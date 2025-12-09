Rusia propune o nouă medalie pentru eforturile eroice de recuperare a cadavrelor din zonele de conflict

Ziarul National, 9 decembrie 2025 05:30

Ministerul Apărării din Rusia a propus introducerea unei medalii pentru militarii și civilii care participă la recuperarea cadavrelor din zonele de...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 2 ore
05:30
Acum 4 ore
04:30
Japonia refuză propunerea UE de a sprijini Ucraina cu active rusești, SUA își reduc implicarea financiară Ziarul National
Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura inițiativei de a folosi activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina....
Acum 6 ore
01:30
Rusia în centrul atenției: patru soldați condamnați pentru uciderea lui Russell „Texas” Bentley, susținător american al Kremlinului, într-un caz care stârnește furie și rușine Ziarul National
Un tribunal din regiunea Donețk, ocupată de Rusia, a condamnat luni patru militari ruși pentru torturarea și uciderea lui Russell Bentley, un cetăț...
Acum 8 ore
22:45
Zelenski: Întâlnirile de la Londra aduc un mic pas spre pace și presiune economică sporită asupra Rusiei. Președintele ucrainean continuă discuțiile cruciale la Bruxelles cu liderii NATO și UE. Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile avute luni la Downing Street cu premierul britanic, Keir Starmer, președintele fra...
22:45
Condamnări în Franța pentru fraudă cu TVA: Un administrator român și complicii săi au prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de euro prin vânzarea ilegală de vehicule luxoase. Ziarul National
Patru persoane, printre care un administrator al unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare. Aceste...
Acum 12 ore
21:45
Vreme capricioasă în Republica Moldova - 09.12.2025 Ziarul National
În Republica Moldova se anunță schimbări semnificative ale vremii pentru ziua de marți, 9 decembrie 2025. Se va înregistra o mică scădere a tempera...
21:45
Ucraineni reținuți în Polonia cu echipament de hacking: Suspiciuni de spionaj și infracțiuni informatice în Varșovia Ziarul National
Trei bărbați ucraineni, opriți la Varșovia, aveau în posesia lor echipamente de hacking. Aceștia au fost acuzați de infracțiuni legate de apărarea ...
18:45
Starmer găzduiește discuții cruciale la Londra cu Zelenski, Merz și Macron privind criza din Ucraina și negocierile americane Ziarul National
Premierul britanic, Keir Starmer, a avut luni întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe scările celebrului număr 10 de pe Downing ...
18:45
Universitățile din Moldova adoptează instrumente europene pentru ghidare în carieră în cadrul unui seminar național Ziarul National
Mai multi consilieri universitari si specialisti in orientare profesionala din cadrul instituțiilor de invațământ superior din țară au luat parte, ...
18:45
Consultări finale în curs: Comisia de licitații SER publică documentația pentru feedback înainte de lansarea licitației oficiale Ziarul National
Comisia de licitații, formată prin Dispoziția Guvernului nr. 176/2025, s-a reunit pentru prima dată la data de 8 decembrie 2025. A fost discutat pr...
17:45
Elon Musk provoacă furie în Europa: Milionarul cere desființarea UE după o amendă usturătoare Ziarul National
Comisia Europeană (CE) a reacționat dur luni, criticând "declarațiile total nebune" ale lui Elon Musk. Aceste critici vin în contextul în care Musk...
17:45
Întâlnire cheie între Ministerul Energiei și experții FMI la Chișinău: Sectorul energetic și pregătirile de iarnă în prim-plan Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Vizita delegației FMI are loc...
Acum 24 ore
16:45
Milioane de lei în sprijinul agriculturii: AIPA aprobă fonduri substanțiale pentru subvenții în noiembrie 2025 Ziarul National
8 decembrie 2025, Chișinău - În noiembrie 2025, au fost aprobate cereri de subvenții totale de 8,10 milioane de lei, destinate agricultorilor și in...
15:30
Ministerul Educației lucrează la soluții pentru îmbunătățirea performanței elevilor la limba română în școlile alolingve Ziarul National
Peste 80 de reprezentanți ai Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, directori de instituții și profesori de limba și literatu...
