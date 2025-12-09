Bitcoin se stabilizează, după o scădere recentă spre 87 000 de dolari
SafeNews, 9 decembrie 2025 07:50
Bitcoin a revenit la aproximativ 92 000–93 000 de dolari, după câteva zile de optimism alimentat de așteptările privind reducerea dobânzilor în SUA și de sentimentul mai pozitiv de pe Wall Street. Moneda a recuperat astfel o parte din pierderile recente, după ce prețul scăzuse până aproape de 87 000 de dolari. Pentru investitori, această […] Articolul Bitcoin se stabilizează, după o scădere recentă spre 87 000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
08:10
Începând cu anul viitor, pacienții din Republica Moldova vor avea acces la mai multe medicamente compensate, după ce Compania Națională de Asigurări în Medicină a aprobat includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista actuală. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului pentru medicamente compensate din 5 decembrie. Noile preparate sunt destinate persoanelor […] Articolul Trei noi medicamente compensate vor fi disponibile de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:00
Pentru ziua de astăzi, 9 decembrie 2025, meteorologii anunță o vreme mohorâtă, cu cer acoperit în toate regiunile. Minimele se vor situa între -2 și +3 grade Celsius, iar atmosfera va rămâne rece pe parcursul întregii zile. Vântul va sufla slab din direcția sud-vest, cu o viteză maximă de aproximativ 9 km/h. Umiditatea aerului se […] Articolul METEO | 9 decembrie 2025: Cer înnorat în toată țara și temperaturi apropiate de zero apare prima dată în SafeNews.
08:00
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking # SafeNews
Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters. Agenţii de poliţie din centrul Varşoviei i-au oprit pe cei trei bărbaţi, iar în maşina în care călătoreau au fost găsite echipamente specializate […] Articolul Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking apare prima dată în SafeNews.
07:50
Bitcoin a revenit la aproximativ 92 000–93 000 de dolari, după câteva zile de optimism alimentat de așteptările privind reducerea dobânzilor în SUA și de sentimentul mai pozitiv de pe Wall Street. Moneda a recuperat astfel o parte din pierderile recente, după ce prețul scăzuse până aproape de 87 000 de dolari. Pentru investitori, această […] Articolul Bitcoin se stabilizează, după o scădere recentă spre 87 000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:40
VIDEO | Tragedie în Tenerife: doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit o piscină naturală # SafeNews
Doi cetățeni români și-au pierdut viața în insula Tenerife, după ce un val uriaș a surprins mai mulți turiști aflați într-o piscină naturală alimentată de ocean. Incidentul s-a produs duminică, 7 decembrie 2025, în vestul insulei, după ora 16:00, scrie ProTV. Potrivit autorităților spaniole, cel puțin șapte persoane au fost duse de val direct în ocean. […] Articolul VIDEO | Tragedie în Tenerife: doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit o piscină naturală apare prima dată în SafeNews.
07:30
Acțiunile prioritare axate pe identificarea mecanismelor de prevenire și reducere a sărăciei în rândul copiilor au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu cu reprezentanta rezidentă UNICEF în R. Moldova, Maha Damaj, transmite IPN. Discuțiile au vizat consolidarea și continuarea parteneriatului între Guvern și UNICEF. Prim-ministrul a subliniat importanța cooperării cu această organizație internațională pentru dezvoltarea […] Articolul Guvernul și UNICEF analizează noi măsuri pentru reducerea sărăciei în rândul copiilor apare prima dată în SafeNews.
