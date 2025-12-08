Forumul de Integrare Europeană 2025: Moldova accelerează, dar are nevoie de consens și coeziune. Reforma administrativă – veriga lipsă din drumul către UE?
Republica Moldova speră să deschidă negocierile de aderare până la finalul anului, iar cea de-a XI-a ediție a Forumului de Integrare Europeană – considerat de mulți cel mai important reper anual pentru „verificarea pulsului” integrării – a evidențiat încă o dată că fereastra europeană este deschisă, iar ritmul reformelor rămâne ridicat. Totuși, discuțiile au scos în prim-plan o vulnerabilitate-cheie: fără consens intern și fără coeziune socială, ritmul nu poate fi susținut.
• • •
În weekend, Ucraina a fost bombardată din nou de Federația Rusă. Armata Rusă a lovit sistemul energetic ucrainean, iar din cauza asta a fost afectat și sistemul energetic din Republica Moldova. Pentru a nu rămâne fără curent, Chișinăul a fost nevoit să apeleze de urgență la România. Cum anume? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova a evitat cu ajutorul României un blackout, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean # RFI
Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un blackout în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean în regiunea Odesa. Un nod regional a fost scos din funcțiune, ceea ce a afectat și sistemul energetic din Republica Moldova. Chișinăul a cerut României ajutor de avarie. Autoritățile cer populației să consume responsabil, în special în orele de vârf, pentru a nu suprasolicita rețelele, care sunt încărcate aproape de limita maximă. Riscul nu este încă depășit, reparațiile sistemului energetic în Ucraina vor dura câteva săptămâni. Detalii, de la jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Lipsită de garanțiile oferite de Alianța Nord-Atlantică, Republica Moldova își pune speranțele în aderarea rapidă la Uniunea Europeană, inclusiv ca formă de protecție în fața agresiunii ruse. Dar care sunt marile riscuri care stau în fața acestei țări și a noului ei guvern?
Săptămâna aceasta, RFI România s-a deplasat în Republica Moldova pentru o serie de interviuri înregistrate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, capitala țării. Ne-am întâlnit acolo cu filologul Carolina Dodu-Savca și jurnalista Nata Albot pentru un interviu comun despre țara lor, orașul lor, speranțele lor.
Republica Moldova trece printr-un moment cheie al parcursului său european, marcat de deschiderea noilor clustere de negociere cu UE, consolidarea rezilienței în fața atacurilor hibride și adâncirea cooperării cu România în domeniile energiei, securității și educației. Despre ritmul reformelor de la Chișinău, rolul Bucureștiului în susținerea integrării europene, modernizarea armatei și protejarea identității românești de pe ambele maluri ale Prutului, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, vorbește într-un interviu acordat Moldova Zoom.
Moldova a cerut României „ajutor de avarie” după ce bombardamentele rusești au țintit infrastructura energetică din sudul Ucrainei # RFI
Sistemul energetic al Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit unui anunț făcut sâmbătă de Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune sunt aproape de capacitatea maximă. Astfel, Moldoelectrica a solicitat României energie de avarie, pentru a stabiliza rețeaua și de a preveni eventuale suprasarcini.
R.Moldova: Dronă plimbată prin sat, Guvernul crește investițiile prin Bugetul pe 2026 și o nouă strategie pentru Transnistria # RFI
Pericolul dronelor nu pare să fie conștientizat de oamenii de rând din Republica Moldova. Ministerul de Interne avertizează: nu atingeți dronele găsite la sol, pot fi periculoase.
RFI România, postul în limba română al grupului France Médias Monde (cu sediul la București), a realizat miercuri, 3 decembrie, patru emisiuni speciale în Republica Moldova, în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Programul special, realizat cu public și difuzat între 3 și 9 decembrie, oferă o radiografie a situației Republicii Moldova în fața marilor sale provocări europene: procesul de aderare, economie, securitate și apărare.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu conducerea Radio France Internationale și Deutsche Welle despre combaterea manipulării informaționale # RFI
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Marie-Christine Saragosse, președinta grupului de presă France Médias Monde, și Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle, transmite Președinția Republicii Moldova.
