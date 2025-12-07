Cupa Mondială 2026 ar putea fi dată peste cap de temperaturi record și furtuni violente
SafeNews, 7 decembrie 2025 08:40
Cu doar câteva zile înainte de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, experții avertizează că temperaturile extreme, furtunile și incendiile de vegetație ar putea afecta meciurile, fanii și organizatorii competiției din SUA, Canada și Mexic. Turneul va avea loc în lunile iunie–iulie 2026, perioadă în care mai multe orașe-gazdă se confruntă anual cu caniculă
Acum 10 minute
09:10
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată # SafeNews
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (GUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post. În colaborare cu grupul de hackeri BO Team, HUR a lovit grupul
Acum 30 minute
09:00
Schimbări importante pe piața imobiliară: avansuri plafonate și noi obligații pentru vânzători # SafeNews
Dezvoltatorii din România vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire va fi înscrisă în cartea funciară și după finalizarea procedurii de preapartamentare. Procedura este reglementată de o nouă lege, promulgată de președintele Nicușor Dan. Legea, menită să protejeze mai bine cumpărătorii de locuințe aflate în fază de proiect, limitează
08:50
Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale. Danilo Kuzmin, în vârstă de 21 de ani, originar din Ucraina, a fost găsit pe bancheta din spate a unei
Acum o oră
08:40
Cu doar câteva zile înainte de tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, experții avertizează că temperaturile extreme, furtunile și incendiile de vegetație ar putea afecta meciurile, fanii și organizatorii competiției din SUA, Canada și Mexic. Turneul va avea loc în lunile iunie–iulie 2026, perioadă în care mai multe orașe-gazdă se confruntă anual cu caniculă
08:30
Rusia a anulat acordurile de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat prăbușirii Uniunii Sovietice, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia, anunțată vineri printr-un decret publicat la Moscova, subliniază ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, pe fondul războiului din Ucraina, aflat
Acum 2 ore
08:20
VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilicită a unui frasin: „Nu este suficient să fie amendat doar făptașul” # SafeNews
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi din Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls din rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația de a proteja fondul forestier, transmite MOLDPRES. Ministrul a
08:10
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA, preluată de Agerpres. „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la
08:00
Bulgaria denunţă remorcarea în apele sale teritoriale a unui petrolier vizat de drone în noiembrie # SafeNews
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP. Kairos, lovit în timpul atacurilor cu drone revendicate de Ucraina împotriva unui petrolier cu destinaţia Rusia, a fost remorcat de o navă
07:50
VIDEO | Patru persoane arestate după ce au vandalizat vitrina din Turnul Londrei care conţine Bijuterii ale Coroanei # SafeNews
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă şi crumble de mere într-o vitrină care conţine o parte din Bijuteriile Coroanei de la Turnul Londrei, informează BBC. Poliţia a fost chemată sâmbătă, puţin înainte de ora 10:00 GMT, după ce vitrina care conţinea coroana imperială a fost vandalizată. Poliţia Metropolitană a declarat
07:40
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord care va permite moldovenilor cu activitate legală în Canada să primească pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Inițiativa se află pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie. Negocierile din partea Moldovei vor fi conduse
07:30
DOC | Președinta Maia Sandu a revocat distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 5 decembrie, un decret prin care a anulat decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova", și antrenorul de lupte Grigore Postică. Decizia vine la scurt timp după ce s-a aflat că Andrei Golban
Acum 4 ore
07:20
FOTO | Țigări de contrabandă în miezul zborurilor internaționale: Descoperire surprinzătoare la aeroport # SafeNews
Funcționari ai Serviciului pentru Călători al Agenției Fiscale și agenți ai Gărzii Civile, aflați sub autoritatea Administratorului Vămii de la Aeroportul Valencia-Manises, au intervenit și au confiscat 1.000 de pachete de țigări dintr-o valiză aparținând unui român sosit din Istanbul. În cadrul controlului zborurilor internaționale, agenții Gărzii Civile au identificat un pasager de naționalitate română
07:10
Liderul cecen Ramzan Kadîrov ameninţă cu o ripostă rapidă și „dură" împotriva Ucrainei, după ce o dronă a lovit un zgârie-nori din centrul capitalei Groznîi, aproape de reședința sa. Incidentul, care a avut loc în cursul dimineţii de vineri, 5 decembrie, a provocat pagube importante la una dintre cele mai impunătoare clădiri din capitala Ceceniei,
Acum 12 ore
22:30
Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova # SafeNews
Ucraina afirmă că forțele sale au lovit cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia în cursul nopții, precum și o fabrică de oțel care produce cartușe în regiunea ocupată Donbas. Rafinăria de petrol Riazan, situată în interiorul Rusiei, la doar 200 de kilometri de Moscova, a fost ținta repetată a
22:20
Aeroportul din Vilnius, închis pentru a zecea oară din cauza baloanelor venite din Belarus # SafeNews
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost redeschis sâmbătă seară, la câteva ore după ce fusese închis din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni, informează Reuters, preluată de Agerpres. Traficul aerian a fost reluat la ora 17:31 GMT, au anunţat autorităţile
22:20
Viktor Orban îi avertizează pe maghiari privind viitoarele alegeri: „Un guvern pro-Bruxelles ne va duce în război” # SafeNews
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi", a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI, preluată de Agerpres. „Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va însemna soarta noastră cu privire la război.
