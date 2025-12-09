Rusia continuă să destabilizeze țări, inclusiv R. Moldova, pe care încă o vede ca parte a sferei sale de influență (Revista presei)

Presa de la Chișinău descrie condițiile din Penitenciarul nr. 13, în care sunt „cazați” Plahotniuc, Țuțu și Guțul. Totodată, jurnaliștii relatează despre motivele pentru care Republica Moldova a decis să închidă Centrul Rus de Știință și Cultură. Presa mai reține și declarația ambasadorului Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen care spune că „Rusia continuă să destabilizeze țări, inclusiv Republica Moldova, pe care încă o vede ca parte a sferei sale de influență” și subliniază necesitatea ca Chișinăul să-și întărească reziliența și capacitățile de apărare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau