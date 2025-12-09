Provocare pentru învățământul superior: o treime dintre studenți folosesc inteligența artificială, susține ministrul Perciun
Radio Moldova, 9 decembrie 2025 09:20
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
• • •
ASP eliberează certificate în engleză pentru preschimbarea permiselor de conducere în Marea Britanie # Radio Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează un nou model de certificat, în limba engleză, pentru a fi prezentat autorităților britanice la preschimbarea permiselor de conducere. Adeverința poate fi ridicată la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau la Departamentul de înmatriculare și calificare a conducătorilor auto.
09:30
Bruxellesul a identificat un mecanism care îi permite să ia decizii privind blocarea activelor rusești fără acordul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, scrie publicația Financial Times (FT), citată de The Moscow Times. Această soluție va face posibilă înghețarea lor pe termen nedeterminat, și nu doar reînnoirea măsurii la fiecare șase luni, cum se întâmplă în prezent.
R. Moldova ar trebui să-și tripleze ritmul de creștere economică pentru a face față provocărilor, expert # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova rămâne vulnerabilă la ritmul lent de creștere, estimat la 2.4% pentru anul viitor, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic „Economica”, Marin Gospodarenco. Expertul consideră că proiecțiile bugetare sunt insuficiente pentru nevoile țării și recomandă noi politici pentru creșterea veniturilor.
Dorin Junghietu: Guvernul nu este interesat de stațiile Lukoil Moldova. „Oferta e pentru operatori privați" # Radio Moldova
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Guvernul nu intenționează să preia activele rețelei de benzinării din Republica Moldova, iar partea de retail rămâne deschisă operatorilor privați.
Cine ar putea deveni noul șef al Oficiului Președintelui Ucrainei: lista prezentată de Zelenski # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat luni, 8 decembrie, în cadrul unui briefing online, lista candidaților pentru funcția de șef al Oficiului Președintelui, în locul lui Andrii Iermak, care a părăsit postul în urma unui scandal de corupție.
Noul primar al New York-ului se va instala la Gracie Mansion după preluarea mandatului # Radio Moldova
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat luni că își va părăsi modestul apartament din cartierul Queens, cu chirii limitate prin lege, pentru a se muta în luxoasa reședință oficială din Manhattan rezervată edilului-șef, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
Captură de peste 1.29 milioane de lei: zeci de percheziții în lupta cu traficul de droguri # Radio Moldova
Droguri în valoare de 1.294.692 de lei au fost scoase din circuit de oamenii legii, în urma unor acțiuni complexe de prevenire și combatere a traficului de substanțe narcotice, desfășurate la nivel național în perioada 1–7 decembrie.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Moșia Apostolopulo din Saharna, care datează din 1888, cu acces interzis # Radio Moldova
Mulți oameni vizitează satul Saharna din raionul Rezina pentru a vedea celebra mănăstire, însă puțini știu că, la marginea localității, se află o moșie construită în secolul al XIX-lea. Aceasta a aparținut familiei Apostolopulo, una influentă în sat, care a contribuit semnificativ la viața comunității.
Edineț a închis oficial anul de „Capitală a Tineretului 2025”: peste 250 de tineri la evenimentul de totalizare # Radio Moldova
Municipiul Edineț a marcat oficial finalul Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025” printr-un eveniment de totalizare a proiectului „Tinerii – forța de schimbare a municipiului Edineț”, desfășurat la 28 noiembrie 2025. Proiectul a fost implementat de AO Asociația Raională de Educare a Adulților „Prutul de Sus”, în parteneriat cu primăria municipiului Edineț, cu suportul Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025”.
Decret semnat de Putin: Cetățenii ruși aflați în rezervă vor participa la instruiri militare în 2026 # Radio Moldova
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret privind chemarea cetățenilor aflați în rezervă la instruiri militare în anul 2026. Documentul a fost publicat luni, 8 decembrie, pe portalul oficial al actelor juridice din Rusia.
Liliana Palihovici, la Radio Moldova: Aderarea la UE – un deziderat național pentru bunăstarea cetățeanului # Radio Moldova
Autoritățile trebuie să explice mai clar cetățenilor beneficiile integrării europene, pentru ca parcursul UE să fie înțeles și susținut ca un proiect al tuturor, nu doar al clasei politice. Declarația a fost făcută de fosta vicepreședintă a Parlamentului, Liliana Palihovici, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Ministrul Energiei: „Prețul energiei de avarie poate ajunge la 400 de euro pe megawatt” # Radio Moldova
Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au avut loc în weekendul trecut, au afectat distribuția de energie electrică, motiv pentru care Republica Moldova a fost nevoită să solicite energie electrică de avarie din România – o intervenție tehnică urgentă ce ar putea costa „300 - 400 de euro pe megawatt”, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest lucru a fost posibil datorită sincronizării celor două state în același sistem electroenergetic și a fost esențial pentru menținerea stabilității și acoperirea consumului intern.