22:20
Forțele armate ale Ucrainei au prezentat pentru prima dată utilizarea dronelor kamikaze de atac, echipate cu inteligență artificială, împotriva tancurilor rusești. Materialul a fost filmat în zona Pokrovska, transmite bild.de. Interfața arată un sistem de detectare a țintelor, care evidențiază automat potențialele obiective cu verde, marchează apoi obiectivele preliminare de atac cu violet și, în final,
Acum 24 ore
17:30
Liderii PLDM, întâlnire cu organizația teritorială Cahul: partidul își propune reactivarea structurilor locale și consolidarea prezenței în teritoriu # SafeNews
Secretarul General al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Anastasia Cojocari, și vicepreședintele formațiunii, Iurie Crăciuneac, au avut o întâlnire cu membrii organizației teritoriale Cahul, în cadrul căreia au discutat situația politică actuală și strategiile de revitalizare a partidului la nivel local. Unul dintre principalele subiecte abordate a fost necesitatea reactivării organizațiilor primare din toate
15:20
Numărul de înmatriculare care s-a vândut cu un preț record de un milion de euro în Elveția # SafeNews
Un set de plăcuțe de înmatriculare din cantonul Soleure a ajuns să coste cât o vilă de lux. Combinația extrem de rară „SO 1" a depășit pragul de un milion de franci elvețieni chiar în primele ore ale licitației, stabilind un record absolut în Elveția, relatează publicația Blick. Licitația a început pe 4 decembrie, iar
15:20
„Ne fuge pământul de sub picioare”. Presiune maximă pe Bruxelles înainte de marele anunț privind industria auto # SafeNews
Va relaxa UE interdicția de a vinde mașini noi cu motor pe benzină sau diesel începând din 2035? Presiunea asupra Bruxelles-ului pentru a modifica această măsură majoră de mediu crește, în contextul crizei acute cu care se confruntă industria auto din Europa, scrie France Presse. Comisia Europeană ar urma să revizuiască acest obiectiv pe 10
15:10
Fostul jucător al Naționalei Moldovei, Vasile Carauș s-a stins vineri, 5 decembrie, la vârsta de doar 37 de ani, după o luptă inegală cu o boală incurabilă. Federația Moldovenească de Fotbal, în numele întregii comunități fotbalistice, a transmis sincere condoleanțe și sentimente de compasiune rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Vasile Carauș.
14:50
Tânăra, în vârstă de 26 de ani, soție de polițist, care a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul orei 01:25, a fost găsită fără suflare cu puțin timp în urmă. Descoperirea macabră ar fi avut loc într-o fâșie forestieră din raionul Ialoveni, în proximitatea șoselei Balcani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, cadavrul ar
14:40
Autoritățile ucrainene au dispus înghețarea unor active care aparțin lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff" din regiunea transnistreană, după ce procurorii au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse. Potrivit unei decizii judecătorești din Ucraina, prezentată în premieră în cadrul investigației jurnalistice, structurile apropiate lui
14:40
Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat, vineri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters. AIEA a indicat că o inspecţie a stabilit că daunele cauzate
14:40
VIDEO | Despăgubire record plătită de San Diego pentru un adolescent ucis de poliție: „O decizie comercială” # SafeNews
Orașul San Diego a acceptat să plătească 30 de milioane de dolari familiei unui băiat de 16 ani care a fost împușcat mortal de un polițist al orașului în timp ce tânărul fugea de un alt adolescent care deschisese focul asupra lui, potrivit presei americane și Reuters. Suma acordată familiei lui Konoa Wilson, ucis în
14:30
Ministerul Energiei anunță că Republica Moldova a solicitat ajutor energetic de avarie din România, după ce atacurile asupra sistemului energetic ucrainean au afectat regiunea aflată în apropierea graniței moldovenești. Un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune funcționează la aproape capacitate maximă. Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul Moldelectrica a
14:30
În 2025, pacea a fost amenințată de noi conflicte militare, de intensificarea tensiunilor sociale și de o degradare a siguranței economice. Republica Moldova a coborât două locuri în clasamentul general al IPG din 2025, ajungând pe poziția 66. Conform Indicelui Global al Păcii (IPG) din 2025, realizat de Institutul pentru Economie și Pace, numărul conflictelor
13:20
Patru civili și un soldat au fost uciși în noaptea de vineri spre sâmbătă în Afganistan, în timpul unui schimb de tiruri cu Pakistanul într-o regiune de frontieră, un nou episod al confruntării dintre cele două țări ce a început în octombrie, potrivit AFP. Bilanțul este de patru civili uciși, a
13:10
Declarațiile ministrului român de Externe despre dosarul transnistrean în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova # SafeNews
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Thomas Lenk, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, în contextul participării sale la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, desfășurată la Viena în perioada 4-5 decembrie 2025, Ministrul român a […] Articolul Declarațiile ministrului român de Externe despre dosarul transnistrean în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:10
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem # SafeNews
Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, a declarat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, în cadrul celei mai recente restricţii impuse după ce un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împuşcat doi membri ai Gărzii Naţionale, scrie AP. Extinderea se va baza pe […] Articolul Administraţia Trump va extinde interdicţia de călătorie pentru cetăţenii din mai mult de 30 de ţări, afirmă Kristi Noem apare prima dată în SafeNews.