07:20
Șeful contraspionajului german trage un semnal de alarmă cu privire la amenințarea rusă, înaintea alegerilor regionale. „Suntem atacați aici și acum, în Europa” # SafeNews
Șeful Oficiului Federal pentru Protecţia Constituţiei (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a avertizat că Rusia ar putea înteți operațiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare anul viitor, când principala economie din UE, o susținătoare fermă a Ucrainei, va avea alegeri în mai multe regiuni, relatează AFP. Sinan Selen a declarat într-un discurs […] Articolul Șeful contraspionajului german trage un semnal de alarmă cu privire la amenințarea rusă, înaintea alegerilor regionale. „Suntem atacați aici și acum, în Europa” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:10
VIDEO | Incident violent în capitală: un taximetrist a lovit un bărbat cu mașina, în urma unui conflict # SafeNews
Un bărbat a fost rănit duminică seara, 7 decembrie, după ce a fost lovit cu mașina de un taximetrist pe șoseaua Hîncești din Chișinău. Incidentul ar fi fost precedat de un conflict între client și șofer, care a degenerat în violență. Din imaginile distribuite pe rețelele de socializare se observă cum un bărbat și o […] Articolul VIDEO | Incident violent în capitală: un taximetrist a lovit un bărbat cu mașina, în urma unui conflict apare prima dată în SafeNews.
07:00
Condamnări grele pentru soldații ruși care l-au ucis pe „Cowboyul din Donbas”, un american pro-Putin care se oferise să lupte pentru Rusia în Ucraina # SafeNews
Trei soldați ruși au primit pedepse de până la 12 ani de închisoare, luni, pentru că l-au torturat și ucis pe Russell Bentley, un american în vârstă de 63 de ani, care se oferise voluntar să lupte pentru Rusia împotriva Ucrainei, transmite Reuters. Bentley, supranumit „Cowboyul din Donbas”, a dispărut în aprilie 2024, în Donețkul […] Articolul Condamnări grele pentru soldații ruși care l-au ucis pe „Cowboyul din Donbas”, un american pro-Putin care se oferise să lupte pentru Rusia în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
06:50
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom”, după ce a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii, scrie realitatea.md. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma procesului de selecție desfășurat de Agenția Proprietății Publice, fiind declarat oficial învingător, în urma interviului din 1 decembrie. Concursul a avut […] Articolul Concursul de la APP s-a încheiat: Dumitru Șoldan preia conducerea Tracom apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fermierii greci blochează frontierele, aeroporturile şi drumurile în semn de protest faţă de întârzierea plăţilor UE # SafeNews
Fermierii greci au provocat închiderea unui aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri şi puncte de trecere a frontierei şi au aruncat cu pietre în poliţie în timpul unor proteste naţionale organizate luni, declanşate de întârzierile în acordarea plăţilor, relatează Reuters. Protestatarii au folosit mii de camioane şi tractoare în cel puţin 20 de acţiuni […] Articolul Fermierii greci blochează frontierele, aeroporturile şi drumurile în semn de protest faţă de întârzierea plăţilor UE apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zinaida Popa, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău și director al Moldexpo, a făcut precizări după ce în declarația sa de avere pentru anul 2025 a raportat două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul său, Vasile Popa, fost director al Serviciului […] Articolul Popa, despre împrumuturile declarate: „Eroare mecanică, nu am luat două milioane de lei” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Zelenski declară că nu s-a ajuns încă la niciun acord în privinţa teritoriilor din estul Ucrainei în cadrul negocierilor cu SUA # SafeNews
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Bloomberg, la câteva ore după ce Donald Trump îl criticase că „nu a citit” propunerile SUA, că negocierile nu au ajuns încă la un acord cu privire la Donbasul ucrainean, care include provinciile Doneţk şi Luhansk, pe care Moscova nu le controlează în totalitate, dar de […] Articolul Zelenski declară că nu s-a ajuns încă la niciun acord în privinţa teritoriilor din estul Ucrainei în cadrul negocierilor cu SUA apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:10
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc astăzi la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial distincția în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean. Potrivit […] Articolul Distincție de stat pentru Dorin Recean din partea președintelui Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
21:50
În 2026, localurile de alimentație și comercianții de tutun vor plăti taxe mai mari în capitală # SafeNews
Municipalitatea propune ca, începând cu anul 2026, unitățile comerciale și localurile care vând produse din tutun și băuturi alcoolice să plătească taxe mai mari. Măsura face parte din proiectul de decizie privind taxele locale pentru anul viitor, prezentat recent în cadrul unor consultări publice. Potrivit șefului Direcției generale economie, comerț și turism, Roman Vitiuc, pentru […] Articolul În 2026, localurile de alimentație și comercianții de tutun vor plăti taxe mai mari în capitală apare prima dată în SafeNews.
