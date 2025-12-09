Mecanism nou la Bruxelles: activele rusești ar putea rămâne blocate pe termen nelimitat
Moldova1, 9 decembrie 2025 09:30
Bruxellesul a identificat un mecanism care îi permite să ia decizii privind blocarea activelor rusești fără acordul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, scrie publicația Financial Times (FT), citată de The Moscow Times. Această soluție va face posibilă înghețarea lor pe termen nedeterminat, și nu doar reînnoirea măsurii la fiecare șase luni, cum se întâmplă în prezent.
• • •
Acum 5 minute
09:50
În atenția moldovenilor din Marea Britanie! ASP eliberează certificate de model nou pentru preschimbarea permiselor de conducere # Moldova1
Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează un nou model de certificat, în limba engleză, pentru a fi prezentat autorităților britanice la preschimbarea permiselor de conducere. Adeverința poate fi ridicată la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau la Departamentul de înmatriculare și calificare a conducătorilor auto.
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:20
Autoritățile caută soluții împotriva plagiatului: aproximativ 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială pentru lucrările universitare # Moldova1
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
09:20
Expert: R. Moldova are nevoie de o creștere economică între 7 și 10% anual pentru a face față provocărilor # Moldova1
Economia Republicii Moldova rămâne vulnerabilă la ritmul lent de creștere, estimat la 2.4% pentru anul viitor, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic „Economica”, Marin Gospodarenco. Expertul consideră că proiecțiile bugetare sunt insuficiente pentru nevoile țării și recomandă noi politici pentru creșterea veniturilor.
09:10
Ministrul Energiei, despre preluarea rețelei de benzinării Lukoil Moldova: „Statul nu este interesat” # Moldova1
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Guvernul nu intenționează să preia activele rețelei de benzinării din Republica Moldova, iar partea de retail rămâne deschisă operatorilor privați.
Acum 2 ore
08:50
Zelenski a anunțat candidații pentru șefia Oficiului Prezidențial, după plecarea lui Andrii Iermak # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat luni, 8 decembrie, în cadrul unui briefing online, lista candidaților pentru funcția de șef al Oficiului Președintelui, în locul lui Andrii Iermak, care a părăsit postul în urma unui scandal de corupție.
08:40
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, se mută la Gracie Mansion din motive de securitate # Moldova1
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
08:20
Droguri de peste 1.29 milioane de lei, scoase din circuit într-o singură săptămână în Republica Moldova # Moldova1
Droguri în valoare de 1.294.692 de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii, în urma unor acțiuni complexe de prevenire și combatere a traficului de substanțe narcotice, desfășurate la nivel național în perioada 1–7 decembrie.
08:00
08:00
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Acces interzis pe moșia Apostolopulo din Saharna, care a aparținut Zemstvei # Moldova1
Mulți oameni vizitează satul Saharna din raionul Rezina pentru a vedea celebra mănăstire, însă puțini știu că, la marginea localității, se află o moșie construită în secolul al XIX-lea. Aceasta a aparținut familiei Apostolopulo, una influentă în sat, care a contribuit semnificativ la viața comunității.
Acum 4 ore
07:30
Putin a semnat un decret privind chemarea rezerviștilor ruși la instruiri militare în 2026 # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret privind chemarea cetățenilor aflați în rezervă la instruiri militare în anul 2026. Documentul a fost publicat luni, 8 decembrie, pe portalul oficial al actelor juridice din Rusia.
Acum 12 ore
21:50
Dorin Junghietu, la Moldova 1: „Conexiunile suplimentare cu România au salvat stabilitatea energetică a R. Moldova” # Moldova1
Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în weekendul trecut, au afectat distribuția de energie electrică, motiv pentru care Republica Moldova a fost nevoită să solicite energie electrică de avarie din România – o intervenție tehnică urgentă ce ar putea costa „300 - 400 de euro pe megawatt”, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest lucru a fost posibil datorită sincronizării celor două state în același sistem electroenergetic și a fost esențial pentru menținerea stabilității și acoperirea consumului intern.
21:00
Guvernul pornește cea mai mare licitație eoliană din istorie, cu stocare obligatorie a energiei # Moldova1
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria țării, cu stocare obligatorie, pentru a respecta termenul-limită impus de Uniunea Europeană. Această etapă este esențială pentru asigurarea unui proces transparent și competitiv, în condițiile în care licitația vizează cea mai mare rundă de proiecte eoliene din istoria țării noastre, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, astăzi membrii comisiei de licitații s-au întrunit în prima ședință pentru a examina documentația.