Ediția de astăzi este dedicată integral discuțiilor cu experți de la Chișinău despre prezentul și viitorul Republicii Moldova.
„Majoritatea vorbitorilor de rusă merg la cursurile gratuite de limbă rămână, pe care Guvernul a început să le organizeze acum doi ani, pentru a da examenul de cetățenie sau pentru a se integra în societate. Dar sunt și cazuri excepționale - un cursant mai în vârstă mi-a spus că s-a născut în Siberia și nu a reușit să învețe limba română. «Măcar să mor în limba română», spunea el. A învățat foarte bine și acum vorbește fluent”, spune la RFI profesoara Violina Dănilă, invitată a emisiunii Moldova Zoom. Violina Dănilă este asistent universitar la Catedra de Limba Română și Filologie Romanică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și formatoare în cadrul programului național de studiere gratuită a limbii române, lansat acum doi ani de Guvernul Republicii Moldova. Un interviu realizat de corespondentul RFI în nordul Republicii Moldova, Dumitru Pelin.
Puțini mai știu că prima urbe care, în 1918, a votat pentru Unirea Basarabiei cu Țara, a fost orașul Bălți. Un adevăr istoric ce pare azi de domeniul fantasticului, dar care totodată explică de ce la Bălți procesul de rusificare din perioada sovietică a fost unul mai accentuat și cu efecte premeditate pe termen lung, încât și astăzi simțim consecințele. Totuși, spiritul românesc n-a dispărut fără urmă, la nord.
Când dronele trec granița, Moldova află prea târziu: Ultimele două incidente cu dronele rusești reaprind discuția despre un sistem de alertă similar RO-Alert din România (Reportaj) # RFI
În noaptea de 28 spre 29 noiembrie, Republica Moldova a trăit unul dintre cele mai tensionate momente de la începutul războiului din Ucraina. Două drone, identificate ca aparținând Rusiei, au traversat ilegal spațiul aerian al țării, determinând autoritățile să închidă temporar spațiul aerian pentru protejarea zborurilor civile. O măsură rară și un semnal al tensiunii care planează tot mai des deasupra Moldovei.
În fiecare an, în dimineața rece a zilei de 1 Decembrie, Alba Iulia se trezește altfel. Orașul în care România s-a născut ca stat modern își recapătă pulsul istoric. Dincolo de ceremonia oficială, parada militară și mulțimile care vin să sărbătorească Ziua Națională, există o tradiție care, an de an, aduce o altă lumină în Cetate, lumină tânără, venită „de peste Prut”. Este vorba despre inițiativa Federației Tinerilor Basarabeni care a pornit timid, din câteva organizații studențești, și care astăzi a devenit un fenomen emoționant: „Hora Unirii jucată de tinerii basarabeni”. Anul acesta nu a fost o excepție – peste 250 de studenți de la Cluj, București, Iași, Brașov, Galați, Oradea și Timișoara s-au adunat la Cetatea de la Alba Iulia.
În timp ce România își sărbătorea Ziua Națională, la Tiraspol se anunțau rezultatele unor așa-zise alegeri în Sovietul Suprem. Alegerile nu sunt recunoscute de nimeni, așa că nu au venit observatori internaționali. Doar câțiva deputați ruși au lăudat „standardele democrației” din regiunea separatistă, asta deși nu există concurență electorală, iar organizarea campaniei este complet ilegală. Mai multe ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Sărbătorirea Marii Uniri, Șor se retrage din politica moldovenească și alegeri ilegale în Transnistria # RFI
Invitata emisiunii este profesoara Violina Dănilă, asistentă universitară la Catedra de Limba Română a Universității „Alecu Russo” din Bălți. Aceasta ne vorbește despre ce îi motivează pe vorbitorii de rusă de la Bălți să învețe limba română. Un interviu realizat de Dumitru Pelin.
