Ceban explică sintagma de „război hibrid” folosită de PAS: Oamenii sunt mințiți
Realitatea.md, 9 decembrie 2025 10:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că folosește conceptul de „război hibrid" pentru a reduce la tăcere opoziția și pentru a justifica măsuri restrictive. Într-un mesaj publicat marți dimineață, 9 decembrie, edilul susține că orice critică la adresa partidului de guvernământ este etichetată drept atac sau manipulare. Potrivit lui Ceban, PAS ar fi
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
10:10
Serviciile de catering sunt tot mai populare în Republica Moldova, fie pentru zile de naștere, pomeni sau evenimente corporative. ANSA avertizează însă că, pe lângă comoditate, ele pot prezenta riscuri dacă sunt alese companii neautorizate sau cu practici neconforme. Autoritatea vine cu o serie de recomandări pentru cei care planifică un eveniment. În primul rând,
Acum 30 minute
10:00
Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți pentru SUA # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va prezenta astăzi, 9 decembrie, un plan de pace revizuit, după întrevederea pe care a avut-o la Londra cu liderii europeni. Discuțiile au avut loc cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Planul actualizat include 20 de puncte și vizează
10:00
09:50
Moldova prelungește protecția pentru refugiați. Autoritățile aplică standardele europene # Realitatea.md
Refugiații din Ucraina vor beneficia în continuare de protecție temporară în Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestui mecanism, în linie cu decizia Uniunii Europene de a extinde protecția și pentru anul 2025. „Republica Moldova se aliniază Deciziei UE 2025/1460 privind extinderea protecției temporare. MAI își reafirmă angajamentul
Acum o oră
09:30
Ministrul Junghietu: Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi cunoscut la sfârșitul lunii # Realitatea.md
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul
Acum 2 ore
09:10
UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, după noile atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, întreruperile în alimentarea
08:40
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Chișinău, în colaborare cu IGSU. Care este scopul? # Realitatea.md
Astăzi, 9 decembrie 2025, între orele 09:00 și 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în colaborare cu IGSU, va desfășura un exercițiu tactic de reacție și răspuns în situații de urgență. Exercițiul se va desfășura pe teritoriul Ambasadei SUA, situată pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, și va implica forțele și
08:30
Poliția a scos din circuit droguri de aproape 1,3 milioane de lei în doar o săptămână # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță rezultate semnificative în acțiunile desfășurate pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, cu un accent sporit pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv pe rețelele sociale. Potrivit instituției, în perioada 1–7 decembrie, în urma operațiunilor derulate la nivel național, oamenii legii au scos din circuit
08:20
Din 2026, taxarea autovehiculelor se schimbă: rovinieta va ține cont de poluare, odată cu lansarea sistemului TollRo # Realitatea.md
Se anunță schimbări majore pentru șoferi: de anul viitor, sistemul de taxare a vehiculelor va fi complet diferit. Mașinile grele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar rovinieta va fi calculată în raport cu norma de poluare. Deși noile reguli erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, aplicarea lor
Acum 4 ore
08:10
Dan Perciun: Fuziunea Universității din Cahul cu UTM ar putea avea loc într-o săptămână sau două # Realitatea.md
Într-o săptămână sau două Guvernul ar putea aproba o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei vor fuziona. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile,
07:40
Avertismentul politologului Radu Carp: Rusia pregătește o mobilizare mascată și profită de slăbiciunea relației trans-atlantice # Realitatea.md
Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și „stă ca un prădător la cotitură, gata să muște", avertizează politologul Radu Carp. În marile orașe din Rusia apar tot mai multe semne ale unei mobilizări generale mascate, transmite DISINFO. Potrivit profesorului, „în Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate. Toate informațiile converg în aceeași
07:30
Întreaga Europă ar putea fi afectată de un val sever de gripă în 2026. Marea Britanie se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane de viroze din ultimii ani, după apariția unei tulpini agresive de gripă care a dus la închiderea școlilor, a triplat numărul internărilor în spitalele londoneze și pune sistemul medical sub o
