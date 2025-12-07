Concursul Național „VINUL MOLDOVEI”: 340 de vinuri au intrat în competiția pentru excelență
Noi.md, 7 decembrie 2025 19:30
A patra ediție a Concursului Național „VINUL MOLDOVEI” s-a încheiat, iar vinurile au fost evaluate de un juriu format din 12 experți internaționali din 10 țări și 13 specialiști locali. În total, 70 de vinificatori au înscris 340 de vinuri, toate produse sub brandul național „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”.Evaluarea s-a desfășurat conform standardelor Organizației Internaționale a Viei și Vin
Statul în picioare şi mersul pe distanţe lungi sînt mai folositoare decît o oră de exerciţii fizice intense pe zi, în ceea ce priveşte sensibilitatea la insulină şi nivelul lipidelor din sînge, dar cu o condiţie: ca numărul de calorii „arse” în cursul ambelor tipuri de activităţi să aproximativ acelaşi.Concluzia le aparţine unor oameni de ştiinţă de la Universitatea Maastricht, Olanda, relatea
Cum îți poţi proteja sau chiar vindeca pe cel mic de afecţiunile sezonului rece dacă el nu vrea nici medicamente şi nici alte leacuri? „Mituieşte-l” cu cîteva leacuri delicioase pe care le poţi prepara acasă.Şodou, pentru durerile în gîtCum vezi că începe să se răcească afară, începe „cura” cu şodou (lapte, gălbenuş de ou şi miere). Bate bine un gălbenuş de ou cu trei linguriţe de miere, d
Mod de preparare:Sucul de roşii se amestecă cu apă, ceapa şi pătrunjelul se adaugă întregi, morcovul tăiat fidea. Se fierbe pînă legumele se înmoaie, apoi se adaugă sare şi piper. Cînd supa este gata, în ea se fierb colţunaşii. «Bureachiţa» se serveşte cu smîntînă.Prepararea pelmenilor: Aluatul se întinde foaie de 1,5 mm grosime şi cu ajutorul unui pahar se taie cerculeţe, în care se pune
Arată ca o limită de viteză, dar are o margine verde: este noul indicator întîlnit de șoferi din ce în ce mai des întîlnit în unele orașe europene.Este un indicator de viteză recomandată, folosit pentru a crește siguranța rutieră în apropierea școlilor, spitalelor și a zonelor sensibile. În Romînia încă nu a apărut, transmite adevarul.ro.În unele orașe europene, se observă din ce în ce mai
Zelenski a purtat negocieri de două ore cu consilierii lui Trump: au discutat despre teritoriu și garanții de securitate # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a purtat o conversație telefonică de două ore cu consilierii președintelui SUA, Donald Trump — Steve Whitcoff și Jared Kushner. Informația a fost prezentată de publicația Axios.Potrivit surselor informate cu privire la conținutul discuției, conversația a abordat două teme cheie: problemele teritoriale și garanțiile de securitate viitoare pentru Ucraina
Directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat aproape 2 milioane de lei împrumutați de la soțul său # Noi.md
Directorul Moldexpo și președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, a declarat pentru anul 2025 două împrumuturi în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, contractate chiar de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat.Informația se regăsește în declarația de avere publicată de Unimedia.Potrivit documentului, primu
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a discutat la telefon cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, potrivit unui comunicat al biroului liderului turc.Cei doi au vorbit despre relațiile bilaterale și situația actuală din regiune. Erdoğan a menționat că Turcia urmărește cu atenție evoluția evenimentelor din Venezuela și din alte țări din America Latină.În plus, președintele Turcie
În perioada sărbătorilor, alegerea corectă a bradului și a decorațiunilor este esențială pentru a preveni riscurile și a te bucura de un cămin sigur și plin de magie.Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor vine cu o serie de recomandări care vă vor ajuta să faceți cumpărături informate, responsabile și sigure.Alegerea bradului{{851
