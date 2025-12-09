Fermierii greci blochează frontierele, aeroporturile şi drumurile în semn de protest faţă de întârzierea plăţilor UE

10:20

Cinci elevi ai liceului sportiv din Comrat, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați într-un dosar penal pentru acțiuni cu caracter sexual asupra unui coleg. Incidentul a avut loc în seara de 22 noiembrie, în căminul instituției. Potrivit surselor SafeNews.md din grup au făcut parte trei adolescenți de 15 ani, doi de 16 […]