Japonia refuză propunerea UE de a sprijini Ucraina cu active rusești, SUA își reduc implicarea financiară
Ziarul National, 9 decembrie 2025 04:30
Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura inițiativei de a folosi activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina....
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
04:30
Japonia refuză propunerea UE de a sprijini Ucraina cu active rusești, SUA își reduc implicarea financiară # Ziarul National
Japonia a respins propunerea Uniunii Europene de a se alătura inițiativei de a folosi activele înghețate ale statului rus pentru a finanța Ucraina....
Acum 4 ore
01:30
Rusia în centrul atenției: patru soldați condamnați pentru uciderea lui Russell „Texas” Bentley, susținător american al Kremlinului, într-un caz care stârnește furie și rușine # Ziarul National
Un tribunal din regiunea Donețk, ocupată de Rusia, a condamnat luni patru militari ruși pentru torturarea și uciderea lui Russell Bentley, un cetăț...
Acum 8 ore
22:45
Zelenski: Întâlnirile de la Londra aduc un mic pas spre pace și presiune economică sporită asupra Rusiei. Președintele ucrainean continuă discuțiile cruciale la Bruxelles cu liderii NATO și UE. # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris discuțiile avute luni la Downing Street cu premierul britanic, Keir Starmer, președintele fra...
22:45
Condamnări în Franța pentru fraudă cu TVA: Un administrator român și complicii săi au prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de euro prin vânzarea ilegală de vehicule luxoase. # Ziarul National
Patru persoane, printre care un administrator al unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare. Aceste...
21:45
În Republica Moldova se anunță schimbări semnificative ale vremii pentru ziua de marți, 9 decembrie 2025. Se va înregistra o mică scădere a tempera...
21:45
Ucraineni reținuți în Polonia cu echipament de hacking: Suspiciuni de spionaj și infracțiuni informatice în Varșovia # Ziarul National
Trei bărbați ucraineni, opriți la Varșovia, aveau în posesia lor echipamente de hacking. Aceștia au fost acuzați de infracțiuni legate de apărarea ...
Acum 12 ore
18:45
Starmer găzduiește discuții cruciale la Londra cu Zelenski, Merz și Macron privind criza din Ucraina și negocierile americane # Ziarul National
Premierul britanic, Keir Starmer, a avut luni întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe scările celebrului număr 10 de pe Downing ...
18:45
Universitățile din Moldova adoptează instrumente europene pentru ghidare în carieră în cadrul unui seminar național # Ziarul National
Mai multi consilieri universitari si specialisti in orientare profesionala din cadrul instituțiilor de invațământ superior din țară au luat parte, ...
18:45
Consultări finale în curs: Comisia de licitații SER publică documentația pentru feedback înainte de lansarea licitației oficiale # Ziarul National
Comisia de licitații, formată prin Dispoziția Guvernului nr. 176/2025, s-a reunit pentru prima dată la data de 8 decembrie 2025. A fost discutat pr...
17:45
Elon Musk provoacă furie în Europa: Milionarul cere desființarea UE după o amendă usturătoare # Ziarul National
Comisia Europeană (CE) a reacționat dur luni, criticând "declarațiile total nebune" ale lui Elon Musk. Aceste critici vin în contextul în care Musk...
17:45
Întâlnire cheie între Ministerul Energiei și experții FMI la Chișinău: Sectorul energetic și pregătirile de iarnă în prim-plan # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu misiunea Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Vizita delegației FMI are loc...
16:45
Milioane de lei în sprijinul agriculturii: AIPA aprobă fonduri substanțiale pentru subvenții în noiembrie 2025 # Ziarul National
8 decembrie 2025, Chișinău - În noiembrie 2025, au fost aprobate cereri de subvenții totale de 8,10 milioane de lei, destinate agricultorilor și in...
Acum 24 ore
15:30
Ministerul Educației lucrează la soluții pentru îmbunătățirea performanței elevilor la limba română în școlile alolingve # Ziarul National
Peste 80 de reprezentanți ai Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, directori de instituții și profesori de limba și literatu...