21:10
Ecuador se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din istoria sa recentă, pe fondul expansiunii traficului de cocaină și al consolidării rețelelor criminale internaționale. Țara, odinioară considerată una dintre cele mai sigure din America Latină, a devenit în ultimii ani o rută strategică pentru cartelurile mexicane și columbiene, relatează New York Times. Criza […] Articolul Ecuador cere ajutor, Washingtonul ezită: cum a devenit țara „autostrada cocainei” apare prima dată în SafeNews.
21:10
BERD confirmă sprijinul pentru Moldova: Peste un miliard de euro în proiecte aflate în derulare # SafeNews
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, s-a întâlnit astăzi, 8 decembrie, cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Întrevederea a avut loc la Chișinău și a vizat analiza proiectelor finanțate de instituția europeană și progresul implementării acestora. Potrivit Ministerului Finanțelor, discuțiile s-au concentrat pe proiectele aflate în derulare și […] Articolul BERD confirmă sprijinul pentru Moldova: Peste un miliard de euro în proiecte aflate în derulare apare prima dată în SafeNews.
20:10
Agenția NATO pentru achiziții, implicată într-un scandal de corupție, mai mulți angajați fiind anchetați pentru luare de mită. În același scandal, Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, a fost suspendată de la licitațiile agenției. Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal de corupție din […] Articolul Cel mai mare producător de arme din Israel, exclus din licitațiile NATO apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:50
+10 zile. Curtea de Apel Centru a majorat arestul preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi # SafeNews
Curtea de Apel Centru a admis recursul procurorilor împotriva unei decizii anterioare a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, și a dispus prelungirea arestului preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi cu 30 de zile. Anterior, Judecătoria Chișinău prelungise măsura preventivă cu 20 de zile, însă procurorii au contestat această hotărâre, solicitând o perioadă mai mare de detenție […] Articolul +10 zile. Curtea de Apel Centru a majorat arestul preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi apare prima dată în SafeNews.
17:40
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit bunuri în valoare de aproximativ 450.000 de lei, purtând însemnele unor branduri de lux și care prezentau suspiciuni de contrafacere. Incidentul a avut loc pe 6 decembrie, în jurul orei 23.00, când un cetățean moldovean, în vârstă de 36 de ani, se afla […] Articolul FOTO | Cetățean moldovean prins la Sculeni cu bunuri de lux suspectate a fi contrafăcute apare prima dată în SafeNews.
17:30
Întrevedere la MAE: Republica Moldova și Finlanda au discutat noi proiecte de cooperare și sprijin pentru integrarea europeană # SafeNews
La Chișinău, secretarul de stat Carolina Perebinos s-a întâlnit luni, 8 decembrie, cu ambasadorul Finlandei în Republica Moldova, Leena Liukkonen, acreditată cu reședința la București. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării bilaterale și pe sprijinul pe care Finlanda îl oferă țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Pe agenda întrevederii s-au aflat teme […] Articolul Întrevedere la MAE: Republica Moldova și Finlanda au discutat noi proiecte de cooperare și sprijin pentru integrarea europeană apare prima dată în SafeNews.
17:30
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 s-a produs luni în nordul Japoniei, potrivit Administrației Meteorologice a țării. Seismul a avut epicentrul la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri și a fost resimțit pe o arie extinsă. Ca măsură de precauție, autoritățile japoneze au emis o avertizare de tsunami pentru regiunile de coastă din nord-estul […] Articolul Cutremur puternic în nordul Japoniei: Autoritățile emit alertă de tsunami apare prima dată în SafeNews.
16:50
Premierul britanic Keir Starmer i-a întâmpinat astăzi la Londra pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Franței, Emmanuel Macron. Cei trei lideri au sosit pe rând la reședința din Downing Street, unde urmează să participe la o rundă de discuții comune. Primul a ajuns Friedrich Merz, pe care Starmer l-a salutat […] Articolul Starmer îi primește la Londra pe Zelenski, Merz și Macron pentru discuții comune apare prima dată în SafeNews.