Acum 24 ore
20:30
UE ar putea adopta noi reguli pentru returnarea persoanelor care stau ilegal pe teritoriul blocului comunitar # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a ajuns astăzi, 8 decembrie, la un acord asupra unui nou regulament menit să accelereze și să simplifice procedurile de repatriere a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul statelor membre. Regulamentul stabilește proceduri comunela nivelul UE, impune obligații stricte pentru cei fără drept de ședere și introduce mecanisme de cooperare între statele UE, inclusiv posibilitatea înființării de centre de acomodare temporară în țări terțe. În cazul nerespectării acestor obligații, statele membre pot refuza sau reduce beneficiile oferite, retrage permise de muncă și aplica sancțiuni penale, inclusiv închisoarea.
19:50
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina pe baza planului de pace propus de Statele Unite au intrat în impas din cauza Donbasului, a declarat pentru Politico un înalt oficial european. Potrivit acestuia, „americanii insistă” ca Kievul să se „retraga într-un fel sau altul” din regiune, transferând Rusiei teritoriile rămase pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, scrie publicația The Moscow Times.
19:10
Inspirată de rețetele bunicii, a cucerit Franța, o țară cunoscută pentru tradiția sa gastronomică bogată. Vorbim despre ambasadorul gastronomic al Republicii Moldova, Oxana Crețu, care i-a impresionat pe gurmanzii pretențioși și chiar i-a convins că poate elabora meniuri sofisticate, inclusiv pentru Jocurile Olimpice. În ciuda succesului amețitor, Oxana nu uită niciodată de unde a plecat și revine periodic în Republica Moldova, unde organizează masterclass-uri pentru alți bucătari cu ambiții mari.
18:30
China obligă Malaysia Airlines la plata unor despăgubiri după zece ani de la dispariția zborului MH370 # Moldova1
Un tribunal din Beijing a anunțat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de zece ani de la dispariția sa încă neelucidată, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
18:30
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Ion Ștefăniță: „Pot genera milioane prin turism, e o lecție pe care refuzăm să o învățăm” # Moldova1
În lipsa unei atitudini publice și a unui mecanism eficient de restaurare și finanțare, Republica Moldova riscă să piardă unele dintre cele mai valoroase monumente istorice ale țării, precum o bună parte din cele 64 de conace istorice, dintre care aproape jumătate aflate într-un stadiu critic de degradare. Avertismentul a fost lansat de expertul în managementul patrimoniului cultural, Ion Ștefăniță, care a salutat inițiativa postului public de televiziune de a desfășura campania „SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ”.
18:10
Ministrul Dan Perciun: Absorbția universității din Cahul de către UTM deschide accesul la o comunitate academică mai puternică # Moldova1
Hotărârea care prevede ca Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) să absoarbă Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi luată în scurt timp, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
17:50
Fostă vicepreședintă de Parlament: „Beneficiile integrării în UE trebuie explicate pe înțelesul cetățenilor” # Moldova1
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
17:50
Dorin Recean, decorat de Ucraina pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a statului vecin # Moldova1
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de autoritățile de la Kiev cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia solemnă a avut loc pe 8 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
17:40
Primăria capitalei anunță noi termene pentru implementarea taxării electronice în autobuze și troleibuze # Moldova1
Un nou termen pentru implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din capitală. Călătorii ar putea plăti cu cardul costul călătoriei începând cu anul 2026, după ce proiectul a trecut prin mai multe etape de testare și analiză, anunță șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (GDMU) a Consiliului Municipal Chișinău, Dorin Ciornîi.
17:20
Taxe locale mai mari în Chișinău, din 2026. Primăria vrea să colecteze peste 526 de milioane de lei # Moldova1
Mai multe taxe locale din municipiul Chișinău ar putea fi majorate în 2026, autoritățile capitalei propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026 se află la etapa consultărilor publice, iar luni, 8 decembrie, a avut loc prima rundă de discuții.
17:00
O bombă de aviație rusească a rănit un locuitor al orașului Belgorod, a avariat o linie electrică, trei case particulare, un restaurant și mai multe automobile. Guvernatorul regiunii însă a declarat că ar fi fost vorba despre un „proiectil neidentificat” venit dinspre forțele armate ucrainene. Aproximativ 15 mii de abonați au rămas fără energie electrică, relatează publicația Astra.
17:00
R. Moldova ar putea avea o nouă Lege a presei în 2026: tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie și în mediul online # Moldova1
Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online - aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar însemna lipsă totală de responsabilitate generează probleme majore - de la dezinformare până la discurs de ură și discriminare.
16:50
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor putea solicita, începând cu 1 ianuarie, trei preparate noi compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
16:30
După blocarea platformei Roblox în Rusia, tot mai mulți copii au început să spună că vor să plece din țară. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, președinta Ligii Internetului Sigur.
