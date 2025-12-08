Forumul Mass-Media 2025 începe la Chișinău

14:00

Examinând în şedinţa din 15 octombrie 2025 cererea depusă de doamna Natalia Onichevici, administrator autorizat, în care sunt semnalate presupuse abateri de la Codul deontologic al jurnalistului în articolul „DOC // VIDEO // Gruparea Chişinău – Bălţi. La ce recurg administratorii de insolvenţă pentru a-şi atinge scopul”, publicat de portalul Safenews.md la data de 30 iunie 2025. Reclamanta susține că titlul articolului „sugerează existența unei structuri organizate, cu caracter de rețea sau grup infracțional, prin utilizarea cuvântului «gruparea». Nu este explicat că ar exista vreo structură formală sau ilegală între administratorii de insolvență din cele două orașe, ceea ce face ca acest termen să fie senzaționalist, deoarece amplifică gravitatea faptelor și speculativ, deoarece nu este susținut de fapte dovedite sau recunoscute oficial”. Totodată, în plângeri se menționează că formularea „La ce recurg administratorii de insolvență ...” este „alarmistă și tendențioasă, inducând ideea că administratorii de insolvență acționează în mod coordonat și ilegal pentru «a-și atinge scopul» (nedefinit, dar cu conotație negativă). Aceasta afectează, inclusiv, imaginea întregii profesii, fără dovezi general valabile sau investigații temeinice care să justifice această formulare” (citate de cerere),examinând răspunsul portalului Safenews.md la notificarea Secretariatului Consiliului de Presă, în care redacția solicită respingerea cererii ca fiind nefondată,...