Ilan Șor se retrage, Moscova se pregătește de un război hibrid de uzură împotriva ideii pro-europene # RFI
Oligarhul fugar la Moscova, Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, anunță că își închide ceea ce numește „proiecte sociale” în Republica Moldova și își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali pe care i-a promovat, invocând blocarea finanțărilor de către guvernare. De cealaltă parte, guvernarea afirmă că procesele penale împotriva lui Ilan Șor și a acoliților lui vor continua, iar experții atrag atenția că ceea ce Șor numește „proiecte sociale” sunt de fapt scheme de corupere a alegătorilor, care au devenit neinteresante după ce Moscova a pierdut trei ture de alegeri în Republica Moldova. Rusia nu renunță, însă, la Republica Moldova, atrag atenția experții, ci doar își schimbă tehnicile.
Drumul către Europa: după un scrutin major, Republica Moldova se pregătește să înceapă negocierile de aderare. Care sunt mizele?
Maia Sandu, de Ziua Națională a României: Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia # RFI
De Ziua Națională a României, președinta R.Moldova, Maia Sandu, i-a felicitat pe toți românii declarând că ”datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”. Au venit cu mesaje de felicitare pentru românii de pretutindeni și premierul Alexandru Munteanu, dar și speakerul moldovean, Igor Grosu.
Chișinău: Două zboruri, redirecționate spre Bacău, noaptea trecută, din cauza a două drone. Spațiul aerian al R.Moldova a fost închis temporar # RFI
Ministerul Afacerilor Interne al R.Moldova anunță că, două zboruri au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău, noaptea trecută, iar spațiul aerian a fost închis temporar timp de aproximativ o oră, în intervalul 22:43 – 23:53,”ca măsură de urgență după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică”.
Chișinăul retrage cetățenia încă la cinci militari din GOTR, unitate militară rusă dislocată ilegal în regiunea transnistreană - al doilea caz din acest an # RFI
Pentru a doua oară în 2025, Președinția a retras cetățenia unor persoane active în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană. După un prim caz în iulie — când cinci bărbați au rămas fără cetățenie pentru că s-au înrolat voluntar în structuri militare ruse dislocate ilegal — alte cinci persoane pierd acum cetățenia Moldovei, după ce autoritățile au constatat că aceasta a fost obținută prin încălcarea procedurilor legale.
Autonomia Găgăuză, între blocaj și speranța unei soluții: „Trăim ca fără părinți, fără bașcan.” (Reportaj) # RFI
În ultimele luni, atenția mediatică s-a concentrat asupra crizei politice din Găgăuzia, sudul autonom al Republicii Moldova. Blocajul instituțional este profund: legislativul local nu mai funcționează, iar bașcana (șeful executiv al autonomiei Găgăuziei) Evghenia Guțul se află în detenție, condamnată la șapte ani pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale. Regiunea a ajuns, de facto, sub influența oligarhului fugar Ilan Șor, iar cumpărarea alegătorilor a consolidat controlul său asupra autonomiei. Localnicii privesc cu reticență politica: unii speră la revenirea bașcanei, alții sunt dezinteresați sau dezamăgiți. Tinerii se declară neimplicați, iar persoanele mai în vârstă așteaptă cu speranță reluarea alegerilor. În acest context, Chișinăul și experții încearcă să răspundă la două întrebări cruciale: când vor fi organizate noile alegeri și cum poate fi limitată influența Moscovei asupra procesului electoral.
Informația despre descoperirea unui arsenal militar într-un camion la vama dintre Republica Moldova și România este folosită deja la Moscova. Purtătoarea de cuvât a ministerului rus de Externe acuză Republica Moldova de trafic de arme. Ce spune Maria Zaharova, aflați de la Vitalie Cojocari, jurnalist Euronews România, în „Cronica lui Vitalie”.
Opoziția contestă autenticitatea dronei căzute în R.Moldova, iar Președinția retrage cetățenia a cinci militari din Transnistria # RFI
Discuții aprinse în Parlamentul de la Chișinău pe marginea incidentului cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone rusești. Cele mai multe discuții au vizat drona de tip Gerbera, care a aterizat aproape intactă pe acoperișul unei case din nordul țării, fără să provoace pagube. Veronica Gherbovețchi a discutat cu mai mulți parlamentari de la Chișinău.
