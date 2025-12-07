Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS

09:10

Statele Unite intenționează să „prevină realitatea” extinderii NATO, fiind pentru prima dată când un stat membru solicită încetarea extinderii Alianței. Politica a fost prezentată într-un document privind strategia de securitate națională, publicat joi seara de administrația președintelui Donald Trump. Declarația strategică, formulată în termeni duri, a atacat și Europa, acuzând guvernele europene, fără a le […] Articolul Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum” apare prima dată în SafeNews.