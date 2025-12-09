(video) „Iată, Lionea, și licența”. Un moldovean, încătușat după ce a propus polițistei de frontieră 100 € mită: Clipul, postat de Ziua Anticorupție
UNIMEDIA, 9 decembrie 2025 11:30
Un moldovean a fost „încătușat”, la vamă, după ce i-a propus polițistei de frontieră 100 de euro mită, în loc să-i prezinte licența pentru transportul pasagerilor peste hotare. Clipul video a fost postat de IGPF, cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție.
Anulare pentru șeful Procuraturii Bălți, care s-a vrut judecător la CSJ: Ion Covalciuc s-a retras din concurs după „o notificare pe integritate” # UNIMEDIA
Șeful Procuraturii Bălți Ion Covalciuc, care s-a înscris anterior în cursa pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție, s-a retras din concurs. Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, retragerea a intervenit după „o notificare pe integritate”.
(foto) „Fabrica de permise” de la Călărași: Încă o persoană a fost reținută, iar alte 22 - cercetate de CNA pentru mită de până la 700€. Detalii din investigațiile pornite în octombrie # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore, menționează responsabilii.
(live) CSM, în ședință: Un candidat la concursul pentru funcția de judecător la CSJ s-a retras din concurs # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 9 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte, dintre care, două, au fost amânate.
Iulian Groza: În dosarul Plahotniuc, UE nu urmărește obiectivul condamnării, ci respectarea principiului supremației legii # UNIMEDIA
În dosarul Plahotniuc, Uniunea Europeană așteaptă de la sistemul judiciar din Moldova respectarea cu strictețe a legislației și a unui proces echitabil, nu o condamnare. Despre acest lucru vorbește directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, care dă de înțeles că procesul va fi unul cu bătaie lungă.
„Noi, femeile, asta ne dorim”: Moldoveanca Anna Lesko, declarații rare despre viața personală # UNIMEDIA
Moldoveanca Anna Lesko și-a deschis ușa sufletului. Artista a vorbit cu mândrie despre fiul ei, Adam, un puști adorabil, pe care îl pregătește de pe acum să devină un adevărat gentleman, dar și despre pasiunile care o împlinesc ca artist și ca femeie, scrie viva.ro.
„Ne tut to bîlo!” Un antreprenor moldovean care și-a instalat sistem fotovoltaic acasă, dezamăgit: „Un program fără tolc”. Reacția CNED # UNIMEDIA
Producătorul și antreprenorul Alexandru Gurdilă se declară dezamăgit după ce și-a instalat acasă sistem fotovoltaic de 12kWh. Acesta și-a relatat experiența într-o postare pe Facebook: „L-am procurat cu gândul că cei de la CNED vor oferi compensații, că există program special care ajută consumatorii privați să-și consolideze din punct de vedere energetic locuința. No ne tut to bîlo!” La scurt timp, Centrul Național pentru Energie Durabilă a venit cu o reacție.
(live) CSM, în ședință: Alți trei judecători dintre cei 15 decretați de Maia Sandu au depus jurământul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 9 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte, dintre care, două, au fost amânate.
Ultima oră! Șoferul de Audi care a provocat accidentul de la Rîșcani, unde a murit o tânără de 23 de ani, și a fugit, reținut: 3 săptămâni a fost căutat # UNIMEDIA
Șoferul de Audi care a provocat pe data de 20 noiembrie un accident soldat cu decesul unei tinere de 23 de ani și a fugit de la fața locului, a fost reținut de polițiști.
(live) CSM, în ședință: Alți trei judecători dintre cei 15 decretați de Maia Sandu urmează să depună jurământul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 9 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte, dintre care, două, au fost amânate.
(foto) Cum arată Arsenie Todiraș de la O-Zone în prezent: „Am două minute până la mare”. Cu ce se ocupă la 42 de ani # UNIMEDIA
La peste două decenii de la destrămarea trupei O-Zone, fanii se întreabă ce mai face Arsenie Todiraș și cu ce se ocupă acesta după 20 de ani de la desființarea grupului care a cucerit lumea cu hituri ca „Dragostea din tei”. Artistul, cunoscut sub numele de scenă Arsenium, a urmat un drum diferit, explorând atât cariera solo în muzică, cât și alte domenii de investiții și afaceri, scrie cancan.ro.