În contextul schimbărilor climatice din ultima perioadă, tot mai mulți agricultori din Republica Moldova caută alternative pe termen lung la culturile tradiționale, iar alunul este printre cele mai atractive opțiuni. Chiar dacă prima roadă se lasă așteptată opt-nouă ani, antreprenorii care au ales să facă o asemenea investiție încep deja să vadă rezultatele. Cererea este în creștere, iar un alt avantaj e că tot ce oferă alunul poate fi valorificat. Coaja este transformată în cărbune pentru filtrarea apei, iar lemnul care rămâne după curățarea livezilor e folosit la încălzire.
Republica Moldova este astăzi unul dintre cele mai citate exemple de reziliență în fața atacurilor hibride. O concluzie împărtășită de experți, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile nu doar din Europa, ci și din Georgia, Armenia sau Belarus, țări care știu din propriile experiențe ce înseamnă să lupți pentru suveranitate în fața dezinformării rusești.
La Chișinău, drona rusească intrată ilegal în Republica Moldova a fost pusă pe scările ministerului de Externe. Asta ca să fie văzută de ambasadorul rus chemat să i se înmâneze o notă de protest. În ciuda dronei de lângă el, Oleg Ozerov a ținut un discurs în care a promovat toate teoriile conspiraționiste din social media. A venit și cu ceva nou. Ce anume? Ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ambasadorul rus a fost pus față în față cu drona rusească căzută în R.Moldova, expusă pe scările Ministerului de Externe # RFI
Drona rusească intrată marți în Republica Moldova și căzută pe acoperișul unei locuințe a fost pusă pe scările Ministerului de Externe, ca să fie văzută de ambasadorul rus chemat să i se înmâneze o notă de protest. Incursiunile dronelor rusești în spațiul României și al Republicii Moldova fac parte dintr-o strategie de testare a reacțiilor militare și politice, nu dintr-o escaladare, spune invitatul de astăzi la Moldova Zoom, analistul militar Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei.
Chișinău: Audieri parlamentare privind dosarul contrabandei cu muniții.”Autoritățile moldovene și române vor destructurarea întregii grupări” # RFI
La Chișinău, Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat, miercuri, audieri legate de dosarul contrabandei cu muniții de la vama Leușeni-Albița. Autoritățile consideră necesară dotarea cu scanere de ultimă generație a punctelor de trecere a frontierei de pe segmentul ucrainean, dar și susținerea unor inițiative legislative care ar reglementa mai clar pedepsele pentru punerea în circulație a armamentului.
Politicienii proruși din Republica Moldova și mai multe canale propagandistice de Telegram au încercat să minimizeze incidentul cu o dronă căzută pe acoperișul unei locuințe din nordul Republicii Moldova, ironizând pe seama lui. Mesajul pare să fi ajuns la localnicii din satul Cuhureștii de Jos, unde a căzut drona, mai repede decât avertismentele autorităților. Locuitorii din sat fac glume pe seama incidentului, iar corespondenții noștri care au mers în localitate nu au găsit săteni care să fi luat pericolul în serios. Autoritățile au intervenit în regim de urgență pentru a evalua situația și a izola zona. Detalii în reportajul semnat de Denis Chirtoca și Cătălin Volconovici.
Mihai Mogîldea: „Este o încercare de a testa răspunsul autorităților. Incidentele se vor repeta”. Șase drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova # RFI
Incidentul de marți, 25 noiembrie, când șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, reprezintă una dintre cele mai tensionate situații de securitate din ultima perioadă. Deși populația s-a obișnuit cu riscurile unui război aflat în proximitate, un episod de asemenea amploare rămâne fără precedent și ridică întrebări serioase despre stabilitatea regională și intențiile Federației Ruse.
În Republica Moldova și în România din nou au intrat ilegal drone rusești. Din fericire, fără încărcătură cu explozibil. Despre cum reacționează autoritățile de la Chișinău în cazul unei drone rusești care intră ilegal în spațiul aerian al statului ne vorbește jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Europarlamentar francez: „Ne dorim ca R.Moldova și Ucraina să ni se alăture în construirea apărării comune europene” # RFI
Pentru a se proteja de incursiunile militare ale Rusiei, Republica Moldova ar trebui să devină parte a structurilor de apărare a Uniunii Europene, declară la Strasbourg, unde săptămâna aceasta are loc sesiunea Parlamentului European, europarlamentarul francez Bernard Guetta, membru al Comitetului pentru afaceri externe.