Start pentru licitația eoliană cu stocare: Guvernul vrea să lanseze procesul până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria țării, cu stocare obligatorie, pentru a respecta termenul-limită impus de Uniunea Europeană. Această etapă este esențială pentru asigurarea unui proces transparent și competitiv, în condițiile în care licitația vizează cea mai mare rundă de proiecte eoliene din istoria țării noastre, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, astăzi membrii comisiei de licitații s-au întrunit în prima ședință pentru a examina documentația.
UE ar urma să introducă reguli mai dure pentru returnarea migranților ilegali: centre externe de acomodare temporară și sancțiuni extinse # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a ajuns astăzi, 8 decembrie, la un acord asupra unui nou regulament menit să accelereze și să simplifice procedurile de repatriere a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul statelor membre. Regulamentul stabilește proceduri comunela nivelul UE, impune obligații stricte pentru cei fără drept de ședere și introduce mecanisme de cooperare între statele UE, inclusiv posibilitatea înființării de centre de acomodare temporară în țări terțe. În cazul nerespectării acestor obligații, statele membre pot refuza sau reduce beneficiile oferite, retrage permise de muncă și aplica sancțiuni penale, inclusiv închisoarea.
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina pe baza planului de pace propus de Statele Unite au intrat în impas din cauza Donbasului, a declarat pentru Politico un înalt oficial european. Potrivit acestuia, „americanii insistă” ca Kievul să se „retraga într-un fel sau altul” din regiune, transferând Rusiei teritoriile rămase pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, scrie publicația The Moscow Times.
Inspirată de rețetele bunicii, a cucerit Franța, o țară cunoscută pentru tradiția sa gastronomică bogată. Vorbim despre ambasadorul gastronomic al Republicii Moldova, Oxana Crețu, care i-a impresionat pe gurmanzii pretențioși și chiar i-a convins că poate elabora meniuri sofisticate, inclusiv pentru Jocurile Olimpice. În ciuda succesului amețitor, Oxana nu uită niciodată de unde a plecat și revine periodic în Republica Moldova, unde organizează masterclass-uri pentru alți bucătari cu ambiții mari.
Despăgubiri de 3,3 milioane de dolari pentru familiile a opt victime ale zborului MH370, decise de un tribunal din Beijing # Radio Moldova
Un tribunal din Beijing a anunțat luni că a obligat Malaysia Airlines să plătească despăgubiri totale de circa 3,3 milioane de dolari familiilor a opt victime ale zborului MH370, la mai mult de zece ani de la dispariția sa încă neelucidată, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Ștefăniță: „O moștenire culturală pe care o pierdem prin indiferență și inacțiune” # Radio Moldova
În lipsa unei atitudini publice și a unui mecanism eficient de restaurare și finanțare, Republica Moldova riscă să piardă unele dintre cele mai valoroase monumente istorice ale țării, precum o bună parte din cele 64 de conace istorice, dintre care aproape jumătate aflate într-un stadiu critic de degradare. Avertismentul a fost lansat de expertul în managementul patrimoniului cultural, Ion Ștefăniță, care a salutat inițiativa postului public de televiziune de a desfășura campania „SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ”.
Hotărârea care prevede ca Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) să absoarbă Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi luată în scurt timp, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I # Radio Moldova
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de autoritățile de la Kiev cu Ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia solemnă a avut loc pe 8 decembrie, la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
Taxarea electronică în troleibuzele și autobuzele din Chișinău: autoritățile promit implementarea sistemului din 2026 # Radio Moldova
Un nou termen pentru implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din capitală. Călătorii ar putea plăti cu cardul costul călătoriei începând cu anul 2026, după ce proiectul a trecut prin mai multe etape de testare și analiză, anunță șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană (GDMU) a Consiliului Municipal Chișinău, Dorin Ciornîi.
Taxele locale din Chișinău ar putea crește în 2026. Primăria mizează pe încasări de peste jumătate de miliard de lei # Radio Moldova
Mai multe taxe locale din municipiul Chișinău ar putea fi majorate în 2026, autoritățile capitalei propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Proiectul de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026 se află la etapa consultărilor publice, iar luni, 8 decembrie, a avut loc prima rundă de discuții.
O bombă de aviație rusească a rănit un locuitor al orașului Belgorod, a avariat o linie electrică, trei case particulare, un restaurant și mai multe automobile. Guvernatorul regiunii însă a declarat că ar fi fost vorba despre un „proiectil neidentificat” venit dinspre forțele armate ucrainene. Aproximativ 15 mii de abonați au rămas fără energie electrică, relatează publicația Astra.
