
07:50
Cer noros în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:00
Creta, paralizată de protestele fermierilor. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști # ProTV.md
Creta, paralizată de protestele fermierilor. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști
22:40
Moldoveanul Artur Crăciun a înscris în poarta liderei din a doua ligă a Poloniei, Wisla Cracovia - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Artur Crăciun a înscris în poarta liderei din a doua ligă a Poloniei, Wisla Cracovia - VIDEO
22:40
Un fundaș de 18 ani a înscris golul finalului de an. Acesta a reușit o execuție spectaculoasă cu călcâiul, ca un adevărat atacant. Golul fabulos vine din derby-ul de nord al Bundesligii - VIDEO # ProTV.md
Un fundaș de 18 ani a înscris golul finalului de an. Acesta a reușit o execuție spectaculoasă cu călcâiul, ca un adevărat atacant. Golul fabulos vine din derby-ul de nord al Bundesligii - VIDEO
22:30
Portarul naționalei României și al clubului Celta Vigo, Ionuț Radu, a avut o prestație remarcabilă în duelul cu Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
Portarul naționalei României și al clubului Celta Vigo, Ionuț Radu, a avut o prestație remarcabilă în duelul cu Real Madrid - VIDEO
22:30
Scandal absurd în fotbalul indian: Un jucător a văzut cartonașul roșu înainte de startul partidei pentru că purta lenjerie de o culoare interzisă - VIDEO # ProTV.md
Scandal absurd în fotbalul indian: Un jucător a văzut cartonașul roșu înainte de startul partidei pentru că purta lenjerie de o culoare interzisă - VIDEO
22:30
Naționala României de handbal feminin a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial - VIDEO # ProTV.md
Naționala României de handbal feminin a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial - VIDEO
22:20
Feeria Crăciunului cuprinde Europa: mii de „Moși Crăciun” au alergat pe străzile Budapestei - VIDEO # ProTV.md
Feeria Crăciunului cuprinde Europa: mii de „Moși Crăciun” au alergat pe străzile Budapestei - VIDEO
22:20
Lando Norris, fiul unui milionar britanic, dar un pilot format prin muncă și perseverență, a devenit în acest an campion mondial în Formula 1 - VIDEO # ProTV.md
Lando Norris, fiul unui milionar britanic, dar un pilot format prin muncă și perseverență, a devenit în acest an campion mondial în Formula 1 - VIDEO
22:20
Rasmus Hojlund a decis derby-ul dintre Napoli și Juventus - VIDEO
22:10
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO # ProTV.md
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO
22:10
Chișinăul a vibrat pe ritmurile Irinei Rimes: energie, emoție și un show incendiar pe scena Arenei Chișinău, chiar și în ciuda unei pene de curent - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul a vibrat pe ritmurile Irinei Rimes: energie, emoție și un show incendiar pe scena Arenei Chișinău, chiar și în ciuda unei pene de curent - VIDEO
22:00
Internauții ironizează haosul din trafic după inaugurarea bradului de Crăciun: primarul Ceban cere „mai multă toleranță”, deși orașul a fost paralizat - VIDEO # ProTV.md
Internauții ironizează haosul din trafic după inaugurarea bradului de Crăciun: primarul Ceban cere „mai multă toleranță”, deși orașul a fost paralizat - VIDEO
21:50
După reținerea celor patru funcționari de la Direcția Locativ-Comunală, Ion Ceban contestă claritatea probelor și acuză guvernarea că încearcă să distragă atenția de la problemele reale ale țării - VIDEO # ProTV.md
După reținerea celor patru funcționari de la Direcția Locativ-Comunală, Ion Ceban contestă claritatea probelor și acuză guvernarea că încearcă să distragă atenția de la problemele reale ale țării - VIDEO
21:30
Un exercițiu de siguranță inedit la Liceul „Vasile Alecsandri”: peste 700 de elevi au învățat cum să reacționeze în caz de incendiu sau urgențe medicale cu ajutorul pompierilor și SMURD - VIDEO # ProTV.md
Un exercițiu de siguranță inedit la Liceul „Vasile Alecsandri”: peste 700 de elevi au învățat cum să reacționeze în caz de incendiu sau urgențe medicale cu ajutorul pompierilor și SMURD - VIDEO
21:20
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO # ProTV.md
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO
21:20
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO # ProTV.md
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO
20:40
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO # ProTV.md
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.