Incidentele cu dronele se vor mai repeta, fac parte din scenariul Moscovei de vulnerabilizare a țărilor vizate # RFI
Dronele care au pătruns ieri în spațiul aerian al Republicii Moldova și României relevă probleme grave de securitate și întrebări despre sinceritatea intențiilor Rusiei de a ajunge la o pace durabilă în regiune. Invitatul emisiunii este expertul Institutului pentru Politici și Reforma Europene, Mihai Mogîldea, cu care am discutat despre presiunile exercitate de Rusia asupra statelor din regiune și modul în care Republica Moldova ajunge tot mai des în centrul unor provocări hibride. Incidentele cu intrarea dronelor în spațiul aerian se vor mai repeta, avertizează expertul, acestea fac parte dintr-un scenariu bine gândit de Moscova de a vulnerabiliza țările pe care le vizează. Un interviu realizat de Ecaterina Tanasiiciuc.
R.Moldova: Șase drone în spațiul aerian, una căzută pe acoperișul unei case, și perspectivele de extindere a UE discutate la Strasbourg # RFI
Invitatul de astăzi al emisiunii Moldova Zoom este europarlamentarul Dan Barna; discutăm la Strasbourg, unde a început sesiunea Parlamentului European. Unul din subiectele actualei sesiuni este extinderea Uniunii Europene. Are nevoie Uniunea Europeană de această extindere? Are nevoie Republica Moldova și Ucraina de această extindere mai mult decât Uniunea Europeană? Care sunt acele soluții creative la care se gândește Europa pentru a depăși actualul blocaj în extindere?
O dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case din nordul R.Moldova. Alte cinci drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării # RFI
Șase drone au survolat ilegal, noaptea trecută, spațiul aerian al R.Moldova, iar una dintre drone a căzut pe casa unui paznic din raionul Florești, din nordul R.Moldova, în urma atacului masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Se întâmplă după ce săptămâna trecută, o altă dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării.
Președintele României a participat ieri online la reuniunea șefilor de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene. Au discutat, desigur, planul de pace american pentru Ucraina. Una din îngrijorările lui Nicușor Dan a fost Republica Moldova. De ce? Explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în ”Cronica lui Vitalie”.
Moscova începe să aplice modelul de influențare prin metode hibride testat în Republica Moldova și în Kârgâzstan, iar oligarhul fugar moldovean Ilan Șor pare să fi primit o nouă misiune de la Kremlin.
Parlamentul European discută suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliu și înghețarea fondurilor # RFI
Parlamentul European discută suspendarea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul European și înghețarea fondurilor, pe fundalul unor critici privind încălcarea statului de drept. Colegul nostru Theodor Vieru transmite de la Strasbourg:
Veneția este un oraș spectaculos, nu doar pentru că e o așezare pe apă, ci și datorită carnavalului organizat în fiecare an acolo, cunoscut în toată lumea. Puțini știu, însă, că o parte din măștile extravagante ce dau un farmec aparte evenimentului sunt confecționate într-un sat din nordul Republicii Moldova.
Dosarul contrabandei cu muniții: Trei suspecți, în arest. Audieri parlamentare. Expert: R.Moldova, ținta unei posibile operațiuni sub steag fals # RFI
În R.Moldova, trei suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul contrabandei cu muniții descoperite la vama Leușeni-Albița.”V-au aruncat oase, căutați carnea”, le-a spus jurnaliștilor directorul companiei de transport, în timp ce era escortat în sala de judecată. Între timp, reprezentanții instituțiilor de forță sunt așteptați, pe 26 noiembrie, la Parlament, pentru a fi audiați în Comisia pentru securitate națională. Expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru, susține că, de fapt, R.Moldova este ținta unei posibile operațiuni sub steag fals.