07:10
Horoscopul zilei: 9 decembrie 2025 vine cu provocări. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025 aduce o energie agitată, intensă și greu de ignorat. Ai senzația că timpul nu îți ajunge pentru toate sarcinile, iar ritmul în care se desfășoară lucrurile devine mai obositor decât de obicei. Indiferent de zodie, Universul transmite astăzi un mesaj clar: este timpul să ne prioritizăm emoțiile, să ne
07:00
Prognoza meteo pentru 9 decembrie indică o vreme rece și predominant înnorată în toate regiunile Republicii Moldova. Nu sunt preconizate precipitații, însă temperaturile vor rămâne scăzute, specifice începutului de iarnă. Nord: Temperaturile vor varia între maxime de +3°C și minime de -1°C. Cerul va fi acoperit pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 9 decembrie. Astfel, euro scade la 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin față de valoarea anterioară. Dolarul american ajunge la 17 lei, de asemenea în scădere cu un ban. Leul românesc este cotat la 3 lei și
Acum 12 ore
23:10
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a lansat Apelul Global 2026, solicitând 4,7 miliarde de dolari pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în mișcare și pentru a consolida sistemele care asigură migrația sigură, ordonată și regulată. Apelul evidențiază o realitate urgentă: oamenii se deplasează în căutarea protecției, oportunităților și stabilității, iar aceste nevoi
22:50
Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street # Realitatea.md
Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la câteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează știrileprotv.ro. Liderii europeni i s-au adresat în mod direct lui Volodimir Zelenski,
22:20
Volodimir Zelenski: „Pentru China, nu este avantajos ca Rusia să pună capăt războiului cu Ucraina” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Chinei nu îi convine o Rusie slăbită, care pierde războiul, deoarece Beijingul se află într-o confruntare economică și diplomatică majoră cu Statele Unite. Potrivit UNIAN, liderul ucrainean a făcut aceste declarații într-un comentariu pentru jurnaliști. „Respectăm suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărui stat care ne respectă, iar, fără
21:50
Nicușor Dan, despre strategia de securitate a lui Donald Trump care critică UE: „Interesele comune sunt mai importante” # Realitatea.md
Președintele Nicușor Dan a comentat, într-un interviu pentru Le Monde, noua Strategie de securitate a SUA, în care Uniunea Europeană este criticată de administrația Trump. Potrivit lui Nicușor Dan, pozițiile critice față de Europa reflectă „diferențe de abordare ideologică". Pe de altă parte, președintele a subliniat că nici europenii, nici americanii nu își permit să
21:30
Epidemiologii lansează un avertisment alarmant: sezonul gripal de la începutul anului viitor ar putea aduce o creștere semnificativă a cazurilor, cauzată de o nouă tulpină a virusului. Există posibilitatea ca, în această iarnă, spitalele din mai multe țări din Europa să fie pline din această cauză. Medicii recomandă testarea pacienților chiar și atunci când aceștia
Acum 24 ore
20:50
Un echipaj al Direcției regionale „Nord" și al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din orașul Bălți. La volan se afla un tânăr de 22 de ani, care, în urma testării alcoolscopice, a prezentat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, transmite tvn.md. Verificările
20:40
Investiții în eficiență energetică: blocuri ale Spitalului raional din Cimișlia, izolate termic # Realitatea.md
Mai multe blocuri ale Spitalului Raional Cimișlia – printre care Unitatea de Primiri Urgente și Secția Curativ-Chirurgicală – au fost izolate termic pentru a reduce cheltuielile la încălzire și răcire și pentru a crea condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Lucrările sunt realizate în cadrul unui proiect investițional finanțat integral de Compania Națională
19:50
O consilieră din Bălți își anunță demisia: „Din cauza numeroaselor piedici impuse de PAS” # Realitatea.md
Consiliera municipală din Bălți, Anastasia Svetlicinîi, și-a anunțat demisia din funcțiile de consilier și secretar al fracțiunii „Victorie". Aceasta acuză „tirania guvernării" și „piedicile impuse de PAS". Anunțul vine la o săptămână după ce Ilan Șor a anunțat că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Svetlicinîi spune că ea și colegii ei ar
19:30