Libertatea de exprimare online nu este absolută: noi reguli pentru mass-media, în R. Moldova # Radio Moldova
Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online - aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar însemna lipsă totală de responsabilitate generează probleme majore - de la dezinformare până la discurs de ură și discriminare.
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor putea solicita, începând cu 1 ianuarie, trei preparate noi compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie.
Ekaterina Mizulina: Mulți copii vor să părăsească Rusia după blocarea platformei Roblox # Radio Moldova
După blocarea platformei Roblox în Rusia, tot mai mulți copii au început să spună că vor să plece din țară. Anunțul a fost făcut de Ekaterina Mizulina, președinta Ligii Internetului Sigur.
Consiliul UE aprobă programul de 1.5 miliarde de euro pentru Apărare. R. Moldova și Ucraina – vizate pentru finanțare sporită # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 8 decembrie, Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP), un instrument de 1.5 miliarde de euro destinat consolidării capacității de reacție a industriei europene de apărare în perioada 2025–2027. Pe lângă sprijinul extins pentru Ucraina, și Republica Moldova este vizată de o finanțare majorată în cadrul achizițiilor comune.
Europa sărbătorește Ziua Drapelului UE, simbol al unității și solidarității între cele 27 de state membre # Radio Moldova
Drapelul Uniunii Europene, simbolul unității, diversității și solidarității între cele 27 de state membre ale blocului comunitar, este sărbătorit pe 8 decembrie.
O nouă victimă a ajuns în plasa escrocilor: Poliția a reținut trei tineri implicați în schema „Ruda implicată în accident” # Radio Moldova
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri suspectați de implicare în schema de escrocherie cunoscută sub numele de „Ruda implicată în accident”. Aceștia au convins prin înșelăciune o femeie să le transmită 1000 de dolari și 5000 de lei.
Curtea de Apel a prelungit cu zece zile arestul preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, va sta în arest preventiv încă zece zile. Decizia a fost luată pe 8 decembrie de Curtea de Apel Centru, care a acceptat recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
Un control realizat de Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în urma unei sesizări venite din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, a scos la iveală tăieri ilicite în cantonul nr. 1 al Ocolului Silvic Scoreni. Verificările derulate ulterior au confirmat prejudiciul provocat prin tăierea neautorizată a arborilor, iar responsabilii au fost sancționați.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat luni, 8 decembrie, la Londra, unde urmează să discute cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, notează NV.ua.
LeBron James face senzație în Liga nord-americană de baschet masculin. Starul care va împlini pe 30 decembrie 41 de ani, a fost decisiv în victorie repurtată de Los Angeles Lakers pe parchetul echipei Philadelphia 76ers, scor 112:108. Spectatorii prezenți în tribunele arene Xfinity Mobile, au asistat la o prestație senzațională a lui LeBron James, autor a 29 de puncte, 12 dintre ele în ultimul sfert, 7 recuperări și 6 pase decisive.
Turismul moldovenesc atinge recorduri în 2025: creșteri peste așteptări și vizitatori din tot mai multe țări # Radio Moldova
Turismul Republicii Moldova înregistrează în 2025 cea mai bună evoluție din ultimii ani, depășind obiectivele stabilite în Agenda de Reformă. Numărul turiștilor străini a crescut cu 28.8%, în timp ce turismul intern raportează o creștere de 21.2%.
Crimă la Anenii Noi: un bărbat și-a ucis mama și a încercat să inducă în eroare ancheta. Suspectul - plasat în arest # Radio Moldova
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna din raionul Anenii Noi, care și-ar fi ucis mama, o femeie de 81 de ani, a fost prins și plasat în arest, după ce a încercat să inducă în eroare ancheta.
Comisia Europeană: „Moscova transformă iarna într-o armă”, pe fondul crizei energetice care lovește și R. Moldova # Radio Moldova
Comisia Europeană lucrează strâns cu autoritățile din Republica Moldova și România pentru a consolida rețeaua energetică regională și a preveni riscurile de penurie, în condițiile intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii electrice din Ucraina. Purtătoarea de cuvânt pentru Energie, Climă, Transporturi, Locuințe și Fiscalitate, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat, pe 8 decembrie, că Executivul european „este ferm alături de Ucraina și de R. Moldova”, condamnând „în cei mai fermi termeni” bombardamentele rusești care au afectat grav sistemele energetice ale ambelor țări.
Lovitură dură pentru atacantul moldovean Ion Nicolaescu. Fotbalistul s-a accidentat grav și nu va mai juca în acest sezon # Radio Moldova
Fotbalistul echipei naționale a Republicii Moldova s-a accidentat grav în meciul dintre echipa sa de club Maccabi Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva. Nicolaescu a fost titular și a părăsit terenul după 15 minute de joc. Aacantul s-a accidentat după un contact cu un adversar. Ion a făcut investigațiile necesare, iar verdictul medicilor a fost unul dur: ruptură de ligament încrucișat anterior.
Venituri de 9.6 miliarde și cheltuieli de 10.7 miliarde de lei: Primăria Chișinău lansează consultările publice pentru bugetul 2026 # Radio Moldova
În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025, autoritățile capitalei anunță consultări publice privind proiectul bugetului pentru anul 2026. Documentul prevede venituri de 9.6 miliarde lei și cheltuieli de 10.7 miliarde de lei, a anunțat șefa Direcției Generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, la ședința Primăriei Chișinău din 8 decembrie.
Integrarea europeană a Muntenegrului, susținută de proiecte energetice verzi: Termocentrala „Pljevlja”, modernizată pentru a reduce poluarea # Radio Moldova
Muntenegru face un pas important spre tranziția energetică și integrarea europeană, transformând vechea Termocentrală „Pljevlja” din nordul țării într-o unitate modernă, care să corespundă normelor ecologice. În ultimii ani, în acest proiect extrem de complex au fost investiți aproximativ 70 de milioane de euro, cu scopul de a reduce drastic impactul asupra mediului și de a schimba viitorul comunității locale.
eViolenta.md - o nouă platformă de sprijin pentru femeile-victime ale violenței digitale, lansată în Republica Moldova # Radio Moldova
Fiecare a treia femeie din R. Moldova a fost victima sau martora unui caz de violență digitală, arată datele unui sondaj național realizat în anul 2025. Totodată, „doar unul din 10 cazuri este raportat”, susține directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, Viorica Țîmbalari.
Real Madrid a înregistrat prima înfrângere pe teren propriu în acest sezon. „Los Blancos” au pierdut cu 0:2 meciul cu Celta Vigo din etapa a 15-a a campionatului Spaniei și au rămas la 4 puncte de liderul clasamentului, FC Barcelona. Realul a fost mai activ în atac în prima repriză, însă nu a putut trimite mingea în plasa porții românului Ionuț Radu. La pauză, antrenorul Celtei, Claudio Giráldez, a făcut o schimbare inspirată și l-a trimis în teren pe atacantul suedezul Williot Swedberg. Acesta a deschis scorul în minutul 54 cu o execuție spectaculoasă.
Expert-Grup recomandă excluderea medierii obligatorii pentru litigiile inițiate de consumatori: „Le limitează drepturile” # Radio Moldova
Medierea nu ar trebui să fie obligatorie în litigiile dintre consumatori și comercianți, susțin analiștii Centrului „Expert-Grup”, care avertizează că introducerea unei astfel de proceduri ar genera cheltuieli suplimentare pentru reclamanți. Doar pentru prima ședință, aceștia ar urma să achite, în 2026, aproximativ 630 de lei.
Echipa națională a României a defilat în ultimul meci susținut la Campionatul Mondial de handbal feminin, încheind competiția dintr-a doua grupă principală cu o victorie categorică în fața Elveției, scor 36:24. „Tricolorele” au făcut un meci foarte bun și, grație acestui succes, termină competiția pe locul 9, cea mai bună clasare din ultimii 10 ani, de la medaliile de bronz, cucerite în Danemarca în anul 2015.
Zbor special al SUA spre Egipt: deportați ruși, iranieni și cetățeni ai unor state arabe # Radio Moldova
Un zbor de deportare cu cetățeni ruși la bord a decolat din SUA spre Cairo. Despre aceasta a anunțat publicația Astra, citându-l pe Dmitri Valuev, președintele organizației „Russian America for Democracy in Russia”. Conform datelor oferite de un tracker de zbor, aeronava urmează să aterizeze în capitala Egiptului pe 8 decembrie, la ora 14:08, ora Europei de Est.
Un șofer din R. Moldova, prins să transporta țigări fără documente, riscă pedeapsă și pentru corupere activă # Radio Moldova
Pentru a scăpa de pedeapsă după ce a fost prins cu 900 de pachete de țigări fără acte de proveniență, un bărbat de 50 de ani și-a îngreunat situația penală, după ce a încercat să mituiască oamenii legii.
Solidaritate pentru mamele aflate în dificultate: începe campania de Crăciun „În brațele mamei” # Radio Moldova
Misiunea Socială „Diaconia” a lansat ediția din acest an a campaniei de Crăciun „În brațele mamei”, o inițiativă dedicată mamelor rămase singure cu un copil, menită să le ofere sprijin imediat, condiții de siguranță și șansa unui nou început. Organizația pregătește o serie de acțiuni speciale, prin care comunitatea este îndemnată să contribuie la susținerea beneficiarilor centrului maternal.
