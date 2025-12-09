UE va crește sprijinul pentru Republica Moldova după atacurile rusești asupra energiei din Ucraina

11:15

Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o persoană lipsită de dreptul de a conduce și refuzul de la testarea alcoolscopică.