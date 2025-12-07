Irina Rimes a făcut show la Chișinău

19:00

Cum îți poţi proteja sau chiar vindeca pe cel mic de afecţiunile sezonului rece dacă el nu vrea nici medicamente şi nici alte leacuri? „Mituieşte-l” cu cîteva leacuri delicioase pe care le poţi prepara acasă.Şodou, pentru durerile în gîtCum vezi că începe să se răcească afară, începe „cura” cu şodou (lapte, gălbenuş de ou şi miere). Bate bine un gălbenuş de ou cu trei linguriţe de miere, d