16:20
Programul european pentru Apărare, aprobat de Consiliul UE: sprijin extins pentru R. Moldova și Ucraina # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 8 decembrie, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument de 1.5 miliarde de euro destinat consolidării capacității de reacție a industriei europene de apărare în perioada 2025–2027. Pe lângă sprijinul extins pentru Ucraina, și Republica Moldova este vizată de o finanțare majorată în cadrul achizițiilor comune.
16:20
Ziua Drapelului Uniunii Europene, marcată pe 8 decembrie: ce semnifică cele 12 steluțe aurii pe fond albastru # Moldova1
Drapelul Uniunii Europene, simbolul unității, diversității și solidarității între cele 27 de state membre ale blocului comunitar, este sărbătorit pe 8 decembrie.
16:20
Schema „Ruda implicată în accident” face noi victime: o femeie a fost mințită și a transmis bani escrocilor # Moldova1
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri suspectați de implicare în schema de escrocherie cunoscută sub numele de „Ruda implicată în accident”. Aceștia au convins prin înșelăciune o femeie să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei.
16:00
Vladimir Andronachi, în arest preventiv încă zece zile: acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, va sta în arest preventiv încă zece zile. Decizia a fost luată pe 8 decembrie de Curtea de Apel Centru, care a acceptat recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
15:50
Tăieri ilegale la Ocolul Silvic Scoreni: un pădurar a fost concediat și obligat să compenseze daunele # Moldova1
Un control realizat de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma unei sesizări venite din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală tăieri ilicite în cantonul nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni. Verificările derulate ulterior au confirmat prejudiciul provocat prin tăierea neautorizată a arborilor, iar responsabilii au fost sancționați.
15:30
15:30
Întâlnire la Londra într-un moment-cheie al negocierilor pentru pace: discuții între Zelenski și liderii europeni # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat luni, 8 decembrie, la Londra, unde urmează să discute cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, notează NV.ua.
15:20
15:20
LeBron James face senzație în Liga nord-americană de baschet masculin. Starul care va împlini pe 30 decembrie 41 de ani, a fost decisiv în victorie repurtată de Los Angeles Lakers pe parchetul echipei Philadelphia 76ers, scor 112:108. Spectatorii prezenți în tribunele arene Xfinity Mobile, au asistat la o prestație senzațională a lui LeBron James, autor a 29 de puncte, 12 dintre ele în ultimul sfert, 7 recuperări și 6 pase decisive.
15:00
R. Moldova își extinde oferta turistică: tot mai mulți străini sunt atrași de vinurile și bucătăria națională # Moldova1
Turismul Republicii Moldova înregistrează în 2025 cea mai bună evoluție din ultimii ani, depășind obiectivele stabilite în Agenda de Reformă. Numărul turiștilor străini a crescut cu 28.8%, în timp ce turismul intern raportează o creștere de 21.2%.
14:40
Și-a omorât mama pentru că nu i-a dat bani de alcool: un bărbat din Anenii Noi, reținut la aproape un an de la crimă # Moldova1
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna din raionul Anenii Noi, care și-ar fi ucis mama, o femeie de 81 de ani, a fost prins și plasat în arest, după ce a încercat să inducă în eroare ancheta.
14:40
UE: România joacă un rol esențial în sprijinirea R. Moldova după atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene # Moldova1
Comisia Europeană lucrează strâns cu autoritățile din Republica Moldova și România pentru a consolida rețeaua energetică regională și a preveni riscurile de penurie, în condițiile intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii electrice din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt pentru Energie, Climă, Transporturi, Locuințe și Fiscalitate, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat, pe 8 decembrie, că Executivul european „este ferm alături de Ucraina și de R. Moldova”, condamnând „în cei mai fermi termeni” bombardamentele rusești care au afectat grav sistemele energetice ale ambelor țări.
14:30
Lovitură dură pentru atacantul moldovean Ion Nicolaescu. Fotbalistul s-a accidentat grav și nu va mai juca în acest sezon # Moldova1
Fotbalistul echipei naționale a Republicii Moldova s-a accidentat grav în meciul dintre echipa sa de club Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva. Nicolaescu a fost titular și a părăsit terenul după 15 minute de joc. Aacantul s-a accidentat după un contact cu un adversar. Ion a făcut investigațiile necesare, iar verdictul medicilor a fost unul dur: ruptură de ligament încrucișat anterior.
14:30
PROIECT | Primăria Chișinău propune cheltuieli cu peste un miliard mai mari decât veniturile, în 2026 # Moldova1
În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025, autoritățile capitalei anunță consultări publice privind proiectul bugetului pentru anul 2026. Documentul prevede venituri de 9.6 miliarde lei și cheltuieli de 10.7 miliarde de lei, a anunțat șefa Direcției Generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, la ședința Primăriei Chișinău din 8 decembrie.