13:00
FOTO | Fiii lui Ion Chicu iernează la cald! Ștefan și Ovidiu se desfată cu soțiile lor pe nisipul fin din Seychelles # SafeNews
Frații Ștefan și Ovidiu Chicu, fiii deputatului Alternativa Ion Chicu, își petrec iarna în Seychelles, una dintre cele mai pitorești destinații din Oceanul Indian. Ovidiu și soția sa, Mirela Alexa, alături de Ștefan și soția lui, Ina, dar și un grup de prieteni, se relaxează pe plajele exotice ale arhipelagului, scrie cancan.md. Mirela a publicat pe […] Articolul FOTO | Fiii lui Ion Chicu iernează la cald! Ștefan și Ovidiu se desfată cu soțiile lor pe nisipul fin din Seychelles apare prima dată în SafeNews.
13:00
Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei […] Articolul Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
12:30
ALERTĂ | Sirenele s-au auzit în unul dintre orașele Poloniei, în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei # SafeNews
Dimineața zilei de 6 decembrie, în orașul Lubartów, din voievodatul Lublin (Polonia), au fost declanșate sirenele de alarmă aeriană, ca urmare a primirii unui avertisment privind o posibilă amenințare din aer. Potrivit RMF24, citat de SafeNews.md primarul orașului, Krzysztof Paśnik, a declarat că alarma a fost activată pe baza informațiilor primite de la Centrul de […] Articolul ALERTĂ | Sirenele s-au auzit în unul dintre orașele Poloniei, în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
12:10
FOTO | Vameșii spanioli au rămas fără cuvinte când au văzut ce avea, un cetățean columbian, în valiză # SafeNews
La Guardia Civil a arestat un bărbat pentru că a încercat să introducă 17,1 kilograme de cocaină în Aeroportul Valencia. Autoritățile l-au identificat pe un pasager sosit dintr-un zbor „cald” cu conexiune internațională din America Hispanoamericană. Potrivit surselor Beneméritei, după verificările efectuate cu scannerul cu raze X, agenții au observat mai multe pachete care păreau […] Articolul FOTO | Vameșii spanioli au rămas fără cuvinte când au văzut ce avea, un cetățean columbian, în valiză apare prima dată în SafeNews.
12:00
AVERE | Președinta fracțiunii PAS în CMC, Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025 # SafeNews
Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a contractat în 2025 un credit în valoare totală de aproape 2 milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, […] Articolul AVERE | Președinta fracțiunii PAS în CMC, Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:50
REACȚIE | Vlad Musteață neagă reținerea sa la București și acuză continuare unei campanii de denigrare la Chișinău # SafeNews
Omul de faceri Vlad Musteață a venit cu o reacție după ce mai multe surse au scris despre faptul că acesta ar fi fost reținut, în urma unor percheziții ale Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), care ar avea legături cu Vlad Musteață, cunoscut în Republica […] Articolul REACȚIE | Vlad Musteață neagă reținerea sa la București și acuză continuare unei campanii de denigrare la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. În cadrul acestor ședințe, parlamentarii urmează să examineze în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De […] Articolul Parlamentul aprobă ordinea de zi pentru ședințele plenare din 12-19 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO | Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale # SafeNews
O operațiune dramatică de salvare în zona rurală a statului indian Gujarat a uimit utilizatorii rețelelor sociale după ce un voluntar local pentru protecția faunei sălbatice a readus la viață un șarpe aflat în pragul morții, folosind tehnica de respitație gură la gură, scrie India Today. Un clip cu operațiunea a devenit viral pe rețelele sociale, […] Articolul VIDEO | Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale apare prima dată în SafeNews.
