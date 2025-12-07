Bucureștenii își aleg astăzi noul primar general
7 decembrie 2025
Bucureștiul votează astăzi, 7 decembrie, în cadrul alegerilor anticipate pentru funcția de primar general, după ce fostul edil, Nicușor Dan, a devenit președintele României. Aproape 1,8 milioane de alegători sînt așteptați la urne, iar secțiile vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00.În total au fost amenajate 1.289 de secții de votare, unde pot vota doar persoanele cu domiciliu sau viză de
• • •
Cel mai bogat om al lumii a cerut desființarea Uniunii Europene, după ce Bruxelles-ul a amendat platforma socială X cu 120 de milioane de euro.În urmă cu cîteva zile, X, rețeaua socială deținută acum de Elon Musk, a fost amendată în Uniunea Europeană pentru încălcare legislației pe servicii digitale.Ca răspuns, Secretarul de Stat Marco Rubio a scris pe X că amenda este asemenea unui atac a
Ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energetic important, iar liniile de interconexiune sînt încărcate aproape de limită.Din cauza depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România pentru următoarele cîteva ore, transmite IPN, citînd un comunicat al companiei.„
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) scoate la vînzare 62 de locomotive și 41 de vagoane de călători. Licitațiile sînt programate pentru 22 decembrie, transmite IPN.Locomotivele vor fi prezentate într-o licitație „cu reducere”. Cele mai multe sînt de model 3ТЭ10М – 58 de loturi. Trei locomotive sînt de model 2ТЭ10Л, iar una este M62.La licitația „cu strigare” din aceea
Corneliu Popovici: Noua Strategie a SUA — „un duș rece pentru clasa politică de la Chișinău” # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, atrage atenția asupra schimbărilor majore anunțate de Washington în contextul noii Strategii de Securitate Națională a Statelor Unite — document pe care îl numește „un avertisment serios pentru Republica Moldova”.Potrivit lui Popovici, documentul conturează un nou mod în care SUA își percep relațiile cu Rusia, Uniunea Europeană și statele din re
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat.Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie, transmite IPN.Negocierile din partea Moldovei vor fi
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 7 decembrie sînt:07 decembrie — a 342-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 24 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:24 7 Sf. Mare Muc. Ecaterina. Sf. Marele Muc. MercurieCe se săr
Duminică, 7 decembrie, vremea va rămîne mohorîtă pe teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi acoperit, fără precipitații semnificative.Temperatura maximă a zilei va fi de +5°C, iar minima – în jur de +1°C.Vîntul va sufla din nord-est, cu o viteză de aproximativ 18 km/h.Umiditatea relativă a aerului va atinge 65%, menținînd o atmosferă rece și închisă.
Dumitru Roibu: „Integrarea europeană trebuie făcută în interesul Moldovei, nu în detrimentul ei” # Noi.md
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, afirmă că procesul de integrare europeană trebuie ghidat exclusiv de interesele autentice ale Republicii Moldova, în primul rînd de cele economice.Potrivit lui, anumite politici europene, inclusiv cele legate de migrație, pot afecta negativ țara noastră dacă sînt acceptate fără o analiză profundă.Roibu a atras atenția asupra noului Plan al
Modelul savantului moldovean Victor Borșevici arată că Universul timpuriu era într-adevăr comprimat pînă la dimensiunea nucleului unui atom de aur — o copie aproape fidelă a „oului de aur” din cosmogonia indiană.Fizica nu iubește misticismul — dar nu poți minți datele. Iar formula „și a despărțit lumina de întuneric” nu este o metaforă, ci un moment descris matematic al dezintegrării condensat
Un cercetător moldovean a explicat cum Universul „s-a văzut pe sine” prin intermediul omului # Noi.md
Conform calculelor lui Victor Borșevici, Universul a rămas „orb” miliarde de ani, pînă cînd a apărut o formă de viață capabilă să-i înțeleagă structura.El arată că omul nu este o întîmplare, ci o modalitate a Cosmosului de a-și observa propria structură. Condensatul fotonic, undele gravitaționale și materia întunecată se îmbină într-un model unitar, despre care se discută deja la conferințele
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămîne extrem de redus, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională: 74,7% dintre respondenți spun că nu au economisit deloc în ultimele șase luni.În rîndul celor care totuși reușesc să pună bani deoparte, preferințele rămîn orientate spre metode tradiționale. 57,1% își păstrează economiile în numerar, iar 46,1% în conturi
Virozele respiratorii sunt cele mai întîlnite, mai ales în această perioadă a anului. Sistemul imunitar are nevoie de ajutor pentru a se menține și pentru a lupta cu virușii, transmite realitatea.Simptomele comune sunt febra, durerile corporale, nasul înfundat, oboseala, tusea și durerile în gît. În mod normal, aceste simptome se îmbunătățesc într-o perioadă de o săptămîmă, iar majoritatea o
Curtea Supremă a SUA va decide asupra legalității ordinului lui Trump de limitare a cetățeniei # Noi.md
Curtea Supremă a SUA a anunțat vineri că acceptă să analizeze argumentele privind legalitatea ordinului executiv al președintelui Donald Trump de a limita dreptul la cetățenie prin naștere, o componentă controversată a eforturilor republicanului de a reduce imigrația, informează Reuters și EFE.Decizia Curții Supreme presupune revizuirea unui drept consacrat în cel de-al 14-lea amendament al Co
Trump spune că a jucat fotbal și s-a descurcat bine, deși nu la fel de bine ca Messi sau Cristiano # Noi.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, la Washington, că a jucat fotbal în tinerețe și că se descurca bine, „chiar dacă nu la nivelul lui Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi”. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru postul columbian RCN, în prezența președintelui FIFA, Gianni Infantino.Evenimentul a avut loc la Centrul Kennedy, în contextul pregătirilor pentru Ca
Ștafeta flăcării olimpice pentru JO de iarnă 2026 de la Milano-Cortina a început sîmbătă dimineață la Roma, înotătorul Gregorio Paltrinieri fiind primul dintre cei 10.001 purtători de torță care vor duce simbolul olimpic pînă la ceremonia de deschidere a evenimentului, din 6 februarie 2026, scrie AFP.Paltrinieri, campionul olimpic din 2016 la 1500 m liber, a pornit la ora locală 10:00 de la St
Cel mai înalt hotel din lume s-a deschis în Dubai, dar recordul a fost atins complet din întîmplare. Ciel Tower se ridică la 377 de metri deasupra Dubai Marina.Depășește fostul deținător al titlului, Gevora Hotel, care măsoară 356 de metri. Înălțimea sa record nu a fost niciodată planificată, ci a crescut pe măsură ce dezvoltatorii au continuat să adauge facilități, scrie mediafax.ro.Rob B
Un portret rar al legendarului boxer Mohamed Ali, realizat de artistul pop-art Andy Warhol, a fost vândut pentru suma impresionantă de 18 milioane de dolari în cadrul avanpremierei VIP a târgului de artă Art Basel Miami Beach. Lucrarea a fost cumpărată de un colecționar privat prin galeria Lévy Gorvy Dayan.Pictura, realizată în tehnica acrilicului și serigrafiei pe pânză, a aparținut inițial o
Statele Unite ale Americii rămîn "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sîmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA. Ea a afirmat că strategia este în mod categoric naţionalistă şi anticipează "declinul civilizaţional" al Europei."Desigur, există multe critici, dar cred că o parte dintre ele sînt şi justificate", a a
Preț record: geanta Hermès a lui Jane Birkin vândută pentru 2,45 milioane de euro la licitație # Noi.md
O geantă Hermès „Birkin Voyageur”, care a aparținut celebrei artiste Jane Birkin, a fost vândută la o licitație organizată la Abu Dhabi pentru suma impresionantă de 2,45 milioane de euro, taxe incluse. Prețul a depășit de șase ori estimarea maximă de 370.000 de euro, scrie adevarul.ro.Potrivit casei Sotheby’s, șase colecționari au licitat intens timp de 11 minute, iar geanta a fost adjudecată
Structura de protecție a centralei de la Cernobîl necesită reparații suplimentare după un incident provocat de drone # Noi.md
Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a suferit avarii în urma unui atac cu drone atribuit Rusiei, afectînd capacitatea structurii de izolare de a-și îndeplini pe deplin funcțiile de siguranță. Concluziile apar într-un raport recent al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).Potrivit raportului, specialiștii agenției au inspectat săptămîna trecută structura masivă
Telescopul James Webb a pus cosmologia în impas. Dar calculele unui om de știință moldovean explică multe lucruri # Noi.md
Cînd telescopul a observat galaxii „prea timpurii”, întregul sistem academic a tăcut: datele contrazic modelele clasice.Dar Victor Borșevici nu tace. El arată că problema nu este în telescop, ci în faptul că, timp de decenii, ne-a fost teamă să recunoaștem realitatea condensatului fotonic granular și a găurilor negre supermasive, care au existat mai devreme decît admit manualele.Dacă teori
Mod de preparare:Slănina se curăţă de sare şi se taie cubuleţe mici, se prăjeşte puţin. Apoi se toarnă ouăle şi se prăjesc ochiuri pe o parte şi pe alta. Se pun în farfurii cu gălbenuşurile în sus. Se servesc cu brînza şi roşii, presărate cu verdeaţă.Ingrediente:8 ouă,150 g slănină,4 roşii,150 g brînză nesărată dată prin răzătoare,sare,piper negru măcinat,1 ling
Fostul președinte al țării, Igor Dodon, care a demisionat în Legislativul trecut din funcția de deputat, declară că de această dată își va păstra mandatul. „În actualul Parlament este vesel”, a comentat liderul socialiștilor la UNInterviu și a explicat la ce se referă.„Este vesel. Este o structură a Parlamentului pestriță și mai interesantă ca fosta structură. Sunt mai multe fracțiuni de opozi
„Caravana Profesiilor” a ajuns la Ungheni: tinerii descoperă drumul spre o carieră în securitatea națională # Noi.md
Campania națională „Caravana Profesiilor” marchează un nou pas important la Ungheni. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a găzduit o Zi a ușilor deschise dedicată tinerilor interesați de domeniul securității și ordinii publice.Pe parcursul evenimentului, vizitatorii au putut vedea îndeaproape cum se formează viitorii polițiști de frontieră: de la programul de instrucți
Lucrările de curățare a rîului Răut, în preajma satului Băhrinești din raionul Florești, sînt blocate, constată deputatul Alexandr Berlinschii, care solicită autorităților de mediu informații detaliate pe acest caz, transmite IPN.Parlamentarul spune că s-a deplasat la fața locului, în urma sesizărilor venite de la locuitorii satului, îngrijorați de starea albiei ce le afectează gospodăriile.
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a organizat evenimentul „Dialog național – dezvoltăm regiunile R. Moldova”, cu participarea vicepremierului Vladimir Bolea și a circa 200 de reprezentanți ai administrației publice locale și centrale.Tot în această perioadă, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua ședință a
Agricultura primește un nou impuls: 129 milioane de lei disponibili pentru credite cu dobîndă redusă # Noi.md
Programul guvernamental „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) continuă să susțină fermierii și afacerile din sectorul agricol. Pentru perioada următoare, programul dispune de 129,2 milioane de lei pentru credite și încă 28,5 milioane de lei pentru granturi, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Prin FCA, întreprinderile mici și mijlocii din agricultură pot accesa cr
Escrocii care au înșelat-o pe Dolina i-au arătat un pașaport cu fotografia actorului Tom Holland # Noi.md
Cîntăreața Larisa Dolina a povestit în direct la „Primul canal” detalii referitoare la situația legată de vînzarea apartamentului său.Potrivit ei, escrocul care a contactat-o s-a prezentat ca fiind angajat al Rosfinmonitoring și i-a trimis presupuse date din pașaportul său. În acesta era folosită fotografia actorului american Tom Holland. Numele și prenumele indicate în pașaport – Lukin Andrei
Radiodifuzorul public „Teleradio-Moldova” va beneficia de echipamente moderne cu sprijinul Guvernului Japoniei. Un grant nerambursabil în valoare de 192 milioane yeni (aprox. 21 milioane lei) va fi utilizat pentru modernizarea tehnică a instituției.Documentul a fost semnat la Chișinău de ambasadorul Japoniei, Yoichiro Yamada, și secretarul de stat al MAE, Sergiu Mihov, printr-un schimb oficial
Bărbat internat opt luni la Soroca, mutat într-un centru de îngrijire: autoritățile au găsit soluția # Noi.md
După opt luni petrecute în Spitalul Raional Soroca, Nicolae — un bărbat din stînga Nistrului, fără acte și fără sprijin — a fost transferat într-un centru de îngrijire, după ce cazul său a fost prezentat de Moldova 1.Nicolae locuiește acum la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vîrstnice din Bădiceni, unde beneficiază de condiții adecvate și asistență.„Are aceleași drepturi ca ceilalți be
Locuitorii din Ialoveni se pot bucura de un nou spațiu public modern, după finalizarea proiectului de revitalizare urbană din zona Teatrului Verde. Prin lucrările efectuate, zona a fost transformată într-un spațiu accesibil și prietenos pentru locuitori.Noua infrastructură include o alee pietonală modernă, pistă pentru bicicliști de peste 1,1 km, patru zone de odihnă, peste 65 de bănci și spaț
Portalul Noi.md vă prezintă o nouă serie de fotografii în cadrul proiectului „Trecut - prezent”, care demonstrează în mod evident cum s-a schimbat Chișinăul de-a lungul timpului.În fotografiile de arhivă ale zonei în care se află astăzi hotelul Cosmos, se vede un spațiu deschis, transport rar și clădiri joase. Atunci era greu de imaginat că aici va apărea una dintre cele mai cunoscute clădiri
Primăria Chișinău anunță lansarea celei de-a șasea ediții a proiectului de decorare a transportului public în spiritul sărbătorilor de iarnă, devenit deja o tradiție îndrăgită de locuitori.În acest an, numărul vehiculelor împodobite a crescut la 80 de troleibuze și autobuze, care vor circula pe rute urbane și suburbane, acoperind toate sectoarele capitalei. Astfel, pasagerii se vor putea bucur
În Moldova se vînd mai multe cărți, persoanele pasionate de lectură atrag și alte persoane, inclusiv tineri, și se deschid noi cluburi literare.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului noi.md autoarea proiectului educațional „Plimbări prin labirintul literar”, jurnalista și scriitoarea Iulia Semionova.Ea a menționat că literatura este încă interesantă societății. Deș
Republica Moldova este recunoscută pentru solurile sale fertile, cu un conținut mediu de humus între 3,5 și 3,7% – un potențial care plasează țara printre regiunile europene cu soluri de cea mai bună calitate.Totuși, eroziunea, pierderea fertilității și utilizarea intensivă afectează resursele de sol. Constatările sînt prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în contextul
Carabinierii au intervenit în peste 197 de cazuri contravenționale într-o săptămână de misiuni active # Noi.md
Inspectoratul General de Carabinieri anunță bilanțul activităților desfășurate în perioada 28 noiembrie – 4 decembrie, perioadă în care efectivele au fost mobilizate pentru menținerea ordinii publice în întreaga țară.Potrivit datelor instituției, 652 de carabinieri au asigurat patrularea pe 327 de itinerare, dintre care: 27 patrule mixte, 300 patrule independente. În a
Din 16 iunie curent, a intrat în vigoare obligativitatea achitării taxei de stat pentru depunerea contestațiilor. Pentru a evita respingerea contestațiilor din motive procedurale, operatorii economici trebuie să țină cont de cele mai importante aspecte legate de taxa de stat la depunerea contestației.Obligativitatea achitării taxei de stat pentru depunerea contestațiilor se referă la proceduri
Ambasadoarea Republicii Populare Chineze la Chișinău a declarat, în cadrul unei sesiuni speciale organizate vineri, 5 decembrie, că noul plan cincinal al Chinei (2026–2030) va deschide „noi orizonturi de cooperare reciproc avantajoasă” cu Republica Moldova.Evenimentul a avut loc la Ambasada Chinei, fiind prima întîlnire publică a diplomatei cu reprezentanți ai mediului academic, economic și in
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare # Noi.md
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare, făcînd referire și la ancheta penală inițiată de Franța împotriva sa.Pavel Durov spune Uniunea Europeană creează reguli atît de complicate încît pot fi folosite pentru a pedepsi companiile de tehnologie care nu acceptă să cenzureze anumite mesaje fără să anunțe p
Poliția de Frontieră anunță că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 50 823 de traversări ale frontierei de stat în toate punctele de trecere.Cele mai aglomerate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 13 555 traversări Leușeni – 7 365 traversări Sculeni – 5 851 traversări Palanca – 4 061 traversări Otaci – 3 769 traversăriTotodată, autoritățile precizează
A murit unul dintre cei mai mari arhitecți ai lumii, creatorul Muzeului Guggenheim și al Fundației Louis Vuitton # Noi.md
Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vîrsta de 96 de ani, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.Frank Gehry a decedat „în această dimineaţă în locuinţa sa din Santa Monica în urma unei scurte boli respiratorii”, a pr
La Varna se desfășoară unul dintre cele mai prestigioase stagii internaționale de arte marțiale – stagiul final #SENSHI, care a reunit peste 300 de sportivi din 21 de țări.?? Moldova este prezentă prin echipa Federației „Voievod”, formată din 10 dintre cei mai buni luptători ai țării – campioni europeni și mondiali. Pentru aceștia, participarea la SENSHI reprezintă o etapă importantă în pregăt
De aproape o lună, rudele o caută pe Reghina Rojcova, care a venit în Transnistria la unchiul său și a încetat să mai dea vești.Ultima dată, tînăra a dat de știre pe 7 noiembrie, spunînd doar că are o conexiune proastă. Din 8 noiembrie, contactul s-a întrerupt complet.Rudele sînt îngrijorate și cer tuturor celor care au văzut-o pe Regina sau dețin orice informații să informeze imediat orga
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat recent că epoca gazelor ieftine s-a încheiat și că prețul actual este „prețul libertății”.Cu toate acestea, se pune întrebarea: de ce acest preț trebuie să-l plătească în primul rînd pensionarii cu venituri minime, dar nu cei care pun cetățenii în astfel de condiții, ascunzîndu-se în spatele geopoliticii, luînd decizii și beneficiind de salar
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări N
Primele date complete despre votul la alegerile pentru așa-zisul soviet suprem din regiunea transnistreană au apărut abia în ediția tipărită a ziarului „Transnistria” din 3 decembrie.Calculele arată o diferență semnificativă între prezența la vot anunțată și numărul de buletine valide, iar ponderea buletinelor nule ajunge aproape la 14%. Accesul la informațiile oficiale rămîne limitat: pe pa
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din România. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, reținut # Noi.md
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R.
Agenții economici care intenționează să desfășoare activități de import, export, reexport sau tranzit de gaze fluorurate cu efect de seră, precum și de produse și echipamente care le conțin ori a căror funcționare depinde de aceste gaze, trebuie să respecte anumiți pași.1. Verifică, dacă activitatea este supusă reglementăriiLegea nr. 43/2023 privind gazele fluorurate cu efect de seră stabi
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 6 decembrie sînt:06 decembrie — a 341-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 25 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:23 6 Sf. Ier. Amfilohie şi Grigorie. Sf. Cuv. AntonieCe se sărb