Lucrările de reparație a drumului care conectează satele Borceag și Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate. Tronsonul modernizat are o lungime de aproape 1,2 km, transmite IPN.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pentru locuitorii din UTA Găgăuzia modernizarea acestui sector, realizat acum în beton asfaltic, înseamnă „timp cîștigat, siguranță sporită și costuri mai mic
Popșoi și Grosu, în vizită la Chicago: întîlniri cu diaspora și discuții cu oficiali americani # Noi.md
Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au efectuat o vizită de lucru în Chicago, unde s-au întîlnit cu membrii comunității moldovenești și cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai autorităților locale din Statele Unite.Întîlnirea cu diaspora a avut loc la Consulatul General al Republicii Moldova din Chicago, inaugurat în mar
Tronsonul de cale ferată Iași-Ungheni va fi complet electrificat, marcînd astfel prima porțiune de cale ferată electrificată de pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale.Potrivit lui Bolea, proiectul este rezultatul unui dosar comun depus de Ministerul Infrastructurii de la Chișinău și cel de la
Numărul locurilor de muncă vacante crește: aproape 39 de mii de posturi disponibile în trimestrul trei # Noi.md
Numărul locurilor vacante de muncă a crescut în trimestrul trei al acestui an cu peste o mie, sau cu 3.5 la sută față de trimestrul precedent.La sfîrșitul perioadei de referință, erau înregistrate aproximativ 39 de mii de posturi vacante, potrivit Biroului Național de Statistică (BNS). Rata acestora a constituit aproape cinci la sută. Din totalul locurilor vacante de muncă, peste 13 mii sau
Alexandru Caraman este proprietarul unei stîne din localitatea Popeasca, raionul Ștefan Vodă. El s-a născut într-o familie în care generații la rînd oamenii au crescut ovine și s-au ocupat de pregătirea brînzeturilor.Tînărul este ajutat de soția sa, care, pe lîngă pedagogie, știe cum să transforme laptele de oi în brînză proaspătă.Dumitru Caraman și-a unit eforturile cu un alt gospodar din
Iulia Semionova: „Trebuie să învățăm să privim lumea dintr-o perspectivă diferită, să descoperim lucruri noi” # Noi.md
Cele mai interesante teme pentru ascultătorii prelegerilor de literatură din cadrul proiectului educațional „Plimbări prin labirintul literar” sînt cele legate de dezvoltarea genului polițist și de sclavii literari.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului noi.md autoarea proiectului educațional „Plimbări prin labirintul literar”, jurnalista și scriitoarea Iulia Semionova
Un tînăr din Moldova transformă plantele medicinale în afacere: ceaiuri, suplimente și cosmetice naturale # Noi.md
Un tînăr antreprenor din Republica Moldova demonstrează că agricultura poate deveni modernă, profitabilă și creativă.Cristian Melnic, în vîrstă de 25 de ani, licențiat în tehnologia alimentelor, cultivă plante medicinale pe terenuri din Dobrogea, Chișinău și Climăuții de Jos (Șoldănești), iar din ele produce ceaiuri, suplimente alimentare și seruri cosmetice naturale, notează Noi.md cu referir
Tehnologia schimbă fața agriculturii tradiționale din Moldova. Un exemplu vine din Echimăuți, unde fermierul Petru Ceban a reușit să transforme exploatația sa într-un model de eficiență, sustenabilitate și profit.În pofida secetei și a provocărilor climatice din ultimii ani, agricultorul a menținut o producție stabilă la culturile cerealiere, datorită metodelor moderne și rotației inteligente
În perioada 3-6 decembrie a avut loc finala Grand Prix-ului de taekwondo în versiunea olimpică WT, care a reunit cei mai puternici sportivi din Europa.Participarea la aceste competiții este posibilă numai pe bază de invitație oficială și în funcție de locul ocupat în clasament, ceea ce face ca turneul să fie unul dintre cele mai prestigioase din sezon.Moldova a fost reprezentată la turneu
Un cercetător moldovean a explicat cum Universul „s-a văzut pe sine” prin intermediul omului # Noi.md
Conform calculelor lui Victor Borșevici, Universul a rămas „orb” miliarde de ani, pînă cînd a apărut o formă de viață capabilă să-i înțeleagă structura.El arată că omul nu este o întîmplare, ci o modalitate a Cosmosului de a-și observa propria structură. Condensatul fotonic, undele gravitaționale și materia întunecată se îmbină într-un model unitar, despre care se discută deja la conferințele