Un nou nivel de confort în Botanica: Complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
Pe 9 decembrie, istoria a fost marcată de adoptarea Convenției ONU împotriva genocidului și de ridicarea legăției României la Paris la rang de ambasadă.
Ion Guzun mai vrea o funcție: Membrul CSM țintește fotoliul în Comisia de licențiere a avocaților. Reacția Consiliului # UNIMEDIA
Uniunea Avocaților din Republica Moldovaa lansat concursul pentru două locuri în Comisia de licențiere a profesiei de avocat din partea Baroului Chișinău. Potrivit listei publicate de bizlaw.md, printre cei opt candidați se află și Ion Guzun, membrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(video) „500 euro pentru 10 minute și nici poze nu poți face”: Emilian și Nina Crețu, aventură arctică în Laponia. Influencerii au ajuns la casele din turtă și reședința lui Moș Crăciun # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu și sora sa mai mică, Nina, și-au început iarna în Laponia, locul unde zăpada, renii și luminile nordului transformă orice zi într-o poveste. Cei doi au surprins numeroase momente magice și au împărtășit cu urmăitorii imagini spectaculoase din peisajele arctice.
Donald Trump critică amenda primită de Elon Musk și acuză Europa că „se îndreaptă în direcții foarte rele”. „Trebuie să fie foarte atentă” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a criticat amenda de 140 de milioane de dolari pe care a stabilit-o UE pentru platforma de social media a lui Elon Musk, X, iar apoi și-a extins criticile, acuzând Europa că „se îndreaptă în direcții foarte rele”, transmite AFP, potrivit hotnews.ro.
Ziua ar putea fi de succes pentru Pești, iar Scorpionii descoperă puterea vindecării: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierile planetare importante de astăzi oferă ocazii rare de vindecare și claritate. Fiecare semn zodiacal va resimți aceste influențe în mod diferit, iar reacțiile arhetipale pot varia de la introspecție profundă la nevoia de a sărbători.
Se plimba cu un Porsche „inexistent”: Un moldovean, cu cetățenie portugheză, a rămas fără bolidul de lux, la frontieră # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români, din cadrul PTF Stânca efectuează cercetări asupra unui moldovean cu cetățenie portugheză, care s-a prezentat la control, conducând un autoturism radiat din circulație în Letonia.
Numerologia anului 2026 indică o perioadă deosebită: Datele-cheie și predicțiile după ziua de naștere # UNIMEDIA
Fiecare an poartă o energie specială, dar numerologia lui 2026 sugerează că acesta va fi un an deosebit de dinamic. Fiind un An Universal 1, 2026 este despre a face pași noi îndrăzneți, despre a avea încredere în necunoscut și despre a intra într-un ciclu proaspăt, fără a uita lecțiile trecutului, scrie clik.ro.
(video) Puneau bani falși în circulație: Doi tineri din capitală, reținuți de polițiști. Ce riscă # UNIMEDIA
Doi tineri, de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de plasarea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei.
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
(foto) Larry, motanul celebru de la Downing Street, a furat privirile în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra: „Lasați-l să intre, e frig” # UNIMEDIA
Larry, celebrul motan de la Downing Street 10, a atras din nou atenția lumii și presei internaționale, luni, în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra. În timp ce era întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o strângere de mână și o îmbrățișare, președintele ucrainean l-a observat pe Larry așteptând în fața ușii reședinței oficiale, scrie adevarul.ro.
Mărul discordiei de pe frontul diplomatic: SUA insistă ca Ucraina să cedeze în fața lui Putin, Kievul mizează pe un nou plan # UNIMEDIA
Discuțiile dintre Washington și Kiev pentru ajungerea la un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina s-au împotmolit în jurul unei singure probleme principale: cum poate fi forțată Ucraina să renunțe la ceea ce armata Moscovei nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, scrie Politico, potrivit hotnews.ro.
Vremea în Moldova se va menține astăzi stabilă, cu cer mai mult acoperit și condiții atmosferice calme, fără precipitații semnificative.
„Super-gripa” mutantă face ravagii într-o țară din Europa: Spitale pline, școli închise, iar oamenii sunt îndemnați să poarte mască # UNIMEDIA
Valul unei „super-gripe” mutante a dus la închiderea școlilor, internări în creștere, apeluri la purtarea măștilor și focare pe un vas de croazieră, unde zeci de pasageri au fost loviți de norovirus, în Marea Britanie. Autoritățile avertizează asupra unui sezon gripal fără precedent, scrie adevarul.ro.