14:30
ONU lansează un apel umanitar pentru 2026, denunțând brutalitatea și indiferența globală față de suferințele umanității Ziarul National
ONU critică "apatiea" globală față de suferințele a milioane de oameni și face un apel umanitar pentru relansarea finanțării reduse, aflată în decl...
13:30
UE se pregătește să înăsprească politica de migrație pe fondul presiunilor politice, în ciuda scepticismului Franței și Spaniei Ziarul National
Cei 27 de membri ai Uniunii Europene urmează să dea undă verde luni unui plan mai dur privind politica migrației, care include conceptul de "huburi...
13:30
Maia Sandu îndeamnă la solidaritate între presă și instituții pentru apărarea democrației în fața manipulării Ziarul National
Astăzi, Maia Sandu, șefa statului, a participat la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți din presa, e...
10:15
Justiția lovește dur: șofer beat, fără permis, rămâne fără mașină și se îndreaptă spre închisoare! Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recentă a inst...
10:15
Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de un milion de lei prin metoda „rudă implicată în accident” în Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost declarat vinovat pentru comiterea ...
09:15
Horoscopul zilei 08.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecO zi inspirată aduce idei noi și soluții neobișnuite la problemele tale cotidiene. Fii deschis la colaborări și discută-ți planurile cu c...
08:15
Zelenski își consolidează sprijinul european în fața criticilor lui Trump asupra planului de pace pentru Ucraina Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească la Londra, luni, cu liderii europeni Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedric...
07:15
Trump îl critică pe Zelenski pentru ignorarea planului de pace al SUA pentru Ucraina Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a criticat duminică seara pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru că „nu a citit propunerea” de pace...
Ieri
03:15
Liberalii câștigă bătălia pentru Primăria Bucureștiului, înfrângând extrema dreaptă și consolidând poziția coaliției pro-europene Ziarul National
Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan un avantaj important într-o coaliție...
7 decembrie 2025
21:15
Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex Ziarul National
Kremlinul a salutat recent noua strategie de securitate națională elaborată de președintele american Donald Trump. Această strategie este, conform ...
19:15
Ghid meteo pentru Republica Moldova: 8-14 decembrie 2025 Ziarul National
În Republica Moldova, săptămâna viitoare va fi marcată de cer predominant noros, cu temperaturi moderate și posibile intervale parțial noros. Vom s...
18:15
Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară Ziarul National
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a afirmat fiul său cel mare într-o conferință din Orientul Mijlociu.În cadrul unui discurs...
13:15
SUA și Rusia aproape de un acord istoric pentru pace în Ucraina: Viitorul Donbasului și centrala Zaporojie, ultimele obstacole Ziarul National
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a afirmat că un acord pentru terminarea conflictului din Ucraina este „foa...
Mai mult de 2 zile în urmă
06:00
UE și G7 pregătesc interdicția serviciilor maritime pentru exporturile petroliere ale Rusiei, înlocuind plafonul de preț pentru a reduce veniturile de război ale Moscovei Ziarul National
Ţările G7 şi Uniunea Europeană discută înlocuirea plafonului de preţ pentru petrolul rusesc cu o interdicţie totală asupra serviciilor maritime fol...
02:00
Hamas pregătit să cedeze armele cu condiția retragerii armatei israeliene din Fâșia Gaza Ziarul National
Hamas a anunțat recent că este dispus să predea armele din Fâșia Gaza unei autorități palestiniene care guvernează teritoriul, cu condiția încetări...
6 decembrie 2025
22:00
Zelenski și trimisul special american discută despre pași concreți pentru pacea durabilă în Ucraina Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a avut o discuție telefonică detaliată și „substanțială” cu trimisul special al preș...
21:00
Schimbări ușoare în vremea din Republica Moldova pe 07.12.2025 Ziarul National
Pentru data de 7 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o ușoară creștere a temperaturilor, observabilă în intervalele de prânz. Valorile...