Republica Moldova este în plin scandal din cauza unor lansatoare de rachete și alt armament pe care vameșii români le-au descoperit într-un camion moldovenesc. Vameșii moldoveni sunt acuzați că încărcătura le-a scăpat controlului, dar se apără și susțin că anume ei au alertat vameșii români. Despre această poveste încurcată ne vorbește jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în ”România lui Vitalie”:
De la Chișinău la Tbilisi: Georgia calcă pe urmele planurilor eșuate ale PSRM — diaspora riscă să rămână fără drept de vot # RFI
Georgia pregătește măsuri care ar restrânge dreptul de vot al cetățenilor aflați în străinătate, într-un scenariu pe care Chișinăul consideră că l-a evitat prin alegerea unei guvernări proeuropene. Și în Republica Moldova, opoziția pro-rusă a încercat anterior să promoveze aceeași direcție, iar autoritățile cred că aceasta ar fi fost aplicată dacă PSRM ar fi ajuns la putere.
Contrabanda cu armament – operațiune sub steag fals; R.Moldova a evitat scenariul Georgiei, care anulează dreptul de vot al diasporei # RFI
„Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei. Unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru a asigura o pace durabilă”. Este mesajul președintei Maia Sandu referitor la Planul de pace al SUA pentru Ucraina. Liliana Barbaroșie a discutat evoluțiile legate de planul administrației Trump cu invitatul emisiunii de astăzi, Laurențiu Pleșca, analist politic la Black Sea Trust.
Acum peste 30 de ani, în plin război pe Nistru, Ilie Ilaşcu era arestat la Tiraspol, pe 2 iunie 1992. Avea 39 de ani şi fusese condamnat la moarte de un tribunal nerecunoscut. Celula lui, cu numărul 13, a devenit punctul zero al unei corespondenţe clandestine, care s‑a întins pe aproape patru ani. Jurnalista Alina Radu, care a lucrat la ziarul ,,FLUX”, îşi amintea că a primit prima scrisoare în 1998 de la un tânăr necunoscut, în formă de sul de hârtie.
Alina Radu: „Publicarea scrisorilor de la Ilie Ilașcu erau necesare societății, dar aduceau multă suferință familiei lui” # RFI
O parte dintre scrisorile din închisoare ale lui Ilie Ilașcu au fost publicate joi de Ziarul de Gardă de la Chișinău. Directoarea publicației, Alina Radu, spune la RFI că partea cea mai dificilă în cei trei ani cât a corespondat cu Ilașcu a fost că după fiecare nouă publicație în ziar, Ilașcu și ceilalți trei colegi săi din grup – Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa – erau bătuți și torturați.
Zdob și Zdub, legendara formație de la Chișinău, a împlinit 30 de ani. Cunoscuții artiști de peste Prut au început o serie de concerte în care să celebreze momentul. Jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari ne vorbește în ”Cronica lui Vitalie” despre formație, despre cum a ajuns să fie inspirată de folclorul românesc și despre cum s-a schimbat lumea în 30 de ani!
Scrisorile lui Ilie Ilașcu din închisoare, Gala Generozității ajunge la București și Zdop și Zdup la 30 de ani # RFI
Scrisorile lui Ilie Ilașcu din închisoare – sute de pagini de mărturii și demersuri ale deținutului condamnat la moarte la Tiraspol, publicate de Ziarul de Gardă. Ecaterina Tanasiiciuc a citit scrisorile și prezintă câteva dintre ele, iar invitata Moldova Zoom este jurnalista Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă, cea care a purtat această corespondență cu Ilie Ilașcu.
MAE de la Chișinău i-a înmânat o notă de protest ambasadorului rus după survolul ilegal al spațiului aerian. Ozerov:”A fost doar un zumzăit” # RFI
Ministerul Afacerilor Externe al R.Moldova l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce o dronă rusească a survolat ilegal spațiul aerian al R.Moldova. De partea sa, trimisul lui Putin la Chișinău s-a arătat surprins de invitația la MAE, declarând că nu există dovezi că drona ar fi rusească.”A fost doar zumzăit”, spune Ozerov. Între timp, președinta Maia Sandu a cerut comunității internaționale un răspuns unit la agresiunea Rusiei, după atacurile din Ternopil, în urma cărora 26 de persoane au murit, printre care trei copii, iar peste 70 de persoane au fost rănite.