Pericol ascuns în plic: 374 kg de ceai contaminat cu pesticide, oprit la graniță. ANSA a distrus peste 11.000 de pachețele toxice # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană, menționeaza responsabilii.
Un ucrainean, prins la vama română cu un permis rusesc fals, destinat unui cetățean al Republicii Moldova: Bărbatul, cercetat # UNIMEDIA
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galați–Rutier efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetățean ucrainean care avea asupra sa un permis de conducere fals cu însemnele autorităților din Federația Rusă, emis pe numele unei persoane din Republica Moldova.
Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: Mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi # UNIMEDIA
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani” într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare. Mesajul lui, scurt și fără menajamente, a depășit în vizualizări chiar și postările lui Elon Musk, proprietarul platformei X – o ironie pe care mulți utilizatori n-au ratat-o, scrie adevarul.ro.
„Copiii vin la școlile din Chișinău, pentru că sunt închise cele din sate.” Ceban și Pavaloi, despre clădirile „promise” de Perciun capitalei: Nu avem niciun demers de la MEC # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, și șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, vin cu o reacție la acuzațiile consilierilor PAS, care susțin că Primăria Chișinău nu vrea să accepte cele două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, despre care ministrul Dan Perciun a anunțat că vor fi date în comodat municipalității, astfel încât să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. „Oamenii fug de la sate la Chișinău nu de vremuri bune, dar în căutarea condițiilor adecvate care se oferă la Chișinău, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor a crescut considerabil cu peste 20 de mii, în ultimii ani, ceea ce constituie o majorare cu 25 de procente, anume din cauza că în localități se închid școlile sau nu sunt condiții, iar părinții aduc copiii în capitală”, a menționat edilul. Iar Pavaloi a menționat că MEC nu a transmis, deocamdată, niciun demers autorităților municipale.
Vedeta pentru care Kate Middleton a încălcat protocolul regal: Ambele au trecut prin aceeași suferință # UNIMEDIA
Cântăreața britanică Jessie J a vorbit recent despre Kate Middleton după ce s-a întâlnit și chiar îmbrățișat cu prințesa la Royal Variety Performance, luna trecută, transmite cancan.ro.
A mers cu trenul, dar oricum a rămas fără permis de conducere: Vameșii români au găsit actul fals la un pasager moldovean # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Iași – feroviar au depistat la un bărbat un permis de conducere fals, similar celor eliberate de autoritățile din Republica Moldova.
Zinaida Popa explică „misterul” împrumutului de aproape 2 mil. de lei de la soț, trecut în declarația de avere: „A fost o eroare mecanică” # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa vine cu precizări după ce ar fi indicat în declarația de avere pentru anul 2024 un împrumut de 2 milioane de lei contractat de la soțul ei. Consiliera respinge „interpretările” și spune că este vorba despre „o eroare mecanică” în completarea formularului.
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a murit „în mod subit” pe 6 decembrie, la vârsta de 70 de ani, a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în contextul intensificării relațiilor diplomatice, militare și economice dintre Moscova și Phenian, scrie adevarul.ro.
„Luxul nedeclarat”: Haine, încălțăminte și parfumuri de branduri scumpe, descoperite la un pasager în vamă. Valoarea mărfii - 90 mii Euro # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români de la PTF Sculeni investighează un caz de contrafacere, după ce un moldovean a fost depistat deținând bunuri cu însemnele unor branduri de lux, susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea estimată a produselor ridicate este de aproximativ 450.000 de lei românești. (n.n. 90 mii euro).
Patru militari ruşi, condamnaţi pentru uciderea „Cowboy-ului din Donbas”. Americanul, confundat cu un spion # UNIMEDIA
Patru militari ruşi au fost condamnaţi la ani grei de închisoare pentru uciderea unui american care lupta alături de ei încă din 2014. Americanul, cunoscut sub numele de "Texas" sau "Cowboy-ul din Donbas", a fost ucis în 2024, după ce a fost confundat cu un spion. Decizia a fost luată de o instanţă din teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina, mai exact din Doneţk, scrie Kyiv Independent, citat de observatornews.ro.
(foto) Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept, cea mai înaltă distincție: Decretul, semnat de Volodimir Zelenski # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat astăzi cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept de gradul I, în semn de apreciere a sprijinului constant pentru Ucraina”. Distincția a fost conferită prin Decretul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski și înmânată de ambasadorul Paun Rohovei.