Petardele, vândute pe ascuns în capitală. Protecția Consumatorilor vine cu un avertisment # Realitatea.md
Petardele și articolele pirotehnice vândute ilegal în Chișinău reprezintă un pericol serios pentru oameni, mai ales pentru copii, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor. Specialiștii au descoperit în ultimele zile mai multe locuri unde aceste produse erau comercializate fără autorizație, fără etichete și fără instrucțiuni de utilizare. Potrivit organizației, articolele pirotehnice neconforme pot provoca arsuri
19:00
A murit și cel de-al doilea român rănit în tragedia din Tenerife, după ce valuri uriașe au lovit piscina naturală în care se aflau. Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat informația. Ministerul precizează că reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid „sunt în legătură cu familiile celor două victime de cetăţenie română şi acordă
18:40
Experiment cu final neașteptat. Un magician a uitat parola cipului implantat în mână # Realitatea.md
Un bărbat pasionat de trucuri de magie, și-a implantat acum câțiva ani un cip în palmă, ca experiment. A vrut să-l folosească pentru diferite efecte magice, iar în final l-a programat astfel încât, atunci când îl scana cu telefonul, să apară un meme. La un moment dat, linkul meme-ului nu a mai funcționat. Când a
18:30
Noul episod al emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac aduce noutăți de la deschiderea oficială a showroom-ului „Lux-Light". Compania LuxGaz SRL, în parteneriat cu brandul internațional Pelsan, a inaugurat un spațiu modern în Chișinău, dedicat profesioniștilor din domeniu: arhitecți, designeri, ingineri și dezvoltatori de proiecte. La eveniment a fost prezentă și prezentatoarea Xenia Bugneac, care a
18:00
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, a venit cu explicații după apariția informațiilor că ar fi luat un credit de aproape două milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al SPPS. Ea afirmă că informația este eronată
17:50
Cutremur de 7,6 în Japonia. Este alertă de tsunami, iar valurile au început să lovească țărmul # Realitatea.md
Un cutremur cu magnitudinea inițială de 7,6 a lovit luni coasta Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică a țării. După cutremur a fost emisă o avertizare de tsunami. Valurile s-au apropiat de țărm: Autoritățile anunță că un tsunami de 40 cm a fost observat în porturile Mutsu Ogawara din prefectura Aomori și Urakawa de pe insula […] Articolul Cutremur de 7,6 în Japonia. Este alertă de tsunami, iar valurile au început să lovească țărmul apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom”, după ce a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma selecției organizate de Agenția Proprietății Publice (APP) și a fost declarat oficial câștigător, în urma interviului desfășurat pe 1 decembrie. Concursul a avut două […] Articolul Tracom are un nou șef. Cine a câștigat concursul desfășurat de APP apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău pregătește pentru anul 2026 majorarea taxelor locale, indexate la rata inflației de 4,68%, potrivit proiectului de decizie supus consultărilor publice, transmite BANI.MD. Municipalitatea propune o taxă de amenajare a teritoriului în valoare de 214 lei, din care se estimează venituri de 51,8 milioane lei. Taxa pentru organizarea licitațiilor și loteriilor este stabilită […] Articolul Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” # Realitatea.md
La o săptămână după ce în spațiul public au apărut informații despre o dronă găsită în satul Pepeni și dezmembrată de către un localnic, poliția nu ne poate spune dacă bărbatul deja a fost audit. Realitatea.md a solicitat aceste informații de la purtătorul de cuvânt al IGP, Diana Fetco, dar aceasta nu a răspuns la […] Articolul Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Energocom ar putea continua achiziția centralizată de energie electrică pentru Moldova încă un an # Realitatea.md
Republica Moldova va continua să fie aprovizionată cu energie electrică prin intervenția directă a statului pentru încă un an. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Energiei, care vizează prelungirea până la 31 decembrie 2026 a mandatului SA „Energocom” de a achiziționa energia necesară pentru piața internă. Ministerul explică […] Articolul Energocom ar putea continua achiziția centralizată de energie electrică pentru Moldova încă un an apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un cetățean român se numără printre cele trei persoane care au murit duminică în Tenerife, după ce un val oceanic uriaș a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României. Potrivit MAE, doi români au fost implicați în incident, unul […] Articolul Tragedia din Tenerife: Un cetățean român, printre cei trei oameni care au murit apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sistemul energetic este stabil, dar ministrul Junghietu îndeamnă la consum responsabil # Realitatea.md