Membrii de sindicat, dar și publicul larg trebuie să fie bine informați despre prevederile legale privind deducerile fiscale acordate persoanelor fizice pentru anul 2025, în conformitate cu art. 352 din Codul fiscal.Potrivit legislației, în anul 2025 persoanele fizice au dreptul să beneficieze de deducerea următoarelor categorii de cheltuieli, fiecare în cuantum de un salariu mediu lunar pe ec
Tentativa de lovitură de stat din Benin a eșuat: autoritățile anunță restabilirea controlului # Noi.md
Guvernul legal al Republicii Benin afirmă că situația din țară este sub control, după ce, în această dimineață, un grup de militari a anunțat preluarea puterii. Informația a fost transmisă de AFP, citînd surse din administrația președintelui Patrice Talon.Potrivit oficialilor, ar fi vorba despre „un grup restrîns de militari rebeli”, care au reușit să pătrundă în sediul televiziunii publice și
Ministrul Sănătății va desemna o persoană care să monitorizeze activitatea tuturor clinicilor și saloanelor private ce oferă proceduri estetice sau servicii cu caracter medical.Totodată, Agenția Națională pentru Sănătate Publică va intensifica controalele în aceste locații, pentru a identifica intervențiile ilegale care pun în pericol viața pacienților. Anunțul a fost făcut de ministrul Emil C
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care anulează distincțiile de stat acordate, acum două luni, președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica.Decizia a fost făcută publică în seara zilei de 6 decembrie și a intrat în vigoare imediat, odată cu semnarea decretului.Distincțiile au fost oferite celor doi pe 10 octombrie, la pro
Gesturi mici, impact mare: Târgul Internațional de Caritate a adunat sute de vizitatori și spiritul sărbătorilor la Chișinău # Noi.md
Atmosferă de sărbătoare, zîmbete și solidaritate — așa a arătat astăzi Tîrgul Internațional de Caritate organizat în capitală, unde fiecare cumpărătură a însemnat mai mult decît un obiect: a fost un ajutor real pentru cei aflați în nevoie.Zeci de ambasade au prezentat produse tradiționale — de la turtă dulce letonă și delicii grecești, pînă la suvenire din Japonia, Qatar, Italia sau Ucraina. V
Pentru a fi evitate deconectările și majorările tarifelor la energia electrică, cetățenii trebuie să economisească, în special în orele de vîrf: 07:00 – 11:00 și 18:00 – 23:00.Anume în această perioadă a zilei energia este cea mai scumpă, explică expertul în energetică, Sergiu Tofilat, după ce sistemul energetic al R. Moldova a fost afectat urmare a atacurilor asupra Ucrainei, notează noi.md c
Ministerul Culturii se angajează să finalizeze, în anul 2026, construcția Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, începută în 2012.Noua clădire – primul teatru construit în Republica Moldova în ultimele patru decenii – a ajuns la un stadiu avansat, a declarat ministrul Cristian Jardan. Autoritățile promit că lucrările vor fi încheiate astfel încît echipa teatrului să se mute în sediul modern, tran
Negocierile de pace în vederea încheierii războiului din Ucraina trebuie să se desfășoare „în umbră”. Declarația a fost făcută de șeful Serviciului de Informații al Ministerului Apărării ucrainean, Kirill Budanov, în timpul unei discuții cu un corespondent al RBC-Ucraina, în culisele celui de-al doilea mic dejun militar de rugăciune.La cererea de a confirma informațiile despre negocierile se
Autoritățile au prevăzut pentru anul viitor alocări de 400 de milioane de lei pentru plata compensațiilor aferente zilelor de concediu nefolosite de angajații din sectorul bugetar. Cheltuielile sînt incluse în bugetul pentru anul viitor, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului spre adoptare, transmite IPN.Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, autoritățile lucrează la o nouă