16:10
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat de Comisia de evaluare a procurorilor # SafeNews
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, se numără printre primii procurori care vor fi audiați de Comisia de evaluare în luna decembrie. Audierea sa este programată pentru miercuri, 10 decembrie, la ora 14:00. În aceeași zi, același complet îl va audia şi pe Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție și fost adjunct al Veronicăi Dragalin. Seria […] Articolul Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în SafeNews.
16:00
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri cu vârste de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și din regiunea transnistreană, suspectați că au participat la o escrocherie cunoscută sub metoda „Ruda implicată în accident”. Potrivit oamenilor legii, suspecții au apelat o femeie și s-au prezentat drept angajați ai instituțiilor de drept. Aceștia […] Articolul VIDEO | Trei tineri reținuți pentru escrocherie prin metoda „Ruda implicată în accident” apare prima dată în SafeNews.
16:00
Fundaşul stânga al echipei naţionale U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan (1 meci pentru echipa naţională), participă la cantonamentul de pregătire din Eindhoven împreună cu echipa de juniori PSV sub 19 ani. Originarul din Chișinău nu va participa la meciurile oficiale ale clubului, deoarece în campionatul olandez a început pauza de iarnă, scrie noi.md. În octombrie anul […] Articolul Un fotbalist moldovean se antrenează cu echipa de juniori PSV Eindhoven apare prima dată în SafeNews.
15:00
FOTO | Polițiștii de frontieră au identificat o mașină furată, transportată pe platformă spre Moldova # SafeNews
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Oancea au descoperit un autoturism căutat de autoritățile italiene ca fiind furat. Mașina era transportată pe o platformă tractată de un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe 7 decembrie, în jurul orei 17:10, când la control s-a prezentat un bărbat de 40 […] Articolul FOTO | Polițiștii de frontieră au identificat o mașină furată, transportată pe platformă spre Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:40
VIDEO | Edineț: Șase bărbați, depistați cu droguri și testați pozitiv la substanțe interzise # SafeNews
Polițiștii din Edineț au desfășurat o amplă operațiune pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în raion. În cadrul acțiunilor, au fost efectuate percheziții la domiciliile a șase bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 50 de ani, toți locuitori ai raionului. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au găsit substanțe vegetale cu miros […] Articolul VIDEO | Edineț: Șase bărbați, depistați cu droguri și testați pozitiv la substanțe interzise apare prima dată în SafeNews.
14:40
Elena Berezovscaia, una dintre cele mai valoroase karateka ale Moldovei, a obținut medalia de bronz la prestigiosul turneu internațional Venice Cup, desfășurat în perioada 4–7 decembrie la Jesolo, în provincia Veneția, Italia. Sportiva a urcat pe podium în proba de kumite, categoria de până la 50 kg, la seniori. În sferturile de finală, Berezovscaia a […] Articolul SPORT | Elena Berezovscaia aduce Moldovei bronzul la Venice Cup apare prima dată în SafeNews.
14:30
CRIMĂ ÎN ANENII NOI: Un bărbat de 44 de ani, reținut pentru omorul mamei sale de 81 de ani # SafeNews
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că și-ar fi omorât mama, în vârstă de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an, iar suspectul a fost identificat și reținut în urma unor ample măsuri de investigație. […] Articolul CRIMĂ ÎN ANENII NOI: Un bărbat de 44 de ani, reținut pentru omorul mamei sale de 81 de ani apare prima dată în SafeNews.
13:50
Nicu Popescu, trimisul președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriat strategic, a participat la Paris la o discuție dedicată pericolului dronelor în Europa, organizată sub egida Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR). Dezbaterea a avut loc la Ambasada Lituaniei și i-a reunit pe Popescu, oficiali francezi și lituanieni, precum și experți din Lituania, Germania […] Articolul Popescu: Moldova are de câștigat din noul proiect european anti-drone apare prima dată în SafeNews.