Deși autoritățile susțin că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează stabil și acoperă integral necesarul de energie al țării, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a transmis un mesaj de avertizare către populație, îndemnând la un consum responsabil pentru a evita eventuale deconectări. „Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de vârf, sunt […] Articolul Sistemul energetic este stabil, dar ministrul Junghietu îndeamnă la consum responsabil apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Guvernarea lansează „Cumpăr BUN de-acasă”, după renunțarea la cota de 50% pentru produsele moldovenești # Realitatea.md
La cinci ani de la preluarea guvernării, PAS revine asupra politicilor privind susținerea producătorilor locali și lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă”, menită să încurajeze populația să opteze pentru produse autohtone în perioada sărbătorilor și pe tot parcursul anului. Inițiativa vine însă într-un context în care autoritățile au renunțat anterior la măsura de protejare a producției […] Articolul Guvernarea lansează „Cumpăr BUN de-acasă”, după renunțarea la cota de 50% pentru produsele moldovenești apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc astăzi la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial distincția în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean. Potrivit […] Articolul Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Aproape 600 de moldoveni au chemat zilnic ambulanța din cauza problemelor cardiovasculare, iar în total, pe parcursul unei săptămâni, au fost înregistrate aproape 4 000 de astfel de urgențe. În total, în prima săptămână a lunii decembrie au fost înregistrate peste 14 mii de solicitări. Pe lângă urgențele cardiace, ambulanța a mai intervenit la 1 […] Articolul Zilnic, peste 570 de moldoveni cheamă ambulanța din cauza bolilor cardiovasculare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În anul 2026, salariul de referință în sectorul public nu va fi majorat și rămâne la nivelul de 2500 de lei. Potrivit fostului premier și actualului deputat al Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, este o premieră din 2018 până în prezent, când acest indicator rămâne neschimbat. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este […] Articolul Salariul de referință în sectorul public nu va crește în 2026: cât va constitui apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Fundașul stânga al naționalei U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan, care are deja o selecție la echipa de tineret, se află în aceste zile în cantonament la Eindhoven, unde se antrenează alături de formația de juniori PSV U19, scrie noi.md. Tânărul jucător din Chișinău nu va evolua în meciuri oficiale pentru clubul olandez, întrucât campionatul este […] Articolul Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19 apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Cunoștințele limitate ale generației tinere despre cultura moldovenească pot genera dezbinare în societate, a declarat într-un interviu pentru IPN directoarea Bibliotecii publice raionale din Taraclia și lidera unei organizații locale de femei, Nadejda Tanova. Nadejda Tanova consideră necesară organizarea activităților culturale pentru asigurarea conexiunii între cetățeni și spune că bibliotecile își pot asuma, prin diverse […] Articolul Bibliotecară din Taraclia: Cunoașterea limitată a culturii poate dezbina societatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Trei noi medicamente vor fi compensate începând cu 1 ianuarie 2026, pentru diabet, hipertensiune și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant, precum și pentru fibrilația atrială, tromboza venoasă profundă sau embolia pulmonară. Potrivit Ministerului Sănătății, pentru diabetul de tip 2 va fi compensat parțial un preparat ce conține combinația Sitagliptinum + Metforminum, de care se estimează […] Articolul Trei noi medicamente vor fi compensate de la 1 ianuarie 2026. Pentru ce boli? apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat luni, la o conferință de la Paris, tonul tot mai dur al administrației Statelor Unite față de Europa. Costa a subliniat că parteneriatul transatlantic se bazează pe reciprocitate și că suveranitatea statelor europene nu poate fi pusă în discuție, transmite MediaFax, citând Politico. Oficialul european a declarat: „Cu […] Articolul Antonio Costa atacă SUA: Nu vă băgați în alegerile și viața democratică a Europei apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Copacii tăiați ilegal la Strășeni: Pădurarul a fost concediat, iar maistrul – mustrat # Realitatea.md
Pădurarul responsabil de ocolul silvic Scoreni, Strășeni, unde sâmbătă au fost tăiați ilegal copaci, a fost concediat și obligat să achite prejudiciul. Totodată, maistrul silvic a primit mustrare pentru neglijență. Potrivit Agenției Moldsilva, controlul a fost realizat de Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după ce în spațiul public au apărut informații despre […] Articolul Copacii tăiați ilegal la Strășeni: Pădurarul a fost concediat, iar maistrul – mustrat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Nicușor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu după câștigarea alegerilor locale din București # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat luni, 8 decembrie, pe Ciprian Ciucu, după ce acesta a câștigat alegerile locale din București, organizate duminică, 7 decembrie. „Cetățenii au întotdeauna dreptate”, a precizat Nicușor Dan, care l-a susținut pe candidatul USR Cătălin Drulă, transmite știrileprotv.ro. Șeful statului a subliniat importanța respectării votului cetățenilor și rolul acestuia în […] Articolul Nicușor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu după câștigarea alegerilor locale din București apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii: încă 30 de zile de arest # Realitatea.md
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv. Curtea de Apel a prelungit arestul luni, 8 decembrie. „Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive -arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat”, precizează PA. […] Articolul Vladimir Andronachi își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii: încă 30 de zile de arest apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Zelenski: „Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina privind Donbas” # Realitatea.md
„Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina și nu avem o opinie unitară cu privire la Donbas.”Acest lucru a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform relatării canalului de Telegram UNIAN. Potrivit șefului statului, participanții la negocierile privind inițiativa de pace a SUA încă nu au reușit să ajungă la un acord privind […] Articolul Zelenski: „Există puncte de vedere diferite între SUA, Rusia și Ucraina privind Donbas” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Un bărbat, reținut pentru că și-a omorât mama. Poliția: Consuma frecvent alcool # Realitatea.md
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Acesta este suspectat de omorul mamei sale de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie 2025. „Investigațiile au stabilit că bărbatul, care consuma în mod frecvent alcool și nu era […] Articolul VIDEO Un bărbat, reținut pentru că și-a omorât mama. Poliția: Consuma frecvent alcool apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ziua X pentru Alexandru Machidon! Comisia de evaluare a anunțat când îl va audia pe șeful interimar al PG # Realitatea.md
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că miercuri, în data de 10 decembrie 2025, va fi audiat Alexandru Machidon, Procurorul General interimar. În aceeași zi va fi audiat și Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție. Alte două audieri sunt programate pentru data de 15 decembrie 2025, după cum urmează: ora 12:00 – Gheorghe Borș, […] Articolul Ziua X pentru Alexandru Machidon! Comisia de evaluare a anunțat când îl va audia pe șeful interimar al PG apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Doi ofițeri ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI: suspiciuni privind achiziții și donații # Realitatea.md
ANI a inițiat controale privind averea a doi ofițeri din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Deciziile au fost făcute publice prin două procese-verbale semnate pe 3 decembrie 2025 de inspectoarea de integritate Ala Timoftică. Potrivit documentelor, asupra ofițerului Constantin Odobescu a fost depusă o sesizare care vizează posibile neconcordanțe între veniturile […] Articolul Doi ofițeri ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, în vizorul ANI: suspiciuni privind achiziții și donații apare prima dată în Realitatea.md.