10:30
Planul Uniunii Europene de a găsi o soluție de finanțare sustenabilă pentru Ucraina se complică, după ce Ungaria a respins vineri ideea emiterii de euroobligațiuni ca alternativă la utilizarea activelor rusești înghețate. Mișcarea Budapestei elimină un potențial „plan B” și intensifică presiunea asupra negocierilor dinaintea summitului UE din 18 decembrie, unde liderii celor 27 de […] Articolul Criză înaintea summitului UE: Ungaria blochează „planul B” pentru finanțarea Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
10:30
Portofoliul Băncii Mondiale în Republica Moldova și prioritățile pentru sprijinul viitor, aliniat cu agenda Guvernului, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, Director regional de țară al pentru Europa de Est. Prim-ministrul a apreciat sprijinul Băncii Mondiale acordat țării noastre și rolul acesteia în susținerea reformelor […] Articolul „Dialog între premier și Banca Mondială privind cooperarea strategică” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # SafeNews
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. Deşi poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile, oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la […] Articolul Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump apare prima dată în SafeNews.
10:20
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti „aproape săptămânal”. Căpitan: „Rusia îşi sporeşte capacităţile şi produce un submarin din clasa Kilo pe an” # SafeNews
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal”, a declarat şeful operaţiunilor sale, şi se pregăteşte pentru o creştere suplimentară în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian. Căpitanul Marko Petkovic a declarat că Moscova „îşi consolidează continuu” prezenţa în regiune, iar observarea navelor […] Articolul Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti „aproape săptămânal”. Căpitan: „Rusia îşi sporeşte capacităţile şi produce un submarin din clasa Kilo pe an” apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un grup masiv de pete solare, denumit AR 4294-4296, a apărut pe suprafața Soarelui și este orientat direct către Pământ, au anunțat specialiști citați de Live Science. Complexul este considerat unul dintre cele mai mari formate în ultimul deceniu și are dimensiuni similare cu petele care au generat Evenimentul Carrington din 1859, cea mai puternică […] Articolul AVERTISMENT SOLAR | Un grup complex de pete uriașe ar putea genera erupții puternice apare prima dată în SafeNews.
09:30
Percheziții la București: Omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani # SafeNews
Poliția din București a efectuat joi, 4 decembrie, o amplă operațiune de percheziții la compania de investiții North Bucharest Investments, vizată într-un dosar de creare a unei scheme financiare frauduloase. Directorul general al companiei, omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, a fost reținut pentru audieri. Potrivit informațiilor publicate de economedia.ro, schema presupunea neînregistrarea în contabilitate a […] Articolul Percheziții la București: Omul de afaceri moldovean Vlad Musteață, ar fi fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
09:30
Fostă candidată a partidului „Șansă”, amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor # SafeNews
Zinaida Țernă, fostă candidată a partidului „Șansă” în comuna Țîrlești din raionul Nisporeni, a fost amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Sentința a fost pronunțată joi, 4 decembrie. Potrivit rechizitoriului, în octombrie 2024, Țernă ar fi oferit 2.000 de lei unei femei, îndemnând-o să voteze „NU” la […] Articolul Fostă candidată a partidului „Șansă”, amendată cu 55.000 de lei pentru coruperea alegătorilor apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru acest weekend un cer predominant noros și temperaturi scăzute pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit specialiștilor, pe parcursul celor trei zile nu sunt așteptate precipitații importante, însă duminică, 7 decembrie, izolat ar putea cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată. În timpul […] Articolul Meteorologii anunță vreme mohorâtă și temperaturi scăzute în weekend apare prima dată în SafeNews.
09:20
Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie # SafeNews
Primăria Chișinău va încasa anual aproape jumătate de milion de lei în urma unei licitații cu strigare organizate pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă. În total, nouă spații municipale au fost adjudecate, potrivit datelor prezentate de autorități. La concurs au fost scoase încăperi și spații situate pe 17 adrese […] Articolul Chirii între 12.000 și 255.000 de lei: Cât au costat spațiile scoase la licitație de Primărie apare prima dată în SafeNews.
09:10
Peste 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 28 de străini au primit refuz de intrare # SafeNews
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a fost de 50 823 de traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 13 555 de treceri, urmat de Leușeni (7 365), Sculeni (5 851), Palanca […] Articolul Peste 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore. 28 de străini au primit refuz de intrare apare prima dată în SafeNews.
09:10
Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” # SafeNews
Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le […] Articolul Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” # SafeNews
Procurorii de la Curtea Penală Internațională avertizează că mandatele de arestare pentru președintele Vladimir Putin și cinci alți ruși acuzați de crime de război va rămâne în vigoare chiar și în cazul în care se convine asupra unei amnistii în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters. Procurorii-adjuncți Mame Mandiaye (Senegal) și Nazhat […] Articolul Curtea Penală Internațională nu vrea să recunoască o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina. „Statutul nostru nu acordă greutate aranjamentelor politice” apare prima dată în SafeNews.