14:30
ONU lansează un apel umanitar pentru 2026, denunțând brutalitatea și indiferența globală față de suferințele umanității # Ziarul National
ONU critică "apatiea" globală față de suferințele a milioane de oameni și face un apel umanitar pentru relansarea finanțării reduse, aflată în decl...
13:30
UE se pregătește să înăsprească politica de migrație pe fondul presiunilor politice, în ciuda scepticismului Franței și Spaniei # Ziarul National
Cei 27 de membri ai Uniunii Europene urmează să dea undă verde luni unui plan mai dur privind politica migrației, care include conceptul de "huburi...
13:30
Maia Sandu îndeamnă la solidaritate între presă și instituții pentru apărarea democrației în fața manipulării # Ziarul National
Astăzi, Maia Sandu, șefa statului, a participat la cea de-a zecea ediție a Forumului Mass-Media, alături de peste 150 de reprezentanți din presa, e...
10:15
Justiția lovește dur: șofer beat, fără permis, rămâne fără mașină și se îndreaptă spre închisoare! # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat că, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recentă a inst...
10:15
Tânăr condamnat la închisoare pentru escrocherii de un milion de lei prin metoda „rudă implicată în accident” în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost declarat vinovat pentru comiterea ...
09:15
♈️ BerbecO zi inspirată aduce idei noi și soluții neobișnuite la problemele tale cotidiene. Fii deschis la colaborări și discută-ți planurile cu c...
08:15
Zelenski își consolidează sprijinul european în fața criticilor lui Trump asupra planului de pace pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească la Londra, luni, cu liderii europeni Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedric...
07:15
Trump îl critică pe Zelenski pentru ignorarea planului de pace al SUA pentru Ucraina # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a criticat duminică seara pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru că „nu a citit propunerea” de pace...
Ieri
03:15
Liberalii câștigă bătălia pentru Primăria Bucureștiului, înfrângând extrema dreaptă și consolidând poziția coaliției pro-europene # Ziarul National
Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i prim-ministrului Ilie Bolojan un avantaj important într-o coaliție...
7 decembrie 2025
21:15
Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex # Ziarul National
Kremlinul a salutat recent noua strategie de securitate națională elaborată de președintele american Donald Trump. Această strategie este, conform ...
19:15
În Republica Moldova, săptămâna viitoare va fi marcată de cer predominant noros, cu temperaturi moderate și posibile intervale parțial noros. Vom s...
18:15
Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară # Ziarul National
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a afirmat fiul său cel mare într-o conferință din Orientul Mijlociu.În cadrul unui discurs...
13:15
SUA și Rusia aproape de un acord istoric pentru pace în Ucraina: Viitorul Donbasului și centrala Zaporojie, ultimele obstacole # Ziarul National
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a afirmat că un acord pentru terminarea conflictului din Ucraina este „foa...
06:00
UE și G7 pregătesc interdicția serviciilor maritime pentru exporturile petroliere ale Rusiei, înlocuind plafonul de preț pentru a reduce veniturile de război ale Moscovei # Ziarul National
Ţările G7 şi Uniunea Europeană discută înlocuirea plafonului de preţ pentru petrolul rusesc cu o interdicţie totală asupra serviciilor maritime fol...
Mai mult de 2 zile în urmă
02:00
Hamas pregătit să cedeze armele cu condiția retragerii armatei israeliene din Fâșia Gaza # Ziarul National
Hamas a anunțat recent că este dispus să predea armele din Fâșia Gaza unei autorități palestiniene care guvernează teritoriul, cu condiția încetări...
6 decembrie 2025
22:00
Zelenski și trimisul special american discută despre pași concreți pentru pacea durabilă în Ucraina # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a avut o discuție telefonică detaliată și „substanțială” cu trimisul special al preș...
21:00
Pentru data de 7 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o ușoară creștere a temperaturilor, observabilă în intervalele de prânz. Valorile...
19:45
Macron discută la Londra cu Zelenski și liderii europeni despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va merge luni la Londra. Acolo se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precu...
