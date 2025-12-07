Atmosferă magică pe străzile din Chișinău: Câte troleibuze și autobuze decorate cu luminițe vor circula în perioada sărbătorilor
TV8, 7 decembrie 2025 10:10
Atmosferă magică pe străzile din Chișinău: Câte troleibuze și autobuze decorate cu luminițe vor circula în perioada sărbătorilor
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
Acum o oră
10:10
Acum 2 ore
09:50
09:40
09:10
Acum 12 ore
22:20
22:10
Acum 24 ore
21:50
20:50
20:50
19:20
18:50
18:20
17:50
17:20
16:10
15:30
15:30
15:10
14:40
14:30
14:10
13:40
13:30
13:10
12:40
12:10
11:40
11:10
Ieri
10:10
09:50
07:00
00:40
00:00
5 decembrie 2025
23:20
22:50
22:40
22:10
21:40
21:10
20:40
20:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.