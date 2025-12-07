Directorul Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat aproape 2 milioane de lei împrumutați de la soțul său

18:30

Mod de preparare:Slănina se curăţă de sare şi se taie cubuleţe mici, se prăjeşte puţin. Apoi se toarnă ouăle şi se prăjesc ochiuri pe o parte şi pe alta. Se pun în farfurii cu gălbenuşurile în sus. Se servesc cu brînza şi roşii, presărate cu verdeaţă.Ingrediente:8 ouă,150 g slănină,4 roşii,150 g brînză nesărată dată prin răzătoare,sare,piper negru măcinat,1 ling