13:30
Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, luate de un val puternic de coastă – în timp ce se aflau într-o piscină naturală -, potrivit serviciilor de urgenţă, relatează AFP. ”Avem trei persoane moarte, doi bărbaţi şi o femeie”, au declarat AFP serviciile de urgenţă, fără […] Articolul VIDEO | Trei morţi şi trei răniţi în Spania, luaţi de un val uriaş în Canare apare prima dată în SafeNews.
13:00
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece # SafeNews
„Europa a vrut să ne izoleze, dar a eșuat, iar acum constată că este singura care este izolată.” Nu există niciun zâmbet plin de satisfacție pe chipul lui Marat Bashirov, politolog și susținător fervent al lui Putin, care a fost prim-ministru al republicii separatiste fictive Luhansk în 2014. Acesta a acordat un interviu publicației Corriere […] Articolul Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece apare prima dată în SafeNews.
13:00
Trei persoane sunt căutate de oamenii legii, după ce au dat buzna într-o casă, l-au bătut pe proprietar și i-au furat banii și un pistol. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:30, în localitatea Schineni, din raionul Soroca, susțin sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 29 […] Articolul Soroca: Tânăr agresat, jefuit de bani și pistol apare prima dată în SafeNews.
12:50
VIDEO | Tânăr reținut în sectorul Botanica pentru deținere și distribuție de droguri în valoare de peste 350.000 de lei # SafeNews
Un tânăr de 18 ani din capitală a fost reținut după ce polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au descoperit asupra sa droguri de mare valoare. În timpul unei misiuni, echipajul BPRO a observat un tânăr cu comportament suspect. La control, polițiștii au găsit asupra acestuia aproximativ 1 kg de marijuana hidroponică și […] Articolul VIDEO | Tânăr reținut în sectorul Botanica pentru deținere și distribuție de droguri în valoare de peste 350.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
12:50
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, precum şi unul dintre subalternii săi, Vasile Efros, au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Ambii sunt cercetaţi într-un dosar de corupţie. Un alt şef de secţie din cadrul direcţiei municipale a primit 30 de zile de arest la […] Articolul Șeful Direcției Locativ-Comunale Chișinău, Ion Burdiumov, arestat preventiv apare prima dată în SafeNews.
12:40
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți sub suspiciunea de punere în circulație a bancnotelor false în capitală. Poliția a fost sesizată de un tânăr care a declarat că ar fi primit o bancnotă falsă de la unul dintre suspecți. În urma investigațiilor și a probelor colectate de polițiștii […] Articolul VIDEO | Doi tineri reținuți la Chișinău pentru punerea în circulație a bancnotelor false apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO | Percheziții la Briceni: Cinci bărbați suspectați de trafic și consum de droguri, sub anchetă # SafeNews
Polițiștii din Briceni au desfășurat o serie de măsuri speciale pentru prevenirea și combaterea cultivării, păstrării și consumului de substanțe stupefiante pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunii au fost efectuate 8 percheziții domiciliare la cinci bărbați, cu vârste între 19 și 35 de ani, din Caracușenii Vechi, Bulboaca, Balasinești și orașul Lipcani, suspectați de implicare […] Articolul VIDEO | Percheziții la Briceni: Cinci bărbați suspectați de trafic și consum de droguri, sub anchetă apare prima dată în SafeNews.
12:30
FOTO | Șofer prins cu 900 de pachete de țigări fără acte pe traseul M5. A încercat să mituiască polițiștii # SafeNews
Un echipaj al Direcției Patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică a oprit, pe traseul M-5 din raionul Rîșcani, un automobil Volkswagen condus de un bărbat de 50 de ani. În timpul verificării actelor, polițiștii au observat în interiorul mașinii mai multe pachete cu țigări, iar controlul efectuat ulterior în portbagaj a scos la […] Articolul FOTO | Șofer prins cu 900 de pachete de țigări fără acte pe traseul M5. A încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în SafeNews.
12:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:50
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea # SafeNews
Rusia comite „crime de război evidente” prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de „rusificare” pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni, în cadrul Forumului de la Doha, trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir. „Orice fiinţă umană normală înţelege cât de profund greşit […] Articolul Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea apare prima dată în SafeNews.