Bucureștiul votează astăzi, 7 decembrie, în cadrul alegerilor anticipate pentru funcția de primar general, după ce fostul edil, Nicușor Dan, a devenit președintele României. Aproape 1,8 milioane de alegători sînt așteptați la urne, iar secțiile vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00.În total au fost amenajate 1.289 de secții de votare, unde pot vota doar persoanele cu domiciliu sau viză de
Cel mai bogat om al lumii a cerut desființarea Uniunii Europene, după ce Bruxelles-ul a amendat platforma socială X cu 120 de milioane de euro.În urmă cu cîteva zile, X, rețeaua socială deținută acum de Elon Musk, a fost amendată în Uniunea Europeană pentru încălcare legislației pe servicii digitale.Ca răspuns, Secretarul de Stat Marco Rubio a scris pe X că amenda este asemenea unui atac a
Ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sînt încărcate aproape de limită.Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România pentru următoarele cîteva ore, transmite IPN, citînd un comunicat al companiei.„
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) scoate la vînzare 62 de locomotive și 41 de vagoane de călători. Licitațiile sînt programate pentru 22 decembrie, transmite IPN.Locomotivele vor fi prezentate într-o licitație „cu reducere”. Cele mai multe sînt de model 3ТЭ10М – 58 de loturi. Trei locomotive sînt de model 2ТЭ10Л, iar una este M62.La licitația „cu strigare” din aceea
Corneliu Popovici: Noua Strategie a SUA — „un duș rece pentru clasa politică de la Chișinău” # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, atrage atenția asupra schimbărilor majore anunțate de Washington în contextul noii Strategii de Securitate Națională a Statelor Unite — document pe care îl numește „un avertisment serios pentru Republica Moldova”.Potrivit lui Popovici, documentul conturează un nou mod în care SUA își percep relațiile cu Rusia, Uniunea Europeană și statele din re
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat.Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie, transmite IPN.Negocierile din partea Moldovei vor fi
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 7 decembrie sînt:07 decembrie — a 342-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 24 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:24 7 Sf. Mare Muc. Ecaterina. Sf. Marele Muc. MercurieCe se săr
Duminică, 7 decembrie, vremea va rămîne mohorîtă pe teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi acoperit, fără precipitații semnificative.Temperatura maximă a zilei va fi de +5°C, iar minima – în jur de +1°C.Vîntul va sufla din nord-est, cu o viteză de aproximativ 18 km/h.Umiditatea relativă a aerului va atinge 65%, menținînd o atmosferă rece și închisă.
Dumitru Roibu: „Integrarea europeană trebuie făcută în interesul Moldovei, nu în detrimentul ei” # Noi.md
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, afirmă că procesul de integrare europeană trebuie ghidat exclusiv de interesele autentice ale Republicii Moldova, în primul rînd de cele economice.Potrivit lui, anumite politici europene, inclusiv cele legate de migrație, pot afecta negativ țara noastră dacă sînt acceptate fără o analiză profundă.Roibu a atras atenția asupra noului Plan al
Modelul savantului moldovean Victor Borșevici arată că Universul timpuriu era într-adevăr comprimat pînă la dimensiunea nucleului unui atom de aur — o copie aproape fidelă a „oului de aur” din cosmogonia indiană.Fizica nu iubește misticismul — dar nu poți minți datele. Iar formula „și a despărțit lumina de întuneric” nu este o metaforă, ci un moment descris matematic al dezintegrării condensat
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămîne extrem de redus, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională: 74,7% dintre respondenți spun că nu au economisit deloc în ultimele șase luni.În rîndul celor care totuși reușesc să pună bani deoparte, preferințele rămîn orientate spre metode tradiționale. 57,1% își păstrează economiile în numerar, iar 46,1% în conturi
Virozele respiratorii sunt cele mai întîlnite, mai ales în această perioadă a anului. Sistemul imunitar are nevoie de ajutor pentru a se menține și pentru a lupta cu virușii, transmite realitatea.Simptomele comune sunt febra, durerile corporale, nasul înfundat, oboseala, tusea și durerile în gît. În mod normal, aceste simptome se îmbunătățesc într-o perioadă de o săptămîmă, iar majoritatea o
