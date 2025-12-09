Ministrul Educației și Cercetării: Aproximativ 30% dintre studenți folosesc inteligența artificială la lucrările universitare

11:10

Integrarea europeană, cel mai important proiect al Republicii Moldova, nu poate fi explicată doar de instituțiile statului, ci are nevoie de o presă bine pregătită, capabilă să înțeleagă mecanismele europene, să analizeze documentele și să traducă pe înțelesul oamenilor fiecare etapă a acestui parcurs. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la Forumul Mass-Media 2025, care a început pe 8 decembrie, la Chișinău.