19:45
R. Moldova solicită sprijin energetic din România după atacurile asupra infrastructurii din Odesa # Ziarul National
Moldelectrica, operatorul care gestionează sistemul de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că atacurile ruseșt...
16:15
Ucraina, lovită de atacuri masive cu drone și rachete rusești: milioane de oameni fără căldură și apă # Ziarul National
Atacuri ruseşti masive asupra infrastructurilor ucrainene, cu precădere asupra instalaţiilor energetice, au lăsat numeroase gospodării fără încălzi...
14:00
PREMIU // North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Ziarul National
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the ...
11:15
Prezența submarinelor rusești în Marea Baltică devine rutină pentru marina suedeză: Un nou submarin Kilo construit anual de Moscova atenționează Suedia asupra riscurilor emergente din regiune # Ziarul National
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat șeful operațiunilor sale. Aceasta se pregătește pentr...
09:15
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acest incident este pa...
09:15
♈️ BerbecEnergia creativă atinge un punct culminant și îți oferă oportunități nesperate. Fii atent la detalii și nu te teme să explorezi noi idei....
08:15
Protecția principală a reactorului avariat de la centrala nucleară din Cernobîl, Ucraina, este acum compromisă. O dronă a provocat daune semnificat...
08:15
Vaccinurile cu ARN mesager anti-Covid demonstrează siguranță pe termen lung în Franța, conform unui studiu amplu # Ziarul National
Vaccinurile anti-Covid nu au determinat o creștere a mortalității în Franța de la lansarea lor la începutul anului 2020, conform unui studiu care c...
5 decembrie 2025
22:15
NATO își consolidează prezența în nord prin integrarea țărilor nordice sub comanda Norfolk din SUA # Ziarul National
NATO urmează să integreze săptămâna aceasta țările nordice sub comanda Forței Comune Norfolk din SUA. Acest pas vizează îmbunătățirea securității t...
22:15
Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în ciuda presiunilor americane de a reduce importurile de petrol rusesc # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a accentuat disponibilitatea Moscovei de a asigura "livrări neîntrerupte de combustibil" către India, în ciuda pres...
21:15
6 decembrie 2025 va aduce o răcire semnificativă față de ziua precedentă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Diferențe de temperatură de p...
18:15
MAIA ia măsuri ferme împotriva abuzului termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” creează tot mai mari probleme pe piață. Consumatorii sunt fr...
18:15
Moldova lansează o strategie inovatoare pentru creșterea exporturilor de struguri: investiții masive și adaptare climatică în prim-plan # Ziarul National
5 decembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare...
17:15
Un general american asigură că securitatea Europei nu este amenințată de reducerea trupelor SUA pe continent # Ziarul National
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich. El este comandantu...
17:15
Moldova face pași importanți în integrarea europeană a infrastructurii de transport # Ziarul National
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a participat astăzi la cea de-a noua reuniune a Consiliului Ministerial al Comunității Transporturilor (TCT), un ...
16:15
SUA cere Europei să-și asume apărarea până în 2027: Risc de retragere din coordonarea NATO dacă nu se îndeplinește termenul # Ziarul National
Statele Unite și-au propus ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO. Această solicitare a fost t...
14:15
VIDEO // Cartierul „Satul German”, MODEL în ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi. Dezvoltatorul a investit toamna această peste 8 000 000 de lei, pentru ca locuitorii să aibă parte de un ecosistem armonios și UNIC în R. Moldova # Ziarul National
Cartierul „Satul German” a încheiat recent campania de înverzire din această toamnă și anunță că, până în prezent, a investit peste 8 000 000...
14:00
Trump își anunță planurile pentru o Americă dominantă în emisfera vestică, cu critici la adresa Europei și un rol redus pentru Rusia și China # Ziarul National
Noua strategie de securitate națională a fostului președinte Donald Trump, lansată recent de Casa Albă fără mult tam-tam, conține cuvinte aspre la ...
14:00
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării lansează analiza OCDE asupra politicii investiționale în Moldova # Ziarul National
În cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut loc lansarea proiectului pentru realizarea unei analize a Politicii Investițio...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.