Curtea Supremă a SUA va decide asupra legalității ordinului lui Trump de limitare a cetățeniei # Noi.md
Curtea Supremă a SUA a anunțat vineri că acceptă să analizeze argumentele privind legalitatea ordinului executiv al președintelui Donald Trump de a limita dreptul la cetățenie prin naștere, o componentă controversată a eforturilor republicanului de a reduce imigrația, informează Reuters și EFE.Decizia Curții Supreme presupune revizuirea unui drept consacrat în cel de-al 14-lea amendament al Co
Trump spune că a jucat fotbal și s-a descurcat bine, deși nu la fel de bine ca Messi sau Cristiano # Noi.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, la Washington, că a jucat fotbal în tinerețe și că se descurca bine, „chiar dacă nu la nivelul lui Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi”. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru postul columbian RCN, în prezența președintelui FIFA, Gianni Infantino.Evenimentul a avut loc la Centrul Kennedy, în contextul pregătirilor pentru Ca
Ștafeta flăcării olimpice pentru JO de iarnă 2026 de la Milano-Cortina a început sîmbătă dimineață la Roma, înotătorul Gregorio Paltrinieri fiind primul dintre cei 10.001 purtători de torță care vor duce simbolul olimpic pînă la ceremonia de deschidere a evenimentului, din 6 februarie 2026, scrie AFP.Paltrinieri, campionul olimpic din 2016 la 1500 m liber, a pornit la ora locală 10:00 de la St
Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis în Dubai, dar recordul a fost atins complet din întîmplare. Ciel Tower se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina.Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce dezvoltatorii au continuat să adauge facilități, scrie mediafax.ro.Rob B
Un portret rar al legendarului boxer Mohamed Ali, realizat de artistul pop-art Andy Warhol, a fost vândut pentru suma impresionantă de 18 milioane de dolari în cadrul avanpremierei VIP a târgului de artă Art Basel Miami Beach. Lucrarea a fost cumpărată de un colecționar privat prin galeria Lévy Gorvy Dayan.Pictura, realizată în tehnica acrilicului și serigrafiei pe pânză, a aparținut inițial o
Statele Unite ale Americii rămîn "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sîmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA. Ea a afirmat că strategia este în mod categoric naţionalistă şi anticipează "declinul civilizaţional" al Europei."Desigur, există multe critici, dar cred că o parte dintre ele sînt şi justificate", a a
Preț record: geanta Hermès a lui Jane Birkin vândută pentru 2,45 milioane de euro la licitație # Noi.md
O geantă Hermès „Birkin Voyageur”, care a aparținut celebrei artiste Jane Birkin, a fost vândută la o licitație organizată la Abu Dhabi pentru suma impresionantă de 2,45 milioane de euro, taxe incluse. Prețul a depășit de șase ori estimarea maximă de 370.000 de euro, scrie adevarul.ro.Potrivit casei Sotheby’s, șase colecționari au licitat intens timp de 11 minute, iar geanta a fost adjudecată
Structura de protecție a centralei de la Cernobîl necesită reparații suplimentare după un incident provocat de drone # Noi.md
Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a suferit avarii în urma unui atac cu drone atribuit Rusiei, afectînd capacitatea structurii de izolare de a-și îndeplini pe deplin funcțiile de siguranță. Concluziile apar într-un raport recent al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).Potrivit raportului, specialiștii agenției au inspectat săptămîna trecută structura masivă
Telescopul James Webb a pus cosmologia în impas. Dar calculele unui om de știință moldovean explică multe lucruri # Noi.md
Cînd telescopul a observat galaxii „prea timpurii”, întregul sistem academic a tăcut: datele contrazic modelele clasice.Dar Victor Borșevici nu tace. El arată că problema nu este în telescop, ci în faptul că, timp de decenii, ne-a fost teamă să recunoaștem realitatea condensatului fotonic granular și a găurilor negre supermasive, care au existat mai devreme decît admit manualele.Dacă teori