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația: Măsurile stabilite # UNIMEDIA
Consiliul de Miniștri al UE, organismul care reprezintă guvernele statelor membre, a anunțat luni că a căzut de acord asupra a două componente din legislația pentru instituirea unor proceduri de azil mai rapide și mai eficiente în cazul migranților care nu ar trebui să beneficieze de protecție în UE, scrie hotnews.ro.
(video) Copaci tăiați ilegal, ziua în amiaza mare, la un ocol silvic din Strășeni: Pădurarul, amendat și dat afară # UNIMEDIA
În urma unei sesizări din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, și a informațiilor din spațiul public, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, a efectuat un control la ocolul silvic Scoreni, unde au fost depistate tăieri ilegale. Astfel, pădurarul responsabil a fost concediat și obligat să achite prejudiciul de 11.438 de lei.
(video) „Hai să facem încă un copil. De la 10 la 11 nu e mare diferență.” Cum îi răspunde Marina Cârnaț soțului său, într-un video pe rețele # UNIMEDIA
Soții Marina și Teodor Cârnaț și-au băgat în ceață urmăritorii, după ce au postat pe rețele un clip video în care, mai în glumă, mai în serios, discută despre al 11-lea copil. „E ca fabrica de păpuși!”, „Faceți, doar nu vi-i creștem noi”, „Sarcină ușoară și binecuvântări”, au comentat internauții.
Procurorul General interimar și un adjunct de la PA, chemați la „covorul vettingului”: Când vor fi audiați Machidon și Plevan # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat orarul audierilor programate pentru luna decembrie 2025, incluzând și audierea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon.
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, transmite digi24.ro.
Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează „propaganda LGBT”, au raportat miercuri media de stat, informează AFP, citată de digi24.ro.
Biatlonista Alina Stremous, medaliată cu argint în prima etapă a Cupei IBU: Când se va desfășura următoarea probă # UNIMEDIA
Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în prima etapă a Cupei IBU, care s-a desfășurat în orașul Obertillach din Austria, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
(video) S-au dat drept polițiști și au cerut peste 1000$ de la o femeie, pentru a-i salva „o rudă implicată în accident”: Trei tineri, reținuți # UNIMEDIA
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub numele „Ruda implicată în accident”.
(foto) Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol: Cum a împodobit bradul de Crăciun # UNIMEDIA
Smiley a publicat pe Facebook, la rubrica story, o imagine surprinsă personală, în care apare fetița lui, Josephine, care are deja patru ani. Fotografia surprinde un moment din timpul decorării bradului de Crăciun, scrie Libertatea.ro.
(foto) Un tată milionar și-a făcut o școală în curte: Peste 175.000 de euro ca să își ferească odraslele de sistemul educațional din Marea Britanie # UNIMEDIA
Un milionar britanic și-a construit propria școală în curte, după ce a decis că sistemul din Marea Britanie nu îi mai ajută copiii. Așă că bărbatul și-a transformat grădina într-o clasă modernă, a angajat doi profesori și a început să predea el însuși educație financiară. Povestea lui a devenit virală în presa britanică, titrează Libertatea, cu referire la Manchester Evening News.
Toate semnele de circulație ar putea fi eliminate dintr-un oraș francez: „Toată lumea este mai atentă”, susține un candidat la Primărie # UNIMEDIA
Louis Sarkozy, candidat la primăria orașului francez Menton, propune o reformă radicală a infrastructurii rutiere locale. Printre altele, el dorește eliminarea tuturor indicatoarelor de circulație, relatează cotidianul olandez Algemeen Dagblad, citată de libertatea.ro.
(foto) Dosar pe omor la Chișinău, viață de lux în străinătate: Cum continuă Irina Borodkina, proprietara salonului în care a murit Liubovi Babuțchi, să facă intervenții ilegale nu doar la Kiev # UNIMEDIA
Proprietara salonului „Dr. Serebrova”, unde în Chișinău erau efectuate intervenții estetice periculoase, fără autorizație, Irina Borodkina, pare să ducă o viață prosperă. În timp ce în Republica Moldova continuă procesul privind moartea clientei Liuba Babuțchi, iar anestezista și asistenta medicală riscă pedepse cu închisoarea, ucraineanca Borodkina, care a părăsit țara, și-a reluat activitatea și apare din nou în atenția publicului, potrivit omniapres.