14:20
Cum se pregătește Muntenegru de aderarea la UE: investiții masive în energie verde, inclusiv pentru modernizarea termocentralei „Pljevlja” # Moldova1
Muntenegru face un pas important spre tranziția energetică și integrarea europeană, transformând vechea Termocentrală „Pljevlja” din nordul țării într-o unitate modernă, care să corespundă normelor ecologice. În ultimii ani, în acest proiect extrem de complex au fost investiți aproximativ 70 de milioane de euro, cu scopul de a reduce drastic impactul asupra mediului și de a schimba viitorul comunității locale.
14:00
Fiecare a treia femeie din R. Moldova, victimă a violenței digitale: platforma eViolenta.md, un nou instrument pentru a le sprijini # Moldova1
Fiecare a treia femeie din R. Moldova a fost victima sau martora unui caz de violență digitală, arată datele unui sondaj național realizat în anul 2025. Totodată, „doar unul din 10 cazuri este raportat”, susține directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, Viorica Țîmbalari.
14:00
Real Madrid a înregistrat prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon. „Los Blancos” au pierdut cu 0:2 meciul cu Celta Vigo din etapa a 15-a a campionatului Spaniei și au rămas la 4 puncte de liderul clasamentului, FC Barcelona. Realul a fost mai activ în atac în prima repriză, însă nu a putut trimite mingea în plasa porții românului Ionuț Radu. La pauză, antrenorul Celtei, Claudio Giráldez, a făcut o schimbare inspirată și l-a trimis în teren pe atacantul suedezul Williot Swedberg. Acesta a deschis scorul în minutul 54 cu o execuție spectaculoasă.
13:20
Consumatorii care își caută dreptatea în instanță vor plăti 630 de lei pentru o procedură pe cale să fie introdusă în legislație # Moldova1
Medierea nu ar trebui să fie obligatorie în litigiile dintre consumatori și comercianți, susțin analiștii Centrului „Expert-Grup”, care avertizează că introducerea unei astfel de proceduri ar genera cheltuieli suplimentare pentru reclamanți. Doar pentru prima ședință, aceștia ar urma să achite, în 2026, aproximativ 630 de lei.
13:10
Echipa națională a României a defilat în ultimul meci susținut la Campionatul Mondial de handbal feminin, încheind competiția dintr-a doua grupă principală cu o victorie categorică în fața Elveției, scor 36:24. „Tricolorele” au făcut un meci foarte bun și, grație acestui succes, termină competiția pe locul 9, cea mai bună clasare din ultimii 10 ani, de la medaliile de bronz, cucerite în Danemarca în anul 2015.
13:00
Un zbor de deportare cu cetățeni ruși la bord a decolat din SUA spre Cairo. Despre aceasta a anunțat publicația Astra, citându-l pe Dmitri Valuev, președintele organizației „Russian America for Democracy in Russia”. Conform datelor oferite de un tracker de zbor, aeronava urmează să aterizeze în capitala Egiptului pe 8 decembrie, la ora 14:08, ora Europei de Est.
13:00
Un șofer a vrut să dea mită de 5.000 de lei unui polițist, dar riscă o amendă de 40 de ori mai mare # Moldova1
Pentru a scăpa de pedeapsă după ce a fost prins cu 900 de pachete de țigări fără acte de proveniență, un bărbat de 50 de ani și-a îngreunat situația penală, după ce a încercat să mituiască oamenii legii.
12:20
Diaconia a lansat campania de Crăciun „În brațele mamei”: sprijin pentru mamele singure cu copii mici # Moldova1
Misiunea Socială „Diaconia” a lansat ediția din acest an a campaniei de Crăciun „În brațele mamei”, o inițiativă dedicată mamelor rămase singure cu un copil, menită să le ofere sprijin imediat, condiții de siguranță și șansa unui nou început. Organizația pregătește o serie de acțiuni speciale, prin care comunitatea este îndemnată să contribuie la susținerea beneficiarilor centrului maternal.
12:00
CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat în derby-ul etapei a 19-a din cadrul Superligii românești de fotbal # Moldova1
Derby-ul etapei a 19-a din cadrul Superligii românești de fotbal s-a încheiat la egalitate. CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1:1. "Juveții" au dominat autoritar, și-au creat numeroase ocazii de gol, dar au obținut un singur punct. CSU Craiova a preluat conducerea în minutul 37. Tudor Băluță a marcat cu un șut fără preluare din marginea careului.
