Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara"

ProTV.md, 9 decembrie 2025 11:30

Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
11:50
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC ProTV.md
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Raportul Comisiei de evaluare externă privind reevaluarea judecătorului Angela Braga de la Curtea de Apel Centru - pe ordinea de zi /DOC
Acum 30 minute
11:30
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara" ProTV.md
Fermierii ies la protest în fața Guvernului: „Cerem măsuri urgențe pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara"
Acum o oră
11:20
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate ProTV.md
Promiteau permise de conducere fără a susține examenele, iar „viitorii șoferi” ofereau mită. CNA și procurorii au descins cu peste 30 de percheziții: o persoană, reținută, iar 22 - cercetate în libertate
11:20
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU ProTV.md
Doi copii au ajuns la spital cu intoxicații cu monoxid de carbon, la Fălești. Precizările IGSU
11:00
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO ProTV.md
Un nou spațiu dedicat frumuseții! Gallery by Ev Gold este locul unde bijuteriile devin artă - VIDEO
11:00
Academia Frumuseții Valentina Safadi: Calitate și profesionalism de 25 de ani - VIDEO ProTV.md
Academia Frumuseții Valentina Safadi: Calitate și profesionalism de 25 de ani - VIDEO
Acum 2 ore
10:50
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile ProTV.md
Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații din Ucraina. Ce spun autoritățile
10:40
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției ProTV.md
Șoferul care a fugit de la accidentul din Rîșcani în care o tânără a murit, iar alta a ajuns la spital - reținut. Detaliile poliției
10:20
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor ProTV.md
Atenție, pasageri. Pană de curent în sectorul Telecentru al capitalei. Este afectată circulația troleibuzelor
Acum 4 ore
09:50
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” ProTV.md
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
09:50
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare ProTV.md
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare
09:40
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO ProTV.md
Reparația drumului de ocolire a satului Troița Nouă - finalizată. Cum arată tronsonul modernizat - FOTO
09:20
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus ProTV.md
Record climatic: Planeta ar putea depăși pragul de 1,5 grade Celsius pentru prima dată, avertizează Copernicus
09:10
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Republica Moldova. Precizările IGSU ProTV.md
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Republica Moldova. Precizările IGSU
09:00
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege ProTV.md
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege
09:00
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului ProTV.md
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului
08:50
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump ProTV.md
Şeful Pentagonului a declarat într-un interviu în 2016 că armata SUA ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale lui Trump
08:40
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți ProTV.md
„Trăim vremuri periculoase”. Cum se pregătește Polonia pentru un posibil război cu Rusia: 400.000 de cetățeni vor fi instruiți
08:40
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol ProTV.md
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol
08:30
Alarmant. Droguri de aproape 1,3 milioane de lei - confiscate într-o săptămână. Ce au găsit polițiștii în urma zecilor de percheziții ProTV.md
Alarmant. Droguri de aproape 1,3 milioane de lei - confiscate într-o săptămână. Ce au găsit polițiștii în urma zecilor de percheziții
08:20
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis ProTV.md
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis
08:10
Zeci de răniți după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 care a lovit nordul Japoniei ProTV.md
Zeci de răniți după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 care a lovit nordul Japoniei
08:00
Curs valutar BNM pentru 9 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 9 decembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 6 ore
07:50
Cer noros în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Cer noros în toată țara. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:00
Creta, paralizată de protestele fermierilor. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști ProTV.md
Creta, paralizată de protestele fermierilor. Mii de camioane au blocat insula. Protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști
Acum 24 ore
22:40
Moldoveanul Artur Crăciun a înscris în poarta liderei din a doua ligă a Poloniei, Wisla Cracovia - VIDEO ProTV.md
Moldoveanul Artur Crăciun a înscris în poarta liderei din a doua ligă a Poloniei, Wisla Cracovia - VIDEO
22:40
Un fundaș de 18 ani a înscris golul finalului de an. Acesta a reușit o execuție spectaculoasă cu călcâiul, ca un adevărat atacant. Golul fabulos vine din derby-ul de nord al Bundesligii - VIDEO ProTV.md
Un fundaș de 18 ani a înscris golul finalului de an. Acesta a reușit o execuție spectaculoasă cu călcâiul, ca un adevărat atacant. Golul fabulos vine din derby-ul de nord al Bundesligii - VIDEO
22:30
Portarul naționalei României și al clubului Celta Vigo, Ionuț Radu, a avut o prestație remarcabilă în duelul cu Real Madrid - VIDEO ProTV.md