19:45
Macron discută la Londra cu Zelenski și liderii europeni despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va merge luni la Londra. Acolo se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precu...
19:45
R. Moldova solicită sprijin energetic din România după atacurile asupra infrastructurii din Odesa Ziarul National
Moldelectrica, operatorul care gestionează sistemul de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că atacurile ruseșt...
16:15
Ucraina, lovită de atacuri masive cu drone și rachete rusești: milioane de oameni fără căldură și apă Ziarul National
Atacuri ruseşti masive asupra infrastructurilor ucrainene, cu precădere asupra instalaţiilor energetice, au lăsat numeroase gospodării fără încălzi...
14:00
PREMIU // North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România Ziarul National
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the ...
11:15
Prezența submarinelor rusești în Marea Baltică devine rutină pentru marina suedeză: Un nou submarin Kilo construit anual de Moscova atenționează Suedia asupra riscurilor emergente din regiune Ziarul National
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale. Aceasta se pregătește pentr...
09:15
Atac nocturn cu rachete și drone în Kiev: Trei răniți și pagube semnificative Ziarul National
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acest incident este pa...
09:15
Horoscopul zilei 06.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEnergia creativă atinge un punct culminant și îți oferă oportunități nesperate. Fii atent la detalii și nu te teme să explorezi noi idei....
08:15
Protecția reactorului de la Cernobîl grav afectată de un atac cu dronă Ziarul National
Protecția principală a reactorului avariat de la centrala nucleară din Cernobîl, Ucraina, este acum compromisă. O dronă a provocat daune semnificat...
08:15
Vaccinurile cu ARN mesager anti-Covid demonstrează siguranță pe termen lung în Franța, conform unui studiu amplu Ziarul National
Vaccinurile anti-Covid nu au determinat o creștere a mortalității în Franța de la lansarea lor la începutul anului 2020, conform unui studiu care c...
5 decembrie 2025
22:15
NATO își consolidează prezența în nord prin integrarea țărilor nordice sub comanda Norfolk din SUA Ziarul National
NATO urmează să integreze săptămâna aceasta țările nordice sub comanda Forței Comune Norfolk din SUA. Acest pas vizează îmbunătățirea securității t...
22:15
Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în ciuda presiunilor americane de a reduce importurile de petrol rusesc Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a accentuat disponibilitatea Moscovei de a asigura "livrări neîntrerupte de combustibil" către India, în ciuda pres...
21:15
Temperaturi scăzute și nori deasupra Republicii Moldova - 6 decembrie 2025 Ziarul National
6 decembrie 2025 va aduce o răcire semnificativă față de ziua precedentă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Diferențe de temperatură de p...
18:15
MAIA ia măsuri ferme împotriva abuzului termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” creează tot mai mari probleme pe piață. Consumatorii sunt fr...
18:15
Moldova lansează o strategie inovatoare pentru creșterea exporturilor de struguri: investiții masive și adaptare climatică în prim-plan Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare...
17:15
Un general american asigură că securitatea Europei nu este amenințată de reducerea trupelor SUA pe continent Ziarul National
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich. El este comandantu...
17:15
Moldova face pași importanți în integrarea europeană a infrastructurii de transport Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la cea de-a noua reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), un ...
16:15
SUA cere Europei să-și asume apărarea până în 2027: Risc de retragere din coordonarea NATO dacă nu se îndeplinește termenul Ziarul National
Statele Unite și-au propus ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO. Această solicitare a fost t...
14:15
VIDEO // Cartierul „Satul German”, MODEL în ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi. Dezvoltatorul a investit toamna această peste 8 000 000 de lei, pentru ca locuitorii să aibă parte de un ecosistem armonios și UNIC în R. Moldova Ziarul National
Cartierul „Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 000 000...
14:00
Trump își anunță planurile pentru o Americă dominantă în emisfera vestică, cu critici la adresa Europei și un rol redus pentru Rusia și China Ziarul National
Noua strategie de securitate națională a fostului președinte Donald Trump, lansată recent de Casa Albă fără mult tam-tam, conține cuvinte aspre la ...
