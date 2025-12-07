Intervenții estetice ilegale în saloane: Ministrul Emil Ceban promite două măsuri urgente

15:00

Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii în cadrul proiectului „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod evident cum s-a schimbat Chișinăul de-a lungul timpului.În fotografiile de arhivă ale zonei în care se află astăzi hotelul Cosmos, se vede un spațiu deschis, transport rar și clădiri joase. Atunci era greu de imaginat că aici va apărea una dintre cele mai cunoscute clădiri