Portarul naționalei României și al clubului Celta Vigo, Ionuț Radu, a avut o prestație remarcabilă în duelul cu Real Madrid - VIDEO
22:30
Scandal absurd în fotbalul indian: Un jucător a văzut cartonașul roșu înainte de startul partidei pentru că purta lenjerie de o culoare interzisă - VIDEO ProTV.md
Scandal absurd în fotbalul indian: Un jucător a văzut cartonașul roșu înainte de startul partidei pentru că purta lenjerie de o culoare interzisă - VIDEO
22:30
Naționala României de handbal feminin a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial - VIDEO ProTV.md
Naționala României de handbal feminin a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial - VIDEO
22:20
Feeria Crăciunului cuprinde Europa: mii de „Moși Crăciun” au alergat pe străzile Budapestei - VIDEO ProTV.md
Feeria Crăciunului cuprinde Europa: mii de „Moși Crăciun” au alergat pe străzile Budapestei - VIDEO
22:20
Lando Norris, fiul unui milionar britanic, dar un pilot format prin muncă și perseverență, a devenit în acest an campion mondial în Formula 1 - VIDEO ProTV.md
Lando Norris, fiul unui milionar britanic, dar un pilot format prin muncă și perseverență, a devenit în acest an campion mondial în Formula 1 - VIDEO
22:20
Rasmus Hojlund a decis derby-ul dintre Napoli și Juventus - VIDEO ProTV.md
Rasmus Hojlund a decis derby-ul dintre Napoli și Juventus - VIDEO
22:10
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO ProTV.md
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu este noul primar al capitalei României - VIDEO
22:10
Chișinăul a vibrat pe ritmurile Irinei Rimes: energie, emoție și un show incendiar pe scena Arenei Chișinău, chiar și în ciuda unei pene de curent - VIDEO ProTV.md
Chișinăul a vibrat pe ritmurile Irinei Rimes: energie, emoție și un show incendiar pe scena Arenei Chișinău, chiar și în ciuda unei pene de curent - VIDEO
22:00
Internauții ironizează haosul din trafic după inaugurarea bradului de Crăciun: primarul Ceban cere „mai multă toleranță”, deși orașul a fost paralizat - VIDEO ProTV.md
Internauții ironizează haosul din trafic după inaugurarea bradului de Crăciun: primarul Ceban cere „mai multă toleranță”, deși orașul a fost paralizat - VIDEO
21:50
După reținerea celor patru funcționari de la Direcția Locativ-Comunală, Ion Ceban contestă claritatea probelor și acuză guvernarea că încearcă să distragă atenția de la problemele reale ale țării - VIDEO ProTV.md
După reținerea celor patru funcționari de la Direcția Locativ-Comunală, Ion Ceban contestă claritatea probelor și acuză guvernarea că încearcă să distragă atenția de la problemele reale ale țării - VIDEO
21:30
Un exercițiu de siguranță inedit la Liceul „Vasile Alecsandri”: peste 700 de elevi au învățat cum să reacționeze în caz de incendiu sau urgențe medicale cu ajutorul pompierilor și SMURD - VIDEO ProTV.md
Un exercițiu de siguranță inedit la Liceul „Vasile Alecsandri”: peste 700 de elevi au învățat cum să reacționeze în caz de incendiu sau urgențe medicale cu ajutorul pompierilor și SMURD - VIDEO
21:20
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO ProTV.md
Moldelectrica vine cu actualizări: Volumul necesar de energie electrică pentru acoperirea consumului intern este asigurat integral - VIDEO
21:20
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO ProTV.md
Explozie la Șoldănești: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri. A folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă - VIDEO
20:40
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO ProTV.md
Atacuri cu drone rusești în Ucraina: un mort și peste 35 de răniți după lovituri asupra clădirilor rezidențiale - VIDEO
20:40
Vreme extrem de rece în Europa după sărbători: experții avertizează asupra unui val de frig polar - VIDEO ProTV.md
Vreme extrem de rece în Europa după sărbători: experții avertizează asupra unui val de frig polar - VIDEO
20:20
Negocierile de pace SUA–Ucraina blocate pe problema Donbasului: Kievul refuză să cedeze teritorii în fața presiunilor Washingtonului - VIDEO ProTV.md
Negocierile de pace SUA–Ucraina blocate pe problema Donbasului: Kievul refuză să cedeze teritorii în fața presiunilor Washingtonului - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 08.12.2025
19:50
„I-am zis să îmi mai dea o sticlă, a zis că nu are”: bărbatul din Anenii Noi a recunoscut că și-a ucis mama după ce aceasta a refuzat să îi dea alcool - VIDEO ProTV.md
„I-am zis să îmi mai dea o sticlă, a zis că nu are”: bărbatul din Anenii Noi a recunoscut că și-a ucis mama după ce aceasta a refuzat să îi dea alcool - VIDEO
19:40
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilier municipal la Bălți ProTV.md
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilier municipal la Bălți
19:20
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți ProTV.md
O nouă demisie în rândul oamenilor lui Ilan Șor: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:20
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk ProTV.md
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
19:10
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți ProTV.md
Unul câte unul, oamenii lui Șor părăsesc rândurile: secretara fracțiunii „Victorie” își depune mandatul de consilieră municipală la Bălți
19:00
Cooperare sectorială, proiecte de asistență tehnică și financiară și susținerea Moldovei în procesul european: întrevedere la MAE între Carolina Perebinos și ambasadorul Finlandei ProTV.md
Cooperare sectorială, proiecte de asistență tehnică și financiară și susținerea Moldovei în procesul european: întrevedere la MAE între Carolina Perebinos și ambasadorul Finlandei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.