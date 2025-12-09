Droguri de peste 1.29 milioane de lei, scoase din circuit într-o singură săptămână în Republica Moldova

11:30

Reforma administrativ-teritorială este una dintre cele mai importante și sensibile transformări structurale pe care Republica Moldova urmează să le parcurgă în următorii ani. Necesitatea ei este recunoscută inclusiv de autoritățile locale, însă implementarea trebuie să fie transparentă, axată pe oameni și cu rezultate vizibile pe termen scurt. Totodată, procesul este privit de experți ca un „test dur” pentru viabilitatea parcursului european al țării.