Ambasadorul României la Chișinău despre UE, securitate și identitatea națională

10:00

„Majoritatea vorbitorilor de rusă merg la cursurile gratuite de limbă rămână, pe care Guvernul a început să le organizeze acum doi ani, pentru a da examenul de cetățenie sau pentru a se integra în societate. Dar sunt și cazuri excepționale - un cursant mai în vârstă mi-a spus că s-a născut în Siberia și nu a reușit să învețe limba română. «Măcar să mor în limba română», spunea el. A învățat foarte bine și acum vorbește fluent”, spune la RFI profesoara Violina Dănilă, invitată a emisiunii Moldova Zoom. Violina Dănilă este asistent universitar la Catedra de Limba Română și Filologie Romanică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și formatoare în cadrul programului național de studiere gratuită a limbii române, lansat acum doi ani de Guvernul Republicii Moldova. Un interviu realizat de corespondentul RFI în nordul Republicii Moldova, Dumitru Pelin.