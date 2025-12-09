Poliția scoate din circuit droguri de peste 1,2 milioane de lei într-o săptămână

14:00

Oamenii fug de la sate la Chișinău nu de vremuri bune, dar în căutarea condițiilor adecvate care se oferă la Chișinău, inclusiv în domeniul educației. Declarația a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban, în ședința serviciilor operative ale Primăriei. El a spus că, numărul copiilor în instituțiile educaționale de la Chișinău a crescut considerabil […] Post-ul Ion Ceban: Oamenii fug de la sate la Chișinău nu de vremuri bune, dar în căutarea condițiilor adecvate care se oferă la Chișinău apare prima dată în Provincial.