11:50
Peste 4.100 de abateri rutiere depistate în weekend. Aproape 50 de șoferi, prinși băuți la volan # SafeNews
În doar două zile, polițiștii din întreaga țară au identificat peste 4.100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General al Poliției. Intervențiile au făcut parte din acțiunile intensificate de prevenire a accidentelor și de responsabilizare a participanților la trafic. Potrivit raportului, 47 de șoferi au fost înlăturați de la volan […] Articolul Peste 4.100 de abateri rutiere depistate în weekend. Aproape 50 de șoferi, prinși băuți la volan apare prima dată în SafeNews.
11:40
Tenismena moldo-americană, Abigail Rencheli, a cucerit medalia de aur la turneul din seria ITF la dublu. În finală, împreună cu tenismena estoniană, Ingrid Neel, Abigail Rencheli a dispus de duetul american format din Anastasia Goncharova și Madison Tattini, cu scorul de 6-3, 6-2, scrie IPN. În cadrul turneul desfășurat la Daytona Beach, Florida, SUA, duetul moldo-estonian […] Articolul Aur pentru Abigail Rencheli! Tenismena moldo-americană triumfă la dublu în ITF apare prima dată în SafeNews.
11:40
Uniunea Europeană avansează rapid către o înăsprire a politicii migraţiei, în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte # SafeNews
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe luni o înăsprire dură a politicii migraţiei şi să valideze conceptul de ”huburi de întoarcere” a migranţilor – în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte -, relatează AFP. Miniştrii de Interne ai statelor membre UE, reuniţi la Bruxelles, urmează să se […] Articolul Uniunea Europeană avansează rapid către o înăsprire a politicii migraţiei, în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte apare prima dată în SafeNews.
11:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat raportul săptămânal privind activitățile de prevenire și combatere a corupției, precum și cele de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Astfel, în perioada respectivă, 7 persoane, printre care patru funcționari publici din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău și trei agenți economici, au fost reținute pentru […] Articolul Sinteza săptămânii CNA: 8 rețineri și sechestru pe avere de milioane apare prima dată în SafeNews.
11:00
Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din Rada Supremă a Ucrainei, Oleksandr Merejko, a respins afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu ar fi citit planul de pace propus de partea americană. Merejko a declarat pentru Sky News că este „cel puțin surprins” de aceste afirmații, subliniind că Zelenski este […] Articolul Lider ucrainean respinge afirmațiile lui Trump: Zelenski a citit planul de pace apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO | Tentativă de transport ilicit de valută, stopată pe Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
Funcționarii postului vamal de pe Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au dejucat o tentativă de transportare ilegală a unei sume importante de bani în valută străină. Incidentul a avut loc în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor îmbarcați pentru cursa Chișinău – Paris. În bagajele unui […] Articolul FOTO | Tentativă de transport ilicit de valută, stopată pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:50
Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova este ținta unei campanii agresive de manipulare” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment privind pericolele care amenință presa liberă și democrația, în cadrul Forumului Mass-Media 2025. Șefa statului a declarat că bătălia pentru viitorul democratic al țării nu se va purta doar în instituții și la urne, ci mai ales în spațiul informațional, tot mai afectat de manipulare și […] Articolul Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova este ținta unei campanii agresive de manipulare” apare prima dată în SafeNews.
10:50
OPINIE | Vlad Filat critică bugetul 2026: „Creștere record a investițiilor, dar doar pe hârtie” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat critică dur proiectul bugetului pentru 2026, acuzând Guvernul că prezintă artificial o creștere record a investițiilor capitale. Într-o postare publică, acesta afirmă că majorarea de peste 45% anunțată de autorități ar fi „o manipulare construită pe tăieri masive din alte domenii”. Potrivit lui Filat, creșterea investițiilor ar fi obținută prin reducerea […] Articolul OPINIE | Vlad Filat critică bugetul 2026: „Creștere record a investițiilor, dar doar pe hârtie” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos, […] Articolul 11 mii de pliculețe de ceai neconform, confiscate și distruse la